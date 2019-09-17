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Все про:ліс (255) пожежа (1801) Полтавщина (283) ДСНС (2074)

 Понад 38 га лісової підстилки і трав'яного настилу вигоріло на Полтавщині, - ДСНС

Станом на ранок 17 вересня поблизу с. Руденківка Новосанжарського району Полтавської області триває гасіння окремих осередків тління лісової підстилки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"16 вересня о 16:00 поблизу с. Руденківка Новосанжарського району виникло загорання лісової підстилки, трав’яного настилу та очерету. О 19:20 пожежу локалізовано. Площа пройдена вогнем, становить 18,2 га лісової підстилки та 20 га трав’яного настилу і очерету", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 17 вересня спостерігається тління окремих осередків.

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До гасіння залучено 36 осіб та 15 одиниць техніки, з них від ДСНС 26 рятувальників особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС. Авіацією ДСНС здійснено 2 скиди (16 тон води).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148827
 
 
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А может это Порошенко, че мелочиться? Никак не может отойти от поражения на выборах, клятый барыга...
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Хотели Гонтареву в Лондоне спалить - подожгли подстилку и травяной настил на Полтавщине - 100% Понад 38 га лісової підстилки і трав'яного настилу вигоріло на Полтавщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7473
Срочно дайте даме убежище от горящей подстилки!
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Фермеры жгут стерню а вместе с ней посадки -ВЛАСТЬ ЭТО ВАРВАРСТВО УСТРАИВАЕТ??
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Скільки ж живого, невинного, беззахистного згоріло. Жах
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Дивним чином підпали як очерету і трави збігаються з часом полювання, весь рік не горить а коли виходять голодні знебожілі "мисливці" вся Україна палає.. Совпадєніє?
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