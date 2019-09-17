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Все про:Білорусь (825) Лукашенко (393) Росія (19891)

 "Суверенітет і незалежність - це святе": у Лукашенка спростували повідомлення про плани створення конфедерації з РФ

Речниця президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт прокоментувала інформацію ЗМІ про програму економічної інтеграції Білорусі та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі Нашей Ниве.

За її словами, "гучні" висловлювання, що Білорусь і РФ можуть об'єднатися в конфедеративну державу на рівні економік, Мінськ розцінює як "журналістські штампи".

"Усі гучні терміни, використовувані в наведеній статті (стаття "КомерсантЪ. - Ред.), - конфедерація, федерація тощо - ми б запропонували оцінювати як довільні журналістські штампи. Загалом в інтеграційній роботі, яка зараз ведеться, сторони виходять з тих реалій, які мають, тобто з досягнутого рівня взаємодії", - вважає Наталія Ейсмонт.

Вона наголосила, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі та Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко і Путін домовилися про тіснішу інтеграцію двох країн

"Це святе! Червоні прапорці - це суверенітет і незалежність кожної з країн. В інтеграційних же процесах ми йдемо на ті кроки, які економічно доцільні. Жодних спільних органів не створюється - до цього країни не готові", - підкреслює речниця Лукашенка.

Вона нагадала, що на рівні відомств у Білорусі і Росії відмінно налагоджена робота спільних колегій, ефективно працюють Парламентські збори, Союзна Рада міністрів, Вища держрада Союзної держави. "Це ті органи, через які, згідно з домовленостями президентів, вирішуються і будуть вирішуватися питання двосторонніх відносин", - вважає вона.

"Що стосується питання про "вкидання" - програма стане програмою тільки тоді, коли її підпишуть Президенти і вона буде ухвалена на вищій Держраді в грудні - знову ж таки, якщо сторони будуть до цього готові. Поки робота триває. За всіма іншим подробицями ми пропонуємо звертатися до тих, хто цю інформацію "злив"", - підсумувала Наталія Ейсмонт.

Нагадаємо, що газета "КомерсантЪ" написала, що програма інтеграції РФ і Білорусі передбачає часткове об'єднання економічних систем країн із січня 2021 року, включно із переходом на єдиний Податковий кодекс, створенням "єдиного регулятора" енергетичного ринку та об'єднанням митної політики. При цьому в матеріалі використовувалося слово "конфедерація".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148823
 
 
 Топ коментарі
 
Лука ще і досі бавиться в незалежність ?
Пізнувато вже якось..
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Не верьте ни одному слову "БУЛЬБАША".
Стерва все 2014-0219 голосует против Украины.
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Лука ще і досі бавиться в незалежність ?
Пізнувато вже якось..
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"Повстаньте гнані і голодні..". 30 років сидять на російській нафті і газі. Дармоїди. Але незалежні , щоб балом правив Лукашенко. За все потрібно платити. Підставляй Путлєру дупіту... Будь МУЖИКОМ. ДВІ СКОТИНЯКИ МІЖ СОБОЮ ДОМОВЛЯТЬСЯ.
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Сидят или Лукашенко сидит? Скоро ты будешь сидеть, после того, как заткнут журналистов и разгонят парламент, как это Лукашенко сделал под видом модернизаций и согласований, даже с западными "стандартами" вырвав из законодательства одной из стран какие-то вкусняшки для себя и проигнорировав ответственность в той стране за пользование этими вкусняшками...
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Это вы только один раз это услышали, об этом говорится постоянно, только чаще стали говорить, когда Медведев стал настаивать о более глубокой интеграции...
паРашу устраивают и так действия Лукашенко, просто ***** нужны победы и это была бы одной из них и для украинцев пример...
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думаю, що після нашого Майдану фуйло міцно триматиме Білорусь.
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***** важнее, чтоб Евромайдан проиграл, т.к. это он был нехорошим примером для других экс-советских республик.
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Барышня, вы своим Майданом сначала, конечно, вдохновили, даже очень, но потом и сами хорошо справляетесь с задачей сдерживания от желания повторить успех.
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Я лично незнакомым людям и не должен изначально доверять, можно только надеяться на их благодетельность, не теряя возможности контролировать ситуацию. Только слова стали не отражать объективность происходящего и приняли популистский характер, стало ясно на что можно рассчитывать простым людям в среднесрочной перспективе. Но это дело уже ваше, высказывать свои замечания на этом форуме некорректно да и чревато банальным спамом, считайте, как считаете нужным
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Спасибо за ответ. Хотя, хотелось бы больше конкретики...
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А я вот ему вполне верю, думаю действительно не планирует. Правда, нигде не сказано, что такое планирование не осуществляют в мацкве. А если они решили...то большой привет луке.
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Без Беларуси пуйлу не построить СССР 2.0. "Суверенитет и независимость - это святое": у Лукашенко опровергли сообщения о планах создания конфедерации с РФ - Цензор.НЕТ 1070 Так что скоро мышибратья анексируют там чего-то "Суверенитет и независимость - это святое": у Лукашенко опровергли сообщения о планах создания конфедерации с РФ - Цензор.НЕТ 2848
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В'ячеслав Кириленко



Росія готується остаточно проковтнути Білорусь, проводить навчання за участю 130(!)тис військових та успішно «окучує» Макрона і Меркель. На цьому тлі навіть Нормандський формат може перетворитися на пастку. Особливо з огляду на позицію влади, яка щодня дає взаємовиключні сигнали
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Не верьте ни одному слову "БУЛЬБАША".
Стерва все 2014-0219 голосует против Украины.
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Знов лопушенко не ту методичку взяв ! Чи може підсунули піндоси !😆
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коментар відмічено як спам  
 
Бацька молодчина!
Нам би свого часу такого "бацьку" президентом..............
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Ага-ага.
А когда придёт время, первыми будут визжать "в родную говень... в родную говень..."
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Никуда лука не рыпнется, давно под Лаптестаном. Тем более местное население двумя руками "за" т.н. "союзное государство".
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Есть старый, грубый анекдот:
" Идут, как-то, Винни-Пух и Пятачок, по дороге, в глубину леса... Пятачок вокруг вертится, подпрыгивает:
- Винни, Винни, а куда мы идём?
- Куда, куда... Свиней трахать!...
- Винни, а они нам дадут?!
- А кто тебя спрашивать будет?!...".
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Лукаш ***** лапшу про объединение вешает постоянно, а быкам рассказывает про независимость. Не будет ни того ни другого, что лукашу и надо.
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Она напомнила, что на уровне ведомств в Беларуси и России отлично налажена работа совместных коллегий, эффективно работают Парламентское собрание, Союзный Совмин, Высший госсовет Союзного государства. Сама каже про союзне государство і тут же про незалежністьИсточник: https://censor.net.ua/n3148823
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