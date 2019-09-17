Про це Пристайко сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я справді не мав можливості поговорити з паном Лавровим", - сказав Пристайко.
Окремо він сказав, що не планувалася зустріч глав МЗС перед зустріччю лідерів країн "нормандського формату" (України, Німеччини, Франції і Росії).
При цьому Пристайко зазначив, що якщо лідери "нормандської четвірки" під час очікуваної зустрічі домовляться про необхідність вироблення певного документа для підписання, тоді доведеться "сідати і виробляти цей документ".
"Якщо лідери дійдуть того моменту, що треба, щоб хтось виробив цей документ і попередньо погодив, щоб вони знову не сиділи 16 годин і не вигадували самі, то тоді напевно відбудеться (зустріч) або на рівні радників… або на рівні міністрів", - сказав Пристайко.
пілять, як такого придурка можна було призначати на таку посаду? Воно ж повний ідіот...серед ЗеМанди є хоч хтось з нормальним інтелектом? Чи там одні хАхли-малороси та меншовартісне лайно, а ще хворі на голову, як сказав один бурят з Львову?
Твої ідейні близнюки з луганди та дамбабве також хотіли, як на паРаші, на масквє, па-багатаму. до цих пір жеруть двома ложками...багатіють. рашистські окупанти та капітулянське ЗеБільне лайно тепер тобі нарешті зробить па-багатаму, як ти хочеш.
ента пристрайка - гнида еще та.
вчера по иств проявила в очередной раз нутро.
сольет карьерюга и родную маму за должность и корыто бабла.