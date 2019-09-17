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 Політика України
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Все про:Лавров (734) нормандська четвірка (576) Пристайко (138)

 Я ще не мав можливості поговорити з Лавровим, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що ще не мав контакту з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.

Про це Пристайко сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я справді не мав можливості поговорити з паном Лавровим", - сказав Пристайко.

Окремо він сказав, що не планувалася зустріч глав МЗС перед зустріччю лідерів країн "нормандського формату" (України, Німеччини, Франції і Росії).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Зеленського" - припинення війни на Донбасі за термін від пів року до року або перехід "до нових радикальних заходів", - Пристайко

При цьому Пристайко зазначив, що якщо лідери "нормандської четвірки" під час очікуваної зустрічі домовляться про необхідність вироблення певного документа для підписання, тоді доведеться "сідати і виробляти цей документ".

"Якщо лідери дійдуть того моменту, що треба, щоб хтось виробив цей документ і попередньо погодив, щоб вони знову не сиділи 16 годин і не вигадували самі, то тоді напевно відбудеться (зустріч) або на рівні радників… або на рівні міністрів", - сказав Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148822
 
   
 Топ коментарі
 
Посоветуйся с Климкиным как себя вести и страну не слить.
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нє імєл вазможнасті...с такімі людьми...с самім Лавровим!

пілять, як такого придурка можна було призначати на таку посаду? Воно ж повний ідіот...серед ЗеМанди є хоч хтось з нормальним інтелектом? Чи там одні хАхли-малороси та меншовартісне лайно, а ще хворі на голову, як сказав один бурят з Львову?
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Я еще не имел возможности поговорить с Лавровым, - Пристайко

ента пристрайка - гнида еще та.

вчера по иств проявила в очередной раз нутро.

сольет карьерюга и родную маму за должность и корыто бабла.
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Я еще не имел чести поговорить с Лавровым, - Пристайко
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В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. (c)
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Вот кабинет найдет, тогда развернется.😀
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но я надеюсь, он же не кидался звонить Лаврову, чтобы получить инструкции из Кремля. как Богдан
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Клімкіна погано люди розуміють! Він пів алфавіту не може вимовить ! Уа товаісчі, уа !😆
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Посоветуйся с Климкиным как себя вести и страну не слить.
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Боров-мародер, понапризначав глухонімих в радісти, тепер нема розуміння !😆
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То, что он не выговаривает несколько букв - не проблема. Он и с оставшимися буквами выполнял свою работу как следует. Проблема в том, что народ не понимает даже то, что выговаривается внятно и четко. В Раду прошли психически больные люди, но тебя это по каким-то причинам не беспокоит. Здоровых людей это должно как минимум удивить и обескуражить. Больным же и море по колено, они себя прекрасно чувствуют среди подобных себе. Ты случаем не из тех, кого надо лечить?
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Мало того що не виговарював, дак в ньго ще й клепки бракує !
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Ему нужен ум. Без него решить такой тяжелый вопрос он не в состоянии.
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Слабо, что ли пять раз позвонить Лошади????
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Про що,можна розмовлять із старою клячою ? Краще вже з його помічницею, ослячою головою !😆
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Дайош ! Свинарчуківську владу в зад !😆
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тебе хабиджуша шо уево в Шлюксембургу или из ********* печатаешь хлебало закрой пиндося..зедебил обрезанный смотри шобла свининой накормлю и в свинную шкурку закопаю.. Раб должен молчать когда Хозяин говорит понял Зебобик Тузик......
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Намасти дупу ваЗеліном - і в тебе все вийде!
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нє імєл вазможнасті...с такімі людьми...с самім Лавровим!

пілять, як такого придурка можна було призначати на таку посаду? Воно ж повний ідіот...серед ЗеМанди є хоч хтось з нормальним інтелектом? Чи там одні хАхли-малороси та меншовартісне лайно, а ще хворі на голову, як сказав один бурят з Львову?
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Та да, Лавров трубку не берет, игнорит клоунского дипломата
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Какая прелесть . Думаю, что все договоренности и текст уже есть. Не хотят волновать общество заранее. Яка турбота...Навіщо міністри, хай сами пишуть, а то ще сідати прийдеться......
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Главное начать со слов как завещал Дещиця.
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"В Тверской области России чиновники торжественно открыли помойку - с перерезанием ленточки и воздушными шариками, но без каравая. Помойка на фото слева, а на фото справа - жилые дома, смотрите не перепутайте
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Тут вопрос в другом. Москва этим показывает, кто в доме хозяин и как относятся к Украине. По сути к ним претензий нет: так всегда было и так всегда будет, ничего нового нет: великодержавное презрение ко всему миру - обычная вещь для Кремля. Другой вопрос в том, как относятся украинцы к самим себе. Выбрав скомороха и шута, они ясно продемонстрировали свою умственную неполноценность, показали, что им можно лить помои на голову. Сам факт того, что в Раду прошли психически неадекватные люди(срез общества по Богдану) подтверждает это. Но есть еще один момент, более серьезный. Нет смысла договариваться с теми, кто в грош себя не ставит и относится к себе как к папуасу. С такими не договариваются, таких ставят в позу. Скоро скоморох на собственном заду убедится в этом. Плохо, что в этой позе окажется и страна, а не только Зеленский.
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Да !При свинарчуківській владі всі, пожили па багатому !😆
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Всегда были и будут и бедные и богатые, при любых властях и режимах. Вопрос, что нужно тебе. Никто тебя не обязан делать богатым, кроме тебя самого. Государство должно только обеспечить тебе такую возможность и не больше.
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Ти, придурку, хочеш в умовах війни жити по-бАгатому?

Твої ідейні близнюки з луганди та дамбабве також хотіли, як на паРаші, на масквє, па-багатаму. до цих пір жеруть двома ложками...багатіють. рашистські окупанти та капітулянське ЗеБільне лайно тепер тобі нарешті зробить па-багатаму, як ти хочеш.
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Богдан не может дозвониться Вайно, Пристайко - Лаврову... Это же полный игнор!
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Да они телефон не могут найти, то на пляже, то с моделями...
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Ще й руки буде тиснути і посміхатися запопадливо
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Ни одного имени и фамилии. Всё только клички как у собак дворовых.
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Я еще не имел возможности поговорить с Лавровым, - Пристайко

ента пристрайка - гнида еще та.

вчера по иств проявила в очередной раз нутро.

сольет карьерюга и родную маму за должность и корыто бабла.
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