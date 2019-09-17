 "Кинули пляшку із запальною сумішшю", - ексглава НБУ Гонтарева заявила про спалення її будинку в Гореничах. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ексглава Національного банку України агентству Інтерфакс-Україна.
"Шановні колеги, щойно наш будинок під Києвом у селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне і остаточне свавілля! Я не знаю куди мені звертатися, терор триває!!!" - повідомила вона.
Відео: НВ/Facebook
Як повідомлялося, машина невістки ексглави НБУ в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Ну, так - гривну в 3 раза просадила, а так всё норм.
Вчера это стоило 50.
А инфляция??!!))
прошение о ПМЖ в Англии - игра на публику "я очень добрая, но злые преследуют, помоги.те"
вот почему я бы не хотел работат ь чиновником в этой стране. Что б ты не делал (хорошо или плохо)-- все равно в конце концов будешь виноват.
И Вы хотите что бы в эту страну во власть шли нормальные люди?
Что бы в Украину инвестировали деньги иностранные инвесторы ?
Иди работать! Служи-те!
Это не Президент Зеленский клоун, это вы все клоуны...
пока остынут кирпичи" (С)
Собака с милицией обещала придти.
Спасибо "Пороху" за проффесионалку, которая кричит шо очень честная и добрая, но прячется. Может ее Рябошапка тоже сжечь планирует?)
наверняка нет. но яду... явно пропагандоны мелкоштатные..)))