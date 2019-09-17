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Все про:підпал (234) пожежа (1801) Гонтарева (297)

 "Кинули пляшку із запальною сумішшю", - ексглава НБУ Гонтарева заявила про спалення її будинку в Гореничах. ВIДЕО

Будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ексглава Національного банку України агентству Інтерфакс-Україна.

"Шановні колеги, щойно наш будинок під Києвом у селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне і остаточне свавілля! Я не знаю куди мені звертатися, терор триває!!!" - повідомила вона.

Відео: НВ/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна буде гнобити, попрошу політичний притулок у Лондоні, - Гонтарева

Як повідомлялося, машина невістки ексглави НБУ в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148818
 
 
 Топ коментарі
 
Очень не хочется Сатановской к благодарному народу возвращаться и давать показания на своего подельника Свыню, с которым ограбили народ
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На лечение домой в Украину -- дома и стены лечат "Кинули пляшку із запальною сумішшю", - ексглава НБУ Гонтарева заявила про спалення її будинку в Гореничах - Цензор.НЕТ 7601
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Очень не хочется Сатановской к благодарному народу возвращаться и давать показания на своего подельника Свыню, с которым ограбили народ
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Порохоботы, вы должны уже давно тушить недвижимость лучшей банкирши Всесвиту, включая Уругвай и Жмеринку, махая предвыборными плакатами мальдивского Кнура с лозунгом "Доллар по дэсять цэ забагато"
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На лечение домой в Украину -- дома и стены лечат "Кинули пляшку із запальною сумішшю", - ексглава НБУ Гонтарева заявила про спалення її будинку в Гореничах - Цензор.НЕТ 7601
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Видно здорово насолила людям чи однокоритникам...
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сама спалила , шоб был повод в Украину не ехать
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зараз набіжать зелені і тут зажігатєльних смєсєй накидають
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Будет делать всё , лишь бы бриты дали ей "убежище" .
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ну очень хочет получить убежище, очень не хочет возвращатся в Украину ибо придется сидеть!! так что и дома и машины и квартиры все будет гореть, потому что суду в лондоне надо будет предоставить факты приследования!!
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Зебіли волають,що вона має "сидіти", а в чому її звинувачують я ще не чув ні разу))
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Лупата потвора, подільниця борова-мародера! Ось в чому звинувачують пограбовані люди !😈
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Кремлебот, ни в чём. Это кристальной души человек.
Ну, так - гривну в 3 раза просадила, а так всё норм.
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И миллиарды через рефинансирование банков украла
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Это серьёзно, Билли, это 80!
Вчера это стоило 50.
А инфляция??!!))
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Это действительно настоящий террор, Коломойский настолько любит деньги, что ничего человеческого не осталось.
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Самое больше ее допрос боится свыня, она много знает, поэтому понятно кто может поджоги устраивать.
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Где-то прочитал, Гонтарева готовит основания для ПМЖ в Лондоне. Просто так в Англии статус политического беженца не дают, надо доказать преследования на родине.
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А если не дадут, то у нее "случайно" завалялось 5 паспортов разных сейшелов, гвиан и берегов берцовой кости "Кинули пляшку із запальною сумішшю", - ексглава НБУ Гонтарева заявила про спалення її будинку в Гореничах - Цензор.НЕТ 4517
прошение о ПМЖ в Англии - игра на публику "я очень добрая, но злые преследуют, помоги.те"
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Дикость...
вот почему я бы не хотел работат ь чиновником в этой стране. Что б ты не делал (хорошо или плохо)-- все равно в конце концов будешь виноват.
И Вы хотите что бы в эту страну во власть шли нормальные люди?
Что бы в Украину инвестировали деньги иностранные инвесторы ?
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да, к дворникам отношение людей лучше, чем к Председателю НБУ
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Тебе вообще какое дело до Украины, заробитчанин?
Иди работать! Служи-те!
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он с утра уже унитазы все почистил )), на родину потянуло...
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сама палить своє награбоване майно, бо боїться сюди повертатись, посадять. а так можна притулок в Лондоні попросити від "переслідувань"
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Как пришло так и ушло. Тем более в Лондоне дом есть и не один, зачем ей те Гореничи.
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так це вона свою сраку спасає, імітуючи загрозу життя в Україні... особливо після обшуків
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Подяка "найкращому банкіру світу" від вдячного українського народу..
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ну вот поэтому "народ" и имеет наконец то президента н7а которого заслужил....

Это не Президент Зеленский клоун, это вы все клоуны...
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Та да, порохобот. Может и клоун. Но это лучше, чем мразь, которая назначила в Нацбанк бухгалтершу из своей мацковской конторы, стобы добить страну, которая захлебывалась кровью и отдавала последнее пацанам, защищающим ее
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надо было гонтаревой не спасать ПРиватБанк а дать ему умереть , вместе с 20 млн счетов украинцев... ТОгда б такие как ты черти наверное были довольны Гонтаревой ))))
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Мне плевать на твой Приват, соя. А тебе надо хоть немножко есть что-нибудь для памяти, а не только просрочену Шалену бджилку. Гонтырева "спасла" Приват (за наши деньги, спасибо ей) аж через год после того как они со Свыней втрое обрушили гривну
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нда, с тобой, интеллектуалом, спорить тяжело...
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Со мной не надо спорить. Надо рисовать плакат "Отстроим маеток Жабы Валерьевны ко дню рождения Петра Алексеевича" и бигты в Гореничи
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что вы одноклеточной доказать хотите? )))) она все равно не поймет, еще программа собьется и зависнет)))
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Кало мойша вышел на тропу ваЗЕлиновой войны... Идиот..
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"а рядом ждали сын с невесткой
пока остынут кирпичи" (С)
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бреше паскуда...стільки вкрала , що свма і палить машину і будинок... готує собі рішення про відмову від екстрадиції...але не пройде і буде сидіти в дуже безпечних умовах тюрми
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Не знаю,кто и что там ей кинули,всякое может быть.А может и собутыльники Леркины спалили ее дом по неосторожности.Камеры видеонаблюдения надо посмотреть,там все есть.У таких жирных кротов обязатель по периметру камеры должны стоять.
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Да сдайся ты уже. Отсидишь лет десять спокойно, поке всё не устаканится.
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Всё, всё что нажито непосильным воровством, всё ж сгорело!
Собака с милицией обещала придти.
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Когда там сгорит дом медведчука или новинского, а зебилы?
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Эту суку брехливую с поросей на пожизненное
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Ботов сколько сразу набежало. Видно и вправду говорят, что Гонтарева личный враг бородатой бабушки.
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ещё бы. кучу бабломойских банков-прокладок прикрыла, через которые бабло в офшоры вымывалось.
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Жалко что дом сгорел после суда он подлежит конфискации а Гонтарева пожизненному заключению..
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А ты чему подлежишь? Это просто вопрос, можешь не отвечать. Но подумать над ним стоит.
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Ух, Дубинский от радости выпустит смешной ролик, он эту г*спожу очень "любит")
Спасибо "Пороху" за проффесионалку, которая кричит шо очень честная и добрая, но прячется. Может ее Рябошапка тоже сжечь планирует?)
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Гореть будет все , даже земля у Гонтаревой под ногами ( которые в гипсе ) . Какая следующая инспинировка на очереди , чтобы выпросить политическое убежище ? Все эти Гореничи, машины , квартиры - для лохов нищебродов , которые даже примерно не представляют маштабов украденного.
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А сколько украдено? Просто интересно. Ты ведь свечку держал, должен быть в курсе.
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Зеленский должен взять под личный контроль дело и наказать виновных. Иначе он вдоле.
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Щоб покарати винних треба Гонтареву спочатку в Україну повернути. А вже довести її причетність до цього підпалу буде дуже просто.
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интересно, кто нить из комментаторов способен внятно ответить на вопрос, с указанием событий и статей ук, в чем она провинилась перед ними..
наверняка нет. но яду... явно пропагандоны мелкоштатные..)))
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Палишься, тролль ольгинский, палишься..только петерасты, вроде тебя, будут защищать воров, мародеров и прочих висельников.
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За кабальные курсы валют благодарность от народа.
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Реально ей сейчас никто не может помочь "порешать" вопросы в Украине . И у сывочёлого нет уже возможностей, у самого пердак подгорает . Так что приходиться действовать всеми "доступными" методами , что бы раздуть перед Королевством факт "гонения" на бывшей Родине.
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Самопідпал автівки, тепер приватного будинку... Це теж злочини. Ніхто не має права знищувати своє майно. Гонтарева явно валяє дурня. Щоб не було зайвих сумнівів треба брати під варту її спільника - Порошенка. І починати розматувати злочини.
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ну от і добре , що народні "месники " взялись за справу , напрацювала на " любов " всенародну !
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До сих пор непонимаю, за что ей тогда дали звание "Лучшая банкирша мира".
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куда тебе, с твоими-то куриными мозгами...
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Просто готовит доказательства её преследования в Украине, чтобы получить статус беженца и получить гражданство Англии. Это же явно, спалила машину, теперь дом, порохоскоты все такие.
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..а ты его купила за свои кровные что-ли? Как пришло так и ушло..
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а ты покайся, лера, сними камень с души, расскажи как вы с пэтей реформы "реформировали". и все закончится.
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страна погружается в хаос... Что и нужно Пуйлу...
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есть другой вариант-- военная диктатура. Очевидно же что Зеленский -- слабый Президент и страну не удержит...
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сама подпалила , все шито белыми нитками.
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