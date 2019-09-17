 "Кинули пляшку із запальною сумішшю", - ексглава НБУ Гонтарева заявила про спалення її будинку в Гореничах. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ексглава Національного банку України агентству Інтерфакс-Україна.

"Шановні колеги, щойно наш будинок під Києвом у селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне і остаточне свавілля! Я не знаю куди мені звертатися, терор триває!!!" - повідомила вона.

Відео: НВ/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна буде гнобити, попрошу політичний притулок у Лондоні, - Гонтарева

Як повідомлялося, машина невістки ексглави НБУ в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.