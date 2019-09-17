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Все про:обстріл (5515) поранення (1516) Донбас (13025) операція Об'єднаних сил (1576)

 Ворог за добу 23 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

16 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Пищевика - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Павлополя - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Верхньоторецького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Опитного, Невельського, Миколаївки, Мар'їнки, Красногорівки, двічі неподалік Новотроїцького - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Луганського - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем;
- поблизу Новотошківського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів;
- поблизу Новгородського - зі стрілецької зброї;
- двічі неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

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За даними штабу, від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню:

- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького з автоматичного гранатомета;
- у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Залізного з ручного протитанкового гранатомета.

"Від початку доби під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 23 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС 01
Ворог за добу 23 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148817
 
 
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Одужання пораненим бійцям.
пс. В нас і загиблий є.
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Кожний день--загиблі чи пораненні, а клоуни із 95 кварталу навязують українцям щоб вони пробачали і любили своїх вбивць і поневолювачів, та не стріляли у відповідь. Хочу запитати таких "правителів"---ви люди, чи мерзота.?.
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