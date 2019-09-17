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 Політика України
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Все про:Крим (7469) окупація (2112) Пристайко (138)

 Темі Криму потрібно приділяти більше уваги, - глава МЗС Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко визнав, що темі окупації Криму слід приділяти більше уваги, але заперечив, ніби нова влада нічого не робить для цього.

Про це Пристайко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Справді (темі Криму. - Ред.) небагато приділяється уваги, тому що у нас багато всього іншого… Але я не можу сказати, що нічого не відбувається - відбувається комунікація стосовно прав кримських татар. Відбувається дискусія, яким чином ми маємо змінити склад нашої держави - чи це має бути територіальна автономія, чи все ж таки ми перейдемо до етнічної автономії… Безумовно, відбуваються розмови про статус санкцій, яким чином ми захищаємо свої економічні інтереси, авіаційні, морські перевезення - це все є", - зазначив міністр.

Можливо, за його словами, того, що робиться, - недостатньо, тож суспільство не дуже це відчуває, тому слід "знову й знову нагадувати".

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Як зазначив Пристайко, певна проблема полягає в тому, що мирний процес на сході України від самого початку був відокремлений від Криму, тож і "мінський", і "нормандський" процеси взагалі не зачіпають його.

"Це два різні набори санкцій. Тому, приділяючи зараз більше уваги процесу на сході, ми менше говоримо (про Крим. - Ред.) просто за часом і увагою. Про це треба просто нагадувати", - підкреслив глава МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148816
 
 
 Топ коментарі
 
Приділяйте більше уваги рівню життя людей на Україні.
Без бажання переважної більшості кримчан повернутись до складу України - нічого не вийде.
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хто дозволив базуватися ЧФ в Севастополі, той і здав.
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Дайте крысчянам бесплатно воду и эл. энергию. Может перестанут проклинать. Это же наши люди!!!
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Зачем же бесплатно, капитализм на дворе.
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Крим якщо колись і буде повернутий, то виявиться непід"ємним тягарем для України, який потягне її на десятки років назад. Те ж саме і з Думбасом.
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Приділяйте більше уваги рівню життя людей на Україні.
Без бажання переважної більшості кримчан повернутись до складу України - нічого не вийде.
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а хто тобі сказав, що вони не бажають ?
в них питали ?
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Даже если так будет, то это ничего не вернет . Ладно ещё Северная Корея, там многие могут не знать как живут в Южной Корее, но Калининград не вернулся в Германию, Курилы не вернулись в Японию
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Там вже нікому буде повертатись. Понаїхавші ніколи не були в Україні і не будуть.
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Не в понаїхавших проблема, а в корінних.
Відпочиваючи в Криму, спілкувався на цю тему. Да дійсно - вони скаржаться на якісь негаразди, висловлюють невдоволення владою. Але варто запитати про бажання щоб Крим повернувся до складу України, як сміються і кажуть що - нізащо.
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а тобі ватану ніхто і не скаже.
там з інакомислячими швидко справляються.
читав новину про вбитого татарина ?
ненавиджу вас, ватнюків задрипаних....
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Цікавий факт.
На 2019 рік мінімалка:
по московії і Криму - 11280 рублів, мінус податок - 9813,6 рублів на руки, що становить $153;
По Україні - 4723 грн, мінус податок - 3802,02 грн на руки, що становить $153.
Совпадєніє?
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Ничего это уже не даст , по крайней мере при нашей жизни. Вернуть Крым мирно у нас не получится , а войну мы проиграем только одной причине что нас меньше .
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