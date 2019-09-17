 Темі Криму потрібно приділяти більше уваги, - глава МЗС Пристайко

Про це Пристайко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Справді (темі Криму. - Ред.) небагато приділяється уваги, тому що у нас багато всього іншого… Але я не можу сказати, що нічого не відбувається - відбувається комунікація стосовно прав кримських татар. Відбувається дискусія, яким чином ми маємо змінити склад нашої держави - чи це має бути територіальна автономія, чи все ж таки ми перейдемо до етнічної автономії… Безумовно, відбуваються розмови про статус санкцій, яким чином ми захищаємо свої економічні інтереси, авіаційні, морські перевезення - це все є", - зазначив міністр.
Можливо, за його словами, того, що робиться, - недостатньо, тож суспільство не дуже це відчуває, тому слід "знову й знову нагадувати".
Як зазначив Пристайко, певна проблема полягає в тому, що мирний процес на сході України від самого початку був відокремлений від Криму, тож і "мінський", і "нормандський" процеси взагалі не зачіпають його.
"Це два різні набори санкцій. Тому, приділяючи зараз більше уваги процесу на сході, ми менше говоримо (про Крим. - Ред.) просто за часом і увагою. Про це треба просто нагадувати", - підкреслив глава МЗС.
Без бажання переважної більшості кримчан повернутись до складу України - нічого не вийде.
в них питали ?
Відпочиваючи в Криму, спілкувався на цю тему. Да дійсно - вони скаржаться на якісь негаразди, висловлюють невдоволення владою. Але варто запитати про бажання щоб Крим повернувся до складу України, як сміються і кажуть що - нізащо.
там з інакомислячими швидко справляються.
читав новину про вбитого татарина ?
ненавиджу вас, ватнюків задрипаних....
На 2019 рік мінімалка:
по московії і Криму - 11280 рублів, мінус податок - 9813,6 рублів на руки, що становить $153;
По Україні - 4723 грн, мінус податок - 3802,02 грн на руки, що становить $153.
Совпадєніє?