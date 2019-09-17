 Регламент Верховної Ради не відповідає тим викликам, які стоять перед парламентом, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
Говорячи про свою зустріч з головою Місії Європейського парламенту з реформування Верховної Ради, експрезидентом Європарламенту Петом Коксом, Разумков зауважив, що раніше було напрацьовано досить велику кількість слушних пропозицій щодо реформи парламенту, які було втрачено.
"Я думаю, що буде коректно повернутися до них. Частину з них точно можна буде імплементувати. Тому що всі чудово розуміють сьогодні, що Регламент Верховної Ради не відповідає тим викликам, які стоять перед Верховною Радою України... особливо, в сучасних умовах", - сказав спікер.
Він висловив сподівання, що партнери України погодяться продовжувати співпрацю в цій сфері. Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в парламенті має бути ухвалений новий закон про Регламент.
Як повідомлялося раніше, Рада в першому читанні проголосувала за зміни до регламенту ВР, якими обмежуються зловживання нардепів "під час законодавчої процедури"
Откуда вы, такие идиоты, вообще свалились на эту несчастную страну ?
Дай палец и всю руку отхватит, а зебы будут аплодировать...
Но если разобраться, то нормальный там регламент и раньше он никому не мешал принимать законы. Просто сам регламент устанавливает определенные правила и МИНИМАЛЬНЫЕ сроки, цепочку прохождения.....и сделано это не просто так, а для того что бы дать возможность всем заинтересованным сторонам изучить законопроект, дать свои предложения, замечания...заблокировать законопроект в т.ч. - все это сделано для того чтобы принимать качественные законы, которые потом не придется исправлять 125раз!!!
Этим же чмошникам такой расклад (с какими то там правилами) не подходит - они хотят принимать законы так как нравится именно им - вот собственно и все несоответствие!!!
Ну просто "гєнії юриспрудєнциї".
як то Богдан про вас сказав - серед народних слуг є психічно хворі
для слугурода идеальное решение...)))))))))
Хай буде монарх, тобто с*Цар Зюзя Перший Квартальний. Уря-а-а-...
В ваших зеленосопливих руках тотальна більшість у всій ВРУ і таким чином у ВСІХ комітетах ВРУ. Ви можете робити там взагалі, що вашим соплям заманеться.
Але вам і цього мало, зеленосопливе ботство вешається по мережі і виє, ниє, плачеться, що вам щось заважає.
Адже Зюзя Перший Квартальний непогрішимий. А також його апостоли зюзіанства Богдан, Разумков, Гончарук ...
- Дмитрий, Вас вызывает
ТаймырИгорь Валерьевич!
В Україні все буде добре.