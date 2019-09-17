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 Політика України
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Все про:ВР (5724) регламент (51) Разумков Дмитро (199)

 Регламент Верховної Ради не відповідає тим викликам, які стоять перед парламентом, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що Регламент ВР не відповідає викликам, які стоять перед парламентом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Говорячи про свою зустріч з головою Місії Європейського парламенту з реформування Верховної Ради, експрезидентом Європарламенту Петом Коксом, Разумков зауважив, що раніше було напрацьовано досить велику кількість слушних пропозицій щодо реформи парламенту, які було втрачено.

"Я думаю, що буде коректно повернутися до них. Частину з них точно можна буде імплементувати. Тому що всі чудово розуміють сьогодні, що Регламент Верховної Ради не відповідає тим викликам, які стоять перед Верховною Радою України... особливо, в сучасних умовах", - сказав спікер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутати обрізали парламенту крила змінами до регламенту, згідно з якими необхідно 150 голосів для внесення поправки, - Геращенко

Він висловив сподівання, що партнери України погодяться продовжувати співпрацю в цій сфері. Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в парламенті має бути ухвалений новий закон про Регламент.

Як повідомлялося раніше, Рада в першому читанні проголосувала за зміни до регламенту ВР, якими обмежуються зловживання нардепів "під час законодавчої процедури"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148813
 
 
 Топ коментарі
 
може до вас би психіаторів викликати ?
як то Богдан про вас сказав - серед народних слуг є психічно хворі Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 708
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Поменяют можете не сомневаться!
Но если разобраться, то нормальный там регламент и раньше он никому не мешал принимать законы. Просто сам регламент устанавливает определенные правила и МИНИМАЛЬНЫЕ сроки, цепочку прохождения.....и сделано это не просто так, а для того что бы дать возможность всем заинтересованным сторонам изучить законопроект, дать свои предложения, замечания...заблокировать законопроект в т.ч. - все это сделано для того чтобы принимать качественные законы, которые потом не придется исправлять 125раз!!!
Этим же чмошникам такой расклад (с какими то там правилами) не подходит - они хотят принимать законы так как нравится именно им - вот собственно и все несоответствие!!!
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Хто тут, антиукраїнець, козломорде зеленосопливий?
Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 2459
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Что стало зелёных баранов плохо болеет? Главный зелёный баран недоволен стадом своих тупиц?
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Дима, прими рассола. Война на пороге. Русские требуют от США "сдать Украину" в обмен на прекращение бомбёжек саудовских заводов.
Откуда вы, такие идиоты, вообще свалились на эту несчастную страну ?
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Последняя строка к тебе и твоим коллегам троллям антиукраинцам относится.
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Хто тут, антиукраїнець, козломорде зеленосопливий?
Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 2459
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Ясно, що не зеленосопливий дебіл. Ти хочеш сказати, що оце естрадно-гопницьке лайно є патріотом України? Регламент Верховної Ради не відповідає тим викликам, які стоять перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 7554
Регламент Верховної Ради не відповідає тим викликам, які стоять перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 9547
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Лукашенко тоже не устраивало - как Верховный совет работает.
Дай палец и всю руку отхватит, а зебы будут аплодировать...
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В чём проблема. Меняйте законом регламент.
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Поменяют можете не сомневаться!
Но если разобраться, то нормальный там регламент и раньше он никому не мешал принимать законы. Просто сам регламент устанавливает определенные правила и МИНИМАЛЬНЫЕ сроки, цепочку прохождения.....и сделано это не просто так, а для того что бы дать возможность всем заинтересованным сторонам изучить законопроект, дать свои предложения, замечания...заблокировать законопроект в т.ч. - все это сделано для того чтобы принимать качественные законы, которые потом не придется исправлять 125раз!!!
Этим же чмошникам такой расклад (с какими то там правилами) не подходит - они хотят принимать законы так как нравится именно им - вот собственно и все несоответствие!!!
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может и так, но как то кумедно выглядит голосование каждой поправки из тысячи, в полупустом зале, и хоть бы одна из них была принята..процедура сильно затягивается, и все равно принимается версия, предложенная комитетом
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вообще то все наоборот, предложения в Меморандум вносит Украина, у МВФ всегда одни и те же требования , бездефицитность бюджета и пенсионного фонда
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Які саме виклики стоять перед ВР України, жабоокий чомусь не сказав.
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Це те саме що і "10 заповідей". Людство не навчилось жити по простим правилам життя, зате навчилось їх постійно змінювати, щоб уникнути відповідальності за не виконання.
Ну просто "гєнії юриспрудєнциї".
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може до вас би психіаторів викликати ?
як то Богдан про вас сказав - серед народних слуг є психічно хворі
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Более 4 тысяч поправок про избирательный кодекс при Парубию и все коту под хвост - Зеля наложил не него вето! Почему? Просто поправки никто не голосовал, было некому, зал был почти пустой!
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а зачем вообще дИтутаты?... дайте каждому главе фракции по кнопке разного размера и пусть голосуют как акционеры.
для слугурода идеальное решение...)))))))))
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По новому законопроекту уже прописано о сокращении депутатов до 300, продолжение следует...
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так а такая ситуация постоянно наблюдается, и ясно, что с этим надо что то делать, также как и с прогулами и неперсональным голосованием
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Верните Парубия!, тот клал на регламент!)))
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Это точно, для него законы от Петра, были выше всех остальных законов!
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а как парламент не соответствует вызовам ))))
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Завсегдатаи тролльные, когда вы уже сдохнете???
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Галоперидол соответствует. На неделю-вторую успокаивает. Можно попробовать мокрые простыни. Но это в дополнение, а не вместо.
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Непонятно, откуда вообще появилсаь такая традиция, ставить на голсование, только после того, как профильный коммитет даст согласие, а его не может быть потому, что по регламенту там никогда небывает кворума. Достаочно одному барану не захотеть и он не будет ходить на заседаня этого коммитета
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Ага! Взагалі найуха ті комітети та й взагалі та ВРУ!!!
Хай буде монарх, тобто с*Цар Зюзя Перший Квартальний. Уря-а-а-...
Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 9827
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мы обсуждаем РЕГЛАМЕНТ! Который позволят НЕ принимать решения в коммитета по нескько ЛЕТ!!! Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 2758
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Ти що, повний придурок?!

В ваших зеленосопливих руках тотальна більшість у всій ВРУ і таким чином у ВСІХ комітетах ВРУ. Ви можете робити там взагалі, що вашим соплям заманеться.

Але вам і цього мало, зеленосопливе ботство вешається по мережі і виє, ниє, плачеться, що вам щось заважає.
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Бідна тваринка ...Що,весь в зелених соплях? Піди хоч сраку помий.
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Стабільність законів, є запорукою стабільності життя держави в цілому. В нас цієї стабільності немає--кожен новий президент переробляє все "під себе".Деожавників тупе населення майже не приймає, цій біомасі хочеться змін ,але еволюці розвитку суспільства,держави в цілому відбувається по законам природи---все має бути в той термін,коли плод визріє. Сьогодніша команда хоче серед зими, щоб родила груша,це від незнання і невміння чимсь керувати. Гопникі на сходняку--це той стиль які вони вибрали.
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...речь идет не о Законах, а о бюрократическом регламенте их принятия.
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Законы пишут не боги в люди, ктоорые могут ошибаться!
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Та ти шо? Святотатствуєш?!

Адже Зюзя Перший Квартальний непогрішимий. А також його апостоли зюзіанства Богдан, Разумков, Гончарук ...

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ты забыл добавить про зе-дебилов, шеф будет недоволен.
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Ти й без мене додав. Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 300 Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 300 Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 300 Сама твоя присутність про це свідчить.
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А я так вважаю, що твоя зеленосоплива сотні варта. Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 628
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Та звідки зеленосопливому бидлу знати, що Регламент роботи ВРУ є таким самим законом, як і інші закони. Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 982 Звичайно, зеленосопливих фюрерів та їхніх сраколизів той, що є, не влаштовує, як не влаштовувала Гітлера та верхівку НСДАП конституція Ваймарської республіки. Їм власний фюрер потрібний - тоді ж й вони стануть райхсфюрерами.
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...при чем тут Зеленский! Законы нельзя принять по несколько лет, из за дурногго рекгламента! Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 8857
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Звичайно, для вашого стада з зеленими соплями в головах все, що було до вас, ЗЕлупинців, є дурним. Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 5237
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...тема зе-дебилов плохо раскрыта, добавь креатива и кривых мордочек. Будет более убедительно.
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Якого ти креативу ти, ЗЕлупинець, від мене, малопомітної меншості, чекаєш? Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 5168 Це ти тут представник ТОТАЛЬНОЇ ЗЕлупінської більшості вашого Членограя Зюзі. Креатив від тебе повинен литись, як з Ніагарського водопаду. А ти, замість потоків креативу, дрібним дристом займаєшся. Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 3463
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- Регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед парламентом, - Разумков.
- Дмитрий, Вас вызывает Таймыр Игорь Валерьевич!
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🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
В Україні все буде добре.
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