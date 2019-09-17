EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  6494  40
Матеріали за темою:
Все про:Нацрада_ТРМ (218) Росія (19891) частоти (3) мовлення (112)

 Росія захопила понад 500 належних Україні частот, - Нацрада з ТРМ

Російською Федерацією захоплені і неправомірно використовуються понад півтисячі українських частот і сотні антен, які були власністю державних і приватних українських мовників.

Про це член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Валентин Коваль заявив на щорічній нараді Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Цифри про захоплення і неправомірне використання РФ частот - це 503 частотні присвоєння. Мало того, це 503 передавачі і сотні антен, які були власністю державних і приватних українських мовників. Також на сході України було захоплено і перекомутовано близько 50 телевізійних і 20 радіопередавальних станцій, з яких мовлення велося на території Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Порушуючи тему забезпечення прав людини і основних свобод, Коваль акцентував увагу на питанні доступу до різних джерел і достовірної інформації у жителів Донецької, Луганської областей і Криму - територій, які зараз непідконтрольні українському уряду. Він нагадав, що одним з перших кроків, до яких вдалися окупанти, стало переналагодження телевізійних і радіоприймачів.

За словами Коваля, компанії, які зараз працюють на цих частотах, є непідконтрольними Нацраді, тому говорити про дотримання ними журналістських стандартів і основних свобод неможливо.

"Ми можемо лише констатувати, що українські громадяни, які проживають у Криму і на сході України, позбавлені права на вільний доступ до інформації ось уже 5 років", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148811
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понял у нас с глушилками не заладилось.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я так понял у нас с глушилками не заладилось.
 показати весь коментар
 
 
А как ты это себе технически представляешь? Или просто слышал такое слово "глушилка" и все. А как она работает понятия не имеешь?
 показати весь коментар
 
 
Что легко? Глушилка если работает то покрывает полностью диапазон, а не выборочно частоты в том или ином диапазоне. Зрозумив?
 показати весь коментар
 
Я не знаю, чьи глушилки, но в 25 км от Крыма Киевстар "плавает" по полной))) А до 14-го была самая отличная связь)
 показати весь коментар
 
Это что, проблема ?
Новые лица обменяют на что нибудь...
 показати весь коментар
 
 
Валентин Коваль розповідав на нараді ОБСЄ про захоплені частоти. Тобто ОБСЄ, яке є в тому регіоні і постійно надає звіти своєму керівництву весь час цього не знало?
 показати весь коментар
 
 
После совка никто РЭБ, а также выпуском связной аппаратуры не занимался, радиозаводы приказали долго жить а теперь на все надо искать валюту для закупок иностранного старья.
 показати весь коментар
 
 
После совка экономику раздерибанила партийно-хозяйственная номенклатура в т.ч. КГБ-шники и красные директора. Они и гробили предприятия(искусственные банкротства с последующей приватизацией за копейки и т.п.)
 показати весь коментар
 
 
В 90-х называлась цифра около 700 тыс таких номенклатурщиков.
 показати весь коментар
 
 
Да ладно, судя из нашего телеэфира, например Г+Г и т.д., Российская ********* захватила его ВЕСЬ и все частоты.
 показати весь коментар
 
 
При Апостоле Петре, брате Андрея Первозванного...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А зачем после устроенной продажными ЗЕбилами - капитулянтами уже скорой преступной капитуляции на милость лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши нашей державы . Зачем вообще тогда уже капитулировавшей колонии нужны наши родные национальные телевидения и радиовещания Украины... Всё равно кремлёвские оккупанты и их преданные "Слуги" , эти холуи -марионетки ЗЕбилы при власти поверженной украинской державы оставят только свою оккупационные прессу, телевидение и радиовещание..
 показати весь коментар
 
 
Хто контролює Україну!

Хазяї та їхня маріонетка.
В верхньому ряду відомий всім Сорос, справа молодий Ротшільд, в центрі портрет супертрильярдера Берні Баруха, який помер ще в 1965 році. Зараз про його спадкоємців нічого не відомо. Інформація про клан Барухів в мережі старанно зачищена, а між тим він існує.
 показати весь коментар
 
Зеленский и Путин могут встретиться в октябре, - Кремлёвский Фюрер наверное предложит Зеленскому в знак примирения фотографии Кубани и макет Рейхстага в обмен на днепровскую воду для Крыма, а Зеленский пошутит и согласиться. Кравчук и Кучма уже раз пошутили когда разбазарили ядерный потенциал Украины не поторговавшись. Россия захватила более 500 принадлежащих Украине частот, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 9654
 показати весь коментар
 
 
Ті хто жаліються на захват кацапами частот,шмарклі по своему ***** розмазують? Як що ні то тре спробувати,може допоможе.
 показати весь коментар
 
 
а че ж вы эти частоты не использовали ранее? сидели сопли жевали? ну вот и получилось как всегда!
 показати весь коментар
 
Радіус прийому сигналів ФМ-передавачів обмежений. Плюс гірський рельєф.
 показати весь коментар
 
При потрошиной гниде такого быть не могло, это всё при Зе началось, а при потрохе не могло, только при Зе - он же клоун, а потрох знает английский и патриот мовы, а кто такой Зе?
 показати весь коментар
 
 
А кто контролирует интернет, пока никто, а на остальное мне насрать.
 показати весь коментар
 
Так ведь есть международные суды! Коломойский вот выиграл и другие предприниматели подают и выигрывают. Уйлостан в Ля Бурже надувные самолетики возит на выставку не просто так.
 показати весь коментар
 
А нефть, тем временем, ползет к 70$ за баррель. Хи-хи. При заложенных в бюджет 40$ Хи-хи. Россия получает миллиарды сверхприбылей. Хи-Хи. И что вы сделаете?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору