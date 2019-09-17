 Питання про оновлення Конституційного суду "на сьогодні не стоїть", - Разумков

Про це Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання, чи після рішення про зміну складу Центральної виборчої комісії варто очікувати нового Конституційного суду України, і в якій перспективі, голова ВР зазначив: "Станом на сьогодні так питання не стоїть. І я дуже не люблю гадати на кавовій гущі. Я думаю, що як тільки це буде, ми зможемо повернутися до цієї дискусії".
Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.
Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний з планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.
Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".
Та,як писав антикор у 17-му:як щодо Мінських домовленостей, які Петро Порошенко бажає вписати у Конституцію і закони України, так і щодо відкриття ринку землі, чи щодо повноважень президента та зміни форми правління у країні.
Головне, порохошваль згідна!
"Что то мне кажется что дело с ЦВК совсем в другом.
На носу помоему референдум под каким нибудь соусом готовится.
Под каким собственно додумайте сами.
Вот зебил и готовит почву для всенородного "одобрямс".
Теперь становится все на свои места - раз говорят менять не будем - значит
точно поменяют. И связано это с полной узурпацией власти.
73% - ловите ху...ло № 2 (а может и № 1)!
президента - твого клована вибрали без порушень - то ЯКІ питання!!! Твою зеб команду
визнали на виборах у ВР першими - то ЯКІ питання ?? А якщо там були якісь НЕЗНАЧНІ порушення - то це звичайні робочі моменти - ніхто не застрахований від помилок !
А питання в тому , що твої зебіли хочить під себе все ПІДІМ"ЯТИ !! І ЦВК теж !!
Цього не бачать тільки зебіли - вони все про Порошенка пишуть !!
А не разные Разумковы со своими баранами в раде и челядью что им продать и сколько занять.
Зеля - это просто глупенький Буратино
зеБкоманда точно волала, що в нас КС неправильний і його треба змінити !
А раз КС слухае зелю - то навіщо його ж міняти - і так все влаштовує зебкоманду !!
Люба людина із мізками знала ще тоді в обмін на що прогнувся КСУ...