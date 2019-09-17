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 Політика України
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Все про:КС (377) Разумков Дмитро (199)

 Питання про оновлення Конституційного суду "на сьогодні не стоїть", - Разумков

Голова Верховної Ради вважає, що питання оновлення Конституційного суду, на відміну від оновлення ЦВК, не є актуальним.

Про це Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи після рішення про зміну складу Центральної виборчої комісії варто очікувати нового Конституційного суду України, і в якій перспективі, голова ВР зазначив: "Станом на сьогодні так питання не стоїть. І я дуже не люблю гадати на кавовій гущі. Я думаю, що як тільки це буде, ми зможемо повернутися до цієї дискусії".

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

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Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний з планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148810
 
 
 Топ коментарі
 
А зачем его менять, если есть договорняк с главой Конституционного суда Натальей Шаптала?
Вопрос об обновлении Конституционного суда "на сегодня не стоит", - Разумков - Цензор.НЕТ 4943
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а зачем его менять? он и так прогнулся под зелю распустив парламент
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А если и встанет то назначишь туда портнова, тятькова и вовка,правда ?
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А зачем его менять, если есть договорняк с главой Конституционного суда Натальей Шаптала?
Вопрос об обновлении Конституционного суда "на сегодня не стоит", - Разумков - Цензор.НЕТ 4943
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З Українськими,гуманними судами, чого доброго ,януковощ зможе ,і булаву у нинішнього президента відсудить!
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Такая корова нужна самому:1) ручна 2)хабарна3)потрібна4)неполітична5)правильна.

Та,як писав антикор у 17-му:як щодо Мінських домовленостей, які Петро Порошенко бажає вписати у Конституцію і закони України, так і щодо відкриття ринку землі, чи щодо повноважень президента та зміни форми правління у країні.

Головне, порохошваль згідна!
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Писал во это:
"Что то мне кажется что дело с ЦВК совсем в другом.
На носу помоему референдум под каким нибудь соусом готовится.
Под каким собственно додумайте сами.
Вот зебил и готовит почву для всенородного "одобрямс".
Теперь становится все на свои места - раз говорят менять не будем - значит
точно поменяют. И связано это с полной узурпацией власти.
73% - ловите ху...ло № 2 (а может и № 1)!
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Если кажется-крестись-оснований распустить ЦИК предостаточно по 3-м нарушениям на пользу депутата ДЭТЭК,ПЕС и наравномерному представительству членов от фракций.По КС-это совершенно подконтрольный орган после барыжной рехформы Поросенка,где и не пахло демократией.А из написаных опасений 8%-ов как-раз в стиле "Зрады".Остальное-бред,поскольку клан"кучка-потрох2000" сдал Украину 20-ть лет назад и кукловоды по очереди меняются да ниточки только дёргают.Им пофиг эта 8%-ая "Зрада"-ее срок истёк.
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Сер - о зебіл розписався !! Вже ті негаразди , що були 20 років назад і те на Порошенка повісив ! ))) Є закон , про ЦВК ! І нехай твої зебіли виконують його ! ЦВК провело вибори
президента - твого клована вибрали без порушень - то ЯКІ питання!!! Твою зеб команду
визнали на виборах у ВР першими - то ЯКІ питання ?? А якщо там були якісь НЕЗНАЧНІ порушення - то це звичайні робочі моменти - ніхто не застрахований від помилок !
А питання в тому , що твої зебіли хочить під себе все ПІДІМ"ЯТИ !! І ЦВК теж !!
Цього не бачать тільки зебіли - вони все про Порошенка пишуть !!
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Всі претензії до Ахметова-американці погодилися з наданими доказами зловживань і закликали до більш справедливого та демократичного підходу при формуванні нової ЦВК.
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Республика громад где громады самоуправление должны решать что и как должно быть.
А не разные Разумковы со своими баранами в раде и челядью что им продать и сколько занять.
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Федралізація, в гарній обготрці, в унітарній країні. Прямо, як пуйло й веліло
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а зачем его менять? он и так прогнулся под зелю распустив парламент
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не под Зелю а под Карабаса Барабаса
Зеля - это просто глупенький Буратино
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Якби КС не прогнувся і визнав указ про розпуск Ради неконституційним - то тоді б
зеБкоманда точно волала, що в нас КС неправильний і його треба змінити !
А раз КС слухае зелю - то навіщо його ж міняти - і так все влаштовує зебкоманду !!
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Зачем вы тогда там нужны? Оставить банду у власти пытаетесь. Спелись уже?
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Звісно. Невже Зелені думають, що усі тупі і не розуміють навіщо голова КСУ їздила вночі до офісу Президента? Що саме вона просила в обмін на незаконне рішення по розпуску ВРУ?
Люба людина із мізками знала ще тоді в обмін на що прогнувся КСУ...
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