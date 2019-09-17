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 "Усіх на всіх" міняти неможливо - до списку вносять кримінальних авторитетів, - Пристайко

Ідеальна формула обміну "всіх на всіх" не може спрацювати, тому що росіяни намагаються внести до списків кримінальних авторитетів.

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Знаєте, є ідеальна формула "всіх на всіх", яка всім дуже подобається, але насправді вона не є життєздатною. Тому що потрібно дуже чітко узгодити, хто ці "всі на всіх". Коли в цих списках кримінальні авторитети, які є друзями тих, хто перебуває з того боку, і їх намагаються запхати в список як "матеріал для обміну", а насправді це люди, які не мають жодного стосунку до цього конфлікту (на Донбасі. - Ред.), тоді ці списки не узгоджуються", - сказав Пристайко.

За словами глави МЗС, ще одна серйозна проблема для обміну - зниклі безвісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спочатку були 24 моряки. Потім Зеленський зміг домовитися, - Денісова про обмін

"Близько 400-500 українців усе ще вважаються зниклими безвісти. Щоб точно знати, чи живі вони ще, десь там у тюрмах, або вони зникли безвісти і, на жаль, їх немає серед живих, потрібен доступ до в'язниць, щоб перевірити. На території України це роблять, наприклад, міжнародні організації на зразок Червоного Хреста. На жаль, за п'ять років бойовики жодного разу не допустили Червоний Хрест, щоб перевірити дані про зниклих безвісти", - пояснив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148809
 
 
 Топ коментарі
 
Да очень просто, дружище.
Пару дней назад Беня, в рамках ведущейся против Филатова войны на уничтожение, приказал объявить в розыск его первого зама и ещё нескольких человек. Предлог нашли элементарно: типа, какая-то "растрата при ремонте моста".
Даже на абсолютно невиновных людей заводится дело по щелчку пальцев.
А на "воров в законе" нельзя что ли ? В момент пересечения ими границы "туда", заводятся несколько дел по старым грехам. И никто из них обратно просто не приедет. "Всех на всех" менять невозможно - в список включают криминальных авторитетов, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8496
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Ну так отдайте им этих "авторитетов"; в чём проблема-то ?
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Цитата:
потому что россияне пытаются включить в списки криминальных авторитетов.

И что?
В чём проблема? Зебобики считают, что выдворение из нашей страны урок - это плохо?
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Так урки - граждане Украины. Ты их сменяешь, а они послезавтра из России паровозом назад и тебя возле дома пришьют. Думаешь их там в рашке держать будут?
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Странная логика. Т.е. если их не сменять, они меня завтра паровозом возле дома пришивать не будут? "Всех на всех" менять невозможно - в список включают криминальных авторитетов, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3163 А вообще, полезный товар получается, менять на наших, ждать возвращения, ловить и опять менять "Всех на всех" менять невозможно - в список включают криминальных авторитетов, - Пристайко - Цензор.НЕТ 169
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Дебил,читать научись! Это ******* нам впарить зеков хотят,а не мы им.
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кто дебил и кто недочитал еще большой вопрос
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Слушай, полудурок, процарапай глазки и вчитайся в буковки. И вообще, зачем под пиндосским нисраваплавным флажком пишешь? Ты из недосиссии и педороссии? Маладых риспублек? Стесняешься себя, колорад членистоногий?
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Треба мінять ,маленьких стоячих, на великих вісячих ! Або навпаки ! Любою ціною !!!😆
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В паРаше десятки,якщо не сотні тисяч,українських заробітчан ! ФСБ буде наловлювать косяками! Потрібно буде гройсманівську баржу,з під кавунів, наймать,для перевозки! Міняйтеся ,хоч заміняйтеся !!!
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Ну так отдайте им этих "авторитетов"; в чём проблема-то ?
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В том, что они вернутся в Украину первым поездом. И снова будут жить, как они привыкли. И их придется снова ловить и сажать. А оно нам надо?
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Ещё раз, они граждане Украины. На каком основании мы можем их не пускать?
И да, как определить, кого пускать, а кого - нет, в поездах и автобусах? Там погранцы прошли, паспорта проверили, кому надо штампики поставили... и всё... Это в аэропортах - базы, онлайн-проверка, все дела.
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Да очень просто, дружище.
Пару дней назад Беня, в рамках ведущейся против Филатова войны на уничтожение, приказал объявить в розыск его первого зама и ещё нескольких человек. Предлог нашли элементарно: типа, какая-то "растрата при ремонте моста".
Даже на абсолютно невиновных людей заводится дело по щелчку пальцев.
А на "воров в законе" нельзя что ли ? В момент пересечения ими границы "туда", заводятся несколько дел по старым грехам. И никто из них обратно просто не приедет. "Всех на всех" менять невозможно - в список включают криминальных авторитетов, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8496
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В том-то и дело, что невиновный человек стремится доказать свою невиновность, либо бежит от беззакония. А вот уголовнику плевать на количество открытых на него уголовных дел, а "авторитеты" так и вообще ими гордятся. Можно сказать, это для них наилучшие рекомендации. Так что они спокойно садятся в поезд, пересекают границу ... и ничего ... вот дальше им совсем ничего. До того момента, когда они в очередной раз не проколются при совершении очередного преступления. А будет оно в их списке 364-е или 573-е, "авторитетам" всё равно, они морально готовы снова попасть за решетку. А вот их жертвам - вовсе не всё равно, для каждого (по крайней мере из выживших) это собственная личная трагедия.
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>они морально готовы снова попасть за решетку


Ещё лучше: как только они пересекают границу "обратно" - сразу на них браслеты, и в СИЗО
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Так, блин, ещё раз, как их на границе отлавливать? Если это не аэропорт, тот там нет никакой онлайн-проверки, а помнить наизусть фотографии сотен или тысяч преступников погранцы пока не научились. А "авторитет" не полетит самолетом, он оденет ватник, сапоги, недельную щетину и сивушный перегар, и поедет вечерним местным поездом Белгород-Харьков, совершенно неотличимый от сотен идиотов, каждый день прущихся на заработки в Россию.
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A вот это ещё интереснее.
У Авакова целая армия, готовая к подавлению любого майдана.
Эту армию перенаправить на контроль государственной границы. Каждому наряду погранцов: прибор для распознавания отпечатков пальцев.
Со всех "воров в законе", которых выдадут по обмену, предварительно снять отпечатки.
Арест прямо в электричке.
Правда, есть сомнение что нова влада из тупых юрыздов способна на создание пограничных войск. Они всё больше спецы по отжиму бабла и рейдерским наездам.
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Не получится по отпечатку. Толерасты возбудятся и начнут кричать. Да и это совершенно невероятно сделать, чтобы за полчаса снять отпечатки пальцев во всем составе. Я ездил в таком поезде когда-то, не знаю, как сейчас, но раньше на состав из плацкартных вагонов (10 вагонов по 54 человека в каждом) у погранцев и таможенников уходило минут 10, т.е. выглядит это так - беглый взгляд в паспорт, на лицо, дежурная фраза, идём к следующему пассажиру. Роботы, а не люди. Безучастные и равнодушные.
А я ездил недавно в Словакию на автобусе, так там вообще водитель собрал у нас паспорта, вышел с ними, потом пришли погранцы с собачкой, собачка пробежала по салону, всех обнюхала, погранцы в салоне автобуса раздали паспорта и мы поехали дальше. Всё это заняло минут 5, не больше. Наверняка никто эти паспорта не пробивал по базе.
PS отпечатки у всех уголовников и так давно в базе, ничего заново перекатывать не надо
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> Толерасты возбудятся


В таком случае можете считать что у вас нет государства.
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Они уже создали, на базе СБУ, "Департамент по борьбе с "путчем Порошенко" и "порохоботами"... Баканов заявил громогласно, на "клоунаде" Пинчука... Будут теперь "держать, хватать, и не пущать", "выискивать "корни и нити" заговора...
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Я тоже не розумію в чому проблема? Хіба погано перекинути трохи гавна на той бік?
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Т.е. зека выдать нельзя а сепара можно? Во навыбирали даунов.
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Ну шо тут не зрозуміло? Кримінальні авторитети, то наші олігархи ! Це ж наше усьо! Хто ж їх дасть на вимін, га ???😈
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Хотят авторитетов?
Можно их торговать на того паренька, что нашим морякам помогал и срок получил - прецедент обмена собственных граждан уже создан.
Или, как минимум, путинскую амнистию для него выбить.
И это тот, кто на слуху - а сколько их в России за Украину под каток попало?
Надо уточнять у правозащитников и хоть попытаться им помочь.
Парня вытаскивать надо точно, тем более, такая оказия: человека на токсичный биомусор.
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Может не все поняли, а может я что то не понял - мне кажется что
включают в списки не только ихних, но и наших авторитетов сидящих в раше
и хотят их впихнуть нам как в обмен. А нахрен они нам нужны?
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Надо объяснить Пристайло, что авторитеты, если они конечно авторитеты, по тюрьмам не сидят, задротов среди них нет, а те кто в тюрьмах, это их шестерки не более и они погоду в криминальном мире не делают, так что бояться особо нечего, меняйте смело!.
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ну і сказонув....
ви ТЕРОРИСТА
ВБИВЦЮ відпустили... що вже тепер про якийсь дріб'язок згадувати.
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Ну и отдайте ватникам воров ,педофилов и убийц ,-хай они их сами перевоспитывают ,нам верните наших людей .Рашка сама як говно ,втягиает в себя говно.
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Господин Аквариум580! Вот уже несколько месяцев наблюдаю, как практически в каждой статье на Цензоре Вы обильно какаете как по тематике, так и не очень. У меня к Вам вопрос: а когда Вы кушаете?
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Работа такая - гавном кидаться во все стороны.
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неужели кримминальные бандиты дороже наших пленных, что их нельзя менять?
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А паспорт нельзя отнять при обмене? А с российским переправлять в Крым для увеличения количества туристов?
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