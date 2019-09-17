 "Усіх на всіх" міняти неможливо - до списку вносять кримінальних авторитетів, - Пристайко

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Знаєте, є ідеальна формула "всіх на всіх", яка всім дуже подобається, але насправді вона не є життєздатною. Тому що потрібно дуже чітко узгодити, хто ці "всі на всіх". Коли в цих списках кримінальні авторитети, які є друзями тих, хто перебуває з того боку, і їх намагаються запхати в список як "матеріал для обміну", а насправді це люди, які не мають жодного стосунку до цього конфлікту (на Донбасі. - Ред.), тоді ці списки не узгоджуються", - сказав Пристайко.
За словами глави МЗС, ще одна серйозна проблема для обміну - зниклі безвісти.
"Близько 400-500 українців усе ще вважаються зниклими безвісти. Щоб точно знати, чи живі вони ще, десь там у тюрмах, або вони зникли безвісти і, на жаль, їх немає серед живих, потрібен доступ до в'язниць, щоб перевірити. На території України це роблять, наприклад, міжнародні організації на зразок Червоного Хреста. На жаль, за п'ять років бойовики жодного разу не допустили Червоний Хрест, щоб перевірити дані про зниклих безвісти", - пояснив він.
потому что россияне пытаются включить в списки криминальных авторитетов.
И что?
В чём проблема? Зебобики считают, что выдворение из нашей страны урок - это плохо?
И да, как определить, кого пускать, а кого - нет, в поездах и автобусах? Там погранцы прошли, паспорта проверили, кому надо штампики поставили... и всё... Это в аэропортах - базы, онлайн-проверка, все дела.
Пару дней назад Беня, в рамках ведущейся против Филатова войны на уничтожение, приказал объявить в розыск его первого зама и ещё нескольких человек. Предлог нашли элементарно: типа, какая-то "растрата при ремонте моста".
Даже на абсолютно невиновных людей заводится дело по щелчку пальцев.
А на "воров в законе" нельзя что ли ? В момент пересечения ими границы "туда", заводятся несколько дел по старым грехам. И никто из них обратно просто не приедет.
Ещё лучше: как только они пересекают границу "обратно" - сразу на них браслеты, и в СИЗО
У Авакова целая армия, готовая к подавлению любого майдана.
Эту армию перенаправить на контроль государственной границы. Каждому наряду погранцов: прибор для распознавания отпечатков пальцев.
Со всех "воров в законе", которых выдадут по обмену, предварительно снять отпечатки.
Арест прямо в электричке.
Правда, есть сомнение что нова влада из тупых юрыздов способна на создание пограничных войск. Они всё больше спецы по отжиму бабла и рейдерским наездам.
А я ездил недавно в Словакию на автобусе, так там вообще водитель собрал у нас паспорта, вышел с ними, потом пришли погранцы с собачкой, собачка пробежала по салону, всех обнюхала, погранцы в салоне автобуса раздали паспорта и мы поехали дальше. Всё это заняло минут 5, не больше. Наверняка никто эти паспорта не пробивал по базе.
PS отпечатки у всех уголовников и так давно в базе, ничего заново перекатывать не надо
В таком случае можете считать что у вас нет государства.
Можно их торговать на того паренька, что нашим морякам помогал и срок получил - прецедент обмена собственных граждан уже создан.
Или, как минимум, путинскую амнистию для него выбить.
И это тот, кто на слуху - а сколько их в России за Украину под каток попало?
Надо уточнять у правозащитников и хоть попытаться им помочь.
Парня вытаскивать надо точно, тем более, такая оказия: человека на токсичный биомусор.
включают в списки не только ихних, но и наших авторитетов сидящих в раше
и хотят их впихнуть нам как в обмен. А нахрен они нам нужны?
ви ТЕРОРИСТА
ВБИВЦЮ відпустили... що вже тепер про якийсь дріб'язок згадувати.