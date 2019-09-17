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Все про:журналістика (854) свобода слова (193) ЗМІ (637) Офіс Президента (94)

 У країні, де кожні 4 дні б'ють журналістів, потрібно починати не з регулювання, а із захисту свободи слова, - Решетилова

Офіс Президента хоче "втручатися, регулювати і впливати" в те, що стосується роботи преси. Ради з питань свободи слова, подібні до заснованої при ОП, працювали раніше при Януковичі і Порошенку.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи символічно, що установчі збори ради з питань свободи слова при президентові України відбулися в річницю вбивства Георгія Гонгадзе", - вважає вона.

Решетилова пригадує, що подібні ради функціонували і при Януковичі, і при Порошенку. "Де була та рада, коли журналістів атакувало в тому числі й оточення Пороха? Чи робили вони якісь заяви або спроби вплинути на ситуацію? За мене, коли відбувалися атаки, чи не єдині вступилися Інститут Масової Інформації (ІМІ), керівницю якого Oksana Romaniuk чомусь на сьогоднішнє засідання не зареєстрували", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти - четверта влада, вона глибоко корумпована і вимагає самоочищення, - Богдан

Представники Офісу Президента запропонували журналістам обговорити ринкові умови ведення медіа-бізнесу, визначення поняття "маніпуляція", внутрішні статути редакцій для покарання журналістів, які порушили професійні стандарти, і введення національної прескарти.

"Я якось аж спинним мозком відчула це бажання (можливо, підсвідоме) представників ОП втручатися, регулювати і впливати. Дуже хочу помилитися", - зазначає Решетилова.

"У країні, де кожні чотири дні б'ють журналістів, де нерозслідувані вбивства десятків представників медіа, де відбуваються інформаційні атаки на журналістів, починати треба, очевидно, не з регуляторних механізмів, а із захисту свободи слова", - вважає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента хоче запровадити національну прескарту і не пускати журналістів без неї на заходи, - журналіст Щербина

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 16 вересня в Офісі Президента відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України. До складу Ради увійшли 15 членів: шість представників медіа, шість представників медійних громадських організацій, а також по одному представнику від Офісу Президента України, Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України.

У країні, де кожні 4 дні бють журналістів, потрібно починати не з регулювання, а із захисту свободи слова, - Решетилова 01У країні, де кожні 4 дні бють журналістів, потрібно починати не з регулювання, а із захисту свободи слова, - Решетилова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148807
 
 
 Топ коментарі
 
Есть такие журналисты , которых мало бьют .
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В Украине нет журналистов. Есть желтые писаки - поэтому их бьют.
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такие есть подонки брехливые, что их поубивать мало.
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Есть такие журналисты , которых мало бьют .
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такие есть подонки брехливые, что их поубивать мало.
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Путлер тоже не сразу всё в моржовии сделал. Постепенно, шаг за шагом...
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не тех бьют, скабейчучку надо регулярно обрабатывать... бородатую девочку сирожу... дубинский себя журналистом возомнил (мы то знаем, что это всего лишь говорящая жопа бабломойского)... шуфрича там... ну а шо? состоит же в комитете по свободе слова...
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В Украине нет журналистов. Есть желтые писаки - поэтому их бьют.
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А скоро будут только идеологически правильные жёлтые писаки, после ввода пресс карты.
https://censor.net.ua/news/3148800/ofis_prezidenta_hochet_vvesti_natsionalnuyu_presskartu_i_ne_puskat_jurnalistov_bez_nee_na_meropriyatiya
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ну есть еще портников, киселев (евгений), ганапольский, казарин которые не навязывают свое мнение а просто подают интересную инфу а выводы делает зритель
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подають її в певному напрямку, щоб глядач зробив "правильні" висновки
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Портников не журналист, а политолог, и что то мне подсказывает, политолог держащий нос по ветру. Киселёп российский диссидент и бывший препод Высшей школы КГБ, но передачи ведёт интересно. Ганапольский? Возможно. Казарин скорее блогер.
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а перерахованих вами журналістів б'ють? Думаю що ні, їх нема за що бити тим хто б'є журналістів.
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Если-бы, меньше матюкалась - ей-бы, "цены не было...". А то "ухо режет..." Опускается на уровень "уличного быдла"...
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"Где была и рада, когда журналистов атаковало в том числе и окружение Пороха? Источник: https://censor.net.ua/n3148807

Вот щас порохоботам реально стало обидно В стране, где каждые 4 дня бьют журналистов, нужно начинать не с регулирования, а с защиты свободы слова, - Решетилова - Цензор.НЕТ 2194
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а еще нужно темники давать этим журналистам, что бы не мололи ерунды а восхваляли великого и мудрого зе)))
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вот скажите наталка мосейчук с 1+1 это журналист или пропагандист?
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пока среди вас будут шарии , то давать вам люлей раз в четыре дня, мало .
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а сколько простых людей бьют не считали ?
или каждому надо получить ксиву журналоиста чтобы на народ начали обращать внимание не по мандатам.
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б`ють то по рилу, а не мандату. тому їм треба бути журналістами, а не журнашлюхами.
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