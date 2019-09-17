 Українка зайшла на сайт і виграла мільйон доларів. Через рік історія повторилася

Як виявилося, за результатами того щасливого для Наталії тиражу 26 вересня 2017 р., нікому не вдалося зірвати джекпот, зате відразу двоє виграли по $1 мільйону!

Днями стало відомо, що Наталія знову виграла в лотерею на сайті TheLotter. Цього разу виграш становить 5,000 доларів. Удачлива дівчина вже в процесі отримання виграшу, подробиці неймовірного везіння незабаром будуть опубліковані на сайті.

Перемога = Удача + Цілеспрямованість!

Три найбільші лотереї світу пропонують українцям величезні джекпоти сьогодні ввечері

У світі лотерей настала гаряча пора. Найбільші лотереї світу наперебій пропонують грандіозні призи.

Лотерея Європи EuroMillions (ЄвроМільйони) розіграє сьогодні ввечері 173 мільйони євро. Лотерея США "Мега Мілліонс" розігрує сьогодні 192 мільйони доларів США. І абсолютний рекорд: популярна австралійська лотерея Powerball Австралія пропонує рекордний джекпот у 150 мільйонів австралійських доларів. До розіграшу останньої залишився лише один день.

Міжнародний лотерейний сервіс TheLotter.com пропонує жителям України та інших європейських країн офіційно взяти участь у тиражах найбільших зарубіжних лотерей і спробувати зірвати величезні джекпоти або привабливі другорядні призи.

Як українці можуть брати участь у тиражах найбільших світових лотерей?

Громадяни України можуть брати участь у лотерейних тиражах Євромільйонів, Мега Мільйонів і Powerball Австралії нарівні з резидентами країн-учасниць.

Крок 1: Створити акаунт на сайті Thelotter.com

Крок 2: Виберіть участь у лотереї, що сподобалася, і заповніть лотерейні квитки відповідно до ваших побажань. Ви можете вибрати ваші улюблені номери або скористатися послугою "Автоматичний вибір" на сайті.

Крок 3: Отримайте скан фактичного квитка, придбаного від вашого імені, у ваш особистий акаунт на сайті і чекайте результатів тиражу. У разі виграшу TheLotter.com негайно повідомить вас про це!

Придбати лотерейні квитки онлайн можна просто зараз, з будь-якої точки світу.

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