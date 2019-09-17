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 Суспільство
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Все про:виграш (7) лотерея (67)

 Українка зайшла на сайт і виграла мільйон доларів. Через рік історія повторилася

Пам'ятаєте історію Наталії з України? Дівчина вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів США - Mega Millions - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який у тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу становила б $15 мільйонів.

Як виявилося, за результатами того щасливого для Наталії тиражу 26 вересня 2017 р., нікому не вдалося зірвати джекпот, зате відразу двоє виграли по $1 мільйону!

Днями стало відомо, що Наталія знову виграла в лотерею на сайті TheLotter. Цього разу виграш становить 5,000 доларів. Удачлива дівчина вже в процесі отримання виграшу, подробиці неймовірного везіння незабаром будуть опубліковані на сайті.

Перемога = Удача + Цілеспрямованість!

Три найбільші лотереї світу пропонують українцям величезні джекпоти сьогодні ввечері

У світі лотерей настала гаряча пора. Найбільші лотереї світу наперебій пропонують грандіозні призи.

Лотерея Європи EuroMillions (ЄвроМільйони) розіграє сьогодні ввечері 173 мільйони євро. Лотерея США "Мега Мілліонс" розігрує сьогодні 192 мільйони доларів США. І абсолютний рекорд: популярна австралійська лотерея Powerball Австралія пропонує рекордний джекпот у 150 мільйонів австралійських доларів. До розіграшу останньої залишився лише один день.

Міжнародний лотерейний сервіс TheLotter.com пропонує жителям України та інших європейських країн офіційно взяти участь у тиражах найбільших зарубіжних лотерей і спробувати зірвати величезні джекпоти або привабливі другорядні призи.

Як українці можуть брати участь у тиражах найбільших світових лотерей?

Громадяни України можуть брати участь у лотерейних тиражах Євромільйонів, Мега Мільйонів і Powerball Австралії нарівні з резидентами країн-учасниць.

Крок 1: Створити акаунт на сайті Thelotter.com
Крок 2: Виберіть участь у лотереї, що сподобалася, і заповніть лотерейні квитки відповідно до ваших побажань. Ви можете вибрати ваші улюблені номери або скористатися послугою "Автоматичний вибір" на сайті.
Крок 3: Отримайте скан фактичного квитка, придбаного від вашого імені, у ваш особистий акаунт на сайті і чекайте результатів тиражу. У разі виграшу TheLotter.com негайно повідомить вас про це!

Придбати лотерейні квитки онлайн можна просто зараз, з будь-якої точки світу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148806
 
 
 Топ коментарі
 
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Ха) Чий не новость. Мне принц Нигерии оставил в наследство 35 млн долларов! Щас только переведу 2000 за оформление документов и на мальдивы. А вам, неудачникам, привет. Оттак от
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вже давно не рєсурс, а продажная дєвка імпіріалізьма
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Ха) Чий не новость. Мне принц Нигерии оставил в наследство 35 млн долларов! Щас только переведу 2000 за оформление документов и на мальдивы. А вам, неудачникам, привет. Оттак от
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А мнє ротствєннік в Лонданє агліцком прям в сіті-банкє, внєзапно скончавшісь, точно такую же сумму оставіл. Щас токмо 500 йєвров брошу "сєбє" на щот, і ву-а-ля - 35 лімонов моїх!!! А ви пашитє в трі смєни шоп зімой нє замьорзнуть - я пайєхал на Тенеріфє. Там вєчная вєсна і отаплівать жилльо нє нада
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Зачем тебе париться? Я сам все сделаю. Переведи мне 1900, я им переведу 2000.
Сэкономишь 100 баксов и время. Взамен может позовешь на Мальдивы, когда устроишься.
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Еще и инструкция дана.
А почему нет обозначения "Реклама"?
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чітайтє мєлкім шріфтом в канце проізвєдєнія - обично проговарівают ускорєнним аудіо
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А сколько таких Наташ нефига не выиграли?? Есть статистика?? Опубликуйте.. сколько они денег просрали...
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Кто не играет, тот не выигрывает, но он не играя и не проигрывает.
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мы выпили колы, сожрали сникерс и тормознули астероид (524522) 2002 VE68
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Читайте те, що написано "мілкими літерами". "Новость публикуется на правах рекламы", рядок тексту під відео Украинка зашла на сайт и выиграла миллион долларов. Спустя год история повторилась - Цензор.НЕТ 4453
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Выигрывают в конце концов устроители лотереи, так как все основано на жадности человеческой. Человек выигравший крупную сумму в конце концов опять начинает играть и все проигрывает.
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Цензор уже окончательно в помойку превратился. Как хозяев отогнали от корыта вынуждены теперь проплаченные новости постить, направленные на то как развести украинский народ на бабло.
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Целеустремлённость при игре в лотерею?
Блестящее сочетание!
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И обанкроть всю эту грёбанную Америку.
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Мне каждую неделю приходят СМС-ки в которых рассказывают, что я выиграл кучу денег (хотя ни в каких розыгрышах я участия не принимал). Даже не знаю, куда все эти деньги складывать...
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Ви повєрьтє мнє, друззя:
Бєз абмана здєсь ніззя.
Бросьтє, нє спорьтє, покупайтє,
Врємня дарам нє тіряйтє!
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Люди, не поддавайтесь на такие зазывающие новости! Ведь ежу понятно, что средний выигрыш (т.н. математическое ожидание) выигрыша клиента всегда будет 0 (если лотерея честная) или (в реальности, ибо нужно отбивать расходы на проведение лотереи) меньше нуля. Если клиент (обобщенный) в среднем выигрывает, то тогда в среднем проиграть должен организатор, что невозможно - себе в убыток лотереи не проводят.
Конечно, можно надеяться на случайный выигрыш при разовой игре, но, если играть много и надеяться на такой постоянный "заработок" - вас ждет глубокое разочарование.

PS Время от времени появляются сообщения о невероятно удачливых игроках (таких типа даже в казино не пускают) - не берусь судить, насколько это правда. Если это правда, то такой человек обладает необычными способностями, и таких людей не может быть много.
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Джинса в новостях цензора. Очень плохо...
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Только дураки играют с государством в азартные игры сделать ставочку на спорт это ещё куда ни шло ,ну все эти угадайки номеров это элементарный мафиозный развод лохов ! Українка зайшла на сайт і виграла мільйон доларів. Через рік історія повторилася - Цензор.НЕТ 6985
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