 Україна може запустити програму інвестиційної імміграції, використавши успішний досвід понад 10 країн у світі, - "Дзеркало тижня".

Про це пише видання "Дзеркало тижня".

Зазначається, що згідно зі звітом Конференції ООН з торгівлі та розвитку за 2018 у країнах СНД (в тому числі в Україні), рівень припливу інвестицій знизився на 27%, що є найбільшим падінням з 2005 року.

Отже, Україна має шукати інноваційні шляхи залучення інвесторів в економіку держави. Одним з них може стати реалізація інноваційної програми інвестиційної імміграції.

"Відповідно до такої програми держава залучає приватні іноземні кошти в економіку, а натомість видає громадянство або посвідку на проживання. Такий досвід мають понад 10 країн у світі", - пише "Дзеркало тижня".

Кошти, отримані в обмін на громадянство, можуть використовуватися для розвитку проєктів соціальної сфери - медичних закладів, житлово-комунального господарства, соціальне житло для сімей ветеранів АТО, адже в соціальні проєкти класичні інвестиції залучити практично нереально.

"Це може підняти інвестування в соціальну сферу на якісно новий рівень і до того ж зробити українську програму інвестиційної міграції найбільш інноваційною, такою, що не має аналогів у світі", - наголошується в публікації.

Український паспорт може зацікавити громадян країн, що не мають безвізового режиму з ЄС, інвесторів у галузі медицини, IT або агросектору.

Як зазначає в статті експерт у сфері інвестиційної імміграції, перший віцепрезидент одного з ключових гравців на ринку інвестиційної міграції компанії Discus Holdings LTD Мілан Цимболінець, за успішного запуску програми в Україні за перший рік держава потенційно може залучити близько 20 млн дол., за другий рік - 50 млн, за третій - 70 млн.

"Про такі суми може йтися, якщо Україна прийме формат отримання громадянства по контрибуції. Якщо формат програми передбачатиме не тільки контрибуції, але ще і зворотні інвестиції в економіку країни, то за перші три роки можна залучити вдвічі, а то і втричі більше", - стверджує Цимболінець.