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 Економіка, Суспільство
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Все про:громадянство (585) імміграція (8)

 Україна може запустити програму інвестиційної імміграції, використавши успішний досвід понад 10 країн у світі, - "Дзеркало тижня".

Залученню інвестицій в Україну заважають корупція, недовіра до судової системи, політична та економічна нестабільність. Крім того, існують і несприятливі глобальні економічні умови, але в держави є можливість зробити прорив у пошуку приватних інвесторів.

Про це пише видання "Дзеркало тижня".

Зазначається, що згідно зі звітом Конференції ООН з торгівлі та розвитку за 2018 у країнах СНД (в тому числі в Україні), рівень припливу інвестицій знизився на 27%, що є найбільшим падінням з 2005 року.

Отже, Україна має шукати інноваційні шляхи залучення інвесторів в економіку держави. Одним з них може стати реалізація інноваційної програми інвестиційної імміграції.

"Відповідно до такої програми держава залучає приватні іноземні кошти в економіку, а натомість видає громадянство або посвідку на проживання. Такий досвід мають понад 10 країн у світі", - пише "Дзеркало тижня".

Кошти, отримані в обмін на громадянство, можуть використовуватися для розвитку проєктів соціальної сфери - медичних закладів, житлово-комунального господарства, соціальне житло для сімей ветеранів АТО, адже в соціальні проєкти класичні інвестиції залучити практично нереально.

"Це може підняти інвестування в соціальну сферу на якісно новий рівень і до того ж зробити українську програму інвестиційної міграції найбільш інноваційною, такою, що не має аналогів у світі", - наголошується в публікації.

Український паспорт може зацікавити громадян країн, що не мають безвізового режиму з ЄС, інвесторів у галузі медицини, IT або агросектору.

Як зазначає в статті експерт у сфері інвестиційної імміграції, перший віцепрезидент одного з ключових гравців на ринку інвестиційної міграції компанії Discus Holdings LTD Мілан Цимболінець, за успішного запуску програми в Україні за перший рік держава потенційно може залучити близько 20 млн дол., за другий рік - 50 млн, за третій - 70 млн.

"Про такі суми може йтися, якщо Україна прийме формат отримання громадянства по контрибуції. Якщо формат програми передбачатиме не тільки контрибуції, але ще і зворотні інвестиції в економіку країни, то за перші три роки можна залучити вдвічі, а то і втричі більше", - стверджує Цимболінець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148805
 
 
 Топ коментарі
 
Маскалота припхнеться сюди за безвізом.
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А как же конец эпохи бедности? Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 6599 он наступил уже или еще только намечается? Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 6954
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Прекрасная идея!
Говорила же я вам, ЗЕбобики, учите китайский язык!
Сейчас китайские инвесторы в Украину приедут, чернозёмы скупят, а вы, ЗЕбобики, к ним батраками пойдете. Как же без китайского на хозяина работать будете? Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире, - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 4264
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А как же конец эпохи бедности? Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 6599 он наступил уже или еще только намечается? Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 6954
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Судя по предпологаемым в статье цифрам инвестиций, ещё не намечается
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Маскалота припхнеться сюди за безвізом.
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Это бы ЗЕбобикам было привычно, все же "одиннароТ", но вот как быть с инвесторами китайскими? ЗЕбобики китайского языка не знают, а им в батраки идти придется, удары хозяйской бамбуковой палкой по пяткам считать за нерадивый труд.
Срочно нужно вводить обучение китайскому в средней школе и курсы открывать.
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Прекрасная идея!
Говорила же я вам, ЗЕбобики, учите китайский язык!
Сейчас китайские инвесторы в Украину приедут, чернозёмы скупят, а вы, ЗЕбобики, к ним батраками пойдете. Как же без китайского на хозяина работать будете? Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире, - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 4264
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Программа инвестиционной иммитации?
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то за первые три года можно привлечь вдвое, а то и втрое больше", - утверждает Цимболинец.Источник: https://censor.net.ua/n3148805

Остап Ибрагимович...со своими Нью_васюками нервно курит в сторонке.... Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире, - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 2314
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Это те инвесторы, которые на осеннем инвестиционном форуме в Мариуполе (обещанном Владимиром Александровичем еще в июне) денег дали на восстановление Донбасса.
И так им понравился результат, такие надежные оказались те инвестиции (как Арселор-Миттал), что и постоянное место перебраться решили, и пустить корни Украина может запустить программу инвестиционной иммиграции, использовав успешный опыт более 10 стран в мире, - "Зеркало недели". - Цензор.НЕТ 2008
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Программа прекрасная, но требует доработки. А именно, открытия в каждом городе казино с блэкджеком и шлюхами.
Бары также хорошо открывать, и рюмочные. Ой, простите, наливайки уже есть.
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Но самое главное Квартал упустил: для успешного проведения инвестиционной политики необходимо избавится от порохоботов, то есть среднего класса. Методы избавления от среднего класса существую разные: уморить голодом, "смыть, как грязь, в океан"(С).
Но лично мне кажется, что Кварталу, как троцкистам, больше всего по душе должна прийтись методика Пол Пота - мотыгами.
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Цимболинец - голодранец и аферист, если его возбуждает такая мелочь как 50млн.
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В Україну ніхто не приїде піднімати економіку,лише бандюки або дуже сумнівні особи.Бо який сенс тут їм піднімати економіку?
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Дружина Гриценка вже мріє, як сюди наїдуть кацапи і все скуплять?
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У нас и своих инвесторов хватает.Вот живой пример.Сидит в Лондоне украинец еврей-хабадник Галатерник,друг Труханова.И решил он вложить деньги в Украину,построить в Одессе ещё один торговый центр.Правда для этого нужно уничтожить авторынок Успех и лишить доходов тысячу предпринимателей.Зато инвестиции.
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Еще пару домиков Гонтаревой спалите и инвестиции повалят.
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Боже, какие же они идиоты. У людей у которых ест много денег вопрос безвиза не стоит. У них стоит вопрос как сохранить и приумножить то что уже есть. Для этого и вкладывают в развитые страны, где инвестиции защищены, плюс получают гражданство. Сомневаюсь что-кто-то будет вкладывать свои деньги в страну где вообще нет законов по защите частной собственности да еще и за укр. паспорт)
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