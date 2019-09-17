 "Формула Зеленського" - припинення війни на Донбасі за термін від пів року до року або перехід "до нових радикальних заходів", - Пристайко

Про це Пристайко розповів в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На запитання про те, чи є в України "формула Пристайка" або "формула Зеленського" щодо припинення війни на Донбасі, він сказав: "Формули Пристайка немає". Є умовна "формула Зеленського", яка говорить про те, що ми зробимо всі кроки, які ми можемо зробити, відповідаючи на очікування нашого, в першу чергу, народу".
"Наприклад, ми спробуємо повернути всіх наших хлопців і дівчат, це одна частина. Ми спробуємо дотягнутися ментально, меседжами, символами, до нашого народу, який залишився по той бік. Наприклад, будувати міст в Станиці Луганській, щоб люди не лазили з тачками ... ми були не один раз у цьому місці, і президент Зеленський сам доходив. Ми можемо спробувати зробити так, щоб люди не повинні були приїжджати кожні 60 днів перереєстровуватися, щоб отримувати ту нещасну пенсію, яку вони отримують, а зробити так, щоб людина могла приїхати один раз на рік", - пояснив він.
При цьому Пристайко зазначив, що умовна "формула Зеленського" передбачає також, що якщо найближчим часом не вдасться, реалізувавши різні заходи, вирішити проблему з війною на Донбасі, тоді "ми маємо перейти до якихось нових радикальних заходів".
"На все про все у нас є від пів року до року. І "формула Зеленського" завершується фразою, що у нас немає п'яти років, щоб продовжувати переговори. Це і є умовна "формула Зеленського", - підкреслив глава МЗС України.
они Точкой -У до сих пор во сне бредят....... те кто выжил
Ракетная война на Донбассе: как один удар уничтожил батарею вражеских «Градов»
Мы туда ударили всем, чем могли. Туда прилетели четыре «Точки-У». Там горело всё в радиусе нескольких километров. Самолёты летали туда, но эффективность огневого поражения оценить не могли - пожар и поднимающийся дым перекрывал обзор. Потом уже позже, через месяцы, на эти позиции вышли разведчики и обнаружили там 15 единиц бронированной техники, не поддающейся восстановлению. Сколько было повреждено и потом вытащено оттуда - неизвестно. Какие потери понёс противник, тоже неясно».
Этот эпизод и мотивировал меня на написание этой статьи. Сам вышеописанный инцидент произошёл в секторе «Д». БТГр «псковичей» вышла на «бетонку» недалеко от песчаного карьера и почему-то остановилась. Через непродолжительное время туда прилетели ракеты с весёлой БЧ. А «псковичам» стало невесело.https://ddk.dn.ua/news/article/4920/
1. Победить
2. Проиграть
Других способов не существует. Вот и угадайте какой же вариант выберет генералисимус Зеленский - это можно сказать "Наполен 21 века"!
На тек. момент пытаются пропихнуть это под соусом "план Штайнмайера" . Сам Зе, чтобы не оказаться потом на виселице единолично принимать его не будет, а пропихнет через всеукраинский референдум, на котором преподнесут 70% идиотов, что в их руках единственный путь к спасению. И эти гребаные идиоты своими руками похоронят Украину!!!
Правильно. Сколько можно издеваться. А давайте с дронов бабло разбрасывать над луганском и донецком.
К сожалению, большинство населения Украины "устали от войны". Когда война постучится в дом каждого из них, будет поздно.
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"Ни войны, ни мира" - так живут и евреи с арабами, и две Кореи. Уже гораздо больше чем 20 лет.
А вот что такое "компромиссный мир" в Вашем понимании ? Перечислите набор условий.
У нас нет выбора , кроме как -" ни войны ни мира ", ещё 20 лет , 100 или даже 1000 . НЕТУ ,, и не надо мечтать о компромиссах ..
Гидко навідь дивитись на цих тупих зебілів які вибрали це лайно до влади.
Вони хочуть покращити життя цим сепаратистам щоб їм у свому даунбасі жилось не погано.
При порошенко все робилось правильно. Ніхто не вмирав з голоду але цим сепаратюгам приходилось годинами стояти у черзі на перехід кордону. А тепер що....
Ех. Шкода цю країну яка помирає завдяки 73%...
Понятно? У зели есть формула. Зеля математик. Он по одной формуле учителям по 4 штуки баксов насчитал. Я думаю, от результата Зеле-донбасской формулы мы вообще о""еем.
В Одессу вернулся бывший начальник следствия, которого обвиняют в «зачистке» места трагедии 2 мая. Сам он утверждает, что никуда не уезжал
Дмитрий Цветков, бывший начальник следственного управления ГУ МВС Украины в Одесской области, которого считают причастным к развалу «дела 2 мая», вернулся в Одессу из Москвы, сообщили «Думской» источники в полиции.
По их информации, в Украине 43-летний экс-милиционер находится с лета этого года. Сейчас он строит дом у моря в элитном поселке возле Фонтанки. Документы оформлены на его жену Алину.
Дмитрий Цветков. Фото "Одесских известий"
Правда, сам Цветков, с которым «Думской» удалось связаться, отрицает, что вообще покидал страну:
«Это неправда. Я не уезжал в Россию. Все это время я был в Украине, в Одессе. Это легко проверить. Информация о том, что я куда-то там сбегал, ложная. Кому-то было выгодно ее распространять», - утверждает он.
Отрицает Цветков и то, что причастен к развалу «дела 2 мая»:
«Ничего я не разваливал, - говорит он. - Дело находилось в ведении одесского следствия всего трое суток. Это тоже легко проверить. Потом его забрал Киев».
Дмитрий Цветков хорошо известен постоянным читателям «Думской». Весной 2010 года его задержали по подозрению в получении крупной взятки - 50 тысяч долларов США. В роли взяткодателя выступил известный провокатор, депутат горсовета Павел Серебреник, посредником - двоюродный брат Дмитрия Цветкова, заместитель начальника Киевского РОВД Сергей Присекарь. Цветков тогда занимал должность замначальника горУВД. Впрочем, он страдал недолго. Всю вину взял на себя Присекарь (получил пять лет колонии), и нашего героя отпустили. Роковой четырнадцатый год Дмитрий Цветков встретил в должности начальника следственного управления Одесской области.
По мнению члена независимой экспертно-журналистской «Группы 2 мая» Сергея Диброва, Дмитрий Цветков сделал все, чтобы расследование одесской трагедии зашло в тупик:
«Тезис об умышленном саботаже расследования фактически подтвержден приговором Ильичевского городского суда, который 18 сентября прошлого года оправдал двадцать антимайдановцев, которых обвиняли в участии в массовых беспорядках. Суд констатировал множество нарушений и необъяснимых событий в ходе расследования. Например, место преступления, Греческую площадь, по непонятной причине осмотрели только через две недели после побоища - при том, что уже утром 3 мая центр города был полностью вычищен коммунальщиками, и вещественные доказательства (пули, гильзы, следы крови, утерянные предметы) были уничтожены. Суд также установил, что важнейшие процессуальные действия в первые дни расследования проводили люди, которые не входили в состав следственной группы, и все подписанные ими документы суд не принял. Серьезные проблемы были и с вещественными доказательствами, часть которых попросту исчезла из материалов дела.
Цветков в это время как раз возглавлял следственное управление. Очевидно, что он и его подчиненные не предприняли никаких мер для сохранения вещественных доказательств. Это же касается и Дома профсоюзов: эксперты работали там всего несколько часов, после чего место преступления открыли для всех желающих, и все вещественные доказательства, которые еще оставались в огромном здании, были фактически утеряны».
«Прошло четыре года, но смерти активистов Евромайдана и Антимайдана до сих пор остаются нерасследованными, - говорит Сергей Дибров. - Не названы имена организаторов, финансистов, подстрекателей, исполнителей убийств. Обвинительные акты и материалы следствия по всем эпизодам не имеют судебной перспективы, что наглядно показал прошлогодний приговор Ильичевского суда. Вполне вероятно, что из-за умышленного саботажа (как утверждает сам Цветков) или же вопиющего непрофессионализма одесских следователей установить истину и довести дело до обвинительных приговоров по всем событиям 2 мая теперь уже невозможно».
Дмитрий Цветков уволился из милиции в 2015 году. По его словам, «просто устал».
Надо сказать, что после ухода на пенсию он стал вполне успешным бизнесменом. В 2016 году принадлежащая бывшему милиционеру фирма «Мередис-Финанс» оказалась причастна к афере госпредприятия «Черазморпуть». Через нее реализовывались на металлолом суда и другие плавсредства ГП. По заниженной цене. В результате государство понесло убытки на 11 миллионов 590 тысяч гривен.
В мае прошлого года Цветков продал фирму некоему Ивану Куприяшкину.
Окружной административный суд Киева продолжает, скажем так, удивлять.
Как стало известно «Думской», на прошлой неделе он восстановил в должности Дмитрия Кавуна, который долгое время работал в органах прокуратуры нашего региона и подвергся люстрации в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти».
С недавних пор Кавун, напомним, трудится советником министра внутренних дел Арсена Авакова.
Кавун подал иск еще в 2014 году, сразу после увольнения с должности зампрокурора Харьковской области. 22 февраля 2015 года столичный админсуд приостановил производство до рассмотрения вопроса о конституционности люстрационного закона в Конституционном суде Украины. 5 сентября 2019 года процесс возобновили, хотя вердикта КСУ до сих пор нет. Дело рассмотрели за несколько дней, в турборежиме, так сказать, и удовлетворили все требования бывшего подчиненного (и почти родственника) Виктора Пшонки.
Если решение суда вступит в силу, Дмитрий Кавун не только сможет продолжить карьеру в органах прокуратуры (по слухам, он может стать и прокурором Одесской области), но и получит от государства 951 тысячу грн - компенсацию за вынужденный прогул.
Дмитрий Кавун - сын одноклассника и кума бывшего генпрокурора Виктора Пшонки Юрия Кавуна (сделал карьеру в экологической инспекции). Родился в 1981 году в Краматорске. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.
С 11 июля 2008 по 19 сентября 2008 - старший помощник прокурора Малиновского района Одессы, потом был назначен на должность прокурора Южного.
С 13 мая 2010 - прокурор Коминтерновского района Одесской области. С 27 апреля 2011 - заместитель прокурора Одесской области
В 2012-2014 годах Дмитрий Кавун работал заместителем прокурора Харьковской области, а после победы революции и бегства Виктора Януковича подвергся люстрации в соответствии с законом «Об очищении власти».
До 2024 года ему запрещено занимать должности в органах государственной власти
Общество / Видео 16-сен, 16:089 2 603 13
Заместительница главы Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов-переселенцев, пришедших требовать жилье под здание ОП, в том, что война на Донбассе началась из-за них. Соответствующие видео опубликовал юрист Андрей Чудовский в Facebook.
Ветераны-переселенцы в течение нескольких дней требуют жилье, которое им должно быть предоставлено в рамках правительственной программы (постановление КМУ №280).
Замглавы ОП Коваленко вышла к протестующим и попросила убрать установленные палатки, а вместо этого дождаться общения с президентом или министром по делам ветеранов.
Ветераны-переселенцы в ответ заявили, что их никто не слышит, а на рабочие группы в Минсоцполитики никто не приходит. Коваленко в свою очередь стала рассказывать о программе социализации, которая поможет найти им работу.
«Вы нам профинансируйте жилье, пусть государство, не давая нам денег, купит это жилье и мы сами социализируемся. Потому что сейчас мы работаем только для того, чтобы оплатить хату и еду. Все, ноль дальше. Сколько мне ждать? Еще 10 лет? 20 лет может? Меня не интересует сколько людей, каких социальных категорий, нам возвращаться некуда», - заявил один из протестующих ветеранов АТО.
На одном из видео ветераны-переселенцы возмутились ответом Коваленко на слова одного из протестующих: «Причем здесь война началась? Ну не из-за нас же». Замглавы ОП сказала: «А почему не из-за вас?».
«То есть, из-за нас война началась? Не провоцируйте, мы не будем больше с вами разговаривать. Из-за нас началась война в стране?!», - возмутился ветеран АТО.
Коваленко ответила: «А почему нет?». Затем стала требовать, чтобы ее не снимали на камеру.
В итоге ветераны-переселенцы заявили, что не уберут палатки, пока не поговорят с президентом.
Вместе с протестующими ветеранами под здание Офиса президента пришел и мэр Александровска (Луганская область) Николай Греков, который давно занимается проблемами переселенцев. В комментарии InfoResist он рассказал, что произошло под стенами ОПУ.
«Вчера официально замглавы Офиса президента обвинила участников АТО аннексированной территории, а именно Сергея Ульянова и стоявших рядом с ней всех ребят в том, война началась из-за них», - сказал Греков.
На вопрос, чем закончился диалог, мэр Александровска ответил: «Ничем, она приходила сюда и ночью, приходила вчера несколько раз».
«Она провоцировала ребят на скандал. Она обычный провокатор, пыталась вывести из себя и обострить ситуацию. Мы не реагируем на провокаторов», - говорит Греков.
Также он уточнил, что ветераны-переселенцы требуют закрытия вопроса по 280 постановлению - обеспечения жильем участников АТО с оккупированных и аннексированных территорий.
Греков добавил, что по его мнению, чиновники такого уровня не имеют морального права так себя вести с участниками АТО.
Отметим, что в пятницу к протестующим вышел президент Украины Владимир Зеленский и пообещал разобраться в проблеме через неделю. Почему Коваленко решила убирать палатки в воскресенье - неизвестно.
Я знаю, ЧТО ЭТО ТАКОЕ: Через год "Блазня" и "блазенят" - всяких "Разумковых", "Богданов", "Портновых", "Хомчаков", "Дубинских" - на "ростовскую помойку"... Это и будут необходимые "радикальные меры"...