EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  7519  88
Матеріали за темою:
Все про:війна (1717) Зеленський (2768) Донбас (13025) Пристайко (138)

 "Формула Зеленського" - припинення війни на Донбасі за термін від пів року до року або перехід "до нових радикальних заходів", - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив, у чому полягає умовна "формула Зеленського" щодо припинення війни на Донбасі.

Про це Пристайко розповів в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На запитання про те, чи є в України "формула Пристайка" або "формула Зеленського" щодо припинення війни на Донбасі, він сказав: "Формули Пристайка немає". Є умовна "формула Зеленського", яка говорить про те, що ми зробимо всі кроки, які ми можемо зробити, відповідаючи на очікування нашого, в першу чергу, народу".

"Наприклад, ми спробуємо повернути всіх наших хлопців і дівчат, це одна частина. Ми спробуємо дотягнутися ментально, меседжами, символами, до нашого народу, який залишився по той бік. Наприклад, будувати міст в Станиці Луганській, щоб люди не лазили з тачками ... ми були не один раз у цьому місці, і президент Зеленський сам доходив. Ми можемо спробувати зробити так, щоб люди не повинні були приїжджати кожні 60 днів перереєстровуватися, щоб отримувати ту нещасну пенсію, яку вони отримують, а зробити так, щоб людина могла приїхати один раз на рік", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна погодиться на миротворців на Донбасі, якщо інші інструменти врегулювання ситуації не спрацюють, - Пристайко

При цьому Пристайко зазначив, що умовна "формула Зеленського" передбачає також, що якщо найближчим часом не вдасться, реалізувавши різні заходи, вирішити проблему з війною на Донбасі, тоді "ми маємо перейти до якихось нових радикальних заходів".

"На все про все у нас є від пів року до року. І "формула Зеленського" завершується фразою, що у нас немає п'яти років, щоб продовжувати переговори. Це і є умовна "формула Зеленського", - підкреслив глава МЗС України.

Також читайте: "Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148804
 
 
 Топ коментарі
 
Под радикальные меры нужно закончить "ракетную программу Пастора" . Для начала....
 показати весь коментар
 
Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил он.

Правильно. Сколько можно издеваться. А давайте с дронов бабло разбрасывать над луганском и донецком.
 показати весь коментар
 
Ого решил сдать Украину за пол года. Витя за 4 не успел.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
эбонитовой палочкой Зеля сыграет Собачий вальс.... "Формула Зеленского" - прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход "к новым радикальным мерам", - Пристайко - Цензор.НЕТ 2360
 показати весь коментар
 
 
Ох#ительно смешно. Пора бы что остроумнее придумать, да видать мозгов не хватает )
 показати весь коментар
 
Юлічка,пропонувала ! Обгородить бамбас колючим дротом,і бамбіть,атомним залпом з атомними атомоходів !
 показати весь коментар
 
Оце буде краще за все..нехай вже визначаються.. та дивляться на П.Корею...
 показати весь коментар
 
 
Радикальные меры у вазелинового торчка это подписание акта о капитуляции и вывешивание белых тряпок на банковой.
 показати весь коментар
 
 
Такое ощущение, что Зе свалился откуда то с Марса, что не было у нас 5 лет войны, он не знает, что Россия признана агрессором, по 5 раз звонит Путину, который его нах посылает. И это ПреЗедент?
 показати весь коментар
 
 
Под радикальные меры нужно закончить "ракетную программу Пастора" . Для начала....
 показати весь коментар
 
 
боятся, боятся.
они Точкой -У до сих пор во сне бредят....... те кто выжил

Ракетная война на Донбассе: как один удар уничтожил батарею вражеских «Градов»

Мы туда ударили всем, чем могли. Туда прилетели четыре «Точки-У». Там горело всё в радиусе нескольких километров. Самолёты летали туда, но эффективность огневого поражения оценить не могли - пожар и поднимающийся дым перекрывал обзор. Потом уже позже, через месяцы, на эти позиции вышли разведчики и обнаружили там 15 единиц бронированной техники, не поддающейся восстановлению. Сколько было повреждено и потом вытащено оттуда - неизвестно. Какие потери понёс противник, тоже неясно».
Этот эпизод и мотивировал меня на написание этой статьи. Сам вышеописанный инцидент произошёл в секторе «Д». БТГр «псковичей» вышла на «бетонку» недалеко от песчаного карьера и почему-то остановилась. Через непродолжительное время туда прилетели ракеты с весёлой БЧ. А «псковичам» стало невесело.https://ddk.dn.ua/news/article/4920/
 показати весь коментар
 
 
И начать уже вчера новую, по восстановлению ядерного статуса Украины! Лиговский гопник ***** только жёсткую силу понимает и усыраясь уважает!
 показати весь коментар
 
 
Ого решил сдать Украину за пол года. Витя за 4 не успел.
 показати весь коментар
 
 
Ну еще есть вариант победы, но это явно не про клоуна
 показати весь коментар
 
 
Какой ценой? Если вор хочет украсть деньги, то отдав ему деньги ты прекращаешь ограбление?
 показати весь коментар
 
 
Прекратить войну можно только 2 способами:
1. Победить
2. Проиграть

Других способов не существует. Вот и угадайте какой же вариант выберет генералисимус Зеленский - это можно сказать "Наполен 21 века"!
 показати весь коментар
 
 
PS За полгода можно завершить войну, только если Расея согласится вывести от туда своих гоблинов, а случиться это только если это будет на ее условиях - А ЭТО 100% СДАЧА УКРАИНЫ, под каким бы соусом это не подавалось.
На тек. момент пытаются пропихнуть это под соусом "план Штайнмайера" . Сам Зе, чтобы не оказаться потом на виселице единолично принимать его не будет, а пропихнет через всеукраинский референдум, на котором преподнесут 70% идиотов, что в их руках единственный путь к спасению. И эти гребаные идиоты своими руками похоронят Украину!!!
 показати весь коментар
 
 
Ваши предложения, кроме ожидания развала России, которого уже никто и не прогнозирует последние года три?
 показати весь коментар
 
Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил он.

Правильно. Сколько можно издеваться. А давайте с дронов бабло разбрасывать над луганском и донецком.
 показати весь коментар
 
 
"Каждому по 30 баранов, холодильник "Розен-Леф, хороший, финский... и бесплатную путёвку... в Сибирь!" ©® К китайцам!!! А ****-гулі халі-галі, ***** буде окуялі!!!
 показати весь коментар
 
 
А субсидии зато уменьшаются для оставшихся на украинской территории.
 показати весь коментар
 
 
Судя по тексту формула Зеленского это целовать в сраку всех сепаров, причём в засос.
 показати весь коментар
 
 
По-Хуйловски в пупок! И не сепаров, а колорадов!!! У нас война с Рашкой и инспирирована эта война Рашкой!!! Поэтому коллаборационисты! А не сепары!!!
 показати весь коментар
 
 
Зеленского 73% выбрали именно для этого - для "компромисного мира".
 показати весь коментар
 
 
73% из 49% = 35,77% Да и то большинство из них из протеста против ПОПа-Лолиты и его барыжного воровства, маскируемого лживой демагогией! Только не учли, что ЗеБень - клоун-марионетка другого обиженного-"опущенного" синагожного ворюги Бени!!! Не надо передёргивать. Кацапчиной отдаёт! А Зехер, ещё не став президентом, уже нарушал напропалую, что только мог (анализы, праймерис и т.д. и т.п.)!
 показати весь коментар
 
 
Протест был не против ПОПа, а против здравого смысла.
 показати весь коментар
 
 
Пример выживания во враждебном окружении показал Израиль. Но, там весь народ был готов драться: они знали что если проиграют, их всех ждёт второй Холокост.
К сожалению, большинство населения Украины "устали от войны". Когда война постучится в дом каждого из них, будет поздно.
---
"Ни войны, ни мира" - так живут и евреи с арабами, и две Кореи. Уже гораздо больше чем 20 лет.
А вот что такое "компромиссный мир" в Вашем понимании ? Перечислите набор условий.
 показати весь коментар
 
 
Не стони кацап, все одно сдохнешь. Что бы ты тут не фантазировал.
 показати весь коментар
 
 
В чём будет заключаться компромисс Зели ? В обмен на мир ( которого по факту никогда не будет , так как мы имеем дело не с нормальными людьми , умеющими идти на компромисс , а с кацапами ) забыть про Крым , дать федерализацию донбабве , отказаться от интеграции в ЕС .??? В чём будет компромисс ??

У нас нет выбора , кроме как -" ни войны ни мира ", ещё 20 лет , 100 или даже 1000 . НЕТУ "Формула Зеленского" - прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход "к новым радикальным мерам", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7685 ,, и не надо мечтать о компромиссах ..
 показати весь коментар
 
 
Правильно, мечтать надо о новых Барретах, мечтать покупать и использовать
 показати весь коментар
 
 
" Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил он."

Гидко навідь дивитись на цих тупих зебілів які вибрали це лайно до влади.
Вони хочуть покращити життя цим сепаратистам щоб їм у свому даунбасі жилось не погано.
При порошенко все робилось правильно. Ніхто не вмирав з голоду але цим сепаратюгам приходилось годинами стояти у черзі на перехід кордону. А тепер що....
Ех. Шкода цю країну яка помирає завдяки 73%...
 показати весь коментар
 
 
Хвіст,не може править тулубом ! Що ти наковирзяв, хоч зрозумів ? Дайош владу свинарчуків в зад !😆
 показати весь коментар
 
способен тока затроллить и ПУ дрожжит
 показати весь коментар
 
"Формула Зеленского" - прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход "к новым радикальным мерам"

Понятно? У зели есть формула. Зеля математик. Он по одной формуле учителям по 4 штуки баксов насчитал. Я думаю, от результата Зеле-донбасской формулы мы вообще о""еем.
 показати весь коментар
 
 
Формула зє шмарклі - за рік, поки не скинули з трону, встигнути всю владу захопити й мати можливість втопити будь який майдан у крові... І насрати на інтереси України - путєн допоможе царювати...
 показати весь коментар
 
 
Формула Зєлєнскква: дати Коломойському вивезти ще 5 мільярдів долярів, розпродати останній ресурс - землю, а після втекти в Ґерцлію.
 показати весь коментар
 
 
Якщо би, це було би не так погано... Але цей клован стає все більш схожим на мініпутлєра...
 показати весь коментар
 
 
ваЗЕлин готовит капитуляцию, воронье слетается.

В Одессу вернулся бывший начальник следствия, которого обвиняют в «зачистке» места трагедии 2 мая. Сам он утверждает, что никуда не уезжал

Дмитрий Цветков, бывший начальник следственного управления ГУ МВС Украины в Одесской области, которого считают причастным к развалу «дела 2 мая», вернулся в Одессу из Москвы, сообщили «Думской» источники в полиции.
По их информации, в Украине 43-летний экс-милиционер находится с лета этого года. Сейчас он строит дом у моря в элитном поселке возле Фонтанки. Документы оформлены на его жену Алину.

"Формула Зеленского" - прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход "к новым радикальным мерам", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1369
Дмитрий Цветков. Фото "Одесских известий"

Правда, сам Цветков, с которым «Думской» удалось связаться, отрицает, что вообще покидал страну:
«Это неправда. Я не уезжал в Россию. Все это время я был в Украине, в Одессе. Это легко проверить. Информация о том, что я куда-то там сбегал, ложная. Кому-то было выгодно ее распространять», - утверждает он.
Отрицает Цветков и то, что причастен к развалу «дела 2 мая»:
«Ничего я не разваливал, - говорит он. - Дело находилось в ведении одесского следствия всего трое суток. Это тоже легко проверить. Потом его забрал Киев».
Дмитрий Цветков хорошо известен постоянным читателям «Думской». Весной 2010 года его задержали по подозрению в получении крупной взятки - 50 тысяч долларов США. В роли взяткодателя выступил известный провокатор, депутат горсовета Павел Серебреник, посредником - двоюродный брат Дмитрия Цветкова, заместитель начальника Киевского РОВД Сергей Присекарь. Цветков тогда занимал должность замначальника горУВД. Впрочем, он страдал недолго. Всю вину взял на себя Присекарь (получил пять лет колонии), и нашего героя отпустили. Роковой четырнадцатый год Дмитрий Цветков встретил в должности начальника следственного управления Одесской области.
По мнению члена независимой экспертно-журналистской «Группы 2 мая» Сергея Диброва, Дмитрий Цветков сделал все, чтобы расследование одесской трагедии зашло в тупик:
«Тезис об умышленном саботаже расследования фактически подтвержден приговором Ильичевского городского суда, который 18 сентября прошлого года оправдал двадцать антимайдановцев, которых обвиняли в участии в массовых беспорядках. Суд констатировал множество нарушений и необъяснимых событий в ходе расследования. Например, место преступления, Греческую площадь, по непонятной причине осмотрели только через две недели после побоища - при том, что уже утром 3 мая центр города был полностью вычищен коммунальщиками, и вещественные доказательства (пули, гильзы, следы крови, утерянные предметы) были уничтожены. Суд также установил, что важнейшие процессуальные действия в первые дни расследования проводили люди, которые не входили в состав следственной группы, и все подписанные ими документы суд не принял. Серьезные проблемы были и с вещественными доказательствами, часть которых попросту исчезла из материалов дела.
Цветков в это время как раз возглавлял следственное управление. Очевидно, что он и его подчиненные не предприняли никаких мер для сохранения вещественных доказательств. Это же касается и Дома профсоюзов: эксперты работали там всего несколько часов, после чего место преступления открыли для всех желающих, и все вещественные доказательства, которые еще оставались в огромном здании, были фактически утеряны».
«Прошло четыре года, но смерти активистов Евромайдана и Антимайдана до сих пор остаются нерасследованными, - говорит Сергей Дибров. - Не названы имена организаторов, финансистов, подстрекателей, исполнителей убийств. Обвинительные акты и материалы следствия по всем эпизодам не имеют судебной перспективы, что наглядно показал прошлогодний приговор Ильичевского суда. Вполне вероятно, что из-за умышленного саботажа (как утверждает сам Цветков) или же вопиющего непрофессионализма одесских следователей установить истину и довести дело до обвинительных приговоров по всем событиям 2 мая теперь уже невозможно».
Дмитрий Цветков уволился из милиции в 2015 году. По его словам, «просто устал».
Надо сказать, что после ухода на пенсию он стал вполне успешным бизнесменом. В 2016 году принадлежащая бывшему милиционеру фирма «Мередис-Финанс» оказалась причастна к афере госпредприятия «Черазморпуть». Через нее реализовывались на металлолом суда и другие плавсредства ГП. По заниженной цене. В результате государство понесло убытки на 11 миллионов 590 тысяч гривен.
В мае прошлого года Цветков продал фирму некоему Ивану Куприяшкину.
 показати весь коментар
 
 
Хроники реванша: киевский суд восстановил в должности люстрированного экс-зампрокурора Одесской области

Окружной административный суд Киева продолжает, скажем так, удивлять.
Как стало известно «Думской», на прошлой неделе он восстановил в должности Дмитрия Кавуна, который долгое время работал в органах прокуратуры нашего региона и подвергся люстрации в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти».

"Формула Зеленского" - прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход "к новым радикальным мерам", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4099

С недавних пор Кавун, напомним, трудится советником министра внутренних дел Арсена Авакова.
Кавун подал иск еще в 2014 году, сразу после увольнения с должности зампрокурора Харьковской области. 22 февраля 2015 года столичный админсуд приостановил производство до рассмотрения вопроса о конституционности люстрационного закона в Конституционном суде Украины. 5 сентября 2019 года процесс возобновили, хотя вердикта КСУ до сих пор нет. Дело рассмотрели за несколько дней, в турборежиме, так сказать, и удовлетворили все требования бывшего подчиненного (и почти родственника) Виктора Пшонки.
Если решение суда вступит в силу, Дмитрий Кавун не только сможет продолжить карьеру в органах прокуратуры (по слухам, он может стать и прокурором Одесской области), но и получит от государства 951 тысячу грн - компенсацию за вынужденный прогул.
Дмитрий Кавун - сын одноклассника и кума бывшего генпрокурора Виктора Пшонки Юрия Кавуна (сделал карьеру в экологической инспекции). Родился в 1981 году в Краматорске. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.
С 11 июля 2008 по 19 сентября 2008 - старший помощник прокурора Малиновского района Одессы, потом был назначен на должность прокурора Южного.
С 13 мая 2010 - прокурор Коминтерновского района Одесской области. С 27 апреля 2011 - заместитель прокурора Одесской области
В 2012-2014 годах Дмитрий Кавун работал заместителем прокурора Харьковской области, а после победы революции и бегства Виктора Януковича подвергся люстрации в соответствии с законом «Об очищении власти».
До 2024 года ему запрещено занимать должности в органах государственной власти
 показати весь коментар
 
 
эта ЗЕ-формула похожа на угрозу:"..а если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото.."
 показати весь коментар
 
Пока запад думает , как сохранить лицо гопнику , вместо того , чтобы набить морду , никакой президент Украины не сможет прекратить войну , кого бы не избрали .
 показати весь коментар
 
 
Выиграть - вот он выход из ситуации! Вот она нужная формула! И как это другие не догадались? В том то и суть, что в данной ситуации нет оптимального решения, который бы устроил всех - и стоять на месте нельзя и двигаться некуда!
 показати весь коментар
 
 
Вот это очень точно и сильно сказано: респект Сергею Томенко.
 показати весь коментар
 
Замглавы ОП Коваленко обвинила ветеранов-переселенцев в том, что они начали войну
Общество / Видео 16-сен, 16:089 2 603 13

Заместительница главы Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов-переселенцев, пришедших требовать жилье под здание ОП, в том, что война на Донбассе началась из-за них. Соответствующие видео опубликовал юрист Андрей Чудовский в Facebook.

Ветераны-переселенцы в течение нескольких дней требуют жилье, которое им должно быть предоставлено в рамках правительственной программы (постановление КМУ №280).

Замглавы ОП Коваленко вышла к протестующим и попросила убрать установленные палатки, а вместо этого дождаться общения с президентом или министром по делам ветеранов.

Ветераны-переселенцы в ответ заявили, что их никто не слышит, а на рабочие группы в Минсоцполитики никто не приходит. Коваленко в свою очередь стала рассказывать о программе социализации, которая поможет найти им работу.

«Вы нам профинансируйте жилье, пусть государство, не давая нам денег, купит это жилье и мы сами социализируемся. Потому что сейчас мы работаем только для того, чтобы оплатить хату и еду. Все, ноль дальше. Сколько мне ждать? Еще 10 лет? 20 лет может? Меня не интересует сколько людей, каких социальных категорий, нам возвращаться некуда», - заявил один из протестующих ветеранов АТО.

На одном из видео ветераны-переселенцы возмутились ответом Коваленко на слова одного из протестующих: «Причем здесь война началась? Ну не из-за нас же». Замглавы ОП сказала: «А почему не из-за вас?».

«То есть, из-за нас война началась? Не провоцируйте, мы не будем больше с вами разговаривать. Из-за нас началась война в стране?!», - возмутился ветеран АТО.

Коваленко ответила: «А почему нет?». Затем стала требовать, чтобы ее не снимали на камеру.

В итоге ветераны-переселенцы заявили, что не уберут палатки, пока не поговорят с президентом.

Вместе с протестующими ветеранами под здание Офиса президента пришел и мэр Александровска (Луганская область) Николай Греков, который давно занимается проблемами переселенцев. В комментарии InfoResist он рассказал, что произошло под стенами ОПУ.

«Вчера официально замглавы Офиса президента обвинила участников АТО аннексированной территории, а именно Сергея Ульянова и стоявших рядом с ней всех ребят в том, война началась из-за них», - сказал Греков.

На вопрос, чем закончился диалог, мэр Александровска ответил: «Ничем, она приходила сюда и ночью, приходила вчера несколько раз».

«Она провоцировала ребят на скандал. Она обычный провокатор, пыталась вывести из себя и обострить ситуацию. Мы не реагируем на провокаторов», - говорит Греков.

Также он уточнил, что ветераны-переселенцы требуют закрытия вопроса по 280 постановлению - обеспечения жильем участников АТО с оккупированных и аннексированных территорий.

Греков добавил, что по его мнению, чиновники такого уровня не имеют морального права так себя вести с участниками АТО.

Отметим, что в пятницу к протестующим вышел президент Украины Владимир Зеленский и пообещал разобраться в проблеме через неделю. Почему Коваленко решила убирать палатки в воскресенье - неизвестно.
 показати весь коментар
 
 
То,їй возжа під хвіст попала,от вона і брикає в недільлю ! А в справі ветеранів,потрібно ретельно розібратись ! Бо навидають,як часто буває,дітям лейтенанта Шмідта ,з подвійним ггомадянством !😈
 показати весь коментар
 
 
Є мінські угоди,котрі ніхто не відміняв і болтати язиком в пусту не подобає так званому "миністру іноземних справ".Тьфу!
 показати весь коментар
 
 
Ночью спать надо, даже тем, кому не положено спать.
 показати весь коментар
 
Будапештськi теж нiхто не вiдмiняв i шо?
 показати весь коментар
 
 
Радикальные меры это заморозка конфликта?Единственно правильный вариант.Главное,чтоб у лугандийцев не было права вето при вступлении Украины в НАТО,а после пусть идут нах
 показати весь коментар
 
 
Все делается для того, чтобы по НАТО - прикрыться всенародным референдумом. Для этого референдума сейчас и нужно подтянуть с лугандона 4,2 млн. голосов.
 показати весь коментар
 
По вопросу НАТО надо подтянуть еще и Крым с его жителями.
 показати весь коментар
 
Как порохоботов корёжит от слова "мир". При том, что сами, в большинстве своём, воевали, не сходя с дивана.
 показати весь коментар
 
Как дураков корежит от непонимания того, что мир любой ценой - это еще бОльшая война.
 показати весь коментар
 
 
Мир любой ценой - это капитуляция, а капитуляцией здесь и не пахнет. Это такой же бред, как и война до победного конца.
 показати весь коментар
 
Здесь не просто пахнет тотальной сдачей. Смрад этой сдачи уже должен бы дойти уже до ваших берегов. Этот так называемый "мир" - очередной этап путинской войны против Украины. Возможно сейчас все немного стихнет(повторяю, возможно, не факт). Но это ненадолго и делается лишь затем, чтобы опять обострить ситуацию с последующим подписанием очередного "мирного" соглашения, уже хуже предыдущего. Так поэтапно уничтожается страна, по частям. Вот это и есть тот "мир", о котором ты здесь говоришь.
 показати весь коментар
 
 
Как румату корежит слово "Победа Украины"
 показати весь коментар
 
 
слушай додик,мир это хорошо,только какова цена мира,лугандонией по Днепру? Мой друг атошник,твердит войну надо кончать дипломатическим способом,это как? Отдать кацапам все что они хотят,по праву они сильней? Нахер такой мир
 показати весь коментар
 
 
Самое хреновое, это если рашка их признает и по их просьбе введет туда свои регулярные части, вот тогда Приднестровский сценарий будет налицо. А еще хуже будет, если конфликт вступит в горячую фазу, вот тогда опять тысячи погибших и могут быть географические изменения и кто знает как это будет выглядеть.
 показати весь коментар
 
С такой политикой, Вам через год никто не протянет руку. Останитесь один на один с пуйлом, без международной поддержки.
 показати весь коментар
 
 
Если пенсионеры не будут приезжать раз в 60 дней, то если они умрут, то их родственники будут получать их пенсию только 60 дней. А так - год. " Хорошая" помощь не переехавшим родственникам. А в Украине им жилья не дают, и даже выселяют из домиков.Прямо симулирует переехать всех в ОРДЛО
 показати весь коментар
 
 
Есть два варианта закончить войну : 1. Капитулировать 2. Победить. О каком варианте говорят Узеленского ? Все достижения команды Порошенко на международном направлении уже тупо разбазарены. Одним словом БЕЗДАРИ . Чего эта зеленая шмара полезла туда где вообще полный 0 ? А полезла для того чтобы грабить вас вместе с Бабломойским.
 показати весь коментар
 
 
Уже в найближчі тижні буде зустріч у норманському форматі з х-лом. І буде видно чи є якась перспектива на найближчі півроку рік. При цьому є дуже великі шанси, що х-ло впреться, як баран. Так що над радикальними рішеннями треба думати вже на найближчу перспективу. Тільки будь-які радикальні рішення, крім радикальної капітуляції, потребують силової підтримки. Просто перестати стріляти не вийде.
 показати весь коментар
 
 
"мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам". Это что под этим радикальным мерам подразумевается мир - капитуляция на милость нашего самого лютого кровавого врага в мире, проклятой вражеской паРаши ? Ну тогда вам "Слугам" но не украинского народа а кремлёвских оккупантов и террористов - коллаборантов стоит ожидать в ответ очень жёстких радикальных мер украинского народа против вас продажных Иуд за вашу страшную измену капитуляцию
 показати весь коментар
 
 
. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную украинскую и российскую оккупационную пенсию, которую они получают, "Формула Зеленского" - прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход "к новым радикальным мерам", - Пристайко - Цензор.НЕТ 8264 Ну а украинский народ(пенсионеры)живёт только на одну, не для счастья пенсию Источник: https://censor.net.ua/n3148804
 показати весь коментар
 
 
"...условная "формула Зеленского" предполагает также, что если в ближайшее время не получится решить проблему с войной на Донбассе, тогда "мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам".

Я знаю, ЧТО ЭТО ТАКОЕ: Через год "Блазня" и "блазенят" - всяких "Разумковых", "Богданов", "Портновых", "Хомчаков", "Дубинских" - на "ростовскую помойку"... Это и будут необходимые "радикальные меры"...
 показати весь коментар
 
 
Сцикливая власть бениного клоуна решила капитулировать перед ******. Зебилы теперь вы просрали страну ради селфи одного дебила
 показати весь коментар
 
 
Да уж, домбабвийские пенсионеры - это очень важно. Предателям, позвавшим )(уйла, хочет облегчить жизнь. А не хотел бы вспомнить взрывное устройство в банке с медом, которую принес пенсионер нашим бойцам на передовую. Погибли, по-моему два наших бойца! Смолы им горячей в глотку каждому.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору