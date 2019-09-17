 "Формула Зеленського" - припинення війни на Донбасі за термін від пів року до року або перехід "до нових радикальних заходів", - Пристайко

Про це Пристайко розповів в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На запитання про те, чи є в України "формула Пристайка" або "формула Зеленського" щодо припинення війни на Донбасі, він сказав: "Формули Пристайка немає". Є умовна "формула Зеленського", яка говорить про те, що ми зробимо всі кроки, які ми можемо зробити, відповідаючи на очікування нашого, в першу чергу, народу".

"Наприклад, ми спробуємо повернути всіх наших хлопців і дівчат, це одна частина. Ми спробуємо дотягнутися ментально, меседжами, символами, до нашого народу, який залишився по той бік. Наприклад, будувати міст в Станиці Луганській, щоб люди не лазили з тачками ... ми були не один раз у цьому місці, і президент Зеленський сам доходив. Ми можемо спробувати зробити так, щоб люди не повинні були приїжджати кожні 60 днів перереєстровуватися, щоб отримувати ту нещасну пенсію, яку вони отримують, а зробити так, щоб людина могла приїхати один раз на рік", - пояснив він.

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При цьому Пристайко зазначив, що умовна "формула Зеленського" передбачає також, що якщо найближчим часом не вдасться, реалізувавши різні заходи, вирішити проблему з війною на Донбасі, тоді "ми маємо перейти до якихось нових радикальних заходів".

"На все про все у нас є від пів року до року. І "формула Зеленського" завершується фразою, що у нас немає п'яти років, щоб продовжувати переговори. Це і є умовна "формула Зеленського", - підкреслив глава МЗС України.

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