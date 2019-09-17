 Вибори мера Києва і членів Київради "Слуга народу" пропонує призначить на 8 грудня

Це передбачено прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту № 2143 про внесення змін до закону "Про столицю України - місто-герой Київ", який 13 вересня зареєструвала в парламенті група народних депутатів від "Слуги народу". Про це Цензор.НЕТ інформує із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, цей законопроєкт пропонує законодавчо закріпити функціонування районних рад у Києві, скоротити максимальну кількість депутатів місцевих рад до 84 осіб і уповноважити голову Київської міської адміністрації опротестовувати акти місцевого самоврядування столиці.

Проєкт закону 13 вересня зареєструвала у Верховній Раді група нардепів на чолі з головою комітету з питань місцевого самоврядування Андрієм Клочком. Його текст було оприлюднено у понеділок, 16 вересня.

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