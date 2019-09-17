 Вибори мера Києва і членів Київради "Слуга народу" пропонує призначить на 8 грудня

Це передбачено прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту № 2143 про внесення змін до закону "Про столицю України - місто-герой Київ", який 13 вересня зареєструвала в парламенті група народних депутатів від "Слуги народу". Про це Цензор.НЕТ інформує із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як повідомлялося, цей законопроєкт пропонує законодавчо закріпити функціонування районних рад у Києві, скоротити максимальну кількість депутатів місцевих рад до 84 осіб і уповноважити голову Київської міської адміністрації опротестовувати акти місцевого самоврядування столиці.
Проєкт закону 13 вересня зареєструвала у Верховній Раді група нардепів на чолі з головою комітету з питань місцевого самоврядування Андрієм Клочком. Його текст було оприлюднено у понеділок, 16 вересня.
Єврейська громада Києва ( як і вірменська та польські громади та інші ) - це частина загальноукраїнського культурного простору, в якому впродовж віків знаходилим своє місце культури різних народів.
А на фоні новин про журналістів яких будуть позбавляти права відвідувати всілякі події з участью СН.
https://censor.net.ua/news/3148800/ofis_prezidenta_hochet_vvesti_natsionalnuyu_presskartu_i_ne_puskat_jurnalistov_bez_nee_na_meropriyatiya
І цеж не просто так. Так як зелебені задурили мізки українським зомбакам так може і хтось інший. ТОму цензуру треба посилювати. Не здивуюсь якщо скоро вони сайти начнуть блокувати аргументуючи це цензурою як це роблять за поребриком.
https://censor.net.ua/news/3148701/jurnalisty_chetvertaya_vlast_ona_gluboko_korrumpirovana_i_trebuet_samoochischeniya_bogdan
P.S. А безграмотным стадом баранов легче управлять проводя постоянную стрижку.
Вот, кстати, статья Из жизни финансово-безграмотных украинских миллионеров
А які ЮРИДИЧНІ підстави для таких виборів?
Окрім того самого ЗЁ-бажання, звісно.