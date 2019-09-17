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 Київські новини
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 Вибори мера Києва і членів Київради "Слуга народу" пропонує призначить на 8 грудня

Депутати від політичної партії "Слуга народу" пропонують провести 8 грудня позачергові вибори мера Києва та членів Київради.

Це передбачено прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту № 2143 про внесення змін до закону "Про столицю України - місто-герой Київ", який 13 вересня зареєструвала в парламенті група народних депутатів від "Слуги народу". Про це Цензор.НЕТ інформує із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, цей законопроєкт пропонує законодавчо закріпити функціонування районних рад у Києві, скоротити максимальну кількість депутатів місцевих рад до 84 осіб і уповноважити голову Київської міської адміністрації опротестовувати акти місцевого самоврядування столиці.

Проєкт закону 13 вересня зареєструвала у Верховній Раді група нардепів на чолі з головою комітету з питань місцевого самоврядування Андрієм Клочком. Його текст було оприлюднено у понеділок, 16 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ може залишитися без посади голови КМДА, а вся Україна - без глав ОДА, - заступник голови фракції "Слуги народу" Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148803
 
 
 Топ коментарі
 
С какой радости "слуга народа" назначает досрочные выборы мера Киева? Я понимаю инициировали бы это сами киевляне, а обкуренная в Трускавце шайка-ряжка с какого перепугу решила похерить выбор киевлян? Обнаглевшее жлобъё!
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Битва за киев, короче. Один раз немцы захватили, теперь евреи нaступают..
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Да зебіки. Узурпація наступає семимильними кроками. Навідь овоч це не чіпав. Але путіністи зрозуміли помилку і тепер кругом мають бути свої люди.
А на фоні новин про журналістів яких будуть позбавляти права відвідувати всілякі події з участью СН.
https://censor.net.ua/news/3148800/ofis_prezidenta_hochet_vvesti_natsionalnuyu_presskartu_i_ne_puskat_jurnalistov_bez_nee_na_meropriyatiya

І цеж не просто так. Так як зелебені задурили мізки українським зомбакам так може і хтось інший. ТОму цензуру треба посилювати. Не здивуюсь якщо скоро вони сайти начнуть блокувати аргументуючи це цензурою як це роблять за поребриком.
https://censor.net.ua/news/3148701/jurnalisty_chetvertaya_vlast_ona_gluboko_korrumpirovana_i_trebuet_samoochischeniya_bogdan
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Битва за киев, короче. Один раз немцы захватили, теперь евреи нaступают..
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Єврейська громада в Києві в літописних джерелах згадується з 10 ст. Погугліть в інтеренті "Київський лист", який дешефрував професор Олмелян Пріцак.
Єврейська громада Києва ( як і вірменська та польські громади та інші ) - це частина загальноукраїнського культурного простору, в якому впродовж віків знаходилим своє місце культури різних народів.
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Невтерпёж. Хоть бы до 2020 года потерпел бы.
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С какой радости "слуга народа" назначает досрочные выборы мера Киева? Я понимаю инициировали бы это сами киевляне, а обкуренная в Трускавце шайка-ряжка с какого перепугу решила похерить выбор киевлян? Обнаглевшее жлобъё!
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так они же переписали закон и нажали на зеленые кнопочки... дружно... не глядя... не думая... Выборы мэра Киева и членов Киевсовета "Слуга народа" предлагает назначит на 8 декабря - Цензор.НЕТ 644
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И то правда. Даже не дают себе труда назвать причину досрочных выборов
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Да зебіки. Узурпація наступає семимильними кроками. Навідь овоч це не чіпав. Але путіністи зрозуміли помилку і тепер кругом мають бути свої люди.
А на фоні новин про журналістів яких будуть позбавляти права відвідувати всілякі події з участью СН.
https://censor.net.ua/news/3148800/ofis_prezidenta_hochet_vvesti_natsionalnuyu_presskartu_i_ne_puskat_jurnalistov_bez_nee_na_meropriyatiya

І цеж не просто так. Так як зелебені задурили мізки українським зомбакам так може і хтось інший. ТОму цензуру треба посилювати. Не здивуюсь якщо скоро вони сайти начнуть блокувати аргументуючи це цензурою як це роблять за поребриком.
https://censor.net.ua/news/3148701/jurnalisty_chetvertaya_vlast_ona_gluboko_korrumpirovana_i_trebuet_samoochischeniya_bogdan
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Низкая грамотность населения, и не только политическая, есть первопричина такого эффекта распространения ЗелЁной плесени. Я бы даже сказал, практическая БЕЗГРАМОТНОСТЬ основной массы населения. И умение писать, считать и читать не являются в 21 веке признаком грамотности. Культивировать и выращивать безграмотное население начали ещё в прародительнице нынешней РФ - Орде, потом при царизме, затем продолжил Совок, ну и начиная с времён выращивания отцом отечественной мафии у власти и украинского олигархата Кучмы, данный процесс набрал невиданного размаха. Обратите внимание, начиная с первого правления страной, выше означенным ублюдком в кресле президента, с телеэкранов ВСЕХ отечественных каналов ИСЧЕЗЛИ познавательные передачи и их заменили разного толка шоу аля "экстоСексы и сериалы типа "скоты" направленные на оболванивание и так умственно отсталых в своём развитии слоёв населения. Как результат мы имеем то, что имеем, ЗеЛёную плесень поразившую и стремящуюся пожрать добротную буханку украинского хлеба и узурпировать власть. А с учётом психотипа сорока одно летнего шибздика в кресле президента (до этого бегавшего с детства по самодеятельностям, в юности по КВНами и ни чего не умеющего делать кроме имитации игра х..м на рояле), страдающего с детства комплексом неполноценности из за своего крайне низкого роста и развившемся в нём психического отклонения известного в психиатрии как комплекса "Наполеона", стремление узурпировать власть естественно. Примеров тому масса. Адольф Шиккельгрубер-Гитлер, Иосиф Джугашвили-Сталин, Владимир Путин-х..ло, бони Наполеон, ну и естественно разные саркози.
P.S. А безграмотным стадом баранов легче управлять проводя постоянную стрижку.
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Безграмотность полная во всех сферах жизни и неумение выстраивать логические цепочки.
Вот, кстати, статья Из жизни финансово-безграмотных украинских миллионеров
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почему не на 04 в день конституции ссср?
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ЗелЁная плесень поразившая буханку добротного украинского хлеба распространяется по стране и столице.
Выборы мэра Киева и членов Киевсовета "Слуга народа" предлагает назначит на 8 декабря - Цензор.НЕТ 3642
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Епоха "зубожіння" змінилася епохою ЗЁбажання.

А які ЮРИДИЧНІ підстави для таких виборів?

Окрім того самого ЗЁ-бажання, звісно.
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