 Спочатку були 24 моряки. Потім Зеленський зміг домовитися, - Денісова про обмін

Таку думку уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова висловила в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, президенти (України Володимир Зеленський і РФ Володимир Путін. - Ред.) визначили, хто з громадян потрапляє до цього списку зі звільнення. Ми займалися реалізацією домовленостей між президентами. Спочатку були 24 моряки ... Потім президент Зеленський зміг домовитися і збільшити цю цифру - він робив це особисто", - сказала омбудсмен.

Вона підтвердила, що велися "розмови, про які ми не знаємо".

За словами Денісової, більш успішними переговори Зеленського з Путіним, ніж Порошенка з главою Кремля, були тому, що у Зеленського і Порошенка "різна риторика".

"Я думаю, що зміна деяких позицій, про що говорив президент Зеленський, зіграла найважливішу роль у досягненні цієї мети", - вважає вона.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.