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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Денісова (366) Зеленський (2768) обмін (513) Путін (10815) полонені (541)

 Спочатку були 24 моряки. Потім Зеленський зміг домовитися, - Денісова про обмін

"Обмінний фонд" вдалося збільшити завдяки тому, що риторика Зеленського відрізняється від риторики Порошенка.

Таку думку уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова висловила в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, президенти (України Володимир Зеленський і РФ Володимир Путін. - Ред.) визначили, хто з громадян потрапляє до цього списку зі звільнення. Ми займалися реалізацією домовленостей між президентами. Спочатку були 24 моряки ... Потім президент Зеленський зміг домовитися і збільшити цю цифру - він робив це особисто", - сказала омбудсмен.

Вона підтвердила, що велися "розмови, про які ми не знаємо".

За словами Денісової, більш успішними переговори Зеленського з Путіним, ніж Порошенка з главою Кремля, були тому, що у Зеленського і Порошенка "різна риторика".

"Я думаю, що зміна деяких позицій, про що говорив президент Зеленський, зіграла найважливішу роль у досягненні цієї мети", - вважає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі. ВIДЕО

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148802
 
 
 Топ коментарі
 
Щас начнется заунывная песня соевой зрады. Запевайте, стецьки.
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Свиноботам все кругом зрада.Мокряки вернулись домой - зрада. Курс доллара падает - зрада. Любой успех Зеленского - у них взрыв пукана
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Если бы о подобном обмене договорился Пэдро, то его адепты пели бы ему бесконечные дифирамбы, да и сам соевый нарцисс не вылезал бы с экранов, пафосно вещая о своей выдающейся роли и о том, как он нагнул пуйла.... А теперь только и слышно про сдачу национальных интересов и капитуляцию. Чтобы этот Зельц ни сделал положительного - всё не так. Думаю, что даже если бы он каким-то чудом вернул Крым, то соевая ботва всё-равно была бы недовольна : "вымолил на коленях", "что-то тут нечисто", "наверняка что-то сдал", "нахер нам тот ватный Крым"....
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Хочется верить, что "обменный фонд" удалось увеличить не за счет сдачи национальных интересов.
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Зеленский действует в интересах Украины. Поэтому растет инаестиционный рейтинг Украины, идет к завершению война.
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"инаестиционный рейтинг Украины, идет к завершению война".

Ты про "Арселор" и про капитуляцию перед Лугандой?
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Слушай тёзка, это будет очень заметно, что я тебя отмазал от трибунала, давай ещё кого-нибудь прицепом обменяем...
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Скажите, а если обмена не было бы, то когда бы вернулись моряки и остальные?
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А если бы обмен был на пару дней позже, после конечного срока для ***** по решению трибунала?
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Вы же вроде беларус, а не еврей. Ответьте сначала, а потом задавайте вопросы.
Отвечу на ваш вопрос: ничего бы не изменилось.
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В моём вопросе был ответ или надо по пунктам перечислить?
Рейтин ***** обвалился бы, да и Зелемойского падал, кроме того, к спонсорству терроризма паРаше бы пристегнули пиратство, а это уже репутационные потери паРаши в мире, что выгодно Украине, т.к. сказки члена Совбеза в ООН были бы уже сомнительными.
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Ответа я так и не услышал. Когда бы вернулись моряки и остальные? А насчет пиратства: где корабли?
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Где выполнение ****** решения трибунала по морякам?
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Щас начнется заунывная песня соевой зрады. Запевайте, стецьки.
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Та продовжуй скиглити соло. В тебе добре виходить.

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Свиноботам все кругом зрада.Мокряки вернулись домой - зрада. Курс доллара падает - зрада. Любой успех Зеленского - у них взрыв пукана
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Плрохоботам главное вернуть власть. Поэтому гадят Украине. Но экономика наоборот растет, вот и воют.
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экономика не может вдруг начать расти за три месяца, дурень. Причины роста экономики заложены предыдущей властью.
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а вот кстати, можешь перечислить реальные успехи Зеленского? Ну хоть что ни будь и желательно без присвоения заслуг Порошенко, как например с курсом доллара.
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Это какой успех Зеленского? Все успехи - это отголоски правления мудрейшего предыдущего президента.
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Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру - он делал это лично", - сказала омбудсмен.

В общем, сказала, что с ваЗЕлином лучше пошло.
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"Сначало было 24 моряка"...
Просто охр..нная риторика...
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«По словам Денисовой, более успешными переговоры Зеленского с Путиным, чем Порошенко с главой Кремля, были потому, что у Зеленского и Порошенко "разная риторика".
Источник: https://censor.net.ua/n3148802 »

Нда...лізінг во всєй красє...
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С начало был спецназ, который смог выкрасть Цемаха!!!
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И СПЕЦНАЗ БЫЛ ПО КОМАНДЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДЫВАЮЩЕГО ЗЕЛЕНСКОГО ВЛАДИМИРА.
ТЫ УЖ ДОГОВАРИВАЙ ДЕВИЦА. НЕ КРАСНЕЙ КРАСНЕЕ КРАСНОГО. 😂😅😂
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Зе-тыпилка.
Когда спецназ выкрадывал Цемаха, твой блаЗЕнь ещё УЕМ на РОЯЛЕ играл!
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,,Бывший военнослужащий т.н. "ДНР", Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня, после чего непонятным до конца способом был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией. "28 июня в день конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена", - сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев."
А ТЕПЕРЬ ХОЛУЁК НАПОМНИ КА НАМ ИСТОРИЮ КОГДА БЫЛА ИНАГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО????? КОГДА ОН ПРИНЯЛ НА СЕБЯ ,,БРАЗДЫ" ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВО ДАВАТЬ КОМАНДЫ СПЕЦНАЗУ????? 😂😅😂
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Ладно-ладно, зе-тыпилка, не на рояле играл, а по фонтанами скакал горным козликом.
Смысл от этого не меняется.
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шаурму жрал, красные труселя в море купал и лысого в череп с прыжка целовал... Какая разница.
Он что, за 5 недель настолько вник в работу военной разведки, что лично организовал похищение Цемаха? Что такие операции готовятся весьма продолжительное время и не проводятся по щелчку пальца гнусавого членограя, ты всосать не в состоянии?
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СОВСЕМ НЕВАЖНО ЧТО ОН ,,ЖРАЛ" И КУДА ,,ВНИКАЛ". 😂😅😂
ГЛАВНОЕ ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ОКАЗАЛСЯ НЕСЦЫКЛО ПО ТРИ РАЗА СЦАТЬ НА ПУБЛИКУ НА ОДНОМ СТАДИОНЕ. ГЛАВНОЕ ЧТО У ЗЕЛЕНСКОГО ОКАЗАЛИСЬ ЖЕЛЕЗНЫЕ ЯЙЦА, В ОТЛИЧИИ ОТ БЕЗВОЛЬНОЙ ********** ПОДСТИЛКИ ***** ПАРАШОНКИ, КОТОРЫЙ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ТАК И НЕРЕШИЛСЯ ДАТЬ ТАКОЙ ПРИКАЗ СИЛАМ УКРАИНСКИХ СПЕЦОПЕРАЦИЙ. 😂😅😂
А ВОВА ЗЕЛЕНСКИЙ ,,ЖУЯ ШАУРМУ" И ,,НИКУДА НЕВНИКАЯ" ДАЛ ПРИКАЗ, ЕГО ВЫПОЛНИЛИ, ЦЕМАХА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. ШАХ И МАТ ПРАХОСОСАМ. ВОЙТЕ ХОЛУИ. 😂😅😂
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Нина, успокой свой пылающий пукан и перейди с капса на обычный шрифт. Это во первых.

Что касается "жрал" и "вникал", ты хоть понимаешь, что за 1 % того, что позволяет себе Зелупа, Порошенко бы был опплёван такими животными, вроде тебя? Помнишь, как Порох один раз за 5 лет на семь (!!!) дней улетел за свой счет отдыхать и подобные тебе зомби до сих пор обзывают его "Мальдивским"? Гнусавый клован за последние пару месяцев был на морях уже раза три. При чём за счет налогоплательщиков "по-бахатому" (с охраной Ленки боевыми водолазами и проч.).

Про какой приказ со стороны Зелупы ты блеешь? Про похищение Цемаха? Вбей в свой убогий наномозг: такие операции организуются и проводятся много и много месяцев, от полугода и дольше. Задействуется местная агентура, проводится наблюдение, видеофиксация, контроль средств связи и проч. и проч., задолго до похищения на место прибывают группы задержания, технического обеспечения, разрабатываются и проводятся мероприятия по отвлечению внимания, готовится транспорт, соответствующая легенда для перемещения тела по оккупированной территории, "окно" на линии разграничения со стороны орков. То есть похищение Цемаха начали разрабатывать ещё при Порохе. В то время твой клован пиписькой на рояле бренчал...

Тебя надо поместить в международный институт мер и весов, под стеклянный колпак, в качестве эталонного идиота. Потому что высирать подобный бред, да ещё и капсом, может только такая, как ты, жертва тяжелой дебильности. Я без обид. Это действительно так.
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вот уж так налажать -- это ж надо уметь!
вы сделали мой день
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ЕЩЁ ОДНА ДЕВИЦА ХОЛУЙКА НАРИСОВАЛАСЬ. 😂😅😂
ДЕВИЦА, НЕСТЕСНЯЙСЯ И НЕКРАСНЕЙ, ОТВЕТЬ ТОЛЬКО НА ТРИ КРИТИЧЕСКИХ ВОПРОСА - 1. КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ ИНАГУРАЦИЮ И СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ, ПРИНЯВ НА СЕБЯ В ТОМ ЧИСЛЕ КОМАНДОВАНИЕ СПЕЦОПЕРАЦИЯМИ???????
2. КОГДА БЫЛ ВЫКРАДЕН ЦЕМАХ И ПРИВЕЗЁН В УКРАИНУ????
3. ПОЧЕМУ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТСТВА ПАРАШОНКИ ЭТОГО НЕБЫЛО, ПОЧЕМУ ПАРАШОНКА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ТАК И НЕРЕШИЛСЯ ОТДАТЬ ТАКОЙ ПРИКАЗ??????
А ПОД СЕБЯ ХОДИ КРАСАВИЦА СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ. 😂😅😂
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главное буквы побольше, и тогда будет еще сильнее видна Ваша глупость.
Цемах был на трекинге с Января 2019, взяли как смогли, благо новое руководство
не успело помешать. не зря же они 3 раза в прыжке по обмену переобувались.
ну и Голандцы слава богу подыграли вовремя...
ничего, все к лучшему, все будет Украина.
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НУ ВОТ ОПЯТЬ БЕДНОМУ ***** ПАРАШОНКЕ АБСТАЯТЕЛЬСТВА ПАМЕШАЛИ, И СРОКУ НЕХВАТИЛО. 😂😅😂
ХОЛУЙКА СЕКТАНТКА, НЕУЖЕЛИ ТЫ ВСЕРЬЁЗ ДУМАЕШЬ ШО ЭТИМ БРЕДНЯМ КТО ТО ПОВЕРИТ????? ВЫ ЖЕ САМИ В СВОЕЙ СЕКТЕ В ТАКУЮ ЧУШЬ НЕВЕРИТЕ, БО ЗНАЕТЕ ИСТИННУЮ ЦЕНУ СВОЕЙ БРЭХНЕ. 😂😅😂
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Больше обменного фонда, интересного Путе нет, прийдётся торговать интересами Украины
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С начала было решение Морского трибунала и реальная угроза санкций рашиским плоскодонкам!
Но вовремя появился тупорылый шаурмист и начал сдавать Кремлю анализы ...
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читать научись, моряков путлер в любом случае отдавал
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именно -- в любом случае -- перелогинтесь господин Штирлиц
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Не было никакой реальной угрозы. Не говоря уже о том, что решение Трибунала Рашка не выполнила - корабли не вернули, крайний срок возврата моряков тоже не выдержали - и что? А ничего - нефиг слушать левый чес невнятных чуваков, выражающих свое мнение под видом "экспертов".
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Международные институты очень долго запрягают прежде чем начать ехать...
Срок по морякам истекал 8 сентября, а обмен состоялся 7 сентября... Неужели Пуйло обпился анализов ЗЕ и на брудрешафт за здорово живёшь вернул моряков? Если Кремль пошел на "уступки" значит за этим он увидел свою выгоду!
Ну и наконец, оставив в стороне гуманитарную составляющую, менять заложников на преступников, вряд ли можно считать разумным шагом. Что завтра помешает Путину захватить новых заложников, для нового шантажа ? При контакте с террористами есть граница которую не переступают, даже если за ней стоят жертвы! Иначе шантаж не закончится никогда а количество жертв будет только увеличиваться !!
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Срок по морякам истекал 6 сентября, а не 8.

"менять заложников на преступников"

А вас не смущало, когда при Порошке за Савченко отдали взятых в бою с оружием двух ГРУшников, которые являлись преступниками и более того - живыми свидетельствами российской агрессии против Украины? Или вы тогда тоже критиковали?
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Фамилия "шаурмиста" в подобных случаях для меня значения не имеет!
А по поводу Савченко, то когда я во время ейной отсидки в Ростове осторожно пытался иронизировать по поводу её "героизма", на меня чуть ли не с кулаками кидались. Как это я, да в адрес такой "няшки" смею говорить какие то не такие похвальные слова как все...
Я не за Порошенко, я не за Зеленского или кого бы то ни было ещё. Я за Украину!
P.S. Возможно я перепутал и срок истекал не 9 а 6 числа. Это ничего не меняет, международным институтам нужно время на раскачку, так что России в любом случае прилетело бы! На свободном передвижении в морях завязана мировая торговля и в данном случае наши "зарубежные друзья, защищали бы не Украину, а свои шкурные интересы! А в таких ситуациях они за цену не держатся...
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Ок, с моряками понятно.
Что на счет Сенцова? Что на счет Гриба? Что на счет Клыха? Что на счет Кольченко?
Сколько лет их пытались обменять? И скольких из них обменяли при Порошенко?
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А что завтра помешает Путину "наловить" и посадить три Кольченка, три Сенцова, три Клыха ? А заодно и корзинку Грибов в Белорусии насобирать...
Нужно было наловить российских заложников, обвинить их в подготовке террористических актов и менять заложников на заложников.
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крайний срок возврата моряков (а также кораблей) был 11-го сентября 2019 года.
и, да, зачем слушать умных людей, лучше ж самому что-то написать

и теперь надо еще раз подавать в трибунал, чтоб получить обратно корабли...
ну и у Путина теперь еще время есть до исполнения решения трибунала.
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Если бы о подобном обмене договорился Пэдро, то его адепты пели бы ему бесконечные дифирамбы, да и сам соевый нарцисс не вылезал бы с экранов, пафосно вещая о своей выдающейся роли и о том, как он нагнул пуйла.... А теперь только и слышно про сдачу национальных интересов и капитуляцию. Чтобы этот Зельц ни сделал положительного - всё не так. Думаю, что даже если бы он каким-то чудом вернул Крым, то соевая ботва всё-равно была бы недовольна : "вымолил на коленях", "что-то тут нечисто", "наверняка что-то сдал", "нахер нам тот ватный Крым"....
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Вот только Климкин, который от Пэдро, на такой обмен не повелся. Так откуда тогда фантазия, что Порошенко пошел бы на сдачу интересов Украины?
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Напомни-ка,как там Климкин отправил без ведения Зеленского файл москалям,подтвердивший факт наглого вмешательства в Решение Морского Трибунала путемь якобы ведения договорного процесса в обход Трибунала между террористом и стороной заложников?Такая подстава едва не испортила весь процес и только благодаря одной случайности,вне Украины,процесс не остановили.
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Дура!
5-й Президент Украины просто не мог нарушить присягу Президента и Конституцию Украины, а 6-му ПреЗЕденту всё рано что нарушать: Конституцию, закон, национальные интересы или ту же присягу
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Ага, пять лет мог, а тут вдруг не мог нарушать. Надо же, какая сознательность ближе к концу каденции проснулась.
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а конкретно можешь сказать, в каких случаях Порошенко нарушал Конституцию и присягу 5 лет? Спочатку були 24 моряки. Потім Зеленський зміг домовитися, - Денісова про обмін - Цензор.НЕТ 6002
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Назови. С удовольствием ликвидирую пробел. Иначе все зебобики тупорылые марионетки зеленского.
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смог ? зеленский ?
такими методами він може домовитись, здавши всю країну фуйлу.
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Скажіть родичам визволених що Зе зробив невірно щоб повернути додому полонених і від вас не залишиться навіть гудзиків. Продовжуєте свої ядовиті провокації.
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розкажіть це родичам заглиблих під час зеліного перемир'я.
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Під час петіних багаторазових перемир'їв загинуло у багато разів більше наших захисників. Не бачив від вас жодної претензії до Петі з цього приводу.
Подвійні стандарти?
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при Петі не знімали українських стягів.
і заступниці в офісі президента не обвинувачували воїнів АТО та переселенців в розпалюванні конфлікту на Дамбасі.
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При Петі було теж багато полмилок, зрад та недоліків. Але ми зараз конкретно за загиблих під час перемир'я. Зараз ви звинувачуєте у цьому Зелю, а раніше чому у тому ж самому не звинувачували Петра?
Ваші подвійні стандарти вказують на вашу упередженність та нечесність.
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Хто ви?!! Чому така хвороблива негативна реакція на всі, буквально всі, позитивні зміни в державі?!!! І так у вас це йде рокам. Чому така тваринна не нависть і злоба до свого народу та держави?!!! Або ви кидаєте бруд на Україну із-за кордону, або у вас серьозний замовник на ваші нелюдські сентеції і ви у нього на гачку тому не можете зупинитися. Так що?!!!!
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Чому ? Бо ваше ЗЕ не Україну будує, а малоросію.
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Звідки вам це відомо? Чому ви вирішили, що знаєте достеменно, що саме будує Зеля? Вам набрехали, а ви й раді вірити?
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Діло в тому що не в кожному випадку люди живуть своїм розумом, не можуть осилити реалій...
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Зсув по фазі? Уточніть на скільки % (процентів).
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які позитивні зміни? В чому вони відбуваються? В передачі економіки під контроль Ігоря Валєріча? В перетворенні України в малоросію?
Всі поціновувачі зелупи белькочуть про якісь позитивні зміни, так наведіть їх. Курс долара і ріст економіки - заслуга попередників, так як економіка не росте миттєво. Цей процес іде з кінця 2015 року. Безвіз і децентралізація - також не заслуга Зеленського. Так що він зробив доброго, бадлячив на нарадах, зриваючись на дрібних чиновниках (які, до речі так і не звільнились, крім якогось лісника)? Зробив обмін? Так при проклятому Порошенкові обмінли тисячі полонених... Може організував шестикратну скидку на електирку для заводів Коломойського?
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Воно Зелебенське настільки тупе, що навіть не розуміє, що моряків по суду паРаша повинна була повернути без всяких домовленостей, а воно клоун полізло домовлятися про обмін!!!
Клован!
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Головка вава!!! І скільки нам довелося чекати виконання рішення?! Роками, недоумок..... А життя людині відпущене одне......
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А ПО ЯКИМ ,,ДОМОВЛЭННОСТЯМ" ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВЕРНУТЬ СЕНЦОВА И ЕЩЁ 10????????
А ТЫ СОГЛАСНА ЧТО БЫ ТВОЕГО МУЖА И СЫНА НЕМЕНЯЛИ КОГДА ОНИ ПОПАДУТ В ПЛЕН?????
ИЛИ ДИВАННЫХ ПАТРИОТОВ ПЕРДЯЧЕГО СПЕЦНАЗА В ПЛЕН НЕБЕРУТ????? 😂😅😂
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Ви такі питання задаїте...І кому. Не бачите що пише розумово відстале...
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Все це піар, брехня на брехні і головне те,що команда 95 кварталу,на чолі зі своїм україноненависником--лягли під путіна. Ви спасли путіна від приниження,подальших санкцій---за невиконання рішень суду. Моряків би відпустили і так. До речі --де кораблі?. Невже ума немає,чи продажність і гроші перемогли--можна було зачекати десяток днів по моряках. Яка рівноцінність--за пацана яких по дурості свой поїхав до подружки--віддаємо терориста і вбивцю.
Да не піартесь на обмінах--цю таму навязують нам .щоб прикрити свою неспроможність будувати країну і створювати гідні умови для життя населенню.
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это что, так модно, по любому поводу лизать Зе????

Прямо Мозг-Гигант!!! Человек ни дня не отработавший по специальности, уклонист от армии, шут, клоун, человек не брезгующий "дядей Герой" и Дядей Коксом"???
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Ця Денисова просто вилизує Клоуну дупу
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Ого - как меняется риторика. Увод от действительности. Фактически обмен 35 на 11.
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Хером на пианино сыграл ? денисова языком до гланд достает
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Херня какая! Моряков и так бы освободили по приговору Международного трибунала. Вот и вся "риторика" зепрездобола, в результате которой расейка смогла избежать санкций. Что как не сдача национальных интересов?
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Спочатку йшлося про 24 моряків,яких повинні були відпустити згідно рішення морського трибуналу,інакше-не тільки зняття санкцій,але й накладення нових. Але потім впіймали Цемаха...
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Млять про що він домовився. Про те що суд ООН виніс рішення про безумовне повернення військовополонених моряків додому, а наш гарант насрав на це і повернув їх на умовах кацапії (рішення суду щодо наших моряків немає, немає ні помилування, нічого).

ВІН ПОВЕРНУВ 35 ЛЮДЕЙ А ЗДАВ У ПОЛОН ВСІ 45 МЛН УКРАЇНЦІВ (ЯКЩО НАС ЩЕ Є СТІЛЬКИ).
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