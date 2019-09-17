 Спочатку були 24 моряки. Потім Зеленський зміг домовитися, - Денісова про обмін

Таку думку уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова висловила в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.
"Наскільки мені відомо, президенти (України Володимир Зеленський і РФ Володимир Путін. - Ред.) визначили, хто з громадян потрапляє до цього списку зі звільнення. Ми займалися реалізацією домовленостей між президентами. Спочатку були 24 моряки ... Потім президент Зеленський зміг домовитися і збільшити цю цифру - він робив це особисто", - сказала омбудсмен.
Вона підтвердила, що велися "розмови, про які ми не знаємо".
За словами Денісової, більш успішними переговори Зеленського з Путіним, ніж Порошенка з главою Кремля, були тому, що у Зеленського і Порошенка "різна риторика".
"Я думаю, що зміна деяких позицій, про що говорив президент Зеленський, зіграла найважливішу роль у досягненні цієї мети", - вважає вона.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Ты про "Арселор" и про капитуляцию перед Лугандой?
Шо за риторика?
Отвечу на ваш вопрос: ничего бы не изменилось.
Рейтин ***** обвалился бы, да и Зелемойского падал, кроме того, к спонсорству терроризма паРаше бы пристегнули пиратство, а это уже репутационные потери паРаши в мире, что выгодно Украине, т.к. сказки члена Совбеза в ООН были бы уже сомнительными.
В общем, сказала, что с ваЗЕлином лучше пошло.
Просто охр..нная риторика...
Источник: https://censor.net.ua/n3148802 »
Нда...лізінг во всєй красє...
ТЫ УЖ ДОГОВАРИВАЙ ДЕВИЦА. НЕ КРАСНЕЙ КРАСНЕЕ КРАСНОГО. 😂😅😂
Когда спецназ выкрадывал Цемаха, твой блаЗЕнь ещё УЕМ на РОЯЛЕ играл!
А ТЕПЕРЬ ХОЛУЁК НАПОМНИ КА НАМ ИСТОРИЮ КОГДА БЫЛА ИНАГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО????? КОГДА ОН ПРИНЯЛ НА СЕБЯ ,,БРАЗДЫ" ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВО ДАВАТЬ КОМАНДЫ СПЕЦНАЗУ????? 😂😅😂
Смысл от этого не меняется.
Он что, за 5 недель настолько вник в работу военной разведки, что лично организовал похищение Цемаха? Что такие операции готовятся весьма продолжительное время и не проводятся по щелчку пальца гнусавого членограя, ты всосать не в состоянии?
ГЛАВНОЕ ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ОКАЗАЛСЯ НЕСЦЫКЛО ПО ТРИ РАЗА СЦАТЬ НА ПУБЛИКУ НА ОДНОМ СТАДИОНЕ. ГЛАВНОЕ ЧТО У ЗЕЛЕНСКОГО ОКАЗАЛИСЬ ЖЕЛЕЗНЫЕ ЯЙЦА, В ОТЛИЧИИ ОТ БЕЗВОЛЬНОЙ ********** ПОДСТИЛКИ ***** ПАРАШОНКИ, КОТОРЫЙ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ТАК И НЕРЕШИЛСЯ ДАТЬ ТАКОЙ ПРИКАЗ СИЛАМ УКРАИНСКИХ СПЕЦОПЕРАЦИЙ. 😂😅😂
А ВОВА ЗЕЛЕНСКИЙ ,,ЖУЯ ШАУРМУ" И ,,НИКУДА НЕВНИКАЯ" ДАЛ ПРИКАЗ, ЕГО ВЫПОЛНИЛИ, ЦЕМАХА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. ШАХ И МАТ ПРАХОСОСАМ. ВОЙТЕ ХОЛУИ. 😂😅😂
Что касается "жрал" и "вникал", ты хоть понимаешь, что за 1 % того, что позволяет себе Зелупа, Порошенко бы был опплёван такими животными, вроде тебя? Помнишь, как Порох один раз за 5 лет на семь (!!!) дней улетел за свой счет отдыхать и подобные тебе зомби до сих пор обзывают его "Мальдивским"? Гнусавый клован за последние пару месяцев был на морях уже раза три. При чём за счет налогоплательщиков "по-бахатому" (с охраной Ленки боевыми водолазами и проч.).
Про какой приказ со стороны Зелупы ты блеешь? Про похищение Цемаха? Вбей в свой убогий наномозг: такие операции организуются и проводятся много и много месяцев, от полугода и дольше. Задействуется местная агентура, проводится наблюдение, видеофиксация, контроль средств связи и проч. и проч., задолго до похищения на место прибывают группы задержания, технического обеспечения, разрабатываются и проводятся мероприятия по отвлечению внимания, готовится транспорт, соответствующая легенда для перемещения тела по оккупированной территории, "окно" на линии разграничения со стороны орков. То есть похищение Цемаха начали разрабатывать ещё при Порохе. В то время твой клован пиписькой на рояле бренчал...
Тебя надо поместить в международный институт мер и весов, под стеклянный колпак, в качестве эталонного идиота. Потому что высирать подобный бред, да ещё и капсом, может только такая, как ты, жертва тяжелой дебильности. Я без обид. Это действительно так.
вы сделали мой день
ДЕВИЦА, НЕСТЕСНЯЙСЯ И НЕКРАСНЕЙ, ОТВЕТЬ ТОЛЬКО НА ТРИ КРИТИЧЕСКИХ ВОПРОСА - 1. КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ ИНАГУРАЦИЮ И СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ, ПРИНЯВ НА СЕБЯ В ТОМ ЧИСЛЕ КОМАНДОВАНИЕ СПЕЦОПЕРАЦИЯМИ???????
2. КОГДА БЫЛ ВЫКРАДЕН ЦЕМАХ И ПРИВЕЗЁН В УКРАИНУ????
3. ПОЧЕМУ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТСТВА ПАРАШОНКИ ЭТОГО НЕБЫЛО, ПОЧЕМУ ПАРАШОНКА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ТАК И НЕРЕШИЛСЯ ОТДАТЬ ТАКОЙ ПРИКАЗ??????
А ПОД СЕБЯ ХОДИ КРАСАВИЦА СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ. 😂😅😂
Цемах был на трекинге с Января 2019, взяли как смогли, благо новое руководство
не успело помешать. не зря же они 3 раза в прыжке по обмену переобувались.
ну и Голандцы слава богу подыграли вовремя...
ничего, все к лучшему, все будет Украина.
ХОЛУЙКА СЕКТАНТКА, НЕУЖЕЛИ ТЫ ВСЕРЬЁЗ ДУМАЕШЬ ШО ЭТИМ БРЕДНЯМ КТО ТО ПОВЕРИТ????? ВЫ ЖЕ САМИ В СВОЕЙ СЕКТЕ В ТАКУЮ ЧУШЬ НЕВЕРИТЕ, БО ЗНАЕТЕ ИСТИННУЮ ЦЕНУ СВОЕЙ БРЭХНЕ. 😂😅😂
Но вовремя появился тупорылый шаурмист и начал сдавать Кремлю анализы ...
Срок по морякам истекал 8 сентября, а обмен состоялся 7 сентября... Неужели Пуйло обпился анализов ЗЕ и на брудрешафт за здорово живёшь вернул моряков? Если Кремль пошел на "уступки" значит за этим он увидел свою выгоду!
Ну и наконец, оставив в стороне гуманитарную составляющую, менять заложников на преступников, вряд ли можно считать разумным шагом. Что завтра помешает Путину захватить новых заложников, для нового шантажа ? При контакте с террористами есть граница которую не переступают, даже если за ней стоят жертвы! Иначе шантаж не закончится никогда а количество жертв будет только увеличиваться !!
"менять заложников на преступников"
А вас не смущало, когда при Порошке за Савченко отдали взятых в бою с оружием двух ГРУшников, которые являлись преступниками и более того - живыми свидетельствами российской агрессии против Украины? Или вы тогда тоже критиковали?
А по поводу Савченко, то когда я во время ейной отсидки в Ростове осторожно пытался иронизировать по поводу её "героизма", на меня чуть ли не с кулаками кидались. Как это я, да в адрес такой "няшки" смею говорить какие то не такие похвальные слова как все...
Я не за Порошенко, я не за Зеленского или кого бы то ни было ещё. Я за Украину!
P.S. Возможно я перепутал и срок истекал не 9 а 6 числа. Это ничего не меняет, международным институтам нужно время на раскачку, так что России в любом случае прилетело бы! На свободном передвижении в морях завязана мировая торговля и в данном случае наши "зарубежные друзья, защищали бы не Украину, а свои шкурные интересы! А в таких ситуациях они за цену не держатся...
Что на счет Сенцова? Что на счет Гриба? Что на счет Клыха? Что на счет Кольченко?
Сколько лет их пытались обменять? И скольких из них обменяли при Порошенко?
Нужно было наловить российских заложников, обвинить их в подготовке террористических актов и менять заложников на заложников.
и, да, зачем слушать умных людей, лучше ж самому что-то написать
и теперь надо еще раз подавать в трибунал, чтоб получить обратно корабли...
ну и у Путина теперь еще время есть до исполнения решения трибунала.
5-й Президент Украины просто не мог нарушить присягу Президента и Конституцию Украины, а 6-му ПреЗЕденту всё рано что нарушать: Конституцию, закон, национальные интересы или ту же присягу
такими методами він може домовитись, здавши всю країну фуйлу.
Подвійні стандарти?
і заступниці в офісі президента не обвинувачували воїнів АТО та переселенців в розпалюванні конфлікту на Дамбасі.
Ваші подвійні стандарти вказують на вашу упередженність та нечесність.
Всі поціновувачі зелупи белькочуть про якісь позитивні зміни, так наведіть їх. Курс долара і ріст економіки - заслуга попередників, так як економіка не росте миттєво. Цей процес іде з кінця 2015 року. Безвіз і децентралізація - також не заслуга Зеленського. Так що він зробив доброго, бадлячив на нарадах, зриваючись на дрібних чиновниках (які, до речі так і не звільнились, крім якогось лісника)? Зробив обмін? Так при проклятому Порошенкові обмінли тисячі полонених... Може організував шестикратну скидку на електирку для заводів Коломойського?
Клован!
А ТЫ СОГЛАСНА ЧТО БЫ ТВОЕГО МУЖА И СЫНА НЕМЕНЯЛИ КОГДА ОНИ ПОПАДУТ В ПЛЕН?????
ИЛИ ДИВАННЫХ ПАТРИОТОВ ПЕРДЯЧЕГО СПЕЦНАЗА В ПЛЕН НЕБЕРУТ????? 😂😅😂
Да не піартесь на обмінах--цю таму навязують нам .щоб прикрити свою неспроможність будувати країну і створювати гідні умови для життя населенню.
Прямо Мозг-Гигант!!! Человек ни дня не отработавший по специальности, уклонист от армии, шут, клоун, человек не брезгующий "дядей Герой" и Дядей Коксом"???
ВІН ПОВЕРНУВ 35 ЛЮДЕЙ А ЗДАВ У ПОЛОН ВСІ 45 МЛН УКРАЇНЦІВ (ЯКЩО НАС ЩЕ Є СТІЛЬКИ).