 Офіс Президента хоче запровадити національну прескарту і не пускати журналістів без неї на заходи, - журналіст Щербина

Про ідею введення національної прескарти розповів у своєму Facebook головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина, інформує Цензор.НЕТ. Він 16 вересня побував в Офісі Президента на установчих зборах Ради з питань свободи слова та захисту журналістів.

"Цей документ, як я зрозумів з обговорювання, покликаний давати статус журналіста, а за проступки такого статусу можна позбавити. Легко припустити, що за принципом наявності національної прескарти буде даватися акредитація в парламент, на події за участю президента тощо" , - повідомив Щербина.

Запровадження такого документа загрожує негативними наслідками, вважає журналіст.

"Я категорично проти такої ініціативи, яка неминуче призведе до появи "святої інквізиції". Або в державному образі, або у вигляді якоїсь профільної "комсомольської" організації, або їхнього міксу. До яких потім потрібно буде ходити на поклін за званням будинку високої культури побуту. Фактично, це механізм регулювання професії, який хтось неминуче осідлає", - написав Щербина.

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Він додав, що на зборах звучала апеляції до досвіду Туреччини, де така карта існує.

"Дуже хочеться запитати про досвід Саудівської Аравії. Там, як ми знаємо, теж багато чого є", - підсумував журналіст.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 16 вересня в Офісі Президента відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України. До складу Ради увійшли 15 членів: шість представників медіа, шість представників медійних громадських організацій, а також по одному представнику від Офісу Президента України, Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України.

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