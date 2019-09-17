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 Політика України
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Все про:журналістика (850) свобода слова (191) ЗМІ (637) Офіс Президента (94)

 Офіс Президента хоче запровадити національну прескарту і не пускати журналістів без неї на заходи, - журналіст Щербина

На установчих зборах Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України прозвучала ідея ввести національну прескарту. Журналістів зможуть позбавляти цього документа "за проступки".

Про ідею введення національної прескарти розповів у своєму Facebook головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина, інформує Цензор.НЕТ. Він 16 вересня побував в Офісі Президента на установчих зборах Ради з питань свободи слова та захисту журналістів.

"Цей документ, як я зрозумів з обговорювання, покликаний давати статус журналіста, а за проступки такого статусу можна позбавити. Легко припустити, що за принципом наявності національної прескарти буде даватися акредитація в парламент, на події за участю президента тощо" , - повідомив Щербина.

Запровадження такого документа загрожує негативними наслідками, вважає журналіст.

"Я категорично проти такої ініціативи, яка неминуче призведе до появи "святої інквізиції". Або в державному образі, або у вигляді якоїсь профільної "комсомольської" організації, або їхнього міксу. До яких потім потрібно буде ходити на поклін за званням будинку високої культури побуту. Фактично, це механізм регулювання професії, який хтось неминуче осідлає", - написав Щербина.

Офіс Президента хоче запровадити національну прескарту і не пускати журналістів без неї на заходи, - журналіст Щербина 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти - четверта влада, вона глибоко корумпована і вимагає самоочищення, - Богдан

Він додав, що на зборах звучала апеляції до досвіду Туреччини, де така карта існує.

"Дуже хочеться запитати про досвід Саудівської Аравії. Там, як ми знаємо, теж багато чого є", - підсумував журналіст.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 16 вересня в Офісі Президента відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України. До складу Ради увійшли 15 членів: шість представників медіа, шість представників медійних громадських організацій, а також по одному представнику від Офісу Президента України, Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України.

Також читайте: Я за свободу слова і не закриватиму жодні телеканали. У мене на це немає ні прав, ні повноважень, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148800
 
 
 Топ коментарі
 
Сцикуни сцються навіть триндоболів.
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'Cвобода слова' от зеЛеной падали...
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То есть зелёная власть УЖЕ боится прямых вопросов общества
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Журналистов много ,мест мало.телетрансляции будут смотреть и высасывать сенсации,либо в замочные скважины снимать на секретных объектах.
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Їм будуть подавати інформацію в відє фортепіанной ігри...
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а пресс карты журналистов будут и пресовать, и выдавать, и лишать в пресс хате.
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Навпаки, вони самі сруть і сцють на цих тупих овець.
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Як вам не соромно, у "людей" очевидно простатит їм важко постійно здавати аналіЗЕ, вони вже з жахом починають дивитися навіть на баночки в магазинах...
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Сцюцься через те, що може прийти такий собі "журналіст" як і до Джумаєва, пазадаейот пару тройку вапросав і поставіт в нєловкоє палаженіє.
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Ці медіалушпайки привели от цих пацанчіков до влади, а тепер недовольні?
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Авторитарный режим во всей красе. Спешат... бояться обратки. Ребят, в Украине это не пройдёт))
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Вже пройшло.
Чи ти вважаєш, що під час війни з россією патріоти почнуть якісь масштабні протести? От зєльонінькі цим і користуються.
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є таке, сперечатись не буду...
але завжди може зіграти принцип "згорів сарай - гори і хата"
я просто вірю в Україну)

P.S. овоч теж вважав, що йолкой можна заматівіровать нарід
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Карта має бути підписана особисто Пєсковим.
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Пресс карту будут иметь только "журналисти" из Г+Г?
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Нєнєнє !!!!
Це токо прєлюдія.
А далі всьо буде як дешевенькі *******.
Без вазєліна.
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Хай вони там свій виборчий бюлетень за 21 квітня повісять...
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Зеленский и его банда хотят накинуть намордник на прессу "для удобства". Значит будут грабить, а все грабители боятся огласки.
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"Неправильных" журналистов не пустят на ежегодное "послание Лукашенко" - нет мест
15:38 18/04/2019
Проблема недопуска журналистов и сокрытия от них информации государственными органами остро встала примерно три-четыре года назад, говорит координатор кампании "Право на информацию" БАЖ Юлия Катаржинская. По ее словам, для отказа в общении с представителями СМИ чиновники стали повсеместно использовать процедуру аккредитации, хотя это не регламентировано никакими законами. При этом они даже не потрудились прописать условия для ее получения, используя это понятие как запрет. "По сути, это прихоть власть предержащих и прихоть незаконная", - говорит Юлия Катаржинская.
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/a-44876322

А Зелемойский более прогрессивный, будет закон...
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То есть зелёная власть УЖЕ боится прямых вопросов общества
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Ви серьйозно?
Просто ця влада знає що таке ці журношлюхи, і скільки вони коштують.
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Ещё бы им не знать, ведь они сами этим журнашлюшкам с Г+Г и платят что б эти журнашлюшки распиарили и раскрутили одно клоуна.
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Это не повод делать ПРИДВОРНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
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Послушайте журналисты. Вам уже так в лицо наплевали и вы это приняли, что для вас этот момент - ничего особенного. Вы уже ничто в глазах и словах этой власти. Вы способны только "за бабло"? Отрицаете это? Богдаша сказал, что вам нужно самоочищение. И вы и это приняли.
Кто из вас выйдет с плакатом против этой власти? Пока владельцы каналов не заплатят?
Надежда только на блогеров и только на них. Вам типа-журналистам звание журналиста отстоять еще надо, потому что рыло ваше в таком "дерьме", что если и дальше в вас кидать говном будут, вы так и будете сидеть на жопе. Так что не нойте, а действуйте и вас поддержат. Но это вы вряд ли сможете...
P.S.
Не все журналисты - шлюхи. Но большинство. Не все блогеры- ангелы, но от них больше пользы.
Шмарий - чмо. Богдан-быдло..
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Да чего уж мелочится, вводите министерство правды
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"Он вам ничего не должен!", "Ідіть усі в сраку!"
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Сын мой, веруешь ли ты в курс реформ? -Не верю, отче. -Так иди отсюда с миром и не греши больше.
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русский мир пришел в Украину благодаря капитуляции в войне. То ли еще будет.
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Програма в действии-журналисты нам не нужны-
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Абсолютно правильне рішення. Щоб не було блокування, зривання інформаційних заходів чи інших провокацій, включаючи антидержавні, збройні, підставними особами під виглядом "журналістів" - прес-карта потрібна. Тоді на заходи попадуть лише журналісти, а не ті, хто себе за них хотів би видати.
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ПО ТРЁМ КРИТЕРИЯМ.
По умению задавать подготовленные вопросы, внимать подготовленным на эти вопросы ответы и вылизывать ж..у нынешней власти.
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Помню на выборах пришли титушки Януковича с корочками журналистов на избирательный участок .
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Какая нахрен карта-намордник диким журношлюхам.А Закон-да-нужен,как кодекс журналистской этики в нормальных странах Запада-т.е соблюдение принципов, подкрепленное позиционными документами, которые касаются меняющихся журналистских практик. Кодекс-это руководство,брать на себя ответственность за информацию, которую они предоставляют, независимо от среды.Давно пора Украине принимать хоть какие-то правила поведения для олигарх СМИ-обнаглели в корень.
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Журналюг в ГУЛАГ (сыбыр), пусть снег убирают, его там много.
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Нужны Соловейченко, Кисельченко и Скабейченко.
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Ну, у нас ТАКОЕ уже было... "Член Союза журналистов", "член Союза кинематографистов", "член союза писателей"... И так далее... "Совок" восстанавливать, начинаем?...
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так і цензор незабаром прикриють.
бо якщо тут не напишуть, то форумчани підкажуть.
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Писец свободе слова, карты будут выдавать только лояльным журналистам. Уже очевидно што беня движется к узурпации полным ходом. Порох нервно курит в сторонке. Да, зедауны?
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