 Офіс Президента хоче запровадити національну прескарту і не пускати журналістів без неї на заходи, - журналіст Щербина

Про ідею введення національної прескарти розповів у своєму Facebook головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина, інформує Цензор.НЕТ. Він 16 вересня побував в Офісі Президента на установчих зборах Ради з питань свободи слова та захисту журналістів.
"Цей документ, як я зрозумів з обговорювання, покликаний давати статус журналіста, а за проступки такого статусу можна позбавити. Легко припустити, що за принципом наявності національної прескарти буде даватися акредитація в парламент, на події за участю президента тощо" , - повідомив Щербина.
Запровадження такого документа загрожує негативними наслідками, вважає журналіст.
"Я категорично проти такої ініціативи, яка неминуче призведе до появи "святої інквізиції". Або в державному образі, або у вигляді якоїсь профільної "комсомольської" організації, або їхнього міксу. До яких потім потрібно буде ходити на поклін за званням будинку високої культури побуту. Фактично, це механізм регулювання професії, який хтось неминуче осідлає", - написав Щербина.
Він додав, що на зборах звучала апеляції до досвіду Туреччини, де така карта існує.
"Дуже хочеться запитати про досвід Саудівської Аравії. Там, як ми знаємо, теж багато чого є", - підсумував журналіст.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 16 вересня в Офісі Президента відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України. До складу Ради увійшли 15 членів: шість представників медіа, шість представників медійних громадських організацій, а також по одному представнику від Офісу Президента України, Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України.
Чи ти вважаєш, що під час війни з россією патріоти почнуть якісь масштабні протести? От зєльонінькі цим і користуються.
але завжди може зіграти принцип "згорів сарай - гори і хата"
я просто вірю в Україну)
P.S. овоч теж вважав, що йолкой можна заматівіровать нарід
Це токо прєлюдія.
А далі всьо буде як дешевенькі *******.
Без вазєліна.
15:38 18/04/2019
Проблема недопуска журналистов и сокрытия от них информации государственными органами остро встала примерно три-четыре года назад, говорит координатор кампании "Право на информацию" БАЖ Юлия Катаржинская. По ее словам, для отказа в общении с представителями СМИ чиновники стали повсеместно использовать процедуру аккредитации, хотя это не регламентировано никакими законами. При этом они даже не потрудились прописать условия для ее получения, используя это понятие как запрет. "По сути, это прихоть власть предержащих и прихоть незаконная", - говорит Юлия Катаржинская.
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E/a-44876322
А Зелемойский более прогрессивный, будет закон...
Просто ця влада знає що таке ці журношлюхи, і скільки вони коштують.
Кто из вас выйдет с плакатом против этой власти? Пока владельцы каналов не заплатят?
Надежда только на блогеров и только на них. Вам типа-журналистам звание журналиста отстоять еще надо, потому что рыло ваше в таком "дерьме", что если и дальше в вас кидать говном будут, вы так и будете сидеть на жопе. Так что не нойте, а действуйте и вас поддержат. Но это вы вряд ли сможете...
P.S.
Не все журналисты - шлюхи. Но большинство. Не все блогеры- ангелы, но от них больше пользы.
Шмарий - чмо. Богдан-быдло..
По умению задавать подготовленные вопросы, внимать подготовленным на эти вопросы ответы и вылизывать ж..у нынешней власти.
бо якщо тут не напишуть, то форумчани підкажуть.