EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  9517  57
Все про:ліквідація (283) Маріуполь (589) тероризм (2129)

 "Вище правосуддя звершується завжди", - Ярош про ліквідацію терориста Джумаєва в Маріуполі

Екскерівник "Правого сектора" Дмитро Ярош прокоментував ліквідацію в Маріуполі терориста Романа Джумаєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ярош зазначив: "Вище Правосуддя завжди звершується... Ще раз, користуючись гуманістичними принципами, звертаюсь до ворогів України: "Здавайтесь українським правоохоронцям! Добровільно сідайте в українські в’язниці та не виходьте звідти! Бо кара Божа невідворотно прийде!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мати Джумаєва звинувачує мене, я боюся за своє життя, - волонтер Однорог, що зробила резонансною справу колишнього найманця "ДНР"

Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.

Читайте: Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148799
 
   
 Топ коментарі
 
Люди розпочали довгоочікувану судову реформу.
 показати весь коментар
 
Правильно это народное , но всеравно справедливое
 показати весь коментар
 
А где был национальный корпус когда бандюгу отпускали или до сих пор за Порохом бегает?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А где был национальный корпус когда бандюгу отпускали или до сих пор за Порохом бегает?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Попіарився "напівпровідник"... Типу він там , до цього , причетний ..))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Высшее правосудие совершается всегда", - Ярош о ликвидации террориста Джумаева в Мариуполе

Та ладно. Лишь бы брякнуть что-нибудь. А шо ж мы раньше такого не наблюдали? Или раньше не за что было?
 показати весь коментар
 
 
Просто, навіть Бог, за всім не услідкує, і тому потрібно йому трішечки допомогти.
 показати весь коментар
 
 
Перед заседанием в нормандском формате это нужно сказать зебилу , а то родственники скажут , что не предупреждали.
 показати весь коментар
 
 
Люди розпочали довгоочікувану судову реформу.
 показати весь коментар
 
 
зря он в беларусь бегал, а потом обратно. захеканым умер.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
То что произошло - это не высшее правосудие...
 показати весь коментар
 
Правильно это народное , но всеравно справедливое
 показати весь коментар
 
 
Точніше народне правосуддя забезпечило зустріч з Вищим правосуддям.
 показати весь коментар
 
 
Высшее правосудие свершается всегда, это точно. Но высшему правосудию иногда и помогать надо. На Бога надейся, а сам не плошай...
 показати весь коментар
 
 
Высшее правосудие это неплохо, но лучше когда будет нормально работать светское правосудие.
А то у нас борьба с коррупцией "идет вовсю", а судьи как брали взятки так и берут ибо непробиваемы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
что это недоразумение продажное вообще рот открывает?
 показати весь коментар
 
 
Дмитро Анатолійович як завжди неперевершені. Шкода, що легендарний командир не потрапив до нового парламенту.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так он же был депутатом. Его хоть раз там видели? Человек-легенда. От кого он прячется? Это же смешно.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Легендарный командир. "Высшее правосудие совершается всегда", - Ярош о ликвидации террориста Джумаева в Мариуполе - Цензор.НЕТ 3097 Это ты Ярош?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это наверно поэтому на людях Ярош всегда прятался в толпе бугаев, а потом вовсе исчез. "Высшее правосудие совершается всегда", - Ярош о ликвидации террориста Джумаева в Мариуполе - Цензор.НЕТ 1313


 показати весь коментар
 
если учесть сколько "бугаев" из ФСБ охотиться за Ярошем,то все становиться понятно,но только не тебе
 показати весь коментар
 
 
А что, должны говорить что не охотятся? Наоборот чем больше визжат - тем вероятней что он даже возможно их казачок. Помнишь почему крысчанам трубили ватники о походе на них "правосеков"? Кто его за язык тянул то?
 показати весь коментар
 
Если бы они нахваливали Яроша, ты бы поверил шо он - очень добрый?
Ну давай, оп, оп, оп, логическое заключение - стройсь, раз-два)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ярош походу в религию подался - и познают грешники суд Божий и будут взывать к справедливости, но старания их тщетны. "Активной" деятельности Дмитрия позавидовал бы Штирлиц. Может к Новому году еще какое заявление наваяет?
 показати весь коментар
 
 
Altair Alt,а шо ты полезного сделал для Украины,что смеешь критиковать Яроша?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
я не трусь с галимыми понтами аки Ярош в СМИ, пусть Дмитро в рекламное агенство устроится. А Ярош сделал ровно столько как и Ляшко - понты
 показати весь коментар
 
 
членов этой секты на Украину\\\\\\\\\

писал-писал, но обосрался. привет, товарищ майор)
 показати весь коментар
 
 
Ярош защищал Украину на Донбассе и был ранен,пока Altair Alt на горшке сидел
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Послышался голос из схрона...
 показати весь коментар
 
 
one trick pony, истерикой кацапсинских троллей-удовлетворен!
 показати весь коментар
 
 
Если государство не может или не желает вершить правосудие, то его вершит НАРОД.
P.S.Зелёным человечкам на заметку.
 показати весь коментар
 
 
А вот если бы мужественные добровольческие батальоны -националисты такие как Ярош и все украинские патриоты не остановили в 2014 году кровавые орды путлинских фашистов оккупантов правопреемников кремлёвских коммуно - фашистов палача сталина. Тогда в уже порабощённой Украинской державе сразу бы начались такие же кровавые репрессии, расстрелы, геноцид украинского народа, которые были уже не раз когда когда Украина была колонией и мы пребывали в кровавой тюрьме народов ссср. Миллион, другой, пятый.... неугодных Украинцев лапотные фашисты -кацапы оккупанты )(уйла сразу же пустили бы в расход, посадили или депортировали в ужасную лапотную паРашу. А вот те кто из малороссов пригнулся и стал на колени перед кацапами оккупантами и выжил, так тех быстренько, скоренько да проворно приобули бы в обоссаные кацапские лапти и заставили очень прытко с утра до вечера пахать на оккупанта .И постоянно -шибко плясать да ядрёно - бойко петь под балалайку " Широка страна моя род..? Лапотная - кацапская....
 показати весь коментар
 
 
о5 обострение с истериками?
"Муссолини" тебя сильно покусал? иди на процедуры лучше "фошист" "Высшее правосудие совершается всегда", - Ярош о ликвидации террориста Джумаева в Мариуполе - Цензор.НЕТ 9800
 показати весь коментар
 
Этот случай к \ высшему правосудию никак не отнесеш. Это шестерка. А настоящие резиденты Кремля во власти в Украине. Неужели и "высшее правосудие на Небесах" тоже корумпировано?
 показати весь коментар
 
Як швиденько просрати повагу?Спитай Діму Яроша.
 показати весь коментар
 
 
Да, реально на пару с Корчуном два брата-веропитека. Чем больше ч*ловек визжит о Бохе(который по жестокости самое первое б*жество среди миллионов таковых), тем большая дрянь, как правило он. Ну, или полностью больной.
Ярош ведь в бой, если ходил, то точно не с Пиплией, а в бронежилете. А на предложение взять Пиплию, ведь "фсеврукаххоспода", сделал бы так:




 показати весь коментар
 
Молодець Ярош !
така амністія для бойовиків, як цьому Джумаєву, буде схвалена українською нацією !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На фронте - да. А так только такие крысы как ярош, которыми на фронте и не пахнет, могут
 показати весь коментар
 
где не достаёт суд,достанет САМОСУД..Это относится не только к террористам,но и к коррупционерам с "крышами"..
 показати весь коментар
 
 
"Вище правосуддя звершується завжди", - Ярош про ліквідацію терориста Джумаєва в Маріуполі - Цензор.НЕТ 6562

О!
И чистильщик пулемёта по быстрому подмазался.
 показати весь коментар
 
"Высшее правосудие совершается всегда"
Згоден................ Багато ублюдків вже відчули це на собі.
 показати весь коментар
 
Убийство пророссийского боевика , находящегося под судом в Украине , вьігодно российской пропаганде и дипломатии перед встречей в Нормандском формате.
 показати весь коментар
 
Если так, почему огромное количество таких же Джумаевых живут? Да и вообще, религия она такова, что убили Джумаева - с одной стороны сказали о высшем правосудии, убили Окуеву - с другой.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору