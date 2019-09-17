 "Вище правосуддя звершується завжди", - Ярош про ліквідацію терориста Джумаєва в Маріуполі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Ярош зазначив: "Вище Правосуддя завжди звершується... Ще раз, користуючись гуманістичними принципами, звертаюсь до ворогів України: "Здавайтесь українським правоохоронцям! Добровільно сідайте в українські в’язниці та не виходьте звідти! Бо кара Божа невідворотно прийде!"
Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.
Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.
Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.
Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.
4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.
Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.
13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.
Та ладно. Лишь бы брякнуть что-нибудь. А шо ж мы раньше такого не наблюдали? Или раньше не за что было?
А то у нас борьба с коррупцией "идет вовсю", а судьи как брали взятки так и берут ибо непробиваемы.
Ну давай, оп, оп, оп, логическое заключение - стройсь, раз-два)
писал-писал, но обосрался. привет, товарищ майор)
P.S.Зелёным человечкам на заметку.
"Муссолини" тебя сильно покусал? иди на процедуры лучше "фошист"
Ярош ведь в бой, если ходил, то точно не с Пиплией, а в бронежилете. А на предложение взять Пиплию, ведь "фсеврукаххоспода", сделал бы так:
така амністія для бойовиків, як цьому Джумаєву, буде схвалена українською нацією !
О!
И чистильщик пулемёта по быстрому подмазался.
Згоден................ Багато ублюдків вже відчули це на собі.