 Поліція і СБУ попереджали, що Джумаєва не можна відпускати під домашній арешт, - Аброськін

Про це написав на своїй сторінці в Facebook колишній заступник міністра закордонних справ В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивати можна тільки на війні ворогів зі зброєю, а вбити нехай і негідника, але в мирному місті - це свавілля. Жодна людина в країні не має права вирішувати, кому жити, а кому ні. Що ж стосується суддів, ті, хто приймав рішення про його звільнення з-під варти... нехай це залишається на їхній совісті. Ми, поліція і СБУ, саме про ймовірність такого розвитку ситуації попереджали", - написав Аброськін.

"Ми живемо не в джунглях і не кам'яному віці. Повинно бути верховенство права і закону", - додав він.

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Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.