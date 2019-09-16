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Все про:вбивство (1901) Аброськін (445) Джумаєв (4)

 Поліція і СБУ попереджали, що Джумаєва не можна відпускати під домашній арешт, - Аброськін

Співробітники поліції і СБУ попереджали суддів, що якщо терориста Джумаєва відпустять під домашній арешт, його можуть убити.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook колишній заступник міністра закордонних справ В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивати можна тільки на війні ворогів зі зброєю, а вбити нехай і негідника, але в мирному місті - це свавілля. Жодна людина в країні не має права вирішувати, кому жити, а кому ні. Що ж стосується суддів, ті, хто приймав рішення про його звільнення з-під варти... нехай це залишається на їхній совісті. Ми, поліція і СБУ, саме про ймовірність такого розвитку ситуації попереджали", - написав Аброськін.

"Ми живемо не в джунглях і не кам'яному віці. Повинно бути верховенство права і закону", - додав він.

Поліція і СБУ попереджали, що Джумаєва не можна відпускати під домашній арешт, - Аброськін 01

Читайте також: Мати Джумаєва звинувачує мене, я боюся за своє життя, - волонтер Однорог, що зробила резонансною справу колишнього найманця "ДНР"

Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148798
 
 
 Топ коментарі
 
Навіщо здіймати стільки галасу через якогось бандюка?
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Отброськин,пошел в жопу со своим правом!
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"Убивать можно только на войне врагов с оружием, а убить пусть и негодяя, но в мирном городе - это произвол. Источник: https://censor.net.ua/n3148798

А на АТО или на ООС?
Хорошо устроились.
Кто то пусть за них убивает врагов а они будут решать что можно а что нельзя.
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Отброськин,пошел в жопу со своим правом!
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Закон никто не отменял. Судьями пусть Камертон занимается,если силенок хватит.Беспредел никому не нужен Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9154
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Если бы Джумаев сбежал из-под домашнего ареста, то ты первый бы распинался тут, что Аброськин прав и нельзя было выпускать этого сепара из-под стражи.
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У сепаров нет прав. Пусть идёт у сраку этот умник...
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кстати, на похоронах надобно кому то всех скорбящих или тех кто пришёл помянуть - снять на видео и проверить по базе данных.
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Цемах сейчас резко сократит время пребывания вне квартиры
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Навіщо здіймати стільки галасу через якогось бандюка?
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судья нормальный чел. отпустил, понимая что долго не протянет и ещё мамаша того урода сама заплатила, чтоб её отприска прикончили, ведь в тюрьме он был бы под охраной (ок, какое то время)
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вспомнил эпизод из фильма про киборгов - там тоже отпустил сепара - и всё, нормально, даже свою амуницию не потратили.
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"Убивать можно только на войне врагов с оружием, а убить пусть и негодяя, но в мирном городе - это произвол. Источник: https://censor.net.ua/n3148798

А на АТО или на ООС?
Хорошо устроились.
Кто то пусть за них убивает врагов а они будут решать что можно а что нельзя.
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вот эта часть комента меня тоже "смутила"...значит наших можно убивать ,взрывать(Хараберюша...)-а сепаров -нет...?!
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"Что же касается судей, те, кто принимал решение о его освобождении из-под стражи ... пусть это остается на их совести." - Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2871 Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2871 Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2871 Ани щяс сгорят от стыда...Источник:https://censor.net.ua/n3148798
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У Атброськина подельника грохнули, расстраивается. Он его в ментовку собирался к себе взять. Там все такие сепары.
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он в мэры Мариуполя хочет. Ему замы нужны
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какие претензии к судье - разве этот результат хуже чем если он вышёл на свободу через лет так 7-10 и спокойно бы жил и гадил вокруг?
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Отпустили сепара, а в результате очень даже неплохо получилось...
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а если мамаша ещё и заплатила, чтоб отпустили - прям аплодирую такому поступку - сама заплатило за убийство своего сына, пусть теперь с этой мыслью и доживает свою жизнь.
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щас тут нада в сослагательном наклонении )) ".....ужин был бы. макароны, были бы"
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Судді б керувалися совістю, коли б вони її мали. Випускати завідомого вбивцю чи, як мінімум, члена терористичної орґанізації на вулиці, по яких ходять мирні люди, можуть тільки монстри без ґрама совісті та з обмежованими розумовими здібностями.
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Какая ещё совесть у судей? Эти судьи выпустили терориста на волю ,значит эти судьи пособники террористов и должны сидеть в тюрьме .
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Мариупольские судьи такие же сепары. Может даже и ездят отчитываться в Донецк.
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а чого стільки завивань про дохлого сєпара та колаборанта? і до чого тут суди? Може його бандюки грохнули чи кацапня фсб-шна? Звичайно,хочеться думати що завівся якийсь Робін Гуд і вершить суди Лінча над злочинцями та покидьками але я думаю то банальні розбірки між бандюками.Як чечетов вилетів з вікна і не чичиркнув теж думали шо усілякі шуфричі бойки та інша погань полетять за ним...але такого не сталося.і цей випадок теж на жаль поодинокий буде.
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Там шото в последнее время про слугу народа все говорят, может он правосудие народное и совершил.
Поліція і СБУ попереджали, що Джумаєва не можна відпускати під домашній арешт, - Аброськін - Цензор.НЕТ 4535
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Не уважаемый Аброськин , нет человека и нет проблем . Собаке и собача смерть .
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Как в воду смотрели , а где второй олень ( корректировщик огня) ? Вернулся в тюрягу ?
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Юридично безграмотний дятел.Є тільки верховенство ПРАВА.Якщо "закони",які порушують ПРАВО,пишуть такі гниди,як Портнов,а застосовують такі суки,як ця суддівська наволоч,то ЛЮДИНА в своєму ПРАВІ своє ПРАВО захистити всіма доступними методами.
А судді думають,що вони бессмертні.Ню-ню.
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Сегодня как раз попалась история диспетчера на автобусы в ордле.
Так его впоймали и повесили на него незаконную переправку людей через границу и финансирование терроризма и держат в СИЗО как особо опасного преступника.
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Как там разумов сказал: "У нас нет времени играться во все эти процедуры"?
Получите-распишитесь.
Беспредел - так беспредел. В конце концов, мы теперь все презеденты.
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Мы предупреждали, но это не мы. В параше есть ихтамнеты, а у нас этонемыты.
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А коли вже судді почнуть відповідати за подібні рішення ? ...
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а может в данном случае судья знал что делает и был прав? а то этот гандон сидел бы живой на киче и еще когда нибудь расчитывал выйти и зажить нормально. там в марике еще наводчика градов на волю отпустили.... интересно этот же судья или нет?
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Интересно, судей-сепаров мочканут? Очень бы хотелось!
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Возьмите судью за одно место и он раскажет всю цепочку агентуры Кремля. Выпускали его специально на убой. Убивали по заказу Кремля.
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И время удачно выбрали.
Перед самой сдачей Донбасса Украине.
Даже главмусор лугандонии намылил сраку в рашу бежать как крыса с тонущего корабля.
Шо то знает крысеныш.
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Аброськин - дебил совестливый? Да - дебил и сволочь! Ваш - будущий мер! Мариуполь - поздравляю!((( Голосуйте.
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Ні нормально вийшло. А так корми цю гидоту а воно через 2 роки вийшло б по закону Савченко і пішло б далі вбивати українців.Так краще українець його ріж він українця. Так що Амброський не правий.Вбили ж терориста.
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