 Пропозиції щодо нового складу ЦВК надійдуть від Зеленського в Раду цього тижня, - Разумков

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, сьогодні різні політичні сили пропонують свої пропозиції. Президент визначатиметься і пропонуватиме той чи інший склад кандидатур Верховній Раді України. Я сподіваюся, що це відбудеться на цьому тижні, і ми з вами побачимо повний перелік осіб, які будуть запропоновані парламентом у майбутній склад ЦВК, і парламент визначатиметься з цими кандидатурами", - сказав Разумков.

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Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".