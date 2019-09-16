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 Політика України
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Все про:ВР (5724) Зеленський (2768) ЦВК (820) Разумков Дмитро (199)

 Пропозиції щодо нового складу ЦВК надійдуть від Зеленського в Раду цього тижня, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков очікує, що пропозиції щодо нового складу Центральної виборчої комісії України надійдуть до парламенту від президента України Володимира Зеленського вже на цьому тижні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, сьогодні різні політичні сили пропонують свої пропозиції. Президент визначатиметься і пропонуватиме той чи інший склад кандидатур Верховній Раді України. Я сподіваюся, що це відбудеться на цьому тижні, і ми з вами побачимо повний перелік осіб, які будуть запропоновані парламентом у майбутній склад ЦВК, і парламент визначатиметься з цими кандидатурами", - сказав Разумков.

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Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148797
 
 
 Топ коментарі
 
Зицпредседателем назначат говорящую жопу Коломойского ,оно же Дубинский Предложения по новому составу ЦИК поступят от Зеленского в Раду на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 6094
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Это те, которые обеспечили победу Зелемойскому? :D
Ты свои хромосомы не забыл посчитать?
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Это те, которые обеспечили победу Зелемойскому? :D
Ты свои хромосомы не забыл посчитать?
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Зицпредседателем назначат говорящую жопу Коломойского ,оно же Дубинский Предложения по новому составу ЦИК поступят от Зеленского в Раду на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 6094
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ну сциком кжись дела пошли помаленьку. следующая задача - как нам реорганизовать рабкрин?
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Пропозиції від ЗЄ по ЦВК... можна подумати що в ЗЄліній макітрі щось є😂🤣
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порохоботы мне вас жаль.......вы власть по тупости упустили
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людям не нужно армия мова и вира ---- это было ошибочно
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А тем временем, в Киеве, на Раменском посольстве сняли колючую проволоку. Зеля свой, своя малоросская шмаркля, можно не бояться.
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