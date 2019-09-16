 Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали

Про це Богдан розповів в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Я набирав свого візаві, дзвонив йому разів п'ять, але він у серпні був у відпустці. У вересні його секретарі відповіли, що він поки що не має повноважень зі мною говорити", - сказав Богдан.

Він додав, що з помічником президента РФ Владиславом Сурковим по телефону не говорив.

Читайте також: У Кремлі озвучили свою версію того, про що розмовляли Зеленський і Путін

"Я за дипломатичними правилами маю контактувати тільки зі своїм візаві у цій країні", - сказав глава ОПУ.

На запитання про контакти президентів України і РФ Богдан відповів: "Наскільки мені відомо, було три телефонні розмови, суть і інтонація яких дають мені сподівання на завершення військового конфлікту".