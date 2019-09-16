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 Політика України
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Все про:Кремль (206) Путін (10815) Росія (19891) Богдан Андрій (162)

 Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали

Керівник Офісу президента Андрій Богдан у серпні і вересні кілька разів намагався зв'язатися з главою адміністрації Путіна Антоном Вайно, але поговорити не вдалося.

Про це Богдан розповів в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Я набирав свого візаві, дзвонив йому разів п'ять, але він у серпні був у відпустці. У вересні його секретарі відповіли, що він поки що не має повноважень зі мною говорити", - сказав Богдан.

Він додав, що з помічником президента РФ Владиславом Сурковим по телефону не говорив.

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"Я за дипломатичними правилами маю контактувати тільки зі своїм візаві у цій країні", - сказав глава ОПУ.

На запитання про контакти президентів України і РФ Богдан відповів: "Наскільки мені відомо, було три телефонні розмови, суть і інтонація яких дають мені сподівання на завершення військового конфлікту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148796
 
 
 Топ коментарі
 
Тупорылый бурят ищет контакт с мышебратьями
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Надо было стоять на коленях и звонить 😁😁😁
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Тупорылый бурят ищет контакт с мышебратьями
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А ты ему пейджер свой подари
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Відповім за дєдулю.пейджер-це удосконалений телетайп.
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Спроси у своего лечащего врача,внучара
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гены хахла малороса никуда не спрячеш еще и бурят внешне
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Если бурят похож на бурята, значит это бурят
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прикол...забув вимкнути нанімайзер і мене під кацапською ганчіркою запостило. Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали - Цензор.НЕТ 6190
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а навіщо ти використувуєш кацапські нанімайзери - користайся голандськими)
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В нього навіть очі не повністю розплющуються - як в котинятки.
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Надо было стоять на коленях и звонить 😁😁😁
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а вам бы только о позах!...) проблем нет, правились?... ну молодцы!
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В рельсу тюремную позвонил бы.Скорее дойдет Богдан "раз пять" звонил главе администрации Путина, но его не соединили - Цензор.НЕТ 9090 !
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Богдан ты же не кум *****, чтобы тебя соединяли.
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"Не имеет полномочий говорить" - холопы, чё с них взять...
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А в это время Вайно обрывал телефоны, пытаясь дозвониться к Баканову Богдан "раз пять" звонил главе администрации Путина, но его не соединили - Цензор.НЕТ 7011
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Надо давно Зеленскому этого Богдана гнать, от него одни проблемы.
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***
бухать и не звонить бывшим - градус на ветер.


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Бурят надо было сразу в трубку кричать шо ты уже на коленях и штанишки приспустил, может тогда б кацапня сжалилась и "соединила" тебя.
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)) а на дівані прикорнув упитий чаєм головний порадник ***** - полоній. а остальні пока тупо зависли в чаті з богданом. а той в києві зі смартфона, строче й строче, строче й строче їм смс-ки.
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во как оно, а ведь триндел об открытости а тут оказывается аж с августа у агресора в двери стучится, фак, каких вы себе выбрали умственных уродов
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Я попрошу!! не МЫ выбрали, а 73% хохлов малороссов выбрали себе подобных, как раз для того шоб перед старшими мышебратьями пресмыкаца и на коленях ползать..а там глядишь и вконтактик с однокласниками разбанили бы. Благо шо Сватов уже показывают..
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так я и к ним обращался, про людей то ясно, вы вибирайте по уму а они по приколу.
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А чого звонив - в "любви обьяснится " ??? Сталін Гітлеру теж звонив в Другу світову ???
КАПІТУЛЯНТи довбані ! Понавибирали зебіли бурятів та евреїв собі у владу , і тепер вони
перед москалями плазують - звонять пахану ! Хто ж звонить ОКУПАНТАМ ??
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вот папёрла не везуха с вовками у руля, ну минимум последние столетия, прямь проклятие какое то. Не ну реально, разве есть за последние 200-300 лет хоть один умный и мудрый правитель с именем вовка на памяти.
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fedjka - fedjka Вовка-це велика людина.Про нього навіть анекдоти пишуть. Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали - Цензор.НЕТ 2648
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Шо это за Пайно такое, непонятно. Первый раз слышу...
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та то мужиччо необразованное так хвамилиё Лайно пэрэкручюе.
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Мне тоже самое бабки у подъезда на скамейке сказали, страна уа? это прикол? Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали - Цензор.НЕТ 7263
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Думаю новая генерация сделает многоходовочников, в рашке победа за победой и год за годом хуже ситуация, уйло отличный тактик, но не стратег!!!
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Новая генерация кого?

Пока идет все к тому, что сделают они только своих избирателей. А ***** просто выжимает из них все, что ему нужно. И пока неплохо получается.
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Наверное новая генерация политиков))), новые люди ведь, успели даже снять неприкосновенность с себя, предыдущие борцы за права народа не могли это сделать 28 лет))), вот показатель, и народ не даст сдать Украину, януковощ подтвердит))))
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Богдан "раз пять" звонил главе администрации Путина, но его не соединили

Даже кацапня брезгует и презрительно даёт под зад ЗЕманкуртам ЗЕколаборантам. А вот ЗЕбилам хохлам малороссам нравица !
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нада была на "прямую линию" скабейкиной-та бы "саединила" без праблем... Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали - Цензор.НЕТ 5567
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да у них этих бурятов на расосии просто завались и все чего-то хотят от сцаря-батюшки. Вот свинособаки по обычаю просто проигнорировали холопа.
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Зато с атцом ылиты соеденяют с радостью, да и почтовый голубь-друг атца всея ылиты витя мертвечук,если шо весточку притаранит.
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У х...ла відповіли що з пустим місцем х...ло не розмовляє.
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а шо вы хатели от "теневого" саветника...из Сен-Тропе...
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дипломатия 0.0, зачем вообще об этом говорить. Да хоть 100 раз. Если результата нет то зачем рапортовать. А то выходит что Богдан участвовал в секс по телефону с поимением самого себя. После несвежего пиваса еще не отпустило?
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выходит что Богдан участвовал в секс по телефону с поимением самого себя

Прикинь? Так и получается.
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Але, мамо?Як не мамо? Як пiшов на х...?
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В России поняли, что реальным президентом Украины является Богдан, поэтому руководитель администрации Путина отказался говорить, уровень Богдана для него очень высок.
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при Богдане Хмельницком этого Богдана уже бы бросили на колья
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".... суть и интонация которых дают мне надежду на завершение военного конфликта "

Он нормальный? Надежда на что - на почетную капитуляцию?!
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На Кульпі всі палати дякулами переповнені. І це анітрохи не савпадєніє...
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он думал, что это "вайно" смотрящее за ******, как и он?
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Богдан просто код Москвы перед номером не набирает, вот у него и не получается.
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Возможно этот карликовый бурят не знает значение слова визави? Это лицом к лицу, а он, к сожалению, на 5 году войны прилип к жопе носом.
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Мы идем на экономически целесообразные шаги. Но независимость - святое, - пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт

Беларусь официально опровергла заявление российского СМИ.
Пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что подобную информацию стоит расценивать как "пустые журналистские штампы", передает "Наша Нива".
"Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - сказала она.https://www.obozrevatel.com/abroad/u-lukashenko-sdelali-gromkoe-zayavlenie-o-novom-gosudarstve-belarusi-i-rossii.htm?obozrevatellang=ru
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так то тут можно впаривать лохам, а для кацапов ты пустое место, звонарь Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали - Цензор.НЕТ 7265
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