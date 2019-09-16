 Богдан "разів п'ять" дзвонив голові адміністрації Путіна, але його не з'єднали

Про це Богдан розповів в інтерв'ю BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Я набирав свого візаві, дзвонив йому разів п'ять, але він у серпні був у відпустці. У вересні його секретарі відповіли, що він поки що не має повноважень зі мною говорити", - сказав Богдан.
Він додав, що з помічником президента РФ Владиславом Сурковим по телефону не говорив.
"Я за дипломатичними правилами маю контактувати тільки зі своїм візаві у цій країні", - сказав глава ОПУ.
На запитання про контакти президентів України і РФ Богдан відповів: "Наскільки мені відомо, було три телефонні розмови, суть і інтонація яких дають мені сподівання на завершення військового конфлікту".
бухать и не звонить бывшим - градус на ветер.
КАПІТУЛЯНТи довбані ! Понавибирали зебіли бурятів та евреїв собі у владу , і тепер вони
перед москалями плазують - звонять пахану ! Хто ж звонить ОКУПАНТАМ ??
Пока идет все к тому, что сделают они только своих избирателей. А ***** просто выжимает из них все, что ему нужно. И пока неплохо получается.
Даже кацапня брезгует и презрительно даёт под зад ЗЕманкуртам ЗЕколаборантам. А вот ЗЕбилам хохлам малороссам нравица !
Прикинь? Так и получается.
Он нормальный? Надежда на что - на почетную капитуляцию?!
Беларусь официально опровергла заявление российского СМИ.
Пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что подобную информацию стоит расценивать как "пустые журналистские штампы", передает "Наша Нива".
"Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - сказала она.https://www.obozrevatel.com/abroad/u-lukashenko-sdelali-gromkoe-zayavlenie-o-novom-gosudarstve-belarusi-i-rossii.htm?obozrevatellang=ru