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 Суспільство
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Все про:Гонгадзе (89) Пукач (29)

 Пукач змінив свідчення і може незабаром вийти на свободу, - KyivPost

Вбивця журналіста Георгія Гонгадзе, колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, засуджений до довічного ув'язнення, незабаром може вийти на свободу.

66-річний Пукач продовжує подавати касації з проханням змінити довічний вирок на 15-річний термін. При цьому він змінив свої свідчення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на KyivPost.

Якщо раніше Пукач стверджував, що разом із ним мають сидіти експрезидент Леонід Кучма і його помічник Володимир Литвин, то тепер він стверджує, що "перевищив повноваження".

"Я можу визнати, що перевищив свої повноваження, і це призвело до смерті Гонгадзе. Я вже відбув повний термін за цей злочин. Вони не мали права дати мені довічне", - заявив Пукач.

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Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували термін за законом Савченко. Тепер, якщо суд задовольнить касацію, Пукач може вийти на свободу.

Наступне засідання стосовно Пукача суд проведе 9 жовтня.

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Нагадаємо, у квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, журналіст зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі й родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердило, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "Навмисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.У 2009 році в Київській області були знайдені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

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Зникнення та вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном. В Україні з акцій протесту проти зникнення та вбивства Гії почалися широкомасштабні протестні акції відомі під назвою "Україна без Кучми", в ході яких протестувальники звинувачували тодішнього президента та його найближче оточення у зникненні журналіста і вимагали відставки президента.

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21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перші двоє були засуджені до 12 років ув'язнення, третій - до 13 років). Підозрювані в причетності до вбивства були затримані в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Водночас викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов, раптово помер у Менській колонії. Зокрема, у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух".

У січні 2013 року суд визнав Пукача винним, і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він з вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною будуть сидіти Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте в Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Сама ж справа про вбивство Гонгадзе раніше була закрита у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Водночас у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "стосовно людей, які називаються "виконавці, замовники, підбурювачі".

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. Під час цього засідання Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.

Утім, крапку в цій резонансній справі ще не поставлено - не лише безкарними, а й неназваними залишаються замовники вбивства журналіста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148794
 
   
 Топ коментарі
 
Охренеть превышение.....
Вывезли.... Голову отрезали.....
А чего не самооборона? Или вообще хулиганство?
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В цій країні Кучму не посадить ні одна влада, він недоторканий, маємо це визнати і змиритись
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Вроде бы за импичмент проголосовали, или нет.
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Чтобы посадить Кучму, процедура импичмента не нужна. Нужна политическая воля.
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Вже скоро старе куЧМО постане перед іншим Суддею. Направду непідкупним...
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Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады... А большинство у нас ктооо?
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Не так. Или весной посадят - или осенью уберут.
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Провайдер мой (домашний интернет) закидывает меня у Хранцию. Завтра днем снова флажок родной будет, бо буду с Водафона писать.
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аааа...
А то грешным делом подумал, шо тя в бан отправили и под впн находишься Пукач змінив свідчення і може незабаром вийти на свободу, - KyivPost - Цензор.НЕТ 7657
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Я когда в бане, то чэмно свои три дня парюсь. И о никаких проксях и не подумываю.
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Попрошу без грязных намеков. Пол не менял со дня появления на свет.
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хз...
тут есть лалалалала...
Все думаю, шо баба, а нет Пукач змінив свідчення і може незабаром вийти на свободу, - KyivPost - Цензор.НЕТ 1299
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Охренеть превышение.....
Вывезли.... Голову отрезали.....
А чего не самооборона? Или вообще хулиганство?
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"Если раньше Пукач утверждал, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин, то теперь он утверждает, что "превысил полномочия"." операция по отмазыванию причастных можно сказать подходит к концу
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Никуда Пукач не выйдет... Этот "KyivPosт" просто пиарится на громком деле. Пукач заявляет... Мало ли о чём он там булькает...
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Цемаха ж відпустили..відпускають тих у кого руки по шию в крові..могли б і пук.ачу волю подарувати. Зеля добрий.
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Клятий Порох відпустив двох кацапських ГРУшників та дев'ять "заблудівшихся" десантників. Це зрада, однозначно. Чи вже ні?
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Так і я про те ж. Пук.ач поряд з кацапською наволочу випущеною на волю президентами мерзотниками як янгол небесний виглядає...заслуговує на амністію однозначно. На шконку пук.ача поселити обох..бурякового короля і зелену відрижку бені коломойського.
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Убийство Гонгадзе, Янукович президент, Майдан, Зеленский президент - это пункты одного сценария. Все исполнилось, поэтому Пукача и выпускают.
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Пункт про Порошенко забыли. Он как-никак давний соратник и Медведчука, и Януковича - был и в президиуме Медведчуковской СДПУ (о), с которой и попал впервые в Раду, и в президиуме ПР, и министром в правительстве Азарова при Яныке-президенте...
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Ах да, запамятовал - Медведчук ведь кум не только *****, но и Порошка - только там наоборот - Медведчук - крестный ребенка Порошка.
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Навіщо таке пишете проти ночі? Пукач змінив свідчення і може незабаром вийти на свободу, - KyivPost - Цензор.НЕТ 8195 Залишки любителів чоколяди стратять спокій, сон і залишки глузду! Пошкодуйте психіатрів... Пукач змінив свідчення і може незабаром вийти на свободу, - KyivPost - Цензор.НЕТ 8195
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"Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко"

В смысле пересчитали по закону Савченко??? В 2018м закон Савченко уже не действовал, когда Пукача судили и он сидел в СИЗО закон Савченко еще не действовал - так какого хрена???
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дык у него пожизненное, там можно день за 100 считать
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амнистируют, купит костюм с отливом и в мариуполь. там накануне одна квартира освободилась.
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То що, тепер поміняють пукача з куЧМОм місцями?

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Это убийство с особой жестокостью в составе преступной группировки а не превышение! Что за бред? И это пожизненное!
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Блеа, шкода, що Чекатилу розстріляли. Ща би його зєлєбобіки випустили.
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І віддали до виборчого списку ПЕСа...
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