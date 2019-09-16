 Повертаюся на сцену, відкрита до нових пропозицій, - співачка Приходько "завершила співпрацю" з "Батьківщиною"

Про рішення повернутися до сценічної кар'єри Приходько повідомила в своєму Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Це був важкий рік, але наші відносини з партією "Батьківщина" підійшли до кінця! Величезне спасибі Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухатися далі!... Так! Я повертаюся на сцену... Так що відкриті до пропозицій, до преси, до нових проєктів", - написала Приходько.
Про закінчення кар'єри в шоу-бізнесі і вихід у політику Анастасія Приходько оголосила в жовтні 2018 року. Тоді вона заявляла, що знайшла своє покликання в тому, щоб допомагати людям шляхом "відновлення соціальної справедливості для кожного нужденного громадянина України".
На позачергових виборах до Верховної Ради Анастасія Приходько балотувалася від "Батьківщини" в одномандатному окрузі №11 у Вінницькій області. Вона посіла 9 місце серед усіх кандидатів, набравши 3,75% голосів.
розовые очки треснули? ))))
тепло ли тебе с красного?"
Юлька там одна - и красивая и умная и блондинистая ))))
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем
много он принес проблем.
Но приходит Новый год,
он нам счастье принесет
и споем мы через год:
Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
В народе останется - Приходько?Та что Юлькой в подружках была?
Например, Надя Савченко набрала на президентских выборах всего 8 голосов.