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Все про:Батьківщина (344) Приходько Анастасія (13)

 Повертаюся на сцену, відкрита до нових пропозицій, - співачка Приходько "завершила співпрацю" з "Батьківщиною"

Співачка Анастасія Приходько оголосила про завершення співпраці з політичною партією "Батьківщина" та повернення на сцену. Вона балотувалася в депутати, але зайняла на своєму мажоритарному окрузі тільки 9 місце.

Про рішення повернутися до сценічної кар'єри Приходько повідомила в своєму Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це був важкий рік, але наші відносини з партією "Батьківщина" підійшли до кінця! Величезне спасибі Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухатися далі!... Так! Я повертаюся на сцену... Так що відкриті до пропозицій, до преси, до нових проєктів", - написала Приходько.

Повертаюся на сцену, відкрита до нових пропозицій, - співачка Приходько завершила співпрацю з Батьківщиною 01

Про закінчення кар'єри в шоу-бізнесі і вихід у політику Анастасія Приходько оголосила в жовтні 2018 року. Тоді вона заявляла, що знайшла своє покликання в тому, щоб допомагати людям шляхом "відновлення соціальної справедливості для кожного нужденного громадянина України".

На позачергових виборах до Верховної Ради Анастасія Приходько балотувалася від "Батьківщини" в одномандатному окрузі №11 у Вінницькій області. Вона посіла 9 місце серед усіх кандидатів, набравши 3,75% голосів.

Дивіться також: "Костянтин, громадянин України", - "група підтримки" Приходько перервала її інтерв'ю через незручне запитання про Тимошенко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148793
 
 
 Топ коментарі
 
поход в политику закончился пивице ухудшением зрения. до похода, очки она не носила.
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Кривое дуло криво вдуло
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Говорили не лезь, не твоё.А теперь годами будешь отмываться!
В народе останется - Приходько?Та что Юлькой в подружках была? Повертаюся на сцену, відкрита до нових пропозицій, - співачка Приходько "завершила співпрацю" з "Батьківщиною" - Цензор.НЕТ 2688
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поход в политику закончился пивице ухудшением зрения. до похода, очки она не носила.
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интересно, а бывает дальтонизм у женщин? ну когда бело-красное от зеленого не отличаешь
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у женщин все может быть.. и мы их за это любим...)))
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"тепло ли тебе девица?
тепло ли тебе с красного?"
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и в результате датой трещины, из чорненькой превратилась в беленькую ))
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от за это Юля ее и выперла... ей тупые блондинки на фиг не надо
Юлька там одна - и красивая и умная и блондинистая ))))
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А зачем? Сразу в официантки в ближайшую пиццерию. А ЮВ на сцену. Все при деле.
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Ну я как то бол ше одной песни этой певицы и не слышал. То она в продюсеры подалась, то в политику....
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Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем
много он принес проблем.
Но приходит Новый год,
он нам счастье принесет
и споем мы через год:
Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
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Щас букинги повалят со всех сторон (шутка )
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Говорили не лезь, не твоё.А теперь годами будешь отмываться!
В народе останется - Приходько?Та что Юлькой в подружках была?
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Нахрен было вообще рыпаться в эту политику, ведь рождённый ползать - летать не сможет.
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Она и в начале мне понравилась, когда она в одном и том же интервью сказал, что она ознакомилась с программой ЮВТ и она ей понравилась, а вскорости сказала, что в экономике не разбирается...
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У нас эстрада и так обделена и музыкальным слухом и вкусом. Так что пускай сидит в партии и не портит нам настроение!
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9-е место и 3,75% - это о-го-го!
Например, Надя Савченко набрала на президентских выборах всего 8 голосов.
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Чрму всі такі злі? Звісно, Настя Приходько це не Ані Лорак, не Таїсія Повалій, не Світлана Лобода і не 95-й квартал, тому можна бити.
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