 Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Москви, президент Росії порадив Ер-Ріяду прийняти мудре державне рішення, як це зробили керівники Ірану, закупивши російські С-300, або Туреччини, що купила новітні комплекси ППО С-400.

Нагадаємо, вранці 14 вересня на об'єктах однієї з найбільших у світі нафтових компаній Saudi Aramco в містах Абкаік і Хурайс стався вибух, після якого почалася пожежа. Саудівська Аравія назвала причиною вибухів атаки безпілотників.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у нападах дронів на саудівський нафтопереробний завод та інші об'єкти компанії Saudi Aramco.

МЗС заявив, що в Україні рішуче засуджують скоєння цих терактів, які ставлять під загрозу життя мирних жителів Саудівської Аравії, екологічну безпеку регіону і стабільність світового ринку енергоресурсів.

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