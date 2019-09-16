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Все про:озброєння (1138) Путін (10815) Росія (19891) Саудівська Аравія (35)

 Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400

Володимир Путін запропонував Саудівській Аравії закупити російські ЗРК С-300 або С-400, щоб убезпечити свою територію.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Москви, президент Росії порадив Ер-Ріяду прийняти мудре державне рішення, як це зробили керівники Ірану, закупивши російські С-300, або Туреччини, що купила новітні комплекси ППО С-400.

Нагадаємо, вранці 14 вересня на об'єктах однієї з найбільших у світі нафтових компаній Saudi Aramco в містах Абкаік і Хурайс стався вибух, після якого почалася пожежа. Саудівська Аравія назвала причиною вибухів атаки безпілотників.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у нападах дронів на саудівський нафтопереробний завод та інші об'єкти компанії Saudi Aramco.

МЗС заявив, що в Україні рішуче засуджують скоєння цих терактів, які ставлять під загрозу життя мирних жителів Саудівської Аравії, екологічну безпеку регіону і стабільність світового ринку енергоресурсів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саудівська Аравія придбала в України 150 ПТРК і більш ніж 800 ракет до них на загальну суму понад 51 млн доларів. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148792
 
 
 Топ коментарі
 
А не закупят, для мудрости пришлют еще дронов?
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_Ну вот и явка с повинной. Сука, ну насколько наглые твари! Нанести удар по нефтедобывающим мощностям саудитов, задрав тем самым цену на нефть (первая выгода) и им же - союзникам США, вообще-то - продать ПВО (вторая выгода).
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Вот и ответ нарисовался - кому было выгодна атака дронов, и к бабке не ходи.
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А не закупят, для мудрости пришлют еще дронов?
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ну да дрочливые дроны от России и С 300-400 от России кто бы сомневался...да Вова
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Ну й кому ж була вигідна пожежа на НПЗ? А так--і нафта здорожчає,і каліч свою нікчемну кацапня зажене за бабло.
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Нефть и газ почти никто не покупает, может кто нибудь хоть ракеты купит.
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Почти никто не покупает ??? Какая интересная новость... Советую расширить эту тему и написать что они вообще не добывают нефть и газ....
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Спрос снизился по сравнению с предыдущими годами.
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В первом полугодии продажи руснявой нефти и газа катастрофически обвалились аж на 0,5% в натуральном выражении. Распад паРашки близок!
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Да РФ каждый каждый год рекорды бьёт по экспорту газа в Европу... Через пару месяцев по новому газопроводу якутский газ в Китай начнут качать, а это почти 40 млрд. кубов в год. Так что писать мы тут можем, то что нам нравится и хочется, а реальность совершенно иная.
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Русня согласилась быть сырьевым придатком Великого Китая?
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Ну Штаты же стали угольным придатком Украины. Как-то живут с этим.
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Они себе это могут позволить. Они сами печатают бумажки, за которые весь мир покупает у них уголь, нефть и газ. Да и много чего другого. Для какцапов это недостижимая роскошь.
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То есть Штаты для тебя мошенники и финансовая пирамида? Не согласен!!! Это величайшая страна в истории! Опора свободы и демократии этого мира!
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Молодец, далеко пойдешь, Во-вошка. Шо там у вас на Лаптерейхе еще издают детские сказки "Как рубль доллар победил "? Чы уже забросили эту суету сует?
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Вот не надо прикрываться Лаптерейхом. Здесь это так себе прикрытие. Учимся отвечать за свои слова.
п.с. Ладно, не бзди, француз. На первый раз прощаю.
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Так ты свою скаленвстающую родину за грязные доллары продал?
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Но только быстро Сауды С-400 всё-равно не получат. Там индусы в очереди стоят
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Не. Сауды раньше индусов занимали, но испугались санкций. А индусы не из пугливых - на их рынок оружия и Штаты, и кацапы, и прочие французы в очередь на цыпочках.
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Во-вошка, спать иди. Чы тебя на всю ночь в дозор выставили?
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Это деменция ботоксного долбое...ба, он недавно на форуме азийском японскому премьеру рассказывал шо 2 милионная Чечня размножается быстрее чем в 120 милионной Япония и то шо он предлагал свои ракеты Трампу. Ну поговорите же со мнооооой это называется хоть кто нибуууудь.
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Да-да! А японский премьер хоть и припёрся на этот форум во Владивосток, но не проронил ни слова, не пожал руку *****, а когда тот отвернулся - плюнул ему в спину! Так с Вовкой тогда и не поговорил никто.
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С Вовкой ******** конечно, с Зеленским то все разговаривают.
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Дуримар, если ты его лицо видел то японамать смотрел на него как на дауна. С ним и поговорили и поздоровались как с дауном ибо это заслуга всех россиян и они говорили со своим по сути и по факту сырьевым придатком.Рашка-сырец , путин-*****, или ты не думаешь шо сыцзенпинь и японамать не знают как ***** называютвезде?Его так даже в Москве называют .Привет ***** с ним здоровались а на лице улыбочка по протоколу.
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А я обчём тебе втираю, Мон? Или ты подслеповат стал и буквы не различаешь? ***** все чмырят по чёрному!
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Стріляти по беспілотникам з С 400,це як з гармати по горобцям))
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А в Саудовской Аравии поверхность Земли плоская? Ведь иначе кацапская вундервафля не сработает...
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Земля там плоска,але у герблюдів є горби,треба безгорбих герблюдів зробити.
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У верблюда два горба потому что жизнь - борьба! (с)
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Вот и ответ нарисовался - кому было выгодна атака дронов, и к бабке не ходи.
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СБИВАТЬ МАЛЮСЕНЬКИЕ ДРОНЧИКИ ОГРОМЕННЫМИ РАКЕТУЛЯМИ? И НЕ ЗАБЫВАЕМ ТО, ЧТО ЭТО ПРЕДЛАГАЮТ ДАВНЕМУ И БЛИЖАЙШЕМУ СОЮЗНИКУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ Путин предложил Саудовской Аравии "принять мудрое государственное решение" и закупить российские ЗРК С-300 или С-400 - Цензор.НЕТ 916 НУ-НУ
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Когда тебе бьют кулаком ты в ответ бьешь не по кулаку тебя ударившему а по морде которой етот кулак принадлежит. А если Саудиты закупят тамагавки и запустят по тем кто пускает дроны ето будет более действенно чем сбивать дешовые дроны дорогущими ракетами. Заодно и посмотрим как С-400 остановит тамагавки, если они даже самолеты не видят из-за кривизны Земли.
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аха-ха, все-таки наглость второе счастье. Сила и наглость двигатели прогресса.
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_Ну вот и явка с повинной. ****, ну насколько наглые твари! Нанести удар по нефтедобывающим мощностям саудитов, задрав тем самым цену на нефть (первая выгода) и им же - союзникам США, вообще-то - продать ПВО (вторая выгода).
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Это игра в мачо, только жопа то голая как не прикрывай.Так же тупо их где-то снова отутюжат, или Израиль, или амеры, а скорее и те и эти . Иногда Мюрида читать даже интересно.
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Та это неприкрытая игра в неадеквата! Он давно в неё играет.
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очередной тонкий ГБшный ход...а Трампу-поф..."он же классный парень"... Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400 - Цензор.НЕТ 6528
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плешивому поперло, - обнаглел от безнаказанности! Прошли времена когда Порох им жопу вытирал, - теперь зеленая сопля лебезит перед старикашкой и предлогает договориться посередине.. Эту "середину" путин подвинет до самого конца.
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А когда это плешивым "Порох жопу вытирал"? Новые сказки адептов "жыття по новому"?
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Знаешь, с путина рукожопым счастьем вытереть им жопу даже у пороха получалось , главное желание.
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Санкции за Крым и за Донбасс с неба упали, чучело?! Ассоциация с ЕС, Томос, стокгольмский арбитраж, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/71/205... Хватит?!
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У тебя бомбануло, чы шо? Где "Порох им жопу вытирал"? Перечисленное тобой на вытирание жопы не тянет, как бы не хотелось...
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Капец... из всех порохоботов что я тут за последний год видал ты наверное глупейший Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400 - Цензор.НЕТ 9820 порох уже и на Ближнем Востоке кому то там что то вытирал Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400 - Цензор.НЕТ 9820 Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400 - Цензор.НЕТ 9820 Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400 - Цензор.НЕТ 9820
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Зато нефть на 14% подорожала за один день
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Поднялась -опустилась, поднялась- опустилась. Где же тут зато?
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Саудовская аравия закупает оружие в США в том числе средства ПВО которые не смогли предотвратить атаку вот )(уйло и всунул свой пятак..К слову бойцы-хуситы настоящие Воины с большой буквы!- они без всяких там военторгов и ихтамнетов громят международную коалицию во главе с Саудовской аравией вооруженную США уже не один год.
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Т.е. иранский военторг это без всяких военторгов?У тебя ус отклеился .
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У Ирана нет общей границы с Йеменом. они достаточно далеки друг от друга - купи себе глобус и не пиши ерунды.
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Границы нет а оружие есть, вот незадача
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Та да.. марсиане на космических тарелках контрабандой поставляют
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Та допросятся п...лей те марсиане и наверное на изи.
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Ты дурак! Как можно поставлять куда то нелегально оружие в больших количествах через море и границы и не быть при этом замеченными? Как можно через море везти баржи минуя при этом Оман в Йемен хуситам у которых нет ни ВВС ни ВМФ которое есть у коалиции а так же спутники США в космосе которые элементарно отследят такой танкер и много ты туда через море не поставишь ну никак .
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Да да, там как дождь проходит так все из земли само появляется
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Ну в Иране так и происходит.. никто ничего не производит ничего нет.. тут дождик проходит и все появляется! В Иране так а Йемен чем хуже?
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Рекетиры в 90х создавали проблемы и потом приходили с предложением их решить, в рашке ничего не изменилось с тех пор!!!
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Ахах, ахахах, ну ни разу не палится пуйлосос
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ачередное "крассивое" принуждение к миру ат рассеи...
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Это такой стеб у Вовы Пунтина. При Хрущеве называлось-запустить американцам ежа в штаны.
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Все это конечно очень хорошо но пару месяцев назад в Ливии было уничтожено на аэродромах 3 украинских Ил-76 из 5 что есть на вооружении украинских ВВС! и тишина в СМИ! Вопрос что они там делали и что перевозили в страну где идет война?
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ты не мое )(уйло.. к тебе вопросов не имею Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400 - Цензор.НЕТ 2374
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придурок, это демилитаризованные Ил-76ТД, не имеют к ВВС никакого отношения!
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Чучело, для общего развития, -на вооружении 25 БрТрА стоят Ил-76МД
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Ну вот и обьясни обезьяна что делали в воюющей Ливии аж три таких *не военных* транспортника что ливийские повстанцы не поленились уничтожить все три Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400 - Цензор.НЕТ 6943
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Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400 - Цензор.НЕТ 1426

Под Новосибирском произошел взрыв в научном центре, где хранится вирус лихорадки Эбола Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400 - Цензор.НЕТ 6991 Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400 - Цензор.НЕТ 6991 Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400 - Цензор.НЕТ 6991
В государственном научном центре «Вектор» хранится одна из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других.
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За саудитов волноваться не стоит у них есть денех и на эрроу и на пэтриот
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С одним, двумя дронами Украина справляется, а с атакой большого количества дронов Украина сможет справиться?
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Дронами умеют пользоваться не только хуситы.
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