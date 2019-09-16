 Путін запропонував Саудівській Аравії "прийняти мудре державне рішення" і закупити російські ЗРК С-300 або С-400

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Москви, президент Росії порадив Ер-Ріяду прийняти мудре державне рішення, як це зробили керівники Ірану, закупивши російські С-300, або Туреччини, що купила новітні комплекси ППО С-400.
Нагадаємо, вранці 14 вересня на об'єктах однієї з найбільших у світі нафтових компаній Saudi Aramco в містах Абкаік і Хурайс стався вибух, після якого почалася пожежа. Саудівська Аравія назвала причиною вибухів атаки безпілотників.
Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у нападах дронів на саудівський нафтопереробний завод та інші об'єкти компанії Saudi Aramco.
МЗС заявив, що в Україні рішуче засуджують скоєння цих терактів, які ставлять під загрозу життя мирних жителів Саудівської Аравії, екологічну безпеку регіону і стабільність світового ринку енергоресурсів.
п.с. Ладно, не бзди, француз. На первый раз прощаю.
Под Новосибирском произошел взрыв в научном центре, где хранится вирус лихорадки Эбола
В государственном научном центре «Вектор» хранится одна из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других.