 Львів'янин через суд вимагав надати переклад виступу Зеленського українською мовою і програв

Отримати переклад виступу президента українською мовою через суд намагався львівський активіст Святослав Літинський. Він хотів зобов'язати ОП перекласти російськомовний виступ Зеленського на форумі інтернет-діячів IForum, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
За словами Літинського, президент, як посадова особа, під час виконання своїх обов'язків має спілкуватися державною мовою. Тому львів'янин звернувся до Офісу президента із проханням надати український переклад виступу.
"Вони спочатку взагалі не надали відповіді. Я подав до суду і потім вони (представники Офісу президента. - Ред.) направили відповідь, що переклад надавати не будуть. Тобто, як мінімум, вони порушили закон "Про звернення громадян", тому що не надали вчасно відповідь", - сказав Святослав Літинський.
Активіст просив суд визнати протиправною бездіяльність Офісу президента щодо неналежного розгляду звернення громадянина, а також зобов'язати надати письмовий переклад виступу президента.
Справу розглядав Львівський окружний адміністративний суд. До суду надійшла відповідь Офісу президента на позовну заяву, в якій зазначено, що відповідь на звернення була направлена із затримкою через реорганізацію Адміністрації президента.
"[Офіс Президента] повідомив, що національним законодавством не передбачено обов'язкове здійснення перекладу виступу або промов Глави держави на заходах, які прямо не пов'язані з реалізацією ним повноважень президента України", - зазначено в рішенні суду.
12 вересня суддя Львівського окружного адміністративного суду Ростислав Москаль повністю відмовив у задоволенні позовних вимог Святослава Літинського.
Тепер активіст збирається подавати апеляцію.
Святослав Літинський відомий тим, що через суд відстоює свою декларацію про отримання документів та інформації українською мовою. Так, він отримав перший в Україні паспорт без російської мови. Крім цього, через суд Літинський домігся від ПриватБанку надання виписки і чеків українською мовою.
4.173 - це мало,але за декілька років, два-три, маємо надію, що зарплати виростуть в півтори-два рази, якщо, звичайно економіка при зеленій шмарклі не схлопнеться. Порошенко заложив непогану основу, при ньому останні три роки економіка почала зростати, навіть не зважаючи на рашистську агресію та втрату декількох регіонів, тепер тільки б ЗеБіли все не порушили.
Хз, чи сміятися, чи плакать...
Причем все 28 лет Независимости.
Чего репетуешь?
Ты про благодарности?
Так врачи с медсестрами делятся.
Вау!!!
Зеботів медсестрами вже оформлюють...
Щось не дуже цінують вашу "роботу"
У них с НГ зарплата 4 000 $
і до медсестер черга те ж дійде ! Тільки вони спочатку перепис населення зроблять за
ТВОЇ гроші !!