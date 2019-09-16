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 Суспільство
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Все про:Зеленський (2768) суд (5520) українська мова (292) Офіс Президента (94)

 Львів'янин через суд вимагав надати переклад виступу Зеленського українською мовою і програв

Суд у Львові відмовився зобов'язати Офіс президента перекласти виступ глави держави Володимира Зеленського українською мовою.

Отримати переклад виступу президента українською мовою через суд намагався львівський активіст Святослав Літинський. Він хотів зобов'язати ОП перекласти російськомовний виступ Зеленського на форумі інтернет-діячів IForum, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

За словами Літинського, президент, як посадова особа, під час виконання своїх обов'язків має спілкуватися державною мовою. Тому львів'янин звернувся до Офісу президента із проханням надати український переклад виступу.

"Вони спочатку взагалі не надали відповіді. Я подав до суду і потім вони (представники Офісу президента. - Ред.) направили відповідь, що переклад надавати не будуть. Тобто, як мінімум, вони порушили закон "Про звернення громадян", тому що не надали вчасно відповідь", - сказав Святослав Літинський.

Активіст просив суд визнати протиправною бездіяльність Офісу президента щодо неналежного розгляду звернення громадянина, а також зобов'язати надати письмовий переклад виступу президента.

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Справу розглядав Львівський окружний адміністративний суд. До суду надійшла відповідь Офісу президента на позовну заяву, в якій зазначено, що відповідь на звернення була направлена із затримкою через реорганізацію Адміністрації президента.

"[Офіс Президента] повідомив, що національним законодавством не передбачено обов'язкове здійснення перекладу виступу або промов Глави держави на заходах, які прямо не пов'язані з реалізацією ним повноважень президента України", - зазначено в рішенні суду.

12 вересня суддя Львівського окружного адміністративного суду Ростислав Москаль повністю відмовив у задоволенні позовних вимог Святослава Літинського.

Тепер активіст збирається подавати апеляцію.

Святослав Літинський відомий тим, що через суд відстоює свою декларацію про отримання документів та інформації українською мовою. Так, він отримав перший в Україні паспорт без російської мови. Крім цього, через суд Літинський домігся від ПриватБанку надання виписки і чеків українською мовою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148790
 
 
 Топ коментарі
 
Звикайте бути малоросами при зєбуїнах.
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Зачем ему знать в Украине русский язык ?
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Президент оця малоросская и малый ростом а судья по хвамилии МОСКАЛЬ итересно как его доси биндеривцы не повисылы на суку?????
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63% жителей Львовской области голосовали за Порошенко во втором туре. Этим все сказано.
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80% сепаров Даунбаса Жириновский Скабеева и СОловьёв тоже голосовали за ЗЕкловуна и этим всё сказано
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Не знал, что Жириновский со Скабеевой голосовали в Украине.
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Згадай Сашка Білого і зрозумієш,що вбивають в Україні не бандерівЦІ,а САМЕ бандерівЦІВ.
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Они всегда были хохлами малороссами, просто Петя попытался сделать с них Украинцев но малоросский хохло скот спецаильно выбрал такого же малоросса, бо хохло скоту Рашка и кацапы ментально по духу намного ближе чем Украина. А Петю ЗЕбилы ненавидят как раз за его проукраинскую политику.
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Не дивно. Суди тримають ніс по вітру і занють що в кріслі президнета малоросійський хам.
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Он хотел обязать ОП перевести русскоязычное выступление Зеленского, Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл - Цензор.НЕТ 2865 малоросское наверное, в русском много матов,а Президент вряд ли публично будет материтьсяИсточник: https://censor.net.ua/n3148790
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Львовянин не знает русский язык?
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Зачем ему знать в Украине русский язык ?
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дабай хабен вир нун ден мут ауфгебрахт дас цу фервиклихен,вофон ганц ойропа иммер гетраум хат - ин дер хаймат нур мит дем муттершпрахе унтерхальтен - вир хабен гезагт - вен ир дарн денкт - ласс унс дас ендлих махен..вен ду дизе юберайнштиммен нихт ферштеен хат - дасс бедойтет нур айне - ду штумпф ви айн полицайхунд,нихт вар ? Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл - Цензор.НЕТ 8592
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Чтобы тебе понятно было когда тебя вафлят, еси хош я на итальянском тебе ещё сварганю
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В якому статусі він там виступав? Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл - Цензор.НЕТ 8571 Піаніно не було, значить не 95 Квартал
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Не знаю чи в якомусь статусі,але сподіваюсь,що в трусах.
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Как вам зарплата медсестры. Изза медреформы Супрун скоро больных лечить будет некому.
Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл - Цензор.НЕТ 1115
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зарплата така була весь час. тому і реформа щоб її підняти
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И кому подняли.
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Зебил , может объяснить причём тут Супрун ?
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Та не, 4173 грн - это ровно минималка по закону, и это неспроста, потому что та основа каномики, которую заложил Порошенко - предусматривает как раз таки зарплату минималкой.
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1600+1717,53=3317,53 грн на руки, офигеть зарплата.
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Нараховано їй за місяць 4.173 гривні, остання цифра за мінусом авансу та іншого.
4.173 - це мало,але за декілька років, два-три, маємо надію, що зарплати виростуть в півтори-два рази, якщо, звичайно економіка при зеленій шмарклі не схлопнеться. Порошенко заложив непогану основу, при ньому останні три роки економіка почала зростати, навіть не зважаючи на рашистську агресію та втрату декількох регіонів, тепер тільки б ЗеБіли все не порушили.
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При порохе экономика начала рости, ты что фантастики начитался.
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Да, после падения 14-15 года, растет с 16 года, с 90 млрд.дол. до более 130 млрд., очень неплохой рост за три последних года, учитывая условия.
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Какой рост, разве что на бумаге, при Зеленском хоть немного начала расти.
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"при Зеленском хоть немного начала расти"

Хз, чи сміятися, чи плакать...
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При чем здесь я, пойди в любое отделение больницы, и спроси у медсестр и санитарок какая у них зарплата.
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У врача такая же как у медсестры.
Причем все 28 лет Независимости.
Чего репетуешь?
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Только у врача премия может быть до 20 тысяч, а у остальных нет.
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Какая еще премия?
Ты про благодарности?
Так врачи с медсестрами делятся.
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І жили вони довго і щасливо. 3 роки щасливо і 57 років довго.
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Ринат Амедов
Вау!!!
Зеботів медсестрами вже оформлюють...

Щось не дуже цінують вашу "роботу" Львовянин через суд требовал предоставить перевод выступления Зеленского на украинский язык и проиграл - Цензор.НЕТ 390
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Пусть требуют оформлять учителями.
У них с НГ зарплата 4 000 $
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Та не ХВИЛЮЙСЯ так : зеботик ! Ось твій клоун 4000 баків вчителям буде платити
і до медсестер черга те ж дійде ! Тільки вони спочатку перепис населення зроблять за
ТВОЇ гроші !!
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очень сложно судить по этой выписке- видно, что это профпункт. Незнаю какие термины что сейчас обозначают, но раньше это были медпункты при школах, детских садах на предприятиях и если это из категории что я перечислила, то вполне может быть, но если речь идет о медсестре из поликлиники, больницы то тогда конечно очень жаль, что за такой труд так мало платят.Думаю, что медсестры в прямой зависимости от пациентов врача, вполне может быть, что врач не заключил большое количество договоров с пациентами ( если пункт где- то в глубинке с малым населением) Еще раз повторюсь- не зная всех условий сложно делать выводы
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Ну таки медсестра в профпункте . они вроде как на хозрасчёте если я не ошибаюсь . да и в августе было 167 рабочих часов .
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может оказаться что её вторая или третья работа , профпункт в школе , например , так там вообще летом никого , а зарплата капает . Вот размер минималки пока маловат , меньше чем на мацковии на 10% , это да.
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Все Вас не влаштовує:колись "лотку"(ЧОВЕН)розхитували,тапер --"мля райялль"...
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і чому націоналісти запити не пишуть, а ЛГбістів бють?
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это ЗЕбил малоросс ему надо на ЗЕбила косить...
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он его знает лучше тебя,дело в принципе..
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пшло нах козломордое быдло кацапское.
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Всьйо прав"єлльна на! Але посилай кацапа не кацапським їзьєккомь.Бо ще подумають,що ти й сам кацап.
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Снова делают из мухи слона под громким заголовком.
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А он не пробовал талмут на украинский перевести. Давно пора....
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До речи... А можна поміняти паспорт на підставі, що в ньому є дописи на мові іншої держави?
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Зара нiби як мусять пластик видавати,id тiпа замiсть паперових старих
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Тот кто не понимает украинский язык в Украине - быдло! А тот кто не понимает русский язык в Украине - такое же быдло!
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Є закон. Дешевий фіґляр не має права виступати російською, навіть коли стукає ********** паличкою по роялю.
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А я считаю, что этот закон ограничивает мои права как вольного и свободного украинца. Закон свинарчуков это, а не закон. Тем более он был принят незаконно - несуществующей коалицией.
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Що, знову почалось блеяння "услишать даунбас"? Вирішили, що знову настав ваш час?
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А хто "ні панє має" китайської мови--півтора мільярда бидло!
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Львівян самих треба переводити на український. Задовбали польським суржиком.
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Да в Украине в каждом селе порой свой суржик. Но все друг друга понимают !
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"Переводити" то тебе треба. Через міст в Станиці Луганській.
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Чомусь твій суржик кацапський (і навіть на ТБ) тебе не обурює.Ще б у всіх такий "суржик",як у львів"ян.
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