 Україна просить Чехію прореагувати на візити її громадян на територію окупованого Криму, - посольство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт посольства.

Посольство України в Чеській Республіці звернуло увагу на повідомлення деяких "засобів масової інформації" в окупованому Росією Криму щодо незаконного відвідання окремими громадянами Чехії окупованого півострова... Очікуємо, що дії згаданих осіб отримають засудження з боку компетентних чеських органів та чеської громадськості", - йдеться в заяві..

Зазначається також, що більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство стосовно відвідання окупованої території Автономної Республіки Крим.

"Особливе занепокоєння викликають повідомлення про те, що учасники групи нібито обговорили з представниками російської окупаційної влади питання щодо "налагодження поїздок туристичних груп" з Чехії до окупованого Криму, що було б прямим порушення режиму санкцій ЄС", - підкреслюють у посольстві.

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Дипломати закликають компетентні органи Чеської Республіки перевірити цю інформацію та, у разі її підтвердження, вжити відповідних заходів до осіб, які закликають до порушення санкцій або уже їх порушують.

За наявною інформацією, у складі групи порушників українського законодавства були й особи з числа керівництва т.зв. "Світової ради Підкарпатських русинів", з якими нещодавно зустрівся Президент Чеської Республіки.

"На жаль, це є ще одним підтвердженням того, що ця організація діє в руслі та, очевидно, під керівництвом Кремля, з метою дестабілізації ситуації в Україні", - повідомляють у заяві.

Нагадаємо, чеські ЗМІ повідомили, що президент Чехії Мілош Земан прийняв делегацію з семи осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси русинів, які домагаються автономії в складі України".

МЗС України викликав посла Чехії для пояснень з приводу зустрічі президента Чехії Мілоша Земана з представниками "Всесвітньої ради підкарпатських русинів".