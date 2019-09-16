 Будемо влаштовувати прайди, поки ЛГБТ не отримають "базові права", - активіст

Про це в ефірі "Громадського" заявив виконавчий директор і співзасновник громадської організації "Точка опори ЮА" Тимур Левчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Доти, доки у нас не почнуть карати тих, хто нападає, доки у нас з'явиться можливість хоча б мінімально врегулювати свої майнові права. Зараз хоч 20 чи 40 років живіть разом, з точки зору держави - ви чужі люди", - зазначив активіст.
Також у "базові права" Левчук додав можливість бути поруч із партнером у реанімації.
"Можливо, колись ми дійдемо до гей-шлюбів. Не знаю, коли. Поки що це така ж складна тема, як і усиновлення", - сказав співзасновник "Точки опори ЮА".
Гуляє щонайменше 5 версій того, за що він був засуджений та 6-7 версій строків які він отримав. Отже це брехня.
Не лише Пороха а і його батька Жителі Иорданської ДолинИ оббрехали.
Невже, заважаючи відпочивати нормальним громадянам з дітьми та примусом нав'язуючи усім свої правила поведінки, ви розраховуєте на якусь підтримку суспільства?
свободу слова, освіту, громадянство, працю та відпочинок тощо. Так само як і
право вступити в шлюб з людиною протилежної статі та заснувати сім'ю. Але гомосексуалісти
намагаються добитися для себе особливих «прав», які мають бути спеціально
підлаштовані під їхній спосіб життя. Стаття 5.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади
в Україні
4,8% громадян схвалюють офіційну реєстрацію
одностатевих шлюбів в Україні. Кожен третій українець (33%) схвалює рівність
прав, але виступає проти одностатевих шлюбів.
Більше половини опитаних (60%)
негативно відносяться до геїв і
лезбійок
https://24tv.ua/tsifra_tag5121/ Відповідно
до результатів соціологічного опитування, проведеного компанією GfK Ukraine, 95% українців
у тій чи іншій мірі виступають проти одностатевих шлюбів. https://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/05/130517_ukraine_homophobia_i
Тьюринг - гомосексуалист, который раскрыл код «Энигмы» и других
шифровальных систем немцев что изменило ход Второй мировой войны и по
статистике позволило закончить ее на два года раньше и спасти 11 миллионов
жизней. Концепция современного персонального компьютера базируется на
проекте, разработанном Аланом Тьюрингом. Вскоре после 2й мировой войны, он
подвергся химической кастрации посредством инъекций синтетического гормона
эстрогена в течение года, что в конечном итоге сделало его импотентом
после чего он покончил собой. Багато "справжніх чоловіків"
можуть бухаючи і хапаючи машку за ляшку назвати його гоміком хоча самі і
гімна не варті. сумно хлопці. p/s/ я гетеро (якщо для когось це має значення), але гомосексуалісти і під...си - то
різні люди, розрізняйте і пам"ятайте часи сталіна, гітлера, інквізиції
вже пройшли бо якби ні, то і ви б наврядчи відповідали б "їх
стандартам"! розвивайтесь якось..Термином «компьютер» современный мир обязан Алану Тьюрингу - тому якщо ти пі-ор по життю, то вимкни його і не вмикай.
Всех бы так лечили и мир бы забыл про прайды.
2. І чи навряд би ця дійсно достойна людина, ходила б на марші гомосексуалістів.
Тадиція і норма, це зовсім різні речі.
Це як сказати, що людина традиціїно ходить ногами і їсть ротом. А от можна й нетрадиційно ходити руками, ну й їсти...
Горожане стоят и блюют.
Хочете справжнього свята для всіх - призначте прайд на день десантника і відпустіть поліціянтів до їхніх сімей по домівках... Ото і побачите скільки буде народу стояти вздовж дороги і посміхатися
извращенцам и содомитам место в психлечебницах,
или в резервациях, там им никто не будет мешать самовыражаться
пропагадирует один и тот же хитросделанный народ.
Приличные люди то, что происходит в спальне, на улицу не выносят.
Потом растлители удивляются - "за что нас на бьют" ?
Но в общем - для чего нам запрещать им жить с кем они сами хотят? Почему не разрешить им вместе наживать имущество? Присутствовать с любимым человеком в реанимации? Их не исправить - потому в делах, которые не касаются других людей - пусть делают что хотят.
Настоящие оуновцы быстро бы навели порядок.
Не имею абсолютно никаких возражений против этих двух пунков, приведенных "например". Как по мне - это никого не должно касаться, с человеком какого пола вы решили совместно наживать имущество и кого хотели бы видеть в реанимации.
Остальные пункты "базовых прав" тоже хотелось бы увидеть.
Еще один вопрос: как отличить гомосексуалиста с врожденной сексуальной аномалией от приобретенной формы (как у Меркьюри, например)? Никак? Ну тогда и прав никаких. Одно соболезнование как к инвалидам.
А не будете по-науке вести диалог с людьми - будете биты (просто предвидение, насилие осуждаю, никогда не бейте гомосексуалистов!!!)
- Мама, приготовь мне завтрак.
- Если я сплю с твоим папой, это не значит, что надо называть меня "мамой".
- А как же мне тебя называть?!
- Зови как обычно - Игорь.
где он вместе с соратником Зиновьевым в соответствующей революционной позе.
(ленин ******** - гугл)