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Все про:марш (238) хода (58) ЛГБТ-спільнота (184)

 Будемо влаштовувати прайди, поки ЛГБТ не отримають "базові права", - активіст

В Україні проходитимуть прайди доти, доки представники ЛГБТ не отримають "базові права", наприклад, право бути з партнером у реанімації або володіти спільно нажитим майном.

Про це в ефірі "Громадського" заявив виконавчий директор і співзасновник громадської організації "Точка опори ЮА" Тимур Левчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Доти, доки у нас не почнуть карати тих, хто нападає, доки у нас з'явиться можливість хоча б мінімально врегулювати свої майнові права. Зараз хоч 20 чи 40 років живіть разом, з точки зору держави - ви чужі люди", - зазначив активіст.

Також у "базові права" Левчук додав можливість бути поруч із партнером у реанімації.

"Можливо, колись ми дійдемо до гей-шлюбів. Не знаю, коли. Поки що це така ж складна тема, як і усиновлення", - сказав співзасновник "Точки опори ЮА".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148788
 
 
 Топ коментарі
 
Также в "базовые права" Левчук добавил возможность быть рядом с партнером в реанимации.

Это к националистам обращайся. Они эту проблему на раз-два решают. Хрясь, и вы с партнёром рядом в реанимации.
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А у воєнкоматі вони на обліку стоять?
Це базове право їх не цікавить?
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Один так называемый прайд без защиты полиции, когда налетят нацики и изобьют радужных - и на этом история прайдов в Украине закончится.
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Він не був засудженим.
Гуляє щонайменше 5 версій того, за що він був засуджений та 6-7 версій строків які він отримав. Отже це брехня.
Не лише Пороха а і його батька Жителі Иорданської ДолинИ оббрехали.
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Ну тоді Олексію Івановичу даремно Героя Украіни дали...
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Чорноволу теж згвалтування присобачили сав"єти-КГБісти.
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например, право быть с партнером в реанимации -- ТЮ, ТА У ВАС ВСЕГДА ЕСТЬ ТАКОЕ ПРАВО И НИКТО ЕГО НЕ ОТНИМАЛ. НАПРИМЕР, ПРОСТО НАЧИНАЕТЕ ЛУПИТЬСЯ В ДЁСНА НОЧЬЮ В НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ РАЙОНЕ И БУДЕТЕ В РЕАНИМАЦИИ С ПАРТНЁРОМ Будемо влаштовувати прайди, поки ЛГБТ не отримають "базові права", - активіст - Цензор.НЕТ 7272
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Я толерастично перепрошую, але чому б ЛГБТ-борцям не проводити свої "прайди" біля урядових будівель в робочій час урядовців, що вирішують подібні питання?
Невже, заважаючи відпочивати нормальним громадянам з дітьми та примусом нав'язуючи усім свої правила поведінки, ви розраховуєте на якусь підтримку суспільства?
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Всі громадяни мають рівні права перед законом: на життя, власність,
свободу слова, освіту, громадянство, працю та відпочинок тощо. Так само як і
право вступити в шлюб з людиною протилежної статі та заснувати сім'ю. Але гомосексуалісти
намагаються добитися для себе особливих «прав», які мають бути спеціально
підлаштовані під їхній спосіб життя. Стаття 5.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади
в Україні

4,8% громадян схвалюють офіційну реєстрацію
одностатевих шлюбів в Україні. Кожен третій українець (33%) схвалює рівність
прав, але виступає проти одностатевих шлюбів.

Більше половини опитаних (60%)
негативно відносяться до геїв і
лезбійок

https://24tv.ua/tsifra_tag5121/ Відповідно
до результатів соціологічного опитування, проведеного компанією GfK Ukraine, 95% українців
у тій чи іншій мірі виступають проти одностатевих шлюбів. https://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/05/130517_ukraine_homophobia_i
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Алан
Тьюринг - гомосексуалист, который раскрыл код «Энигмы» и других
шифровальных систем немцев что изменило ход Второй мировой войны и по
статистике позволило закончить ее на два года раньше и спасти 11 миллионов
жизней. Концепция современного персонального компьютера базируется на
проекте, разработанном Аланом Тьюрингом. Вскоре после 2й мировой войны, он
подвергся химической кастрации посредством инъекций синтетического гормона
эстрогена в течение года, что в конечном итоге сделало его импотентом
после чего он покончил собой. Багато "справжніх чоловіків"
можуть бухаючи і хапаючи машку за ляшку назвати його гоміком хоча самі і
гімна не варті. сумно хлопці. p/s/ я гетеро (якщо для когось це має значення), але гомосексуалісти і під...си - то
різні люди, розрізняйте і пам"ятайте часи сталіна, гітлера, інквізиції
вже пройшли бо якби ні, то і ви б наврядчи відповідали б "їх
стандартам"! розвивайтесь якось..Термином «компьютер» современный мир обязан Алану Тьюрингу - тому якщо ти пі-ор по життю, то вимкни його і не вмикай.
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То що--нам всім педиками стати?Будь ти хоч і кастратом,але не виставляй своє каліцтво напоказ всім!
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Вот только не нужно миксовать жабу с полотенцем. С таким же успехом тот, кто что то достойное сотворил в жизни, имеет полное право требовать лишения его возможности контактировать с гомосексуалистами. Да и любой обычный человек ИМЕЕТ ПРАВО быть в неведении о сексуальных предпочтениях других. По какому... чему нибудь эта информация настырно навязывается обществу? Почему общество не может защищаться?
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Сейчас никто не кастрирует гомосексуалистов. Поэтому пора вам успокоиться.
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Ну мне больше нравятся исследования Конрада Цузе, так что если ты против фашизма - выйди из сети и сожги свое детище нацистского гения. Даже без пи*оров мир был бы таким же. Тьюринг - просто пи*ор, на которого работало много умных людей, которые вместе сломали код энигмы. А то что снимают в кино - лажа для гей-френдли обывателя.
Всех бы так лечили и мир бы забыл про прайды.
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Та й Чарльз Беббедж, творець ПЕРШОЇ ПРОГРАМОВАНОЇ обчислювальної машини, складеної з механічних компонентів, теж не був «єтім самим»....
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1. Не термін «компьютер», а «Уявна машина Тьюрінга». Це різні речі. Хоча проект «Енігма» мав спеціалізовану обчислювальну машину
2. І чи навряд би ця дійсно достойна людина, ходила б на марші гомосексуалістів.
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И не надо навязывать людям, что вы такие же как и другие, но "нетрадиционные". Традиции здесь ни при чем. Природа или Бог заложили в человеке тягу к сексу не для получения оргазма, а для воспроизводства. Неужели сложно это понимать? И нормальный человек это понимает и действует в согласии с природой. Гомосексуалисты почему то не хотят это понимать. Им главное оргазм получить. Поэтому однополое подобие секса (а не секс) это не нетрадиционность, а извращения. Занимайтесь чем угодно, каждый человек сам хозяин своей задницы, но все надо называть своими именами. А именно - однополые отношения это извращения.
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Що викликає відразу до цих людей, так от це саме, підміна поняття, брехня.
Тадиція і норма, це зовсім різні речі.
Це як сказати, що людина традиціїно ходить ногами і їсть ротом. А от можна й нетрадиційно ходити руками, ну й їсти...
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Мама а хто такий голубий? Ну як тобi сказати синку , одним словом урод, правда тато? Тато: урот ха - у жопу.
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Прав давать не надо , а вот прайдам вашим будем рады .во всех городах Украины .Это как водить медведя по улицам и взрослым .и детям забава .
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Якраз дітям це навіть за Законом пропагувати забороняється через вікові обмеження.
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как по мне .то это красиво ! Идут мужики в перьях ,лосинах и стрингах, а вдоль стоят горожане и улыбаются , это же праздник !
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ты же это несерьезно ( Пусть бы лучше медведей водили.
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Какие же это мужики, если в лосинах, и очко раздолбанное ?
Горожане стоят и блюют.
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2500 поліціянтів водять під конвоєм по вулицях 1500 якихось півнів в пір'ї... Де тут свято?
Хочете справжнього свята для всіх - призначте прайд на день десантника і відпустіть поліціянтів до їхніх сімей по домівках... Ото і побачите скільки буде народу стояти вздовж дороги і посміхатися
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Они будут устраивать прайды, пока не завалят власть финансистов.
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Без п#дюліни,як без пряника... Та шо ж вам так не йметься
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Вот взяли бы и в Саудовской Аравии или в Иране проводили бы прайды. Я бы уж и деньжатами подсобил с выездом.
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будете устраивать, пока безбожники у власти
извращенцам и содомитам место в психлечебницах,
или в резервациях, там им никто не будет мешать самовыражаться
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Праатсивные распоясались, прайды им на регулярке подавай, гей-браки, усыновление... последний пункт, усыновление, ребенок наблюдающий за сосущимися быдланами... совсем охренели
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Посмотрите на "славянское" личеко этого Левчука - растление и разврат гоев
пропагадирует один и тот же хитросделанный народ.
Приличные люди то, что происходит в спальне, на улицу не выносят.
Потом растлители удивляются - "за что нас на бьют" ?
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От форумчани проти.Виникає питання,що ви зробите?
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нарешті з"явився ксеноморф, головний захисник геїв і лесбійок.
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Форумчани проти нахабногого піару цих особин, з особливими сексуальними потребами.
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Вся их беда - в их голове, и от этой беды им никуда не деться. Сколько бы парадов они не устраивали .
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Не совсем в голове - все-таки там не чисто психологическая проблема, скорее всего - еще и отклонения на генном уровне.
Но в общем - для чего нам запрещать им жить с кем они сами хотят? Почему не разрешить им вместе наживать имущество? Присутствовать с любимым человеком в реанимации? Их не исправить - потому в делах, которые не касаются других людей - пусть делают что хотят.
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В штатах им уже все разрешили, а их парады продолжаются.
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Ну и где наши хвалёные "националисты" ? Где так называемые "оуновцы" ?
Настоящие оуновцы быстро бы навели порядок.
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" право быть с партнером в реанимации или владеть совместно нажитым имуществом"

Не имею абсолютно никаких возражений против этих двух пунков, приведенных "например". Как по мне - это никого не должно касаться, с человеком какого пола вы решили совместно наживать имущество и кого хотели бы видеть в реанимации.
Остальные пункты "базовых прав" тоже хотелось бы увидеть.
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Что у людей в головах? ЛГБТ всем доказывают, что гомосексуализм бывает от болезней матери, стрессов, химических веществ и прочих вредных факторов. И при этом кричать, что это у них норма - это ребята вынос мозга. И как у вас головы-то не квадратные после этого?

Еще один вопрос: как отличить гомосексуалиста с врожденной сексуальной аномалией от приобретенной формы (как у Меркьюри, например)? Никак? Ну тогда и прав никаких. Одно соболезнование как к инвалидам.

А не будете по-науке вести диалог с людьми - будете биты (просто предвидение, насилие осуждаю, никогда не бейте гомосексуалистов!!!)
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Утро, ребенок собирается в школу:
- Мама, приготовь мне завтрак.
- Если я сплю с твоим папой, это не значит, что надо называть меня "мамой".
- А как же мне тебя называть?!
- Зови как обычно - Игорь.
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Опять еврейский заговор. Как объясните, что еврейское общество само страдает от ЛГБТ-ахинеи?
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Ще, хто не знає. В природі всі особини, що практикують гомосексуальні контакти - під час шлюбного періоду завзято відновлюють популяцію. Гомосексуалізму в природі немає (того, "що не змінити" - як труть ЛГБТ). Є тваринна пансексуальність (педофілія, некрофілія, проституція, контакти з іншими видами, п'яними людьми...)
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право бути з партнером у реанімації підорам держава просто повинна забезпечити..ну раз самі просять. Для реалізації того права потрібно заборонити мусорам виходити на содоміцькі акції.. а люди самі гомікам "допоможуть" до реанімації потрапити.
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Пока полиция будет стоять на стороне **********, гомосексуалистов и прочих извращенцев - у нас будет не страна а гомодротия
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Странно, что среди всех памятников "ленину" (Владимиру Бланку) нет ни одного,
где он вместе с соратником Зиновьевым в соответствующей революционной позе.
(ленин ******** - гугл)
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За історією:Адам мав двох жінок.Першу звали Ліліт.Так само,як і Адам,вона була створена з глини.Але,будучи креатурою Божою,Ліліт не признавала верховенство Адама:вони постійно сварилися,доказуючи один одному хто головніший.Нарешті,Ліліт втекла,перетворившись на демона ночі(коли маленька дитина помирає під час сну,кажуть,що її забрала Ліліт).Адам пожив трохи сам,а потім знудився і,Господь Бог,наславши на Адама сон,створив Єву.Але цього разу не з глини,а лівого(з сторони серця,щоб любив і беріг)ребра.Бозю коханий,чому Ти не вибрав його ліву руку,або ногу,де є кістковий мозок?Чому Ти вибрав безмоґле ребро?!Але менше з тим.І ось,по Божому образу є створений тільки чоловік.Розумний,креативний,сильний.Ще дві тисячі років тому кидався списами,а тут вже автомобіль собі придумав,в космос полетів.Я якось не знаю,що в цьому світі є побудоване,створене,чи винайдене не чоловіком...Єдине,що залишається цій креатурі Божій,цьому Вінцю Творіння,цьому ідеальному сотворінню-навчитися самому розмножуватися.Як тільки це зтанеться,ми жінки вимрем,як динозаври.
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