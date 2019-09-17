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 Суспільство
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Все про:свобода слова (191) рада (31)

 Відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України

16 вересня відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України. До складу Ради увійшли 15 членів: шестеро представників медіа, шестеро представників медійних громадських організацій, а також по одному представнику від Офісу президента України, Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Детектор медіа. 

Членами Ради обрано таких медійників:

  • Наталія Влащенко;
  • Наталія Гуменюк;
  • Павло Єлізаров;
  • Вадим Міський;
  • Данило Яневський;
  • Олександр Бурмагін;
  • Діана Дуцик;
  • Тетяна Лебедєва;
  • Світлана Остапа;
  • Тетяна Попова;
  • Тарас Шевченко;
  • Сергій Томіленко;
  • Сергій Штурхецький;
  • Максим Кречетов.

Членів Ради обирали учасники установчих зборів шляхом рейтингового голосування. Кожен учасник міг проголосувати за одну кандидатуру від медіа та одну кандидатуру від медійної ГО. Представники НСЖУ, НМПУ та ОПУ увійшли до Ради автоматично.

Для участі в установчих зборах було зареєстровано 33 представники медіа та 11 представників медійних ГО. Не всі вони прийшли на самі збори, але голосувати можна було за кожного з них. Зокрема, не були присутніми Михайло Ткач і Данило Яневський, які за результатами рейтингового голосування були обрані до складу Ради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148786
 
 
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Ващенко - это победа !!!!!

...медведчука
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Гуменюк це людина яка проводить антиукраїнську агітацію на Громадському телебаченні і агітує за сепаратистів!
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А Кучму не запросили на збори, щоб він розповів як він давав наказ вбивати Гонгадзе? Дійсно, Кучма ж дуже зайнятий, він тепер керує Мінськими переговорами від України! Може він хоч там ніяких журналістів не вб'є!
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Нацкомиссия регулирования журналистики.
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Хотел пошутить, назвав их "Нацкомиссия по вопросам защиты журналистики", но они почти так называются в реальности.
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