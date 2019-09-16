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Все про:українська мова (292) Окружний адмінсуд Києва (20)

 ОАСК візьметься до розгляду оскарження нової редакції українського правопису 29 жовтня

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про визнання незаконним та скасування Постанови Уряду №437 від 22 травня 2019 року, яким був затверджений український правопис у новій редакції.

Відповідачем у справі визначені Кабінет міністрів України, третя особа - Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

Суд прийняв до розгляду справи за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання на 29 жовтня 2019 року.

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Нагадаємо, 22 травня Кабмін схвалив нову редакцію українського правопису. Міністерство освіти і науки України рекомендувало застосовувати норми і правила нової редакції правопису з 3 червня 2019 року.

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва вже перебуває справа про оскарження українського правопису в новій редакції за позовом матері семикласниці до Кабінету міністрів України. У цій справі судом вже було проведено два підготовчі засідання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148785
 
 
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кацапська челюсть не переносить українського правопису
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Эх снег, снежок, белая метелица!
Если в зайца вставят "Е" с горя он застрелится! (с)
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Нова редакція українського правопису - це фактично український правопис другої половини 20 - х років 20 ст., що був запроваджений УСРР ( Українській Соціалістичній Радянській Республіці, з 30.01.1937 р. Українська Радянська Соціалістична Республіка).
Думаю було б правильним, що громадяни нашої країни в даний час добре вивчили ******** український правопис, а щодо змін в існуючому правописі, то тут необхідно, щоб мовознавці провели грунтовні дослідження з приводу цього.
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