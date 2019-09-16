 ОАСК візьметься до розгляду оскарження нової редакції українського правопису 29 жовтня

Відповідачем у справі визначені Кабінет міністрів України, третя особа - Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

Суд прийняв до розгляду справи за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання на 29 жовтня 2019 року.

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Нагадаємо, 22 травня Кабмін схвалив нову редакцію українського правопису. Міністерство освіти і науки України рекомендувало застосовувати норми і правила нової редакції правопису з 3 червня 2019 року.

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва вже перебуває справа про оскарження українського правопису в новій редакції за позовом матері семикласниці до Кабінету міністрів України. У цій справі судом вже було проведено два підготовчі засідання.

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