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Все про:декларація (568) секретні документи (9) секретна інформація (14) Військова прокуратура (573) НАЗК (629)

 НАЗК відкриє декларації військових прокурорів, коли отримає постанову ГПУ і проведе засідання

Національне агентство з питань протидії корупції не може прямо зараз оприлюднювати декларації військових прокурорів. Для цього потрібно отримати постанову ГПУ і провести засідання.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

За його словами, доступ до декларацій військових прокурорів було закрито в 2017 році на прохання тодішнього Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

"На постанові є гриф обмеження доступу, тому її деталі я не можу розголошувати", - повідомив Мангул.

"Рішення приймалося на засіданні НАЗК більшістю голосів. Для його скасування Національне агентство має отримати відповідну постанову нинішнього Головного військового прокурора Віктора Чумака та розглянути його на засіданні Агентства", - заявив Олександр Мангул.

НАЗК відкриє декларації військових прокурорів, коли отримає постанову ГПУ і проведе засідання 01

Раніше в п'ятницю, 16 вересня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову про застосування заходів спеціальної безпеки від 31 березня 2017 року, згідно з яким була забезпечена конфіденційність даних деяких посадових осіб військової прокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148782
 
 
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