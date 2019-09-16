 РФ і її ставленики порушують питання "формули Штайнмаєра" на кожній зустрічі в Мінську, - експредставник України Моцик

Про це в ефірі hromadske заявив Олександр Моцик, експредставник України в політичний підгрупі на переговорах у Мінську, інформує Цензор.НЕТ.

"Я провів десь 60 раундів у політичній групі за 2,5 року, і не було такого засідання, щоби Росія і ОРДЛО не порушували питання про підписання формули Штайнмаєра", — розповів він.

Моцик додав, що Україна вже багато виконала в межах мінських угод на "політичному треку" , зокрема ухвалила закон про особливості місцевого самоврядування на окупованій частині Донбасу, підготувала зміни Конституції про децентралізацію, а також визначила перелік населених пунктів Донбасу, у яких відбудуться місцеві вибори, якщо Верховна Рада оголосить про їх проведення.

"Тому те, що "формула Штайнмаєра" може розглядатися на наступному саміті "нормандської четвірки", нічого тут страшного немає. Але, розглядатися має не так, як каже Росія — в ультимативному порядку", — резюмував він.

Раніше голова ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що "формула Штайнмаєра" є гарним підґрунтям для виконання Мінських угод.

План Штайнмаєра — формула, згідно з якою, окупована частина Донбасу має отримати тимчасовий особливий статус під час виборів на цих територіях, які проводитимуться відповідно до Мінських домовленостей, а після доповіді ОБСЄ за підсумками виборів цей особливий статус мають закріпити на постійній основі. Також цей план передбачає поступове зняття санкцій з Росії в разі прогресу у виконанні мінських угод.

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