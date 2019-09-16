 РФ і її ставленики порушують питання "формули Штайнмаєра" на кожній зустрічі в Мінську, - експредставник України Моцик

Про це в ефірі hromadske заявив Олександр Моцик, експредставник України в політичний підгрупі на переговорах у Мінську, інформує Цензор.НЕТ.
"Я провів десь 60 раундів у політичній групі за 2,5 року, і не було такого засідання, щоби Росія і ОРДЛО не порушували питання про підписання формули Штайнмаєра", — розповів він.
Моцик додав, що Україна вже багато виконала в межах мінських угод на "політичному треку" , зокрема ухвалила закон про особливості місцевого самоврядування на окупованій частині Донбасу, підготувала зміни Конституції про децентралізацію, а також визначила перелік населених пунктів Донбасу, у яких відбудуться місцеві вибори, якщо Верховна Рада оголосить про їх проведення.
"Тому те, що "формула Штайнмаєра" може розглядатися на наступному саміті "нормандської четвірки", нічого тут страшного немає. Але, розглядатися має не так, як каже Росія — в ультимативному порядку", — резюмував він.
Раніше голова ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що "формула Штайнмаєра" є гарним підґрунтям для виконання Мінських угод.
План Штайнмаєра — формула, згідно з якою, окупована частина Донбасу має отримати тимчасовий особливий статус під час виборів на цих територіях, які проводитимуться відповідно до Мінських домовленостей, а після доповіді ОБСЄ за підсумками виборів цей особливий статус мають закріпити на постійній основі. Також цей план передбачає поступове зняття санкцій з Росії в разі прогресу у виконанні мінських угод.
Я так и думал!
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека. Мероприятие проходит в Варшаве в понедельник, 16 сентября.
В ходе пленарной дискуссии выступала главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская. Сразу же после начала ее речи член украинской делегации заявил модератору, что журналистка не должна выступать на площадке и ей следует покинуть зал, поскольку Крым является частью Украины, «хоть и временно оккупированной».Он обосновал свою позицию тем, что совещание ОБСЕ не может использоваться для высказывания точки зрения «оккупационных властей» полуострова. Он также апеллировал к соблюдению принципов «нерушимости границ» и «территориальной целостности».
За Волконскую вступился представитель РФ Кирилл Игнатов. Он напомнил, что ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность территорий, и попросил модератора положить конец данной практике.
По итогам дискуссии модератор сообщил, что участники совещания не обсуждают статус Крыма, и заявил журналистке, что она может продолжить выступление «именно как» представитель «Крымской газеты». В свою очередь, главный редактор продолжила речь и позвала всех присутствующих на заседании посетить полуостров, чтобы самим оценить ситуацию в регионе. Т