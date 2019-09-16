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 Політика України
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Все про:Росія (19891) Мінськ (498) мінські угоди (1612) нормандська четвірка (570) Моцик (4)

 РФ і її ставленики порушують питання "формули Штайнмаєра" на кожній зустрічі в Мінську, - експредставник України Моцик

На кожній зустрічі в Мінську представники Росії і проросійської "влади" порушують питання офіційного закріплення так званої "формули Штайнмайєра" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це в ефірі hromadske заявив Олександр Моцик, експредставник України в політичний підгрупі на переговорах у Мінську, інформує Цензор.НЕТ.

"Я провів десь 60 раундів у політичній групі за 2,5 року, і не було такого засідання, щоби Росія і ОРДЛО не порушували питання про підписання формули Штайнмаєра", — розповів він.

Моцик додав, що Україна вже багато виконала в межах мінських угод на "політичному треку" , зокрема ухвалила закон про особливості місцевого самоврядування на окупованій частині Донбасу, підготувала зміни Конституції про децентралізацію, а також визначила перелік населених пунктів Донбасу, у яких відбудуться місцеві вибори, якщо Верховна Рада оголосить про їх проведення.

"Тому те, що "формула Штайнмаєра" може розглядатися на наступному саміті "нормандської четвірки", нічого тут страшного немає. Але, розглядатися має не так, як каже Росія — в ультимативному порядку", — резюмував він.

Раніше голова ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що "формула Штайнмаєра" є гарним підґрунтям для виконання Мінських угод.

План Штайнмаєра — формула, згідно з якою, окупована частина Донбасу має отримати тимчасовий особливий статус під час виборів на цих територіях, які проводитимуться відповідно до Мінських домовленостей, а після доповіді ОБСЄ за підсумками виборів цей особливий статус мають закріпити на постійній основі. Також цей план передбачає поступове зняття санкцій з Росії в разі прогресу у виконанні мінських угод.

Читайте також: Останні заяви Києва стосовно Донбасу свідчать про необхідність ретельної підготовки саміту "нормандської четвірки", - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148781
 
   
 Топ коментарі
 
Так слать их надо вместе со Штанмайером.
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Если команда Зе это сделает-соберет новый Майдан.
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Так слать их надо вместе со Штанмайером.
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Торгуватися. Хай поступляться на іншу формулу. І про виробництво військової наступальної техніки нарощувати.
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ну и представители у нас в Минске..., то мертвечук, то чучма.., то моцик.., а , нормальных, не пробовали туда направить..
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Формула одна: Бетонный Забор и ров с минным полем. РФ и ее ставленники поднимают вопрос "формулы Штайнмайера" на каждой встрече в Минске, - экс-представитель Украины Моцик - Цензор.НЕТ 5081
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Кто или что оно такое Штайнмайер, что бы его бред втюхивать в страну и ещё выполнять? Хватит Минских оговореяков которые так же втюхали.
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Если команда Зе это сделает-соберет новый Майдан.
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Нехай той німчурака йде найух зі своїми формулами! ************.
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Если бы не Россия то хде бы фсе были....Если бы не русские то фсе умерли бы давно...Я лично не сомневаюсь что без русских я бы не родился ...мы евреи не умели рожаться до того как русские нас не научили...Меня лично вытащила на свет русская акушерка в Новосибирском ротдоме...я сразу почувствовал свою задолженность...
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моцик- засунь цю формулу собі в сраку.І кацапам це передай.Нехай також засунуть РФ і її ставленики порушують питання "формули Штайнмаєра" на кожній зустрічі в Мінську, - експредставник України Моцик - Цензор.НЕТ 6650
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Ця формула для втомлених від війни, схавають, а ви думали навіщо ЦВК розігнали?
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Волкер отлично разложил "формулу Штайнмаера" на составньіе части и оказалось , что до вьівода российских войск и вооружений с Донбасса и восстановления контроля на границе , никакого особого статуса бьіть не может. Так , что, не так страшен черт...
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Ждёшь от зе подвига от храбреца зе? Там на встрече писять в банку не заставят, там уровень другой и даже мама не поможет
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Штайнмайеру наверное тоже Пыня приготовил на пенсию теплое местечко как и Шредеру за такие формулы?
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73% проголосуют даже за формулу Шикльгрубера.......Кухарка з матросами вже накерували...тепер епоха блазнів....ОНО прийшло, посміхайтеся....
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Не знают наших реалий. У нас проще поменять президента чем конституцию
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Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека. Мероприятие проходит в Варшаве в понедельник, 16 сентября.

В ходе пленарной дискуссии выступала главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская. Сразу же после начала ее речи член украинской делегации заявил модератору, что журналистка не должна выступать на площадке и ей следует покинуть зал, поскольку Крым является частью Украины, «хоть и временно оккупированной».Он обосновал свою позицию тем, что совещание ОБСЕ не может использоваться для высказывания точки зрения «оккупационных властей» полуострова. Он также апеллировал к соблюдению принципов «нерушимости границ» и «территориальной целостности».
За Волконскую вступился представитель РФ Кирилл Игнатов. Он напомнил, что ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность территорий, и попросил модератора положить конец данной практике.
По итогам дискуссии модератор сообщил, что участники совещания не обсуждают статус Крыма, и заявил журналистке, что она может продолжить выступление «именно как» представитель «Крымской газеты». В свою очередь, главный редактор продолжила речь и позвала всех присутствующих на заседании посетить полуостров, чтобы самим оценить ситуацию в регионе. Т
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нехай Штайнмаєр застосує цю формулу до Кінегзберга !
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