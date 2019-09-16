 Ситуацію в окупованому Криму і на непідконтрольних територіях Донбасу розглянуть на Генасамблеї ООН

Про це повідомив у Facebook представник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Незначна, але процедурна перемога. Сьогодні Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного її наступної сесії. За - 65, проти - 17", - написав він.

Нова, 74-та сесія, почне роботу завтра, 17 вересня, додав Ніколенко.

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"Включення пункту дозволить Україні і міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі і в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції в підтримку зусиль щодо мирного врегулювання", - підкреслив дипломат.