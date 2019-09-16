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 За кордоном
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Все про:Крим (7469) ООН (1258) Донбас (13025)

 Ситуацію в окупованому Криму і на непідконтрольних територіях Донбасу розглянуть на Генасамблеї ООН

Питання про ситуацію на окупованих українських територіях включено до порядку денного пленарного тижня на рівні глав держав і урядів, яка розпочнеться 23 вересня.

Про це повідомив у Facebook представник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Незначна, але процедурна перемога. Сьогодні Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного її наступної сесії. За - 65, проти - 17", - написав він.

Нова, 74-та сесія, почне роботу завтра, 17 вересня, додав Ніколенко.

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"Включення пункту дозволить Україні і міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі і в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції в підтримку зусиль щодо мирного врегулювання", - підкреслив дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148780
 
 
 Топ коментарі
 
Нафіга? Ці всі рассмотрєнія до дупи,кацапня слухати оон не буде.
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посиділи позвизділи розійшлись.
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Нафіга? Ці всі рассмотрєнія до дупи,кацапня слухати оон не буде.
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Та да , нафига все єти долгоиграющие судьі и трибунальі , нафига дрючить РФ-ию в ООН и ОБСЕ ! Устроим Путину спокойную жизнь ?
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Данії, РЕСПЕКТ !
16 сентября 2019

«Северному потоку-2» предсказали патовую ситуацию.

Судно Solitaire, которое укладывает трубы по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта «Северный поток-2», приближается к Дании. Страна осталась единственной, где пока не было дано разрешение на прохождение морского участка, напоминает Reuters. Планируется, что корабль доплывет до Дании в начале октября.
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планово-прідупрідітільний рімонт?
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ця оон стала прислужницею глобалістів, і клопоти індєйцев її не колише
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Це ще раз підтверджує те, що поляки, не зважаючи на суперечки та ворожнечу в минулому, є братами для нас, у всьому нас підтримують. На противагу цапам і їх прихвостням (не хочу образити велику частину братів-білорусів, але нажаль факти вперта річ). Бацька чмокне в дирку жопи всіх (в першу чергу *****) хто йому дасть бабла. У вірменів головна біль Карабах, і вони плекають надію, що ***** їм допоможе. А ***** діє за старою формулою - розділяй і володій. Казахи насрали в штани (як не соромно потомкам Золотої Орди) що цапи зроблять те, що зробили на Донбасі. Ну а решта - зібізьяни, яким кинув ***** недогнилий банан.
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Позорище. В компании каких стран мы находимся?=============================================
Против решения голосовали Беларусь, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Армения, Конго, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Россия, Сербия, Сирия и Филиппины.
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В этой кампашке находится - РФия. У нас - совершенно другая кампания! Та, которая состоит из 65-ти "За".
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И толку-абсолютно сдохшая шарашку.. Ситуацию в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса рассмотрят на Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 3771
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рассмотрєлі би єсчо,да боліт... самі знаєте,що... Ситуацию в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса рассмотрят на Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 1271
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Верно,де-факто главна цель ООН это:"продвигать глобальное управление за счет суверенного права государств управлять своими иммиграционными системами в соответствии со своими национальными законами, политикой и интересами"И ждать чего-либо существенного в защите международно признанных границ было-бы просто глупо.Там даже нет механизма влияния на нарушителей суверенных прав госсударств.Плати взнос и делай что хошь.Но площадкой пообщаться за деньги глобалистов и налогоплательщиков там можно непринуждённо и открыто и этим пользуются в основном все.Украина тоже должна с умом воспользоваться шансом и заявлять громко о своей роли в защите всего мира от оккупанта и террориста №1 в 21-м веке!Пусть мифы пропагандёров разрушаются,а агрессор от правды хоть в пропасть бежит.
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