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Все про:Росія (19891) Фейгін (390) полонені (541) Вишинський (142) Цемах (68)

 Видані Росії люди просто розчиняться в темному ефірі, дізнатися щось ми зможемо тільки про долю Вишинського і Цемаха, - Фейгін

Інформації про виданих Росії осіб дуже мало, російські ЗМІ не розшукуватимуть їх. Говорити можна тільки про злочинців, які відомі суспільству - наприклад, Вишинського або Цемаха.

Таку думку висловив російський юрист Марк Фейгін, адвокат українського політв'язня Романа Сущенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Подальшу долю більшості виданих РФ він назвав повною "загадкою".

"У Росії про це ніхто ніколи не дізнається, ці люди просто розчиняються в темному ефірі... Дивіться. Хто повернувся в Україну - його все одно знайдуть журналісти. Вони ж не будуть питати у влади дозволу взяти інтерв'ю у того ж Сущенка чи Гриба? А в Росії цього немає. У Росії преси немає. Вони самі нікого шукати не будуть, тому що спецслужби їм можуть дати по руках. Тому дізнатися їхню долю зі ЗМІ ви не зможете", - сказав Фейгін.

Дивіться також: Зрадник Вишинський пишається нагородами від Росії. ВIДЕО

Єдині, про кого в Росії і далі можуть говорити публічно - це відомі особи, такі, як терорист Цемах або зрадник Вишинський.

"На фасаді будівлі "Росія сьогодні" (я поруч живу, на Остоженці в районі парку Культури) цілий рік була ілюмінація, що Вишинський постраждав за свободу, він повернеться і так далі. І я так думаю, що його вже чекає місце у Кисельова в цьому агентстві", - припустив Фейгін.

"Наскільки я розумію, він буде найщасливішим з усіх, кого забрали", - уточнив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148777
 
 
 Топ коментарі
 
нет у этих демонов судьбы , так одно бытие в навозе кацапском .
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А что, кого-то сильно волнуют судьбы этих людей ? Ну кроме их родных и близких. Фамилии и данные этих лиц известны, часть из них, кстати, граждане Украины. Или быть может наши 24 моряка не растворятся в повседневной жизни и фамилия каждого из них всегда будет на слуху ? А если вскоре состоится обмен "200 на 70", то журналисты должны освещать каждый их шаг на свободе и постоянно мониторить их дальнейшие судьбы ?
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Фэйгина этот утиль не волнует совершенно, ему нужен собственный пиар, ибо эта бестолочь слила свою адвокатскую карьеру в унитаз и теперь всячески пытается напомнить всем о своём существовании.
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нет у этих демонов судьбы , так одно бытие в навозе кацапском .
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Вони розчиняться в сірчаній кислоті, їх місце займуть двійники!
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с первым согласен, со вторым вашим утверждением нет . Не будут кацапы этому дерьму искать двойников .
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В сірчаній не дуже гарно тіла розчиняти, у фтороводневій краще, але дорожче.
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Використали хімічний термін - розчин. Скажіть про весь хімічний процес, бо цікавить осад після розчинення сепарів і їх клонів - зебілів.
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Порохоботи таки невиліковно хворі. І в цю тему запихають "зебілів". Алі, навіщо ви, соєві недобитки, колете краіну?
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з них вже чукоцький говнотьос - данила пятуха зліпив...
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нет ., не бухает., готовится к утилизации
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Ему не привыкать, он пять лет ждал, подождет и еще!
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Фейгин ., я тебя умоляю., забудь этот УТИЛЬ.
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Фэйгина этот утиль не волнует совершенно, ему нужен собственный пиар, ибо эта бестолочь слила свою адвокатскую карьеру в унитаз и теперь всячески пытается напомнить всем о своём существовании.
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Назвал вышинского преступником, а какие преступления он совершил? С цемахом все понятно. А у вышиноского нашли деньги и ствол, больше я ничего не слышал
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Из Фейгина такой же юрист, как и позорный адвокат, у которого за карьеру ни одного выигранного дела! А то, что суд по Вышинскому будет заседать только в ноябре, Фейгин, как обычно, не в курсах!
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А что, кого-то сильно волнуют судьбы этих людей ? Ну кроме их родных и близких. Фамилии и данные этих лиц известны, часть из них, кстати, граждане Украины. Или быть может наши 24 моряка не растворятся в повседневной жизни и фамилия каждого из них всегда будет на слуху ? А если вскоре состоится обмен "200 на 70", то журналисты должны освещать каждый их шаг на свободе и постоянно мониторить их дальнейшие судьбы ?
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Та нахер они кому надо. Кто-нибудь знает их фамилии?
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Нє,вони не в темному ефірі розчиняться,а в сирой кацапской земелькє...І туди їм,***,і дорога Выданные России люди просто растворятся в темном эфире, узнать что-то мы сможем только о судьбе Вышинского и Цемаха, - Фейгин - Цензор.НЕТ 6146 напрасно старушка ждьот сина дамой... Ха,може,старушка іщьо нарожаєт ублюдків? Так ***,можемпавтаріть Выданные России люди просто растворятся в темном эфире, узнать что-то мы сможем только о судьбе Вышинского и Цемаха, - Фейгин - Цензор.НЕТ 6146
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