 Видані Росії люди просто розчиняться в темному ефірі, дізнатися щось ми зможемо тільки про долю Вишинського і Цемаха, - Фейгін

Таку думку висловив російський юрист Марк Фейгін, адвокат українського політв'язня Романа Сущенка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Подальшу долю більшості виданих РФ він назвав повною "загадкою".

"У Росії про це ніхто ніколи не дізнається, ці люди просто розчиняються в темному ефірі... Дивіться. Хто повернувся в Україну - його все одно знайдуть журналісти. Вони ж не будуть питати у влади дозволу взяти інтерв'ю у того ж Сущенка чи Гриба? А в Росії цього немає. У Росії преси немає. Вони самі нікого шукати не будуть, тому що спецслужби їм можуть дати по руках. Тому дізнатися їхню долю зі ЗМІ ви не зможете", - сказав Фейгін.

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Єдині, про кого в Росії і далі можуть говорити публічно - це відомі особи, такі, як терорист Цемах або зрадник Вишинський.

"На фасаді будівлі "Росія сьогодні" (я поруч живу, на Остоженці в районі парку Культури) цілий рік була ілюмінація, що Вишинський постраждав за свободу, він повернеться і так далі. І я так думаю, що його вже чекає місце у Кисельова в цьому агентстві", - припустив Фейгін.

"Наскільки я розумію, він буде найщасливішим з усіх, кого забрали", - уточнив він.