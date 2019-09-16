 Зеленський звільнив 13 голів райдержадміністрацій в Івано-Франківській області та одного - в Херсонській

Документи оприлюднено на сайті глави держави 16 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, звільнено голів Тлумацької, Тисменицької, Снятинської, Рожнятівської, Рогатинської, Надвірнянської, Косівської, Коломийської, Долинської, Городенківської, Галицької, Верховинської та Богородчанської РДА. Також позбувся посади глава Каховської райдержадміністрації Херсонської області.

У документах вказується, що звільнення пов'язані з закінченням терміну повноважень попереднього президента.

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