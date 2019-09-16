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Все про:Зеленський (2768) звільнення (658) Херсонщина (455) РДА (117) Івано-Франківська область (255)

 Зеленський звільнив 13 голів райдержадміністрацій в Івано-Франківській області та одного - в Херсонській

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення 13 із 14 районних державних адміністрацій Івано-Франківської області.

Документи оприлюднено на сайті глави держави 16 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, звільнено голів Тлумацької, Тисменицької, Снятинської, Рожнятівської, Рогатинської, Надвірнянської, Косівської, Коломийської, Долинської, Городенківської, Галицької, Верховинської та Богородчанської РДА. Також позбувся посади глава Каховської райдержадміністрації Херсонської області.

У документах вказується, що звільнення пов'язані з закінченням терміну повноважень попереднього президента.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148776
 
 
 Топ коментарі
 
ФОПам торба. ЗЕбилы должны страдать.
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Хватит уже порохоботить, это была шутка...
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В Шапито 95 или остались ещё непристроенные уборщицы и лысый??
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Кажуть олігархів нема в Україні, бо вони бідні й босі. А раз капіталу в них нема - то вони некорисні, можна садити всіх.
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тобто Ахметов і Коломойський, Медведчук і Пінчук - це не олігархи, шоколаднику?
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Зеб, можешь назвать их космонавтами, если тебе легче станет от того, что ты не знаешь - что такое олигарх.
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знову в тебе пронос від шоколадного чудоповидла?
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Они- бизнесмены и попутчики революции. И они в команде ЗЕ.
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Зеленский перед выборами обманывал избирателей, говоря о том, что ФОПов и IT трогать нельзя

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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Хватит уже порохоботить, это была шутка...
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из за таких шуток в стране может начаться глобальная опа..
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Беларусы предупреждали, но они были беласрашкой, бульбой...
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В Шапито 95 или остались ещё непристроенные уборщицы и лысый??
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Имея богатый корпоративный опыт в политических кругах, Зелемойский знает - кого посадить на места глав...
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За три месяца не смог поменять тех, кого должен был поменять за три недели.

Фантастической работоспособности чувак !
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до чого тут працездатність - тут вміння треба, якого і в тебе нема. А звідки йому взятись? Маєш молоток - гвіздок заб'єш, без молотка хіба лобом.
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про мене ти нічого не знаєщ, тому прикрий хлєбало,

а преЗЕденту для заміни своїх представників у районах треба не молоток, а кадри, яких в нього нема.

В нього є тільки образ.
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В Херсонской области сепарни полно, но он начал с патриотичной Ивано-Франковской, где за него меньше проголосовали
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Зауважте, на відміну від Львівської області Івано-франківська більшість голосів дала таки за Зєлєнского. Як виявилося, даремно. 😊
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надеюсь, уволенные голосовали за Зеленского...
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Ростиславе, це все, що по суті статті? Голоси, помста, підкуп? Примітивізм в дії.
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напиши жирним шр. А ТО В КОСЯК ПОГАНО ВИДНО
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А скажіть будь-ласка, як ви змогли прочитати те, що я не писав? Це завдяки буйній фантазії, чи отриманим вказівкам?☺
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поставив знаки запитання, як і ви, а значить цікавлюсь думкою...
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Зеленский не меняет стиль 95 квартала. Устроил чос по сёлам. Шоу театральное, страх сельских администраций, для своего рейтинга.
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перепрошую, але можливо, що французький пан Ли Чхан Пок не в курсі, що таке районна адміністрація? Зеленський звільнив 13 голів райдержадміністрацій в Івано-Франківській області та одного - в Херсонській - Цензор.НЕТ 9017
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Это низшая структура местного самоуправления. Он, что так будет страной врукопашную управлять? Заведующего клубом, тоже он будет назначать?
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Типова дискримінація заходу та сходу ! Ну чім ,скажіть мені чім ??? Одні гірші від інших!
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