 Два люстровані прокурори з Харківської області повернули свої посади через суд

Відповідні рішення з'явилися в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Суд визнав, що люстрація посадовців була безпідставною, а їхню причетність до узурпації влади президентом-утікачем Віктором Януковичем не довели.

Суд зобов'язав Генпрокуратуру виключити Кавуна та Купера з реєстру люстрованих осіб Міністерства Юстиції. Також ГПУ зобов'язали виплатити за вимушені прогули Дмитру Кавуну 951 000 гривень ($37,8 тыс.), а Олегу Кіперу — 805 000 гривень ($32 тыс.).

Кіпера й Кавуна звільнили 23 та 24 жовтня 2014 року. Розгляд справи про поновлення Кавуна зупинили 22 лютого 2015 року і почали розглядати її знову 5 вересня 2019 року.

У 2014 році Кавуна та Кіпера внесли до списку осіб, яким заборонено обіймати посади в органах державної влади у зв'язку з законом про люстрацію. Заборона діє до 2024 року.

Водночас 6 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив Дмитра Кавуна своїм радником на громадських засадах.

Справу Кіпера зупинили розглядати у грудні 2014 року, а відновили цьогоріч 29 серпня.

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