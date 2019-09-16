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 Суспільство
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Все про:Аваков (1240) люстрація (175) суд (5520) Харківщина (784) прокурор (361)

 Два люстровані прокурори з Харківської області повернули свої посади через суд

Окружний адміністративний суд Києва повернув посади заступнику прокурора Харківської області Дмитру Кавуну та старшому прокурору Головного управління нагляду Олегу Кіперу. Обох було люстровано у 2014 році за причетність до узурпації влади Віктором Януковичем. За вимушені прогули їм виплатять 951 тис. грн і 805 тис. грн.

Відповідні рішення з'явилися в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Суд визнав, що люстрація посадовців була безпідставною, а їхню причетність до узурпації влади президентом-утікачем Віктором Януковичем не довели.

Суд зобов'язав Генпрокуратуру виключити Кавуна та Купера з реєстру люстрованих осіб Міністерства Юстиції. Також ГПУ зобов'язали виплатити за вимушені прогули Дмитру Кавуну 951 000 гривень ($37,8 тыс.), а Олегу Кіперу — 805 000 гривень ($32 тыс.).

Кіпера й Кавуна звільнили 23 та 24 жовтня 2014 року. Розгляд справи про поновлення Кавуна зупинили 22 лютого 2015 року і почали розглядати її знову 5 вересня 2019 року.

У 2014 році Кавуна та Кіпера внесли до списку осіб, яким заборонено обіймати посади в органах державної влади у зв'язку з законом про люстрацію. Заборона діє до 2024 року.

Водночас 6 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив Дмитра Кавуна своїм радником на громадських засадах.

Справу Кіпера зупинили розглядати у грудні 2014 року, а відновили цьогоріч 29 серпня.

Читайте також: Офіс Президента проігнорував запит про люстрацію Богдана, - "Громадське радіо"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148775
 
 
 Топ коментарі
 
с такими судами . как бы Янык не отсудил булаву у Вовки Два люстрированных прокурора из Харьковской области вернули свои должности через суд - Цензор.НЕТ 2470
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у новой власти к ним претензий нет
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а як там діамантові поживають?
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Та зрозуміли вже. Запускайте Кілю та Чивокуню.
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Суть написаного в одній фразі:"В то же время 6 сентября 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков назначил Дмитрия Кавуна своим советником на общественных началах.Источник: https://censor.net.ua/n3148775"
Далі можна не розповідати ніяких казок-і так все зрозуміло. Два люстрированных прокурора из Харьковской области вернули свои должности через суд - Цензор.НЕТ 1877
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Всегда есть лицо которое подписывало или принимало данное решение.Если решеие законное надо сажать судью за коррупцию а если не доказать то гнать как минимум за непрофессионализм а проще за то что баран.Если судья прав то ответственность несет это лицо и юридическую и финансовую.ХВАТИТ УКРАИНЦЕВ И БЮДЖЕТ СТРАНЫ ВЫСТАВЛЯТЬ ЛОХАМИ!!! Зарплату и судья получает и то лицо кто подписывал решение
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с такими судами . как бы Янык не отсудил булаву у Вовки
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А что-то изменится, если все его кадры возвращаются?
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Почалось. Опять суды зарабатывают от люстиированных
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Их неправильно люстрировали, надо было совсем😂
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Когда Янукович восстановится?
Там зарплаты натикало - о-го-го...
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ты ж до выборов писал, что хуже не будет
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Я налоги плачу чтобы этих Ублюдков кормить?
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Як правило про налоги тириндить той, хто ніфіга їх не платить...
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я чисто работаю в отличии от некоторых и плачу этому поганому государству налоги, и при этом бомжую. так что не гавкай
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"Поганое государство" знаходиться дещо на північ від нашої України. Вали туди! Отримаєщ там повні комори щастя...
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А ты типа зажравшийся СВИНОРЫЛ депутат? Два люстровані прокурори з Харківської області повернули свої посади через суд - Цензор.НЕТ 1206
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Ні, я типу не люблю, коли про люстрацію починають говорити люди, які не мають про неї жодного уявлення...
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Правильно делаете! А эти два прокурора Вам персонально чем-то насолили???
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если буряту можно то почему этим нельзя? я же говорил что сейчас 5 лет будем идти в обратную сторону
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двум чувакам по ляму выплатят.

это сколько средних месячных пенсий в зубожилой стране ?
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Пора ету власть на свалку отправлять.
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Sandy как как , добрана жуют😁и продолжают брилиантами .....Позорище всей системы😐
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Ну так а шо? Комусь же треба в Маріуполі (і не тільки) сепарів випускати, трясця їх мамі!
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Спасибо Мародеру за замечательную судебную рехворму
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которую он должен был начать в следующем году
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Як казав гарант януковощ,вони хотіли люструвать мого онука ! Не так воно вже і страшно.😆 Українські суди, найгуманніші із гуманних! Чому януковощ, з його баблом не звертаїтьсчя в суд, дурило !!!
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да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире Два люстрированных прокурора из Харьковской области вернули свои должности через суд - Цензор.НЕТ 6894.
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Люстрировать судей, в конце концов! И ВККС с ВСЮ парашенкины!
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Мне понравилась ,как сепара в Марике люстрировали😁
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Такі да , все йде по графіку ! Одні випускають, а іншим доводиться люструвать !😈
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Когда Аннушка разольёт масло перед грузовиком...
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Ці два прокурори Вам персонально чимось насолили???
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Мовби й суди державні, а судять в приватних інтересах.
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Один вопрос.., долго ещё эти твари продажные из ОАСКа будут оплотом кацапским в Украине..!?!? Что, управы на них нет.., пан Президент..!?
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нет в Украине президента,сейчас,клоун не в счёт
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харя, которая слева.., ну совсем не похожа на коррупционера. ))))))
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Кто то еще сомневается что прокуроры и судьи ето одно целое и свои гнусные делишки они проворачивают вместе?
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О!!!
Предыдущая власть даже люстрировать по закону не смогла!!!
Иначе как можно объяснить, что этих двух восстановили, да ещё и с компенсацией?!
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все ж найкращий люстратор - це той, рішення якого вже не оскаржуть ні в якому суді
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Суть люстрации пришла к нам из Европы. Там это называлось в своё время "запрет на профессии". И такая люстрация сработала. Так вот, правильная люстрация состоит в том, что человеку новая власть предлагает уйти с должности молча, в обмен на обещание не проводить судебное преследование. Это такая сделка. Если у новой власти нет компромата на конкретного человека, и он об этом знает, не следует ему предлагать эту сделку. То есть он может не согласится на люстрацию и будет работать дальше, если уверен в себе. Люстрировать нельзя, если нет компромата. И это хорошо, ведь человек чист. А если люстрировать, не имея компромата, рано или поздно человек восстановится по суду. И качество суда здесь ни при чём. Закон Соболева про люстрацию всех скопом - глупость.
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