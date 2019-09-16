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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (8197) посольство (322) США (5404) Харків (1507) ЛГБТ-спільнота (184)

 У посольстві США похвалили зусилля поліції щодо захисту свобод учасників Маршу рівності в Харкові

У посольстві США в Україні висловлюють жаль у зв'язку з насильством, що відбулося під час Маршу рівності, який пройшов у Харкові в неділю, але відзначають зусилля правоохоронців із захисту свобод учасників заходу.

Про це йдеться в повідомленні посольства США, передає Цензор.НЕТ.

"Всі люди заслуговують рівноправного і шанобливого ставлення до себе. Нас засмучує насильство під час заходу, але ми цінуємо зусилля правоохоронців із захисту основних свобод учасників прайду", - йдеться в повідомленні.

У посольстві США похвалили зусилля поліції щодо захисту свобод учасників Маршу рівності в Харкові 01

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Нагадаємо, в Харкові 15 вересня вперше відбувся Марш рівності в рамках "ХарківПрайд". Паралельно відбувалась акція на підтримку традиційних цінностей. Після завершення Маршу рівності праворадикали почали ловити і бити його учасників. У результаті в Шевченківський відділ поліції доставили 17 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148774
 
   
 Топ коментарі
 
Даешь марш педофилов, зоофилов и некрофилов!
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Геи и лесбиянки это наше будущее! Ура товарищи! В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове - Цензор.НЕТ 3899
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Всім учасникам маршу видавати оповістку у воєнкомат. Тоді і подивимося, чого вони варті!
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ситуация не односторонние... точно также было в 2014 , мусара охраняли коллаборационистов. я имею право об этом писать и говорить. мусара ., не полиция.
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Даешь марш педофилов, зоофилов и некрофилов!
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Та че, пусть одной идут! Они впишутся как родные!
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Геи и лесбиянки это наше будущее! Ура товарищи! В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове - Цензор.НЕТ 3899
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А так хотілося б,деяким, до ****лоликого в підданство ! В тайожний союз !😆
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А так хотелось воплотить мечты Донцова и Михновского, чтобы ни в Тайгу, ни в Гейропу. Но плять нашим холопам нужен пан. Лизать чужой сапог слаще чем свои галушки наворачивать.
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Непопулярна тема. Транссексуали цікавляться нетрадиційним сексом, і не цікавляться політикою.
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Мєнти і в Одесі всіх захищали ,поки не запалили Священий крематорій !
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Всім учасникам маршу видавати оповістку у воєнкомат. Тоді і подивимося, чого вони варті!
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"Сегодняшняя Европа насыщена различными событиями в области прав человека, которые происходят в Женеве, Страсбурге, Вене, Варшаве или где-либо еще. К сожалению, некоторые из этих действий не имеют или слишком мало связаны с реалиями на местах. Война в центре Европы, попытка аннексии территории страны, незаконные выборы на оккупированных территориях Грузии и Украины, кризис мигрантов и вынужденных переселенцев - помогла ли реакция ОБСЕ или любых других европейских правозащитных органов людям, чьи права человека и основные свободы были нарушены?" - отметил Кислица.Источник: https://censor.net.ua/n3148740
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Знаете почему на росии нет этих маршей, потому что там одни *****@сы живут.
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Колись були в Підербурху, а зараз всі підери.

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Анекдот в тему.
"В гейской семье ребенок пошел с папой-геем в сауну. Увидев папу без одежды, ребенок воскликнул:
- Папа, какая у тебя большая пися !
- Сынок, ты еще не видел какая пися у нашей мамы."
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Должна же быть гомостолица в государстве? Почему не Харьков?
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Честно говоря притомили эти "разноцветные" демонстранты... Ну был же недавно их парад в Киеве. Эдак скоро они будут шастать по всем городам и посёлкам нашей страны, пытаясь привлечь внимание к своим, мало кому интересным наклонностям ? В США одобряют действия полицейских ? Ну так пусть они озаботятся финансированием этих полицейских мероприятий.
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Бродячий цирк дайот бесплатниє прєдставлєнія

В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове - Цензор.НЕТ 5617
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Такі марші будуть і ви всі нічого не зробите.
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разрыв шаблона у ватного быдла.
Нацыки громили пидаров. А ватники нам втирают, что в Европе, от которой нас "спасает" расеюшка, все такие....
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Я ні кого не захищаю, але то просто безвредні геї! Підари ,це ті що мародерять, знаходячись у владі ,під час війни !😈
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эээ, нет!
В спалье - нехай творят что угодно.
Мы, нормальные, против того, чтоб они на улице трясли своими потными ляшками и лизались!
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Одна мысль мне не дает покоя. Вот если бы Брейвик или Таррант совершили свои ужасающие преступления под радужным флагом и с символом пацифизма на АР-18, то всем ЛГБТ+ пришлось бы срочно искать новый символ, чтобы не пропагандировать идеи ненависти. И тут как в анекдоте про вовочку - "горе - это если бы марьиванна вышла на школьный балкон да упала насмерть перед самой контрольной. А вот беда - это то что нет у нас в школе балконов"
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США в данном случае занимаются антиукраинской деятельностью, навязывая Украине не украинские порядки, навязывая Украине извращенцев.
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Якби не допомога США, то були б вже під паРашою !Якось так.
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извращенцы - это коррупционеры и сепары.
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Хтось може без емоцій і шаблонних лозунгів пояснити, за ради чого у центрі міста збиралося оте збіговисько? Які саме нагальні проблеми вдалося вирішити ЛГБТ-спільноті саме там і саме у вихідний день?
Бо з доведенням до містян інформації про існування сексуальних відхилень вже давно і чудово впоралася "німецьких кінокласика" для 18+. І не обов'язково було з цім знайомити ще й молодшу за віком аудиторію прямісінько на вулицях міста.
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чтоб вас, латентных, подразнить и выявить.
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Якщо то єдина ваша проблема, то проводьте свої прайди на день десантника - ефект буде незабутнім
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