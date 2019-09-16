 У посольстві США похвалили зусилля поліції щодо захисту свобод учасників Маршу рівності в Харкові

Про це йдеться в повідомленні посольства США, передає Цензор.НЕТ.
"Всі люди заслуговують рівноправного і шанобливого ставлення до себе. Нас засмучує насильство під час заходу, але ми цінуємо зусилля правоохоронців із захисту основних свобод учасників прайду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Харкові 15 вересня вперше відбувся Марш рівності в рамках "ХарківПрайд". Паралельно відбувалась акція на підтримку традиційних цінностей. Після завершення Маршу рівності праворадикали почали ловити і бити його учасників. У результаті в Шевченківський відділ поліції доставили 17 осіб.
"В гейской семье ребенок пошел с папой-геем в сауну. Увидев папу без одежды, ребенок воскликнул:
- Папа, какая у тебя большая пися !
- Сынок, ты еще не видел какая пися у нашей мамы."
Нацыки громили пидаров. А ватники нам втирают, что в Европе, от которой нас "спасает" расеюшка, все такие....
В спалье - нехай творят что угодно.
Мы, нормальные, против того, чтоб они на улице трясли своими потными ляшками и лизались!
Бо з доведенням до містян інформації про існування сексуальних відхилень вже давно і чудово впоралася "німецьких кінокласика" для 18+. І не обов'язково було з цім знайомити ще й молодшу за віком аудиторію прямісінько на вулицях міста.