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 Суспільство
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Все про:марш (235) Харків (1503) ЛГБТ-спільнота (184)

 Націоналісти побили кількох учасників маршу рівності в Харкові. ВIДЕО

Після маршу на підтримку ЛГБТ "Харківпрайд", який відбувся 15 вересня, представники націоналістичних організацій напали на кількох учасників заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє харківське видання StudMedia

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148773
 
   
 Топ коментарі
 
Все, як за поребріком. Совпадєніє !
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Видимо националисты опять становится ругательством и при этом участвуют те, кто имитирует националистов...
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Коли Гепа пам'ятник Жукову ставив, де вони були?
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Как они борятся за равенство!!!!...... ах равенство подавай....тогда нахер пусть мандруют в окопы защищать свои ценности и государство.....срамота короче...
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С каких это пор обычные, да еще проплаченные хунвейбины стали националистами?
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Моим корешам не платили. Они чисто идейно педиков гонят. На голом энтузиазме люди работают
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геев бить - это так националистично!!
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От тех и других у нормальных украинцев должен быть имунитет и полный игнор.
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это не националисты,а кацапская шваль. пора уже лгбт организовываться и таким "нацикам" звездюлей давать.
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"Традиция и порядок" и Фрайкор это как раз "патриоты".


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значит надо давать звездюлей таким "патриотам"
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А кто им даст этих звездюлей? Пенсионеры с Цензора? Менты?
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надо , чтоб лгбт создавало охранные дружины и гоняло этих псевдопатриотив срачами.
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Так скорее! Мы вас и так и эдак, а вы сопли жуете, ну покажите свое лицо как антифа в портленде, чтобы наши лоббисты могли в открытую назвать вас террористами, и мы наконец-то очистили землю от бен-ладенов под радужным флагом! Вы же уведомлены что террористов в плен не берут?
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я не отношусь к лгбт. но будьте уверены, что вас "нациков" - прыщавых птушников, на следующем параде будут срачами гонять.
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Гы, если следующий парад будет, если, то вы можете столкнуться с удивительными сюрпризами. После которых Харьков будут называть "красным" далеко не за идеологические взгляды, а парады на левой стороне Днепра исчезнут как данность. Либо будут проходить под прикрытием бронетехники. Всегда ведь есть два варианта))
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Не понимаю, шо все так возбудились на гейпарад в Харькове? Вы по Харькову по дорогам покатайтесь. Там каждый день гейпарад.
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Они же христианство отрицают. Типа язычники. Скоро человеческими жертвоприношениями займутся.
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И неплохо бы. Авось древних богов разбудим, не надо будет искать оправдания, коверкать библию для войн и завоеваний, не надо будет ничего объяснять - твори что Перун одобряет, и тебя ждет Ирий. Не надо будит насиловать церковные праздники прикрывая ими Ивана Купала, Пасхой чествование плодородия, и так далее. Да и к экстерминации врагов нации такая вера относится с одобрением и пониманием.
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Хрен* его знает, почему я, как нормальный мужик, сплю со своей женой и не бегаю от этого на парады (может в лучшем случае к соседке), а какие-то гомики и лесбиянки корчат из себя исключительных рекламируя себя на парадах и в падких на сенсации СМИ.
Процент врожденного гомосексуализма крайне низок. А приобретенный гомосексуализм возникает в коллективах и местах изолированных от внешнего мира (тюрьмы, экспедиции и т.п), а также его приобретают еще робкие мальчишки и девчонки которых часто пугают отношения с противоположным полом, но благодаря рекламе однополой любви они выбирают кажущийся им более простым однополый секс. Раз, два попробуют друг с другом - ненормальный половой рефлекс закрепляется и в стаде появляется два новых гомика.
___
*Хрен - огороднее растение))
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А что они тебе сделали плохого? Это сугубо их дело. Ты их хотя-бы видел в живую?
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Вы наверное не заметили, что я не призываю к насилию над ними, а говорю о том, что реклама гомосексуализма не есть гуд и почему, особенно в среде малолеток.
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А что нам плохого сделали тараканы? Разносят заразу? Так а заболеваемость СПИДом в среде мужеложцев куда выше чем в среде здоровых мужиков. Про омерзительность молчу. Про признаки социального и морального опущения народа при наличии этих самых тараканов - тоже. Вот только одних мы травим самым бесчеловечным образом, а другие требуют особого отношения и квот в парламенте.
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Где можно глянуть список того что требуют эти крашенные на парадах. Ну они ж с какой то целью ходят , типа за равные права..чего хотят эти дырявые??
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Гепа проти геїв і націоналісти підтримали Гепу,а мінти за підарів,проти Гепи і націоналістів. Хтось вважає що це реально.?)) Ну крім того що аваковські мінти своїх завжди прикриють.
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Поки "націоналисти" з криками бігають по всій країні за гомосексуалістами і лесбіянками, тим часом столицю тихо взяли ЗЕлені чоловічки. Ох, і не за тими піда...ми ганяєтесь хлопці!
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Так если ты запел про Европу то какого хера на параде гомиков делает несовершеннолетний 15 летний пацан?? В Европе тебе бы сразу впаяли педофилию и развращение малолетних. Старые дырявые педики развратили малолетнего пацана..Вот что гомосятина и пропаганда гомиков делает.. Малолетки 15 лет и уже на гей парадах.
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Ещё раз убеждаюсь что у нас нет националистов. Вместо того чтобы держать в тонусе всю эту ватную падаль, которая в последнее время начала активно голову поднимать, они нашли на ком оторваться - погонять инфантильных участников местечкового гей-парада. Конечно же геи - главное зло у нас сейчас, кто же ещё.
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Кто же сможет удержать 73% ватной падали?
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Журнашлюхи різний зброд величають... НАЦІОНАЛІСТИ. За такі порівняння потрібно діяти із четвертоою 4 владою так як із цим малолітнім підером.
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Зараза, распустили мы народ с 42-ого... Вот где Мельник когда он так нужен? Где Шухевич?
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Чем ближе к Кацапетовке, тем тупее население
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Чем дальше от либеральной заразы - тем здоровее. А кто победит - умный или здоровый, думаю пояснять не надо.
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т.е. ближе к Кацапии надо ? Не палился бы так, касаб. В Европе был ? Не заразился ?
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В Хемнице был. С товарищами по идеям. Понравилось. Не вся европа сгнила на корню)
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что нац банды жен проснулись они только и могут херней страдать..что при зеле затихли..
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этот жесть и этот полуватный сброд быдло вообще землю топчет...а полиция где...высеры ватные
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их всех там надо было рожей по асфальту протянуть нацжен патриотов..скоты..отожраное стадо мокрощелов..кто их вообще высрал..бугаи....малолетки
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Не пишіть усіляку муйню про "націоналістів" в заголовках.
Бажання "аргументовано переконати з ноги" носія "*************** цєнностєй" в хибності його світогляду виникає у більшості населення незалежно від ставлення до націоналістичної ідеї. Це цілком нормальна реакція звичайної людини на агресивне нав'язування неприйнятних для неї правил поведінки.
Якби геї і лесбіянки збиралися біля урядових будівель, де насправді можуть вирішити їхні "проблеми", ніхто б їм не заважав - ну прийшли збочинці до геїв поспілкуватись, то їхнє законне право. А звичайним громадянам ото усе у центрі міста на дідька спостерігати??? Тож, до чого тут націоналізм ліпити?
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вось мяне пляваць на гамасекаў (проста не сябрую і не размаўляю з імі - ігнор), але ж гэтак як жывёлы дзікія, я б нават казаў - па руссссскі - біць гэтых безкрыўдных збачэнцаў, а ў гэты час АДКРЫТЫ ВОРАГ УКРАІНЫ партноў ЗЬДЕКУЕЦА НАД ПАТРЫЁТАМІ І ЯГО НІХТО НЕ ЧАПАЕ!
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Кто бы их не избил правильно сделал.
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