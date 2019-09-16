 Націоналісти побили кількох учасників маршу рівності в Харкові. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє харківське видання StudMedia
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Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Трьох чоловіків затримано за порушення громадського порядку після Маршу рівності в Харкові, - поліція
Зробимо все, щоб перший у Харкові марш рівності відбувся, - організатори KharkivPride у відповідь на заяву Кернеса
Влада Харкова не підтримала проведення Маршу рівності, питання вирішить суд
"Фекальний" напад на марш рівності готували не націоналісти, а четверо безробітних жителів "Бурштинової народної республіки", - Бутусов
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Все, як за поребріком. Совпадєніє !
+12
Видимо националисты опять становится ругательством и при этом участвуют те, кто имитирует националистов...
+12
Коли Гепа пам'ятник Жукову ставив, де вони були?
Процент врожденного гомосексуализма крайне низок. А приобретенный гомосексуализм возникает в коллективах и местах изолированных от внешнего мира (тюрьмы, экспедиции и т.п), а также его приобретают еще робкие мальчишки и девчонки которых часто пугают отношения с противоположным полом, но благодаря рекламе однополой любви они выбирают кажущийся им более простым однополый секс. Раз, два попробуют друг с другом - ненормальный половой рефлекс закрепляется и в стаде появляется два новых гомика.
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*Хрен - огороднее растение))
Бажання "аргументовано переконати з ноги" носія "*************** цєнностєй" в хибності його світогляду виникає у більшості населення незалежно від ставлення до націоналістичної ідеї. Це цілком нормальна реакція звичайної людини на агресивне нав'язування неприйнятних для неї правил поведінки.
Якби геї і лесбіянки збиралися біля урядових будівель, де насправді можуть вирішити їхні "проблеми", ніхто б їм не заважав - ну прийшли збочинці до геїв поспілкуватись, то їхнє законне право. А звичайним громадянам ото усе у центрі міста на дідька спостерігати??? Тож, до чого тут націоналізм ліпити?