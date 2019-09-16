 Я бачу великі зміни, - керівник Луганської команди СММ ОБСЄ Туононен про розведення сил

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Пан Туононен почав свій візит на мирній території, а згодом перейшов через міст на тимчасово-окуповану територію в напрямку Луганська", - сказано в повідомленні.

Він оцінив обстановку в районі розведення сил і засобів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будівництво моста в Станиці Луганській почали транслювати онлайн. ВIДЕО

"Юкка Туононен розповів, що бачить великі зміни. Також зазначив, що і надалі спільно з представниками СММ ОБСЄ докладатиме зусиль для супроводу і налагодження мирного життя в регіоні", - додали в пресслужбі штабу ООС.