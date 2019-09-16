 Я бачу великі зміни, - керівник Луганської команди СММ ОБСЄ Туононен про розведення сил

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"Пан Туононен почав свій візит на мирній території, а згодом перейшов через міст на тимчасово-окуповану територію в напрямку Луганська", - сказано в повідомленні.
Він оцінив обстановку в районі розведення сил і засобів.
"Юкка Туононен розповів, що бачить великі зміни. Також зазначив, що і надалі спільно з представниками СММ ОБСЄ докладатиме зусиль для супроводу і налагодження мирного життя в регіоні", - додали в пресслужбі штабу ООС.
> ОБСЕ <
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А сепары не гибнут. Загадка
До цього українські вояки стояли міцно й організовували регулярні посилки охолоджених "апалченцев" за поребрік.
А тепер там ці "апалченці" сидять спокійно і зухвало.
Бесполезнейшая контора.
Умеют только жрать,бухать и лядей трахать.Рассекают на дорогучих казенных машинах
Толку от них ни-ка-ко-го...
ПыСы кстате когда у нас шарились кацапротвари,2 группы этих ОБСЕшных чмошников они держали в плену
Исчез украинский блок пост, зато появился российско-оккупационный.
Исчезли украинские флаги (прямо приказ ОП, что бы не раздражать бунтарей), зато появились российско-оккупационные.
Ах! Ну да! Мы строим мост! И дорогу!