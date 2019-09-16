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Все про:ОБСЄ (2243) Станиця Луганська (65)

 Я бачу великі зміни, - керівник Луганської команди СММ ОБСЄ Туононен про розведення сил

Керівник Луганської команди СММ ОБСЄ Юкка Туононен проінспектував ділянку розведення сил і засобів №1 у Станиці Луганській.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Пан Туононен почав свій візит на мирній території, а згодом перейшов через міст на тимчасово-окуповану територію в напрямку Луганська", - сказано в повідомленні.

Він оцінив обстановку в районі розведення сил і засобів.

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"Юкка Туононен розповів, що бачить великі зміни. Також зазначив, що і надалі спільно з представниками СММ ОБСЄ докладатиме зусиль для супроводу і налагодження мирного життя в регіоні", - додали в пресслужбі штабу ООС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148771
 
 
 Топ коментарі
 
Возити падлюку на всі похорони. Або нехай відвозить загиблих до їх сімей.
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просто там пункт пропуска за пенсией и колбасой, поэтому особо и не стреляют, а с мостом вообще маршрутки пустят
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ага, в одном предложении эти слова выглядят странно
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Якщо ці перевдягнені обполченці,які називають себе представниками ОБСЕ,будуть і далі дивитись,то їм може повилазить !😆
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просто там пункт пропуска за пенсией и колбасой, поэтому особо и не стреляют, а с мостом вообще маршрутки пустят
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Интересное разведение сил- почти ежедневно ранены или гибнут украинцы.
А сепары не гибнут. Загадка
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никакой загадки. в ОБСЕ сейчас нет украинских наблюдателей, а рашинских под 40 человек. но это такие пустяки...
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Гаарячий эээстонский парень увидел...Прошло 20 лет...Отвечайте немедленно!
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большие перемены это путинцы сбежали за поребрик.
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Звісно великі зміни.
До цього українські вояки стояли міцно й організовували регулярні посилки охолоджених "апалченцев" за поребрік.
А тепер там ці "апалченці" сидять спокійно і зухвало.
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Возити падлюку на всі похорони. Або нехай відвозить загиблих до їх сімей.
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Чи не щодня поранені і загиблі, а ОБСЄ бачить... І не повилазить!
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странно что не видит погибших и ранненных
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Ежедневно их вижу.
Бесполезнейшая контора.
Умеют только жрать,бухать и лядей трахать.Рассекают на дорогучих казенных машинах
Толку от них ни-ка-ко-го...
ПыСы кстате когда у нас шарились кацапротвари,2 группы этих ОБСЕшных чмошников они держали в плену
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Конечно "большие перемены"!
Исчез украинский блок пост, зато появился российско-оккупационный.
Исчезли украинские флаги (прямо приказ ОП, что бы не раздражать бунтарей), зато появились российско-оккупационные.
Ах! Ну да! Мы строим мост! И дорогу!
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