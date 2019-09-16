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 Суспільство
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Все про:Верховний Суд (431) Міноборони (2783) бойові дії (605)

 Встановлення факту участі особи в бойових діях здійснюється в позасудовому порядку, - Велика палата ВС

Заявник звернувся до суду із заявою про встановлення факту участі у бойових діях у складі добровольчих формувань, посилаючись на те, що він звертався до Міністерства оборони України з проханням встановити йому статус учасника бойових дій під час проведення АТО, проте отримав відповідь, що його до списку таких учасників не внесено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВС, суди першої та апеляційної інстанцій вимоги заявника задовольнили, а Міністерство оборони України подало касаційну скаргу, в якій зазначило, що ці вимоги не підлягають вирішенню у порядку цивільного судочинства, а тому провадження в справі підлягає закриттю. Разом з тим, на думку касатора, відмова відповідного органу в установленні зазначеного факту може бути оскаржена до суду в порядку адміністративного судочинства.

Крім того, Міноборони стверджувало, що порядок встановлення факту участі особи у бойових діях, в тому числі під час проведення АТО на сході України, визначений Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413.

Виходячи з того, що рішення, дії чи бездіяльність органів, уповноважених приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій, заявник не оскаржує, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що справа не містить ознак публічно-правового спору.

Вирішуючи спір, Велика Палата ВС зазначила, що встановлення факту участі особи в АТО є складовою процесу надання їй статусу учасника бойових дій, здійснюється в позасудовому, а не в судовому порядку. Вказане питання належить до повноважень спеціально уповноважених на це органів (комісій, міжвідомчих комісій). Звернення особи, яка претендує на отримання статусу учасника бойових дій, розглядають саме ці комісії, а в разі відмови в наданні відповідного статусу особа має право звертатися до суду для оскарження рішення комісії, в тому числі щодо невстановлення факту участі у бойових діях.

З урахуванням наведеного Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що зазначений спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а повинен вирішуватись у позасудовому порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. У зв’язку з цим рішення судів першої та апеляційної інстанцій були скасовані, а провадження у справі закрите.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148770
 
 
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Скоро мабуть, і обдроченцям динири та луганди, УБД, почнуть видавать. Мінські угоди однака !
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Плохо быть деревянным, однако. Кто-нибудь объяснит мне по-простому, присвоили ли парню статус УБД?
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Я там ниже написал. Парень пошел по неверному пути,Ю а суд разъяснил ему правильный порядок действий.
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Чтобы не было криков "Зрада" и "Перемога", разъясню, как могу, решение суда.

Человек просто неверно выбрал способ защиты своих прав. Узнав, что он не внесен в списки УБД, он сразу обратился в суд.
Суд разъяснил ему правильный алгоритм действий.

Он должен обратиться в специально уполномоченный на это орган (комиссию, межведомственную комиссию) с заявлением о предоставлении статуса УБД, приложив соответствующие доказательства. Этот орган может просто предоставить ему УБД, а может и отказать. Вот когда он откажет, то человек может ОБЖАЛОВАТЬ ОТКАЗ в суде и вот тогда он добьется победы.

А если ему никто не отказал, то нет и предмета спора.
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"...ранее он обращался в Минобороны, однако получил ответ, что в список участников боевых действий не внесен "
Судя по ответу из Минобороны, мужик отправил туда запрос типа "Являюсь ли я УБД?". Странно.
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Ему бы к юристу обратиться, хотя бы в бесплатную общественную консультацию.
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А у нас вроде как специальное министерство есть - по делам ветеранов Встановлення факту участі особи в бойових діях здійснюється в позасудовому порядку, - Велика палата ВС - Цензор.НЕТ 691
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