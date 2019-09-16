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Все про:депутат (958) Ярославський (40)

 Використання статусу нардепа в особистих цілях і для тиску на правоохоронні органи повинна залишитися в минулому, - Ярославський

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський звернувся до Президента України, Верховної Ради України та правоохоронців із офіційним листом щодо відшкодування боргів групи АІС на загальну суму близько $100 млн перед DCH як кредитором-правонаступником "УкрСиббанку".

Документ розміщено на корпоративному веб-сайті групи DCH разом з супровідним текстом.

Серед правоохоронних органів-адресатів: Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України та Державне бюро розслідувань.

У своєму листі Олександр Ярославський вказує на очевидні зловживання народними депутатами України нового скликання своїм депутатським статусом для чинення тиску на DCH як кредитора в інтересах бенефіціарів групи компанії АІС - екс-депутатів ВРУ Дмитра Святаша та Василя Полякова. У документі наголошується також, що в даний час в рамках кримінального провадження у справі відшкодування боргів АІС:

  • Василю Полякову пред'явлено підозру у шахрайстві,
  • обом бенефіціарам АІС обмежена свобода пересування,
  • посадові особи АІС знаходяться під цілодобовим домашнім арештом.

У той же час, боржники роблять спроби піти від відповідальності в "кращих" корупційних традиціях", - сказано в супровідному тексті до сканованою електронної копії листа, розміщеної на сайті DCH.

"Дуже дивно читати листи за підписом депутатів Верховної Ради України, які намагаються підмінити собою суд і займаються адвокацією недобросовісних боржників. Так само, як огидно спостерігати за імітацією керівництвом АІС мітингів під стінами владних структур. - сказано в листі Олександра Ярославського. - На глибоке переконання колективу групи DCH, практика використання статусу депутата Верховної Ради України в особистих цілях і для тиску на правоохоронні органи повинна залишитися в минулому, а народні обранці повинні зосередитися на законотворчості та представництві інтересів народу України".

Група DCH звертає також увагу президента України, депутатського корпусу ВРУ, правоохоронних та антикорупційних органів на те, наскільки згубна для інвестиційної привабливості України ситуація, коли права кредиторів системно порушуються при видимому потуранні державної влади. І наскільки важливо продемонструвати політичну волю в справі захисту українською державою законних інтересів бізнесу - в тому числі, на прикладі ситуації з відшкодуванням багатомільйонних боргів АІС, від повернення яких бенефіціари цієї групи ухиляються вже 12 років".

"Політичний вплив на господарські відносини неприпустимі в демократичній сучасній державі. А дискримінація кредиторів істотно погіршує інвестиційну привабливість країни і перспективи її економічного зростання. Переконаний, що при чесному і прозорому розгляді справи по боргах АІС суд прийме об'єктивне справедливе рішення, а світ побачить реальний потужний приклад того, як українська влада будує правову державу і захищає законні інтереси бізнесу", - написав Ярославський.

Раніше в ЗМІ пройшла інформація про звернення 20 нардепів до новопризначеного генерального прокурора Руслана Рябошапки. Як раніше заявив за підсумками власного розслідування народний депутат Олександр Дубинський у своєму відеоблозі, він багато разів зустрічав колишнього нардепа Дмитра Святаша в Раді нового скликання: він як один із бенефіціарів автокорпорації "АІС" збирав підписи депутатів нового скликання під листом на адресу нового генпрокурора Руслана Рябошапки з вимогою з'ясувати законність розслідування Генпрокуратури у справі про ухилення від повернення кредитів. У своєму відеоблозі Дубинський розкрив приховані в інформації ЗМІ прізвища нардних депутатів-підписантів звернення, серед яких виявилися такі ж боржники перед банками, як і сам Святаш, які намагаються уникнути повернення боргів перед банками. Також депутат Дубинський повідомив, що Святаш організував систему тиску і залякування суддів, правоохоронних та антикорупційних органів за допомогою фальшивих акцій протесту, які сам фінансував. Як зазначив Дубинський, за допомогою такого тиску, використовуючи депутатський мандат, Святаш намагався протидіяти законним рішенням про вилучення майна, яке було закладено за кредитами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148769
 
 
 Топ коментарі
 
ОТЖАЛИ МЕТАЛИСТ ДАЖЕ НЕ ПИКНУЛ! И ГДЕ МЕТАЛ ТЕПЕРЬ? ЕГО НЕТ! А МОГ ПРИВСЕЛЮДНО ЗАЯВИТЬ МЕНЯ ЗАСТАВЛЯЮТ, УГРОЖАЮТ, НО ВИДАТЬ ЕМУ БЫЛО ЧТО СКРЫВАТЬ И ПОШЕЛ ДОГОВОРНЯЧЕК! ВСЕ ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ЯРИКА
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Ну вот наконец то вышел серый кардинал. Человек дела. И слова. Изначально. Работает молча. Очень жёсткий человек. Многие харьковчане уже лет 15 надежду не теряют. Такие вытягивают всё. Жаль у власти скороспелки, дешёвки, пройдохи и мразюки. Чем они берут? А мельтешат фуфлом, гречку в толпу кидают, веру убивают, мораль топчат, и банально тырят всё. Если бы этот стал губернатором Харьковской области---наблюдали бы мы редкую картину взлёта частных самолей, мчащихся джипов с добром, визг и лай подзаборных шавок и ничтожно извивающихся в позе ничтожеств гнид второго фона власти и шелупонь 3 сорта включая неликвид. И Харьков бы наконец стал тем кем и был изначально----технократической вершиной страны! А вдруг!
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а вдруг...
Будет много вякать на зепутатов - будет, как Митталом
Ото тебе и "вдруг" Использование статуса нардепа в личных целях и для давления на правоохранителей должно остаться в прошлом, - Ярославский - Цензор.НЕТ 53
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ОТЖАЛИ МЕТАЛИСТ ДАЖЕ НЕ ПИКНУЛ! И ГДЕ МЕТАЛ ТЕПЕРЬ? ЕГО НЕТ! А МОГ ПРИВСЕЛЮДНО ЗАЯВИТЬ МЕНЯ ЗАСТАВЛЯЮТ, УГРОЖАЮТ, НО ВИДАТЬ ЕМУ БЫЛО ЧТО СКРЫВАТЬ И ПОШЕЛ ДОГОВОРНЯЧЕК! ВСЕ ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ЯРИКА
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Ну вот наконец то вышел серый кардинал. Человек дела. И слова. Изначально. Работает молча. Очень жёсткий человек. Многие харьковчане уже лет 15 надежду не теряют. Такие вытягивают всё. Жаль у власти скороспелки, дешёвки, пройдохи и мразюки. Чем они берут? А мельтешат фуфлом, гречку в толпу кидают, веру убивают, мораль топчат, и банально тырят всё. Если бы этот стал губернатором Харьковской области---наблюдали бы мы редкую картину взлёта частных самолей, мчащихся джипов с добром, визг и лай подзаборных шавок и ничтожно извивающихся в позе ничтожеств гнид второго фона власти и шелупонь 3 сорта включая неликвид. И Харьков бы наконец стал тем кем и был изначально----технократической вершиной страны! А вдруг!
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а вдруг...
Будет много вякать на зепутатов - будет, как Митталом
Ото тебе и "вдруг" Использование статуса нардепа в личных целях и для давления на правоохранителей должно остаться в прошлом, - Ярославский - Цензор.НЕТ 53
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Да тут в срачке не кругло, и в мозгах убого у многих артистов больших и малых театров-оперетт! Один из самых первых и сильных банков у человека уже лет 25 ---Укрсиббанк! Очень много построено, организовано---ну например работает востановленый цех тяжёлых военных тягачей ХТЗ два года. За очень короткий срок(война ведь), уже отработан проект и будет профинансировано строительство аэропорта в Днепре, как был построен такой в Харькове к Евро-футболу 2012г! Нам всегда не хватало личностей---шелупонь торохканая всё бал правит. А здесь стальной парень.
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вот с кем не кругло, так это с гепой...
а более менее честные - аж бегом Использование статуса нардепа в личных целях и для давления на правоохранителей должно остаться в прошлом, - Ярославский - Цензор.НЕТ 4490
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Було вже одне Яраславскає(Міней Срулевич Губельман).Теж із них.Лютенний безбожник.
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***
если б ложь выбивала зубы
если б лесть вырывала язык
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готовят ярика на выборы в харькове.
от нафталина отряхивают
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Он никогда не пойдёт на выборы,не стремится.Ему неоднократно предлагали самому или посодействовать-никогда никому не предлагал.А Гепа с Дупой и янукович немало крови попили особенно после евро2012.
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Это да ,один барыжный депутат надавил на херсонских мусоров и те ворвались в мой дом и увезли вещи, год прошёл и ни слуху-ни духу ,пойду на них в ГБР заяву напишу ..
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Дві!Дві заяви!Або й три--щоб цілком вже надійно та певно.
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