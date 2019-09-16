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Все про:обстріл (5515) поранення (1514) Донбас (13025) операція Об'єднаних сил (1576)

 Окупанти від початку доби 14 разів відкривали вогонь, поранено 1 захисника України

Російсько-окупаційні війська обстрілювали сили ООС із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнавав поранення", - сказано в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • - поблизу Пищевика з напряму Верхньошироківського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • - неподалік від Новотроїцького з напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;
  • - двічі неподалік Павлополя з напрямками від Українського та Верхньошироківського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • - поблизу Лебединського з напрямку Саханка - зі станкового протитанкового гранатомета;
  • - неподалік від Миколаївки з напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;
  • - поблизу Мар'їнки з напрямку Трудівського - зі стрілецької зброї;
  • - неподалік від Верхньоторецька з напрямку Пантелеймонівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
  • - поблизу Водяного з напрямку Пікуза - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • - двічі неподалік від Луганського з напрямку Нижнього Лозового - з міномета калібру 120 мм і гранатометів різних систем;
  • - поблизу Новотошківського з напряму Донецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • - двічі неподалік від Новолуганського з напряму Доломітне - з мінометів калібру 82 мм.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - повідомили в штабі ООС.

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Окупанти від початку доби 14 разів відкривали вогонь, поранено 1 захисника України 01Окупанти від початку доби 14 разів відкривали вогонь, поранено 1 захисника України 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148768
 
 
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Ну, я так понимаю ранен- это не страшно. Перемирие не нарушено, отношения все теплеют.
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пораенному найскорішого одужання і повного відновлення...
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когда здоровые ребята выпускают из рук автоматы и бессильно плачут опустив голову к земле… когда хирург на улице пытается дрожащими руками закурить сигарету, в то время когда в операционной накрывают чье-то уставшее лицо… когда водителя «скорой» трогают за плечо и тихо говорят - не газуй, степаныч, не надо… не успели !... когда бледная, как смерть, жена, находясь в паутине кататонического шока, отстраненно, на автомате отвечает по телефону - завтра… в 12.. да, приходите…его уже привезли!… когда мать не спит, не ест, не двигается, а только смотрит… смотрит.. смотрит неподвижным взглядом на фото, которое не выпускает из трясущихся рук… когда множество колен становится на землю и множество слез льется из чужих глаз… - вот это все то, что таит в себе фраза «за минувшие сутки погиб….»
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!! Пораненному воїну України скорішого одужання!!!
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