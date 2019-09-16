EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  6168  68
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7469) перейменування (284) Росія (19891)

 Окупанти розглядають можливість перейменувати Крим

Окупаційна влада регіону міркує про те, щоб додати до назви півострова слово "Таврида". Вони вважають, що це дозволить "зміцнити російський статус регіону".

З такою ініціативою виступив так званий "заступник голови рад міністра Криму" Георгій Мурадов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Ідея виникла під час симпозіуму, присвяченого розвитку зв'язків окупованого півострова з Грецією, і знайшла підтримку серед окупаційної адміністрації.

"Мені здається дуже великою ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд із наявним додавання історичне, яке звучало б як Республіка Крим - Таврида, яке застосовувалося в відношенні Тавриди впродовж багатьох-багатьох століть", - зазначив Мурадов.

На думку так званого "глави національно-культурної автономії греків Криму" Іван Шонуса, перейменування дозволило б "зміцнити російський статус півострова".

Читайте також: Російські окупанти залишать Крим так само, як Радянський Союз повернув незалежність балтійським країнам, - Расмуссен

Як аргумент на підтримку перейменування півострова окупанти нагадують, що низка регіонів РФ застосовують у своїй назві історичну частину, наприклад, республіка Саха (Якутія) або Північна Осетія - Аланія.

Таврида - одна з назв Кримського півострова в давнину, вона використовувалася також після його окупації Росією в 1783 році. За часів Російської імперії існувала Таврійська губернія. 21 березня 1918 року на території Криму була проголошена Радянська соціалістична республіка Таврида, яка проіснувала до 30 квітня того ж року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148763
 
 
 Топ коментарі
 
Ставридя, бл...
Ни ума, ни фантазии.
 показати весь коментар
 
дело в том, что Таврида это не только Крым, но причерноморские земли, меняя название Крыму на Таврида, оккупанты прицеливаются в будущем на Херсон и Мелитополь
 показати весь коментар
 
Ответим мятежникам переименованием в Русь-Украина!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
дело в том, что Таврида это не только Крым, но причерноморские земли, меняя название Крыму на Таврида, оккупанты прицеливаются в будущем на Херсон и Мелитополь
 показати весь коментар
 
 
ага интересно как ЭТОТ ПАНИГРЕТИК КАЦАПЫ ДЕБИЛЬНЫЕ СОБИРАЮТСЯ ВТЮХАТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМЛЕЕ ООН??? чтобы внести изменений во все международные документы географические карты законы Уставы...тот Устав ООН .. не вот интересно или как с рехферендумом по Крыму.... типа а нафиг всех мы сами себе решили ну ну ху..лососы хреновые...
 показати весь коментар
 
 
И че кацапы придумать могут толкового? Крымино,Ставридово? Пока что название Крысм с жителями крысянами. Хотя...Можно Крысятиново временно Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым - Цензор.НЕТ 1856
 показати весь коментар
 
 
Бутылкой в анус себе пусть прицелятся.
 показати весь коментар
 
 
Крым это Родина татар.А обитель орды -мокшанские болота-вот там свои больные фантазии и воплощайте
 показати весь коментар
 
Ответим мятежникам переименованием в Русь-Украина!
 показати весь коментар
 
 
Естественно. В чём в чём, а на фронте всяких переименований мы их уделаем вчистую!
 показати весь коментар
 
Ты против возвращения городам и селам исторических названий? Коммуняки так понапереименовывали и документы почистили, что теперь долго расхлебывать нужно будет.
 показати весь коментар
 
В Кацапию переименуйте - статусу добавится!!))))
 показати весь коментар
 
 
Давайте уже добавте ;Бурятия;. А шо, прикольно.
 показати весь коментар
 
 
И среди соевых полно помешаных. Ышо? ырки, таньки итд.
 показати весь коментар
 
 
После ухода раши с крыма, гавностополь нужно переименовать в Корсунь, и вывести нах от туда флот, любой.
 показати весь коментар
 
 
Ну может торговый всё-же оставим? Всё же бухта считается лучшей в мире естественной гаванью.
 показати весь коментар
 
Так по этому ж ***** и оккупировал Крым. Знал пАдлА Шо при смене власти в Украине будет денонсация так называемых харьковских соглашений, а останется большой договор между Украиной и засрашкой которые подписал еще Кучма в 1997-м году. По этому договору **** должен был забрать все свои корыта из Севастополя в 2017-м, короче убраться нах.. Перед этим ***** замутил с Абхазией в 2008-м, готовил место куда его выводить, но что-то пошло не так и просто застолбил побережье Черного моря на всякий случай под видом свАбодной Абхазии.
 показати весь коментар
 
 
ОРХО будет. Отдельные районные Херсонской области
 показати весь коментар
 
 
Прикольно, но лучше сразу Лас-Тавридас, для привлечения ещё игровой индустрии!
 показати весь коментар
 
 
есть встречный ответ почему бы не переименовать Россия-Мордор больше подходит к роисси и жителей
 показати весь коментар
 
 
Крым был, есть и будет в составе Украины.
 показати весь коментар
 
 
А должны были переименовать Крым в Тавриду мы, но потрошиная гнида как могла подыгрывала *****.
 показати весь коментар
 
ЧЁТА КАК-ТО НЕ В ТЕМУ КАЦАПАМ ВСПОМИНАТЬ, ЧТО "ИСКОННО-РОССИЙСКИЙ" КРЫМ НОСИЛ НАЗВАНИЕ ТАВРИДА И ПРИНАДЛЕЖАЛ ГРЕКАМ. МОЖЕТ НЕХОРОШО ПОЛУЧИТЬСЯ Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым - Цензор.НЕТ 4030
 показати весь коментар
 
 
"исконно-российский" звучит как-то не очень... Крым в составе России был всего полтора столетия.
 показати весь коментар
 
Какая Республика у них сейчас? Больные люди. Путин уже их засунул в Южный округ, пусть проснутся! Какой смысл в этом выпендреже, если это военная база и окупированая територрия для всего мира, кроме рассеи??
 показати весь коментар
 
 
Как ни назови чемодан без ручки, он всё равно останется таковым..
 показати весь коментар
 
 
Олег Сенцов. "Добро пожаловать домой, сынок!Это только начало. Скоро ты убедишься, что
ВСЕМ НА ТЕБЯ НАСРАТЬ.
Насрать, что ты отторчал 5 лет в централах.
Насрать, что ты кого-то там хотел взорвать.
ВСЕ УЖЕ ЗАБЫЛИ, ЧЕГО ТЕБЯ ПОСАДИЛИ.
И ты ошибаешься, что ничего не изменилось. Изменилось всё. Ты вернулся совсем не туда, куда думал.
ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ СТРАНА.
Зельц и Ко твой напалм не оценят.
Порох и Ко - сбитые летчики.
ТРУДНЫЙ ВЫБОР.
То, что ты отсидел только твои проблемы.
А будешь ПЫЛИТЬ станешь Надей д`Арк.
Почему? Оч просто."
 показати весь коментар
 
 
то шо написал не удивительно.... єто срез общества.... читай вьіше
 показати весь коментар
 
со строительством водного канала одесса-гданск таврида никакая
 показати весь коментар
 
Але!!)) Кацапье крымское!!!!)))
Какая нахрен РЕСПУБЛИКА Крым-Таврида,!))))
У вас память отшибло??)))))
Вы уже давно не республика!!))
Вы даже не округ!!)))
Не какой-то там край!!)>)
Вы даже в кацапии непонятно с каким статусом!!!))))
Республика)))))/ От это рассмешил)))///
Запомните уроды...Украинский Крым это Кырым но никакая нахрен не ставрида.Переименуйте как лучше Мушкаф(москва упоминается в татарских сказках как деревня среди болот) ну...к примеру на ...***-ло-бад!))
 показати весь коментар
 
 
Кырым - территория монголо-татар как бы
 показати весь коментар
 
Совершенно не влияет. За 300 км от Крыма находится республика Адыгея. Она так же входит в ЮФО. Так что республика Крым в составе Южного федерального округа. Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым - Цензор.НЕТ 8190
 показати весь коментар
 
Когда-то Крым был греческой колонией. Тут греки и россияне нашли точку солидарности.
 показати весь коментар
 
А когда-то скифской. А когда-то сараматской
А когда то там,прости Господи,мамонты срали
Ну и шо?
 показати весь коментар
 
неа там сидели боспорские цори Окупанти розглядають можливість перейменувати Крим - Цензор.НЕТ 312 в степном Крыму сидели скифы по берегам бегали автохоны тавры которые резали то гречишке то отгребали от скфов Окупанти розглядають можливість перейменувати Крим - Цензор.НЕТ 312 потом пришёл пакс Романия и всех постукал Окупанти розглядають можливість перейменувати Крим - Цензор.НЕТ 312
 показати весь коментар
 
Колись у крисму поїхав на екскурсію. Екскурсоводкою була підстаркувата тітка у кримпленовому піджачку, явно колишня дрібна номенклатурниця. Що вона несла!
"От названия народа "Таврьі" произошли многие названия в мире, в том числе Тауер в Лондоне..." Товариство там підібралося тепле і коли тітка розкривала рота про разсєю, її дружньо обривали і вона з незадоволеним виразом мармизи була змушена коригувати свої промови.
 показати весь коментар
 
 
Российские туристы посетили Рим... Экскурсовод, желая оживить водную экскурсию по Тибру, пошутил:
- Не исключено, что русские купцы, побывавшие в Риме, внесли новое слово в русский язык. Говорят, что когда их корабль стоял у набережной, римские воры что-то ночью, оттуда, украли. С тех пор в русском языке появилось слово "стибрить"...
Мрачный голос из группы:
- Простите, а у вас в Пизе, ничего не пропадало?...
 показати весь коментар
 
 
в Риме нет набережной, карту купи
и-да, Тибр похож на реку Апсны в Абхазии
так же "глубок" и каменист
 показати весь коментар
 
Мальчик, а ты читал внимательно, О КАКОМ ВРЕМЕНИ я написал? Купцы что, были в Риме ВЧЕРА? Кроме того, это анекдот, а не "историческое событие"... Это ты только "К-Рыму" рулить способен...
 показати весь коментар
 
 
Тибр - судоходная река , набережная там есть. Правда построена в 19 веке...
 показати весь коментар
 
Крым-тюркское слово,которое постоянно будет напоминать русне,что они там не коренные,а лимита Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым - Цензор.НЕТ 6129
 показати весь коментар
 
 
Крым - славянское слово
означает К-Рыму, т.е. выступ в направлении Царьграда
ордынцы называли полуостров Джалда - массивная головка палицы, "елда"
слово сохранилось в названии городка Ялта
 показати весь коментар
 
Крым - славянское слово
означает К-Рыму, т.е. выступ в направлении Царьграда
*************
Швеція, - українське слово. Там швеці живуть. Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым - Цензор.НЕТ 4349
 показати весь коментар
 
 
Почитай выше... Там тоже "изыски лингвистические", я привёл...
 показати весь коментар
 
 
Оккупационные власти региона думают о том, чтобы добавить к названию полуострова слова "Таврида".

**************

Таурос (ταύρος) - грецькою перекладається, як "бик".
Окупанти, кагбе, натякають, шо в Криму дуже багато кацапської бикоти.

Кацапи, як завжди, бикують, поки їм не дадуть по рогах.
 показати весь коментар
 
 
Пусть лучше назовут Крым-СССР. Совковые пенсы просто обделаются от экстаза. Они же гАлАсовали за колбасу по 2-10 и водяру по 3-62. Членин им навстречу.
 показати весь коментар
 
Крым - украинский... Крысм - российкий...
Что еще придумывать? Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым - Цензор.НЕТ 6238
 показати весь коментар
 
Пан атаман Грициян Таврический..я сам себе Петлюра.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору