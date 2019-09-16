 Окупанти розглядають можливість перейменувати Крим

З такою ініціативою виступив так званий "заступник голови рад міністра Криму" Георгій Мурадов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
Ідея виникла під час симпозіуму, присвяченого розвитку зв'язків окупованого півострова з Грецією, і знайшла підтримку серед окупаційної адміністрації.
"Мені здається дуже великою ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд із наявним додавання історичне, яке звучало б як Республіка Крим - Таврида, яке застосовувалося в відношенні Тавриди впродовж багатьох-багатьох століть", - зазначив Мурадов.
На думку так званого "глави національно-культурної автономії греків Криму" Іван Шонуса, перейменування дозволило б "зміцнити російський статус півострова".
Як аргумент на підтримку перейменування півострова окупанти нагадують, що низка регіонів РФ застосовують у своїй назві історичну частину, наприклад, республіка Саха (Якутія) або Північна Осетія - Аланія.
Таврида - одна з назв Кримського півострова в давнину, вона використовувалася також після його окупації Росією в 1783 році. За часів Російської імперії існувала Таврійська губернія. 21 березня 1918 року на території Криму була проголошена Радянська соціалістична республіка Таврида, яка проіснувала до 30 квітня того ж року.
Ни ума, ни фантазии.
ВСЕМ НА ТЕБЯ НАСРАТЬ.
Насрать, что ты отторчал 5 лет в централах.
Насрать, что ты кого-то там хотел взорвать.
ВСЕ УЖЕ ЗАБЫЛИ, ЧЕГО ТЕБЯ ПОСАДИЛИ.
И ты ошибаешься, что ничего не изменилось. Изменилось всё. Ты вернулся совсем не туда, куда думал.
ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ СТРАНА.
Зельц и Ко твой напалм не оценят.
Порох и Ко - сбитые летчики.
ТРУДНЫЙ ВЫБОР.
То, что ты отсидел только твои проблемы.
А будешь ПЫЛИТЬ станешь Надей д`Арк.
Почему? Оч просто."
Какая нахрен РЕСПУБЛИКА Крым-Таврида,!))))
У вас память отшибло??)))))
Вы уже давно не республика!!))
Вы даже не округ!!)))
Не какой-то там край!!)>)
Вы даже в кацапии непонятно с каким статусом!!!))))
Республика)))))/ От это рассмешил)))///
Запомните уроды...Украинский Крым это Кырым но никакая нахрен не ставрида.Переименуйте как лучше Мушкаф(москва упоминается в татарских сказках как деревня среди болот) ну...к примеру на ...***-ло-бад!))
А когда то там,прости Господи,мамонты срали
Ну и шо?
"От названия народа "Таврьі" произошли многие названия в мире, в том числе Тауер в Лондоне..." Товариство там підібралося тепле і коли тітка розкривала рота про разсєю, її дружньо обривали і вона з незадоволеним виразом мармизи була змушена коригувати свої промови.
- Не исключено, что русские купцы, побывавшие в Риме, внесли новое слово в русский язык. Говорят, что когда их корабль стоял у набережной, римские воры что-то ночью, оттуда, украли. С тех пор в русском языке появилось слово "стибрить"...
Мрачный голос из группы:
- Простите, а у вас в Пизе, ничего не пропадало?...
и-да, Тибр похож на реку Апсны в Абхазии
так же "глубок" и каменист
означает К-Рыму, т.е. выступ в направлении Царьграда
ордынцы называли полуостров Джалда - массивная головка палицы, "елда"
слово сохранилось в названии городка Ялта
означает К-Рыму, т.е. выступ в направлении Царьграда
*************
Швеція, - українське слово. Там швеці живуть.
**************
Таурос (ταύρος) - грецькою перекладається, як "бик".
Окупанти, кагбе, натякають, шо в Криму дуже багато кацапської бикоти.
Кацапи, як завжди, бикують, поки їм не дадуть по рогах.
Что еще придумывать?