 Окупанти розглядають можливість перейменувати Крим

З такою ініціативою виступив так званий "заступник голови рад міністра Криму" Георгій Мурадов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Ідея виникла під час симпозіуму, присвяченого розвитку зв'язків окупованого півострова з Грецією, і знайшла підтримку серед окупаційної адміністрації.

"Мені здається дуже великою ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд із наявним додавання історичне, яке звучало б як Республіка Крим - Таврида, яке застосовувалося в відношенні Тавриди впродовж багатьох-багатьох століть", - зазначив Мурадов.

На думку так званого "глави національно-культурної автономії греків Криму" Іван Шонуса, перейменування дозволило б "зміцнити російський статус півострова".

Читайте також: Російські окупанти залишать Крим так само, як Радянський Союз повернув незалежність балтійським країнам, - Расмуссен

Як аргумент на підтримку перейменування півострова окупанти нагадують, що низка регіонів РФ застосовують у своїй назві історичну частину, наприклад, республіка Саха (Якутія) або Північна Осетія - Аланія.

Таврида - одна з назв Кримського півострова в давнину, вона використовувалася також після його окупації Росією в 1783 році. За часів Російської імперії існувала Таврійська губернія. 21 березня 1918 року на території Криму була проголошена Радянська соціалістична республіка Таврида, яка проіснувала до 30 квітня того ж року.