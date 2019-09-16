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 Політика України
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Все про:Словаччина (121) Північний потік (362) Гончарук_Олексій (83) Чапутова Зузана (5)

 Словаччина підтримує Україну в питанні будівництва "Північного потоку-2", - президент Чапутова на зустрічі з Гончаруком

В Україні досі існує пострадянський вплив на енергетику, який необхідно мінімізувати, тому пріоритет Уряду на наступні декілька років — створити конкуренцію на ринку енергетики.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, яка перебуває в Україні з офіційним візитом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Будемо раді, якщо частиною цього та інших українських ринків будуть і словацькі компанії. Адже Словаччина — наш добрий сусід, з якою у нас є спільна історія", — зазначив Гончарук.

У свою чергу президент Словацької Республіки наголосила, що її країна підтримує Україну на міжнародній арені.

"Словаччина підтримує позицію, яку займає Україна щодо "Північного Потоку-2", Російської Федерації, а також наміри України щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО", — наголосила пані Чапутова.

Прем’єр-міністр України додав, що Уряд починає впровадження низки важливих реформ. У планах Кабінету Міністрів – відновити інфраструктуру країни, реформувати залізницю та змінити правила використання внутрішніх річок. Останнє дозволить повністю оновити систему перевезень всередині країни. Олексій Гончарук додав, що його команда планує провести велику реформу освіти та науки, а також завершити реформу охорони здоров‘я, яку було розпочато два роки тому. Окрім цього, особливу увагу політики приділили питанню боротьби з контрабандою на українсько-словацькому кордоні.

"Наші країни мають і спільні складнощі. Ми маємо разом побороти контрабанду. Для цього можемо спробувати обговорити систему обміну інформацією про переміщення митних товарів. Я дуже сподіваюся, що наступного разу, коли поїду на кордон України зі Словаччиною, це не буде пов‘язано із боротьбою з контрабандою", — сказав Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148761
 
   
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Заголовок такой, будто бы Украина строит этот поток-2.
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Я сам прочитал, что Украина и Словакия поддерживает северный поток-2.
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В Украине до сих пор существует постсоветское влияние на энергетику, которое необходимо минимизировать

поржалЪ... Словакия поддерживает Украину в вопросе строительства "Северного потока-2", - президент Чапутова на встрече с Гончаруком - Цензор.НЕТ 879 это не та ли гордая Словакия, которая уже более 40 лет зависит от газпромовского газа чуть больше, чем полностью...прям как важный карапуз, учащий других подслушанными у взрослых словами...
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Думаю что проще тут. Красивая тётка за свой народ думает. Это первая заповедь президента в любой стране кроме одной. Газок то из Словакии нам идёт. Копеечка кап-кап в бюджетик. А там той Словакии---Братислава с окресностями! Лафа! Мир давно живёт сверх рационально. Чем получается---тем и зарабатывают!
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Словакия транзитная страна, через неё газ идёт в Чехию и Австрию. При постройке СП-2 газ пойдёт в Чехию и Австрию через Германию.
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Словакия кацапий подхалим, голосование в ПАРЬЕ все показало.
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не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, бо її там не було...
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