 Мати Джумаєва звинувачує мене, я боюся за своє життя, - волонтер Однорог, що зробила резонансною справу колишнього найманця "ДНР"

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.

В даний момент Однорог перебуває в Грузії. Про те, що сталося, вона дізналася від військовослужбовців.

"Мама Джумаєва звинувачує у вбивстві саме мене. Фізично не я його вбила. Я зробила все для того, щоб про нього дізналася вся країна. Але сьогодні мені вже страшно за моє власне життя. Раніше мати Джумаєва погрожувала моїй мамі, дзвонила мені. Спершу пропонувала гроші - нібито на допомогу нашим військовим. Це було просто смішно чути. Також як і Джумаєв, коли відкрив свою піцерію, вивісив синьо-жовтий прапор і написав "ветеранам АТО знижка 10%". А потім мені погрожували - і Джумаєв, і Кірсанов (це коректувальник, якого суд також відпустив). Він ще коли був за ґратами говорив: "Чекай, до тебе прийдуть. Ти не посміхайся".

І мама Джумаєва погрожувала - щоб я "залишила в спокої її дитину". І сьогодні мені скинули відео, на якому вона сидить, плаче і у всьому звинувачує мене. Я вважаю, що винна вона сама в тому, що виростила вбивцю. Нехай вона скаже це мамам морпіхів, яких я проводжаю - їм по 21, 23, 24 роки", - розповіла волонтер.

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Однорог не виключила того, що звертатиметься в СБУ, оскільки боїться за своє життя:

"Я тепер боюся повертатися, і не знаю, що мені робити. Мені і так раніше погрожували, писали навіть із Донецька, - до цього я звикла. Але те, що сталося - це серйозно. Буду дзвонити в СБУ і думати, що мені далі робити. Я розумію, що їй нема чого втрачати, і якщо вона звинувачує мене, то наступною жертвою, як помста, можу стати я".

Вона нагадала, що в останні півроку активісти Маріуполя домагалися того, щоб Джумаєва було покарано за вбивства українських воїнів.

"Про Джумаєва я дізналася півроку тому - в грудні, коли він прийшов погрожувати дружині глави нашої районної ради. За цей час я підняла його справу і зробила її резонансною. Я їздили до нього на суди, підключила всі можливі ЗМІ. Завдяки нам про нього дізналася вся Україна. І коли місяць тому його знову звільнили, то для мене це стало шоком. Тому що ми робили все можливе, щоб він сидів за ґратами. Ми навіть писали листа президенту, в якому наголосили, що Конституційний суд вніс доповнення про те, що бойовиків не можна звільняти під домашній арешт. Але жодної відповіді ми не отримали. Але я про це говорила скрізь, аж до президента. Тому мати Джумаєва звинувачує саме мене", - додала вона, зазначивши, що у неї немає припущень з приводу того, хто міг убити колишнього найманця РФ.

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Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.