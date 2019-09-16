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Все про:Маріуполь (589) вбивство (1901) волонтери (511) Джумаєв (4) Однорог Галина (6)

 Мати Джумаєва звинувачує мене, я боюся за своє життя, - волонтер Однорог, що зробила резонансною справу колишнього найманця "ДНР"

Маріупольський волонтер Галина Однорог, що зробила резонансною справу бойовика "ДНР" Романа Джумаєва, якого сьогодні знайшли вбитим, побоюється за своє життя.

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.

В даний момент Однорог перебуває в Грузії. Про те, що сталося, вона дізналася від військовослужбовців.

"Мама Джумаєва звинувачує у вбивстві саме мене. Фізично не я його вбила. Я зробила все для того, щоб про нього дізналася вся країна. Але сьогодні мені вже страшно за моє власне життя. Раніше мати Джумаєва погрожувала моїй мамі, дзвонила мені. Спершу пропонувала гроші - нібито на допомогу нашим військовим. Це було просто смішно чути. Також як і Джумаєв, коли відкрив свою піцерію, вивісив синьо-жовтий прапор і написав "ветеранам АТО знижка 10%". А потім мені погрожували - і Джумаєв, і Кірсанов (це коректувальник, якого суд також відпустив). Він ще коли був за ґратами говорив: "Чекай, до тебе прийдуть. Ти не посміхайся".

І мама Джумаєва погрожувала - щоб я "залишила в спокої її дитину". І сьогодні мені скинули відео, на якому вона сидить, плаче і у всьому звинувачує мене. Я вважаю, що винна вона сама в тому, що виростила вбивцю. Нехай вона скаже це мамам морпіхів, яких я проводжаю - їм по 21, 23, 24 роки", - розповіла волонтер.

Читайте також: Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця

Однорог не виключила того, що звертатиметься в СБУ, оскільки боїться за своє життя:

"Я тепер боюся повертатися, і не знаю, що мені робити. Мені і так раніше погрожували, писали навіть із Донецька, - до цього я звикла. Але те, що сталося - це серйозно. Буду дзвонити в СБУ і думати, що мені далі робити. Я розумію, що їй нема чого втрачати, і якщо вона звинувачує мене, то наступною жертвою, як помста, можу стати я".

Вона нагадала, що в останні півроку активісти Маріуполя домагалися того, щоб Джумаєва було покарано за вбивства українських воїнів.

"Про Джумаєва я дізналася півроку тому - в грудні, коли він прийшов погрожувати дружині глави нашої районної ради. За цей час я підняла його справу і зробила її резонансною. Я їздили до нього на суди, підключила всі можливі ЗМІ. Завдяки нам про нього дізналася вся Україна. І коли місяць тому його знову звільнили, то для мене це стало шоком. Тому що ми робили все можливе, щоб він сидів за ґратами. Ми навіть писали листа президенту, в якому наголосили, що Конституційний суд вніс доповнення про те, що бойовиків не можна звільняти під домашній арешт. Але жодної відповіді ми не отримали. Але я про це говорила скрізь, аж до президента. Тому мати Джумаєва звинувачує саме мене", - додала вона, зазначивши, що у неї немає припущень з приводу того, хто міг убити колишнього найманця РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коли не працює система, працює нація", - волонтерка Однорог про вбивство бойовика "ДНР" Джумаєва

Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148758
 
   
 Топ коментарі
 
Мати утилізованого терориста повинна винити тільки себе за те, що породила та виростила такого виродка.. Терористи , найбезпечніше для вас місце перебування - це в'язниця, не виходьте звідти - навіть якщо судді вас і відпускають..
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а що проблема, маму цього виродка джумаєва також пристрелити, щоб не смерділа?
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Его надо возвращать в морг
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Терориста треба садити за грати на максимальний термін позбавлення свободи, чи знищувати. Це є НОРМАЛЬНА практика поведінки з терористами в усьому демократичному світі. Якщо суд не працює, то працюють механізми знищення. Не розумію, в чому справа? На що скаржиться мати терориста?
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Запоріжська область знову дає Украіні жару! Сепари там вже прописались конкретно. На цю дурну "акцію" могли піти тільки вороги, бо він навіть СБУ вже був не потрібний. В Запоріжжі все пробують розхитати ситуацію- бардак в Запоріжжі, наступ лавинний і відкриття води до Криму і дорога по узбережжі. Думається,що чекати вже недовго. Війська в РФ перекинцті ще др кордонів з Украіною. А цей "нормандський формат" лише прикриття для захоплення!
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Якщо є погрози з боку матері терориста в бік його викривачів, то матір терориста має бути за гратами, чи має піти за своїм сином, як терористка. Що тут не зрозумілого?! З терористами в демократичному світі НІХТО переговорів не веде. Це є аксіомою взаємин Держави з терористами. Отже, до справи!
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Конституционный суд внес дополнение о том, что боевиков нельзя освобождать под домашний арест Мати Джумаєва звинувачує мене, я боюся за своє життя, - волонтер Однорог, що зробила резонансною справу колишнього найманця "ДНР" - Цензор.НЕТ 7008
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ППЦ. Ну в какой стране МИРА еще может быть такая шиза???
Террорист мало того что НЕ сидит, а еще пицерию открывает. Это ППЦ. Ватный мариуполь отжигает. "Вожди" мариуполя тоже видно "не ф курсе". Судья видно думает "а вдруг придут руцкие свиньи..." потому и домашний арест.
КАК террорист может быть под домашним арестом? Завтра что маньяка отпустить? убийцу?
Или пойдете дальше - назначите "цену" за граждан Украины?
То что сдох - приятно, надеюсь и второго выродка найдет награда. Слава безымянному герою Украины.
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