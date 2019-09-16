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 Київські новини
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 Кличко ініціював аудит усіх підрозділів КМДА та всіх столичних комунальних підприємств

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України щодо здійснення державного фінансового аудиту діяльності структур Київської міської державної адміністрації, комунальних підприємств та інших підрозділів за 2015-19 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

"З огляду на поширювану в ЗМІ інформацію про нібито бюджетні зловживання в місті Києві, звертаюся до вас щодо проведення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю", - йдеться у зверненні Кличка на ім'я голови Державної аудиторської служби.

Як повідомлялося, керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), колишній генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко звернувся до прем'єрміністра України Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності Кличка, КМДА і підлеглих структур.

За його словами, близько 200 кримінальних проваджень щодо чиновників КМДА, розпочатих за часів мера Кличка, "так і не було доведено до фінального завершення", "жодного злодія - за ґратами".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148757
 
 
 Топ коментарі
 
Що знов, почнеться ,чергове очковтіратільство ???
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Кличко будет делать вид, что он не вор вовсе, а боксёр...
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Все это хорошо, но очень скучно, народу дела нет, да и всем остальным. Проще обьявить человека вором на всю страну, а потом пущай отмывается...
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У Кличка с детства было призвание быть мэром большого города. Наверное это должен был быть Нью-Йорк.
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Киев тоже сойдет. А у вас какое призвание, говном кидаться, вы наверно кацап?
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нууу, если против свыни и его подельников, так ватник? ну тогда вся страна такая
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Кличко будет делать вид, что он не вор вовсе, а боксёр...
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а ты будешь делать вид что ты сказал умную вещь?)))
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не верю в Ткаченкину самодеятельность, его самого, с его г+г, копнуть поглубже, хватит на проблемы с воз и телегу, это бурятик старается для бабушки бени....лакомый кусочек!
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вот так играют на опережение...
встречный удар, этот клоун ткаченко готов???
молодец кличко...))))
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правильно
кличко иницировал, а клоун "обратился с просьбой" к другому клоуну...
если вы не видите разницы, то ничем не могу помочь
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ПОРОХОБОТ Кличко ініціював аудит усіх підрозділів КМДА та всіх столичних комунальних підприємств - Цензор.НЕТ 2561 Кличко ініціював аудит усіх підрозділів КМДА та всіх столичних комунальних підприємств - Цензор.НЕТ 6242

ТЫ КУРИШЬ ШОТА НЕ ТО или ТАКОЙ ПО ЖИЗНИ?

В ЭТОЙ СТАТЬЕ НАПИСАНО: Учитывая распространяемую в СМИ информацию о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам за проведением Государственной аудиторской службой проверки...........................................

ТО ЕСТЬ: КЛИЧКО ОБРАТИЛСЯ С ПРОВЕДЕНИЕМ АУДИТА ПОСЛЕ ЗАПРОСА ТКАЧЕНКО.












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хм, аудит это крутааааап
......
только вопрос - аудит аудтом, но что будут проверять ?
......
педалик закажет аудит туалета и будет бумажками маякать
......
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эр Киева Виталий Кличко обратился к Государственной аудиторской службы Украины по осуществлению государственного финансового аудита деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-19 годы.

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КЛИЧКО НУЖНО БЫЛО ИНИЦИИРОВАТЬ АУДИТ НА ПРОТЯЖЕНИИ 4 лет РАБОТЫ, А НЕ ПОСЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ в СМИ

ТЫ ХОЗЯИН В ГОРОДЕ и ДОЛЖЕН БЫЛ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ СТРУКТУРЫ КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

А СДЕЛАЛ ОН ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ, ШОБЫ ПОТОМ СКАЗАТЬ, ТИПА: ШО ОН ПРОВЕЛ АУДИТ и ВЫЯВИЛ КОРРУПЦИОНЕРОВ т.е. КОНТРОЛЬ С ЕГО СТОРОНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ

НО!!! ПОЧЕМУ КЛИЧКО ЗНАЯ ОБ ОТКРЫТИИ 200 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ в ОТНОШЕНИИ ЕГО ЧИНОВНИКОВ из КГГА НА ПРОТЯЖЕНИИ 4 лет НИ ОДНОГО РАЗУ НЕ ПРОВЕЛ АУДИТ?

ЗНАЧИТ ОН ВСЕ ЗНАЛ ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ЕГО РАБОТНИКИ и ПОЧТИ НАВЕРНЯКА БЫЛ С НИМИ В ДОЛЕ.
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Народ уже провел свой аудит деятельности Кличко. Все его депутаты в пролете.
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