 Кличко ініціював аудит усіх підрозділів КМДА та всіх столичних комунальних підприємств

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.
"З огляду на поширювану в ЗМІ інформацію про нібито бюджетні зловживання в місті Києві, звертаюся до вас щодо проведення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю", - йдеться у зверненні Кличка на ім'я голови Державної аудиторської служби.
Як повідомлялося, керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), колишній генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко звернувся до прем'єрміністра України Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності Кличка, КМДА і підлеглих структур.
За його словами, близько 200 кримінальних проваджень щодо чиновників КМДА, розпочатих за часів мера Кличка, "так і не було доведено до фінального завершення", "жодного злодія - за ґратами".
встречный удар, этот клоун ткаченко готов???
молодец кличко...))))
кличко иницировал, а клоун "обратился с просьбой" к другому клоуну...
если вы не видите разницы, то ничем не могу помочь
ТЫ КУРИШЬ ШОТА НЕ ТО или ТАКОЙ ПО ЖИЗНИ?
В ЭТОЙ СТАТЬЕ НАПИСАНО: Учитывая распространяемую в СМИ информацию о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам за проведением Государственной аудиторской службой проверки...........................................
ТО ЕСТЬ: КЛИЧКО ОБРАТИЛСЯ С ПРОВЕДЕНИЕМ АУДИТА ПОСЛЕ ЗАПРОСА ТКАЧЕНКО.
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только вопрос - аудит аудтом, но что будут проверять ?
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педалик закажет аудит туалета и будет бумажками маякать
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КЛИЧКО НУЖНО БЫЛО ИНИЦИИРОВАТЬ АУДИТ НА ПРОТЯЖЕНИИ 4 лет РАБОТЫ, А НЕ ПОСЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ в СМИ
ТЫ ХОЗЯИН В ГОРОДЕ и ДОЛЖЕН БЫЛ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ СТРУКТУРЫ КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
А СДЕЛАЛ ОН ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ, ШОБЫ ПОТОМ СКАЗАТЬ, ТИПА: ШО ОН ПРОВЕЛ АУДИТ и ВЫЯВИЛ КОРРУПЦИОНЕРОВ т.е. КОНТРОЛЬ С ЕГО СТОРОНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ
НО!!! ПОЧЕМУ КЛИЧКО ЗНАЯ ОБ ОТКРЫТИИ 200 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ в ОТНОШЕНИИ ЕГО ЧИНОВНИКОВ из КГГА НА ПРОТЯЖЕНИИ 4 лет НИ ОДНОГО РАЗУ НЕ ПРОВЕЛ АУДИТ?
ЗНАЧИТ ОН ВСЕ ЗНАЛ ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ЕГО РАБОТНИКИ и ПОЧТИ НАВЕРНЯКА БЫЛ С НИМИ В ДОЛЕ.