 Заробітчани в Польщі не хочуть працювати за "мінімалку", - дослідження

Про це свідчить дослідження Фонду підтримки мігрантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Так, більше 50% опитаних українців, які працюють у Польщі, очікують значно більшої зарплати, ніж мінімальна. Вони хочуть отримувати від 13 до 20 злотих на руки за годину роботи (від 3 до 4,6 євро).

Учасники опитування очікують від роботодавців також інших елементів соціального пакету, перш за все безкоштовного житла, додаткової грошової винагороди, приватних медичних послуг і, наприклад, безкоштовного мобільного зв'язку.

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Майже половина українців не погодилася би працювати у Польщі без підписаного договору.

Опитування було проведено серед 855 дорослих працівників з України за допомогою прямого індивідуального інтерв'ю.