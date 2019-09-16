 Заробітчани в Польщі не хочуть працювати за "мінімалку", - дослідження

Про це свідчить дослідження Фонду підтримки мігрантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
Так, більше 50% опитаних українців, які працюють у Польщі, очікують значно більшої зарплати, ніж мінімальна. Вони хочуть отримувати від 13 до 20 злотих на руки за годину роботи (від 3 до 4,6 євро).
Учасники опитування очікують від роботодавців також інших елементів соціального пакету, перш за все безкоштовного житла, додаткової грошової винагороди, приватних медичних послуг і, наприклад, безкоштовного мобільного зв'язку.
Майже половина українців не погодилася би працювати у Польщі без підписаного договору.
Опитування було проведено серед 855 дорослих працівників з України за допомогою прямого індивідуального інтерв'ю.
Те-же уборщики клубники на полях юга Херсноской области получали в сезон 1000 грн. в день. Уборка лука - от 500 грн в день. Есть смысл ехать в Польшу и получать 500-600 евро за подобную работу?
НДФЛ...или его аналог в Польше тоже есть...
12000 / 24 / 27,5 = 18,2
15000 / 24 / 27,5 = 22,7
Почти 3 евро в день
ПЛОХО, ЧТО В УКРАИНЕ ТАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. РАБОТНИКИ - НИКТО НЕ ХОЧЕТ ТРЕБОВАТЬ (ПРОЩЕ УЕХАТЬ), РАБОТОДАТЕЛИ - НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ ДОСТОЙНО.
Особое внимание обратите на Габон (!) и Гондурас (!). Не ту страну назвали Гондурас!
Армения-$114, Чад-$120, Монголия-$124, Пакистан-$142, Азербайджан-$147, Молдова-$156, Украина-$167, Россия-$169, Алжир-$170, Конго-$170, Албания-$241, Черногория-$248, Бразилия-$260, Габон-$260, Болгария-$325, Гондурас-$374,
Турция-$467, Польша-$598, Словакия-$600, Португалия-$807, Словения-$1002, Франция-$1806, Германия-$1818, Нидерланды-$1851, Люксембург-$2354, Швейцария-$3250.
Сейчас примут закон номер 2000....бюджет на 2020 год...и в нем будет установлена более высокая сумма минимальной зарплаты.....
В Германии такие деньги платят работнику ..потому что он РАБОТАЕТ...и от ОТРАБАТЫВАЕТ такие деньги..... в Германии ВВП на душу населения знаете или и тут знать не желаете..??
Есть и такая статистика: производительность труда в разных странах. Так вот, согласно этой статистике, в Украине по отношению к другим странам производительность не сильно отличается. Просто результаты труда присваиваются власть имущими. А если и есть отставание в производительности труда, так это опять задача для правительства. Не надо мне рассказывать что все работники в Украине на работе везде дурака валяют. На первый раз про "идиота" прощаю.
затримка зарплати...це аврал! невиплата зарплати (таке буває при банкрутстві) це катастрофа: біржа праці виплачує до 70%...
Бізнесмени середнього бізнесу не літають на своїх джетах і не плавають по 3-и міцяці на своїх яхтах, а "боряться" з конкуренцією на всіх фронтах...
https://www.youtube.com/watch?v=4mJuPd0DQa0
как в Германии меняют люк...сколько на это требуется людей...и сколько времени...и сколько люков они могут в день заменить...
А потом прикинь..сколько людей и сколько времени нужно для этого в Украине....и сколько потом еще нужно будет людей и времени ...что ыб убрать то гавно которое они за собой оставят....
Вот когда в Украине начнут работать так как в Германии...тогда и можно будет говорить о зарплатах как в Германии....
А вот размер минимальной оплаты труда зависит не от желания...а от состояния экономики...и просто так его написать 400 или 500 или 1000 баксов нельзя.....
Ontario's Minimum Wage is $14.00 an Hour
As of January 1st, 2018, the minimum wage in Ontario is set as follows:
Category Wage Rate
General $14.00 per hour
Students (under 18 years old) $13.15 per hour
Liquor Servers $12.20 per hour
Homeworkers $15.40 per hour
Hunting and Fishing Guides $70.00 per day (less than five consecutive hours in a day);
$140.00 per day (five or more hours in a day, whether or not the
hours are consecutive)
Minimum wage is not set to increase until 2020, at which point it will link to inflation.