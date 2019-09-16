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Все про:заробітна плата (561) Польща (1935) українці (1100) заробітчани (249)

 Заробітчани в Польщі не хочуть працювати за "мінімалку", - дослідження

Українські громадяни, працевлаштовані в Польщі, переважно розраховують на зарплату, що перевищує мінімальну. Вони прагнуть заробляти від 3 до 4,6 євро на годину.

Про це свідчить дослідження Фонду підтримки мігрантів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Так, більше 50% опитаних українців, які працюють у Польщі, очікують значно більшої зарплати, ніж мінімальна. Вони хочуть отримувати від 13 до 20 злотих на руки за годину роботи (від 3 до 4,6 євро).

Учасники опитування очікують від роботодавців також інших елементів соціального пакету, перш за все безкоштовного житла, додаткової грошової винагороди, приватних медичних послуг і, наприклад, безкоштовного мобільного зв'язку.

Читайте також: 26 громадян України затримано в Польщі за роботу на підпільному виробництві з фасування сигарет

Майже половина українців не погодилася би працювати у Польщі без підписаного договору.

Опитування було проведено серед 855 дорослих працівників з України за допомогою прямого індивідуального інтерв'ю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148754
 
 
 Топ коментарі
 
Зато в Украине власть считает ,что украинцы это быдло которое должно ишачить за миску баланды .. Заробитчане в Польше не хотят трудиться за "минималку", - исследование - Цензор.НЕТ 233
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В маленькой Дании коммунисты никогда не были при власти, у вас не было ленина, сталина, хрущева, брежнева, у вас не было колхозов и Гулага, у вас не было "соцлагеря" и, главное, вы, 360 лет не были колонией отсталого московитского лаптя.
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там хоть ходишь по ровным дорогам, а главное - меньше быдла
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В маленькой Дании в час 10 евро , а в большой Украине даже 3 не хотят платить? Вы же за это голосовали? Сделайте это ещё раз
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Какую мЄтодічку сбросілі такую и постит... Заробитчане в Польше не хотят трудиться за "минималку", - исследование - Цензор.НЕТ 2689
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В большой Украине Петя Рошен платит 3 евро в день, как и его попутчик Ахметов пока ренту на руду не повысили.
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Зарлата обычного кондитера в Рошене - от 15 тыс., зарплата упаковщика - от 12 тыс. Заплаты технологов и выше особенно не раскрывают, как во всех нормальных фирмах Но существенно больше 1000 баксов. И многие технологи (мои знакомые в том числе) с Мариуполя после закрытия там фабрики перебрались на ПМЖ в Винницу. Поэтому лучше промолчи, чем выглядеть ноющим идиотом.

Те-же уборщики клубники на полях юга Херсноской области получали в сезон 1000 грн. в день. Уборка лука - от 500 грн в день. Есть смысл ехать в Польшу и получать 500-600 евро за подобную работу?
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А 15 и 12 тыс грн в месяц - это сколько евро в день - ты посчитал?
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более того надо сминусовать НДФЛ+АТО 19,5% с этих сумм. А так же оренду жилья, коммуналку (что в странах типа Польши дают или на халяву или за символическую плату) и стоит учесть более дорогие продукты питания в Украине. Это так навскидку.
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Ага...вот только семья в Украине...продолжает платить коммуналку или аренду жилья..... семья в Украине в это время кушает продукты...на деньги заработанные ранеев Польше...
НДФЛ...или его аналог в Польше тоже есть...
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НДФЛ есть только зарплаты никто не озвучивает до налогообложения как в Украине. Семьи разные есть, кто-то и парами едет. Кто-то снимает жильё, а не живёт в халявном и работают вдвоём.
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В двоем это мизер от общей массы... а большинство семья...дети.. тут...а он там....
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А кто то живет на паркинге в машине пол года)))
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Сказочник. В большинстве стран запада нет понятия "грязной" и "чистой" зарплаты. Там тебе дают просто зарплату, а налоги и социальные отчисления работник с нее платит уже сам.
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И это к стати правильно...потому что половина зебобиков не знает что реально их зарплата на 19,5 процентов выше чем они получают....
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15 тысяч...это примерно 3 евро в час.... это мечта многих заробитчан в Польше...
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Если тебя плохо научили арифметике в твоем ПТУ, та и быть - подскажу. Горяздо больше 3 евро:
12000 / 24 / 27,5 = 18,2
15000 / 24 / 27,5 = 22,7

Почти 3 евро в день Заробитчане в Польше не хотят трудиться за "минималку", - исследование - Цензор.НЕТ 5268
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б*же, да шо тя так колышёт как тут то? мы просто неправильно читали молитвочки и Яхве помогал московитам, но теперь все будет хорошо. вопросы есть? из-за Яхве не 3 евро в час, кто не верит - еретик.
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лучше напиши сколько стоит хлеб, молоко, коммуналка, развлечения?хахаха
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Зато в Украине власть считает ,что украинцы это быдло которое должно ишачить за миску баланды .. Заробитчане в Польше не хотят трудиться за "минималку", - исследование - Цензор.НЕТ 233
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Низкой квалификации платят 500-600 евро в месяц.
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Обязательно ехать в Польшу чтобы заработать 600 евро за месяц?
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там хоть ходишь по ровным дорогам, а главное - меньше быдла
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а в Украине везде заработают эту сумму учитывая халявное жильё и дешёвую по украинским меркам еду? Заробитчане в Польше не хотят трудиться за "минималку", - исследование - Цензор.НЕТ 324
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В маленькой Дании коммунисты никогда не были при власти, у вас не было ленина, сталина, хрущева, брежнева, у вас не было колхозов и Гулага, у вас не было "соцлагеря" и, главное, вы, 360 лет не были колонией отсталого московитского лаптя.
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16 тыс в Украине заработать не проблема, тем кто хочет. Одна заминка, теперь Фсе ***********, уселись на диванах, ждут манны небесной!
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можно, но за такую же работу в Польше не говоря о странах по дальше и денежнее заплатят минимум в 2 раза больше этой суммы.
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Заплатят столько сколько ты заработаешь...и если тебе платят 3 евро в час...значит добавочной стоимости ты должен принести предприятию за этот час...евриков эдак под 30...
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добавленную стоимость приносит не только работник но и ОВФ дятел обосцанный.
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Во ты придурь зеленая... ОВФ...амортизируется....и прибыли само по себе без работника не приносит.... Заробитчане в Польше не хотят трудиться за "минималку", - исследование - Цензор.НЕТ 42
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Ты наверное с Марса, приедь в провинциальный городок и посмотри, большинство получает минималку, а сколько таких городков, поселков, сел. Ни одного предприятия, а комунальщикам и тех денегне выплачивают вовремя. Глазенки ты открой, на всех Рошена не хватит.
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Конечно не хотят. Поэтому скоро повысят.
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хтось хоче працювати 6 днів на тиждень по 12 годин в день ? При такому графіку велика втома.
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Як там хтось казав - гроші - це вітаміни. Але команда Зеленського зробила так, щоб не стався авітамінозу. То ж пора її замурувати в бетон.
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ВО, УЖЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД. И ПОЛЬША НАВЕРНЯКА СДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ.

ПЛОХО, ЧТО В УКРАИНЕ ТАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. РАБОТНИКИ - НИКТО НЕ ХОЧЕТ ТРЕБОВАТЬ (ПРОЩЕ УЕХАТЬ), РАБОТОДАТЕЛИ - НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ ДОСТОЙНО.
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Содержание Зеленского обойдётся Украине в $40 млн, или 1 млрд грн в 2020 году, а не за жирно ему будет!?
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читаю долбодятлов и смеюсь)))))))))))))))p.s. 15 злотых в час( Польша, Силезия)
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чудик! прибавь к этой "почти минималке" бесплатное проживание и бесплатный проезд!
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а потом сравни с нашей "минималкой"!
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Есть такое понятие - МРОТ - минимальный размер оплаты труда. Этот показатель - не статистика, а закон. Неплохо бы нашей новой Зе-команде принять закон о МРОТ. После принятия закона все работодатели будут вынуждены содержать у себя не рабов, а сотрудников. Ниже приведены данные о МРОТ в разных странах.
Особое внимание обратите на Габон (!) и Гондурас (!). Не ту страну назвали Гондурас!

Армения-$114, Чад-$120, Монголия-$124, Пакистан-$142, Азербайджан-$147, Молдова-$156, Украина-$167, Россия-$169, Алжир-$170, Конго-$170, Албания-$241, Черногория-$248, Бразилия-$260, Габон-$260, Болгария-$325, Гондурас-$374,
Турция-$467, Польша-$598, Словакия-$600, Португалия-$807, Словения-$1002, Франция-$1806, Германия-$1818, Нидерланды-$1851, Люксембург-$2354, Швейцария-$3250.
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Уточнение: МРОТ - минимальный размер оплаты труда за месяц работы.
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Так он есть...этот закон...№ 2696-VIII від 28.02.2019...закон о бюджете Украины на 2019-й год...и в нем установлена минимальная заработная плата в размере 4173 гривны...
Сейчас примут закон номер 2000....бюджет на 2020 год...и в нем будет установлена более высокая сумма минимальной зарплаты.....
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Планы правительства должны быть более амбициозными, чтобы повысить благосостояние населения и не было оттока рабочей силы. Ну что такое 4173 гривны? Делим на 25, получаем 167$. Это явно не Гондурас!
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Явно...это Украина...и для того что бы зарабатывать как в Гондурасе...нужно работать как в Гондурасе....
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В долларах сейчас минималка на уровне Молдовы и паРаши...
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Я констатировал факты, и сказал, что пока не будет законодательно установлена более высокая планка, работодатели не будут к ней стремится. А Вы о чём?
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Что значит законодательно установлена более высокая планка?? Вот так взять и установить 500 баксов?? А где их предпринимателю брать? Для того что бы заплатить 500 баксов работнику...работник должен принести минимум 1500 баксов добавочной стоимости....а то и 3000...с учетом расходов....на электроэнергию...землю....налоги...
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Где их взять? А Вы подумайте сами, где предприниматели берут в вышеперечисленных странах. Берут где-то, однако. Может, есть льготы. Может, аппетиты у предпринимателей не такие большие. НЕ ЗНАЮ, И ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ, откуда в Германии - платят ежемесячно работнику минимум $1818, также за электроэнергию, землю и налоги.
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А надо бы знать...и хотеть знать...тогда бы не выглядел идиотом....
В Германии такие деньги платят работнику ..потому что он РАБОТАЕТ...и от ОТРАБАТЫВАЕТ такие деньги..... в Германии ВВП на душу населения знаете или и тут знать не желаете..??
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"В Германии такие деньги платят работнику ..потому что он РАБОТАЕТ"
Есть и такая статистика: производительность труда в разных странах. Так вот, согласно этой статистике, в Украине по отношению к другим странам производительность не сильно отличается. Просто результаты труда присваиваются власть имущими. А если и есть отставание в производительности труда, так это опять задача для правительства. Не надо мне рассказывать что все работники в Украине на работе везде дурака валяют. На первый раз про "идиота" прощаю.
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Эта статистика называется ВВП... внутренний валовой продукт...и она разумеется есть по всем странам.... Заробітчани в Польщі не хочуть працювати за "мінімалку", - дослідження - Цензор.НЕТ 5441
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хочу вставити свої 5 копійок...: в Німеччині шуфричі, пінчуки, фірташі, медведчуки, ахметови та інші Злодії сидять по Моабітах...(тюрмах) а не в парламенті і на держ.посадах...
затримка зарплати...це аврал! невиплата зарплати (таке буває при банкрутстві) це катастрофа: біржа праці виплачує до 70%...
Бізнесмени середнього бізнесу не літають на своїх джетах і не плавають по 3-и міцяці на своїх яхтах, а "боряться" з конкуренцією на всіх фронтах...
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Вот посмотри вот это видео...
https://www.youtube.com/watch?v=4mJuPd0DQa0

как в Германии меняют люк...сколько на это требуется людей...и сколько времени...и сколько люков они могут в день заменить...
А потом прикинь..сколько людей и сколько времени нужно для этого в Украине....и сколько потом еще нужно будет людей и времени ...что ыб убрать то гавно которое они за собой оставят....

Вот когда в Украине начнут работать так как в Германии...тогда и можно будет говорить о зарплатах как в Германии....
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Я не сторонник того, чтобы сначала сначала оплата, потом работа как панацея от всех бед. Многим сколько не заплати - не сделают качественно. Но наоборот тоже не мотивирует. Всё сложнее, однако как мотивировать работника - давно придумано умными людьми. Не надо только говорить, что украинские работники чем-то отличаются о польских, если их поставить в равные условия работы и оплаты.
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И к стати в Гондурасе...минимальная зарплата 150 баксов.....
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Da vy pravy nado stob minimalka postojano uvelicilas.Tut trudnej jest s biudzetnikami.Vot kak im uvelicit zarplatu,kogda biudzete malo deneg?Ecio pensionery toze otkuda vziat dengi?
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Я Вас понял. Поймите и меня - мне надоело сочувствовать (и Вам не советую) правительству, которое не думает ни о реформах, ни о предпринимателях, ни о пенсионерах. Правительству надо изучать опыт других успешных стран. Причём, думать особенно не надо - просто копируй (с учётом местных особенностей).
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Якщо зняти обмеження і запустити промисловість ,то бізнес буде змушений конкуренцією ділитися прибутками з працівниками бо залишиться без працівників.
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Снять ограничения с чего?? И как запустить промышленность? Она по команде "промышленность запустить" не запускается....
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В Турции средняя зарплата меньше 400$. Все, сто ты написал это туфта
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Я написал про законы. А Вы мне про статистику. Понятно, что где-то в Турции не доплачивают. Кстати, 400$ - тоже неплохо. Не было в Турции закона про 467$ МРОТ - не было бы и 400$.
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Тебе и о ответили ...что Закон о минимальной оплате труда в Украине есть...
А вот размер минимальной оплаты труда зависит не от желания...а от состояния экономики...и просто так его написать 400 или 500 или 1000 баксов нельзя.....
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А це просто для інформації, що у нас в Канаді, в Онтаріо:
Ontario's Minimum Wage is $14.00 an Hour
As of January 1st, 2018, the minimum wage in Ontario is set as follows:
Category Wage Rate
General $14.00 per hour
Students (under 18 years old) $13.15 per hour
Liquor Servers $12.20 per hour
Homeworkers $15.40 per hour
Hunting and Fishing Guides $70.00 per day (less than five consecutive hours in a day);
$140.00 per day (five or more hours in a day, whether or not the
hours are consecutive)
Minimum wage is not set to increase until 2020, at which point it will link to inflation.
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