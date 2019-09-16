 Регіони завищували статистику про вакцинацію дітей, - Супрун

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила Українській правді.
За словами Супрун, кожен регіон стверджував: "У нас 99% дітей вакциновані", "І у нас 99!", "А у нас 98!". Лише один регіон сказав: "У нас 78".
На що ексміністерка відповіла: "Чекайте! Київ, ви кажете, що вакциновані 99%. Ок. В нас тут написано, що це на 35 тисяч дітей. Ми знаємо, що МОЗ передало вам лише 15 тисяч вакцин. То як діти вакцинувалися?"
Також були проблеми з розрахунком необхідної кількості вакцин.
За словами Супрун, голови ОДА скаржились на брак вакцин та ліків, в той час як їхні департаменти надавали протилежну інформацію.
Вона наводить такий приклад:
"А ваш департамент нам висилав залишки, що у вас 10 тисяч того, 50 тисяч того. Або вони нам не дають інформацію, або ви.
Закарпатська область замовила 100, а Дніпропетровська – 150 тисяч тої самої вакцини.
А ми знаємо, що такого бути не може. Або вони не вміють рахувати потребу, або їм дають неправильну інформацію.
Тепер ми користуємося формулою ВООЗ, якою користуються у всьому світі: скільки вакцин треба за цей рік, і за роки, коли були проблеми з вакцинацією і треба довакцинувати зокрема дорослих", – пояснює Супрун.
А в конце что?Смертность?
"На что экс-министер ответила: "Подождите! Киев, вы говорите, что вакцинированы 99%. Ок. У нас здесь написано, что это на 35 000 детей. Мы знаем, что Минздрав передал вам только 15 000 вакцин. Так как дети вакцинировались?"Источник: https://censor.net.ua/n3148746"
и глупый, - задаёт такие вопросы: На что экс-министер ответила: "Подождите! Киев, вы говорите, что вакцинированы 99%. Ок. У нас здесь написано, что это на 35 000 детей. Мы знаем, что Минздрав передал вам только 15 000 вакцин. Так как дети вакцинировались?" Источник: https://censor.net.ua/n3148746
за свой счёт родители покупали вакцины, ей это на ум даже не приходило, она не видит ситуацию и соответственно неверно её оценивает
Теперь ты понял, добровольный обсиратель Супрен?
и вроде как 21 век и антиботики есть и жаропонижающие и противобактерицидные лекарства есть... а людям все прививки впаривают. как в средневековье скоро заживем
И как ыстинные христопитеки, пожелают замечающему подохнуть от краба, или рака со своей семьей вместе
Геть до склепу!