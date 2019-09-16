EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  1235  69
Все про:вакцина (156) Супрун Уляна (533)

 Регіони завищували статистику про вакцинацію дітей, - Супрун

Регіони приховували реальну статистику щодо вакцинації дітей на початку роботи Уляни Супрун в МОЗ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила Українській правді.

За словами Супрун, кожен регіон стверджував: "У нас 99% дітей вакциновані", "І у нас 99!", "А у нас 98!". Лише один регіон сказав: "У нас 78".

На що ексміністерка відповіла: "Чекайте! Київ, ви кажете, що вакциновані 99%. Ок. В нас тут написано, що це на 35 тисяч дітей. Ми знаємо, що МОЗ передало вам лише 15 тисяч вакцин. То як діти вакцинувалися?"

Також були проблеми з розрахунком необхідної кількості вакцин.

Читайте також: "До побачення, ключі лишіть тут, ми не хочемо з вами спілкуватися", - Супрун розповіла, як відбувалася передача справ у МОЗ новому керівництву

За словами Супрун, голови ОДА скаржились на брак вакцин та ліків, в той час як їхні департаменти надавали протилежну інформацію.

Вона наводить такий приклад:

"А ваш департамент нам висилав залишки, що у вас 10 тисяч того, 50 тисяч того. Або вони нам не дають інформацію, або ви.

Закарпатська область замовила 100, а Дніпропетровська – 150 тисяч тої самої вакцини.

А ми знаємо, що такого бути не може. Або вони не вміють рахувати потребу, або їм дають неправильну інформацію.

Тепер ми користуємося формулою ВООЗ, якою користуються у всьому світі: скільки вакцин треба за цей рік, і за роки, коли були проблеми з вакцинацією і треба довакцинувати зокрема дорослих", – пояснює Супрун.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова редакція закону про державні закупівлі може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148746
 
 
 Топ коментарі
 
Игорь Валерьевич совершил огромную ошибку что отстранил Уляну Супрпун. В его бизнесе фарм активы вторичны, мог бы и пренебречь незначительными потерями. Ан нет жадность и еще раз жадность ни одного олигарха сгубила. А Уляна еще вернется во власть и даст под хвост всем этим Борисам_Радукцим и подобным ворам в белых халатах, даст.... а что и куда вы и сами знаете)
 показати весь коментар
 
нет, твоего ребенка нужно просто не вакцинировать. пуст согнется. дарвин поможет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
нет, твоего ребенка нужно просто не вакцинировать. пуст согнется. дарвин поможет.
 показати весь коментар
 
 
Ну,все... Теперь без Супрун будем штабелями ложиться от кори
 показати весь коментар
 
уже ложитесь. благодарите тех, кто враки присьілал в отчетах.
 показати весь коментар
 
 
Когда её прижмут хорошо,то она ещё не это расскажет
 показати весь коментар
 
 
а че там прижимать - просто вьіложить єти отчетьі с навраньіми данньіми и будет жим-жим у подписантов.
 показати весь коментар
 
 
В начале работы-скрывали вакцинацию.
А в конце что?Смертность?
 показати весь коментар
 
 
в конце запретили принимать в школу без вакцинации. вот до чего папередники довели.
 показати весь коментар
 
 
Невже це все було при сивочолому петру? Не вірю! Бреше...
 показати весь коментар
 
 
"в начале", т.е. когда она заступила на службу в июле 2016 года. При чем тут Порошенко, когда там все из лихих 90х?
 показати весь коментар
 
 
вот в 16 году напрочь исчезли в Украине сыворотки от Ботулизма и Столбняка, которые до того были в каждом сельськом здравпункте! И ИХ НЕ БЫЛО ДО 19 года! Люди укушенные заболевшими собаками ездили кто в Польшу кто в Беларусь, бабло платили неслабое! вопрос : скакой целью это было сделано????????????????
 показати весь коментар
 
 
а докажи, что Спруншей бьіло сделано. если врали тогда, а сейчас и подавно, для подстав и всякого такого.
 показати весь коментар
 
да тут нету злого умысла. просто в России сейчас проблемы с производством этих сывороток вот у нас их и нет
 показати весь коментар
 
Игорь Валерьевич совершил огромную ошибку что отстранил Уляну Супрпун. В его бизнесе фарм активы вторичны, мог бы и пренебречь незначительными потерями. Ан нет жадность и еще раз жадность ни одного олигарха сгубила. А Уляна еще вернется во власть и даст под хвост всем этим Борисам_Радукцим и подобным ворам в белых халатах, даст.... а что и куда вы и сами знаете)
 показати весь коментар
 
 
Твоя Ульяна только что расписалась в собственной некомпетентости, неконтролировала информацию и использовала ложные отчеты. И вообще какие регионы если подразделения Минздрава есть везде. Мутит Супрун, только грязь разводит, мерзотно видеть.
 показати весь коментар
 
 
Не волнуйся. После Нового года МОЗ возглавит Богатырева.
 показати весь коментар
 
 
Геродот да не тот А мне мерзостно читать подобные комментарии. Супрун первый честный и одновременно профессиональным министр за историю Украины, даже голос Майдана Нищук и тот трошки рыльце окунул в мутный пушок. А вы чушь какую то пишите, как будто не знаете как в бывших странах СССР делают очтеты, особенно в регионах. ЗАчем чушь писать?
 показати весь коментар
 
 
То есть типа профи Министр читает липовые отчеты о здоровье написанные хз кем и хз для чего, не проверяет их и скулит в СМИ. А что эта Министр сделала сама в регионах? Да судя по скулежу ничего, даже не пыталась, забила на здоровье украинцев и выё...сь в Киеве перед телекамерами.
 показати весь коментар
 
 
Вы читать в Трускавце учились?

"На что экс-министер ответила: "Подождите! Киев, вы говорите, что вакцинированы 99%. Ок. У нас здесь написано, что это на 35 000 детей. Мы знаем, что Минздрав передал вам только 15 000 вакцин. Так как дети вакцинировались?"Источник: https://censor.net.ua/n3148746"
 показати весь коментар
 
 
Тебе уже ответил Батька Махно внизу, я только добавлю что бабка так и не передала нужное количество вакцин. И она по твоему молодец, конченные вы.
 показати весь коментар
 
 
она никогда не была министром, она безответственный человек
и глупый, - задаёт такие вопросы: На что экс-министер ответила: "Подождите! Киев, вы говорите, что вакцинированы 99%. Ок. У нас здесь написано, что это на 35 000 детей. Мы знаем, что Минздрав передал вам только 15 000 вакцин. Так как дети вакцинировались?" Источник: https://censor.net.ua/n3148746

за свой счёт родители покупали вакцины, ей это на ум даже не приходило, она не видит ситуацию и соответственно неверно её оценивает
 показати весь коментар
 
 
Зеб, она задала вопрос - Как дети вакцинировались и получила противоречивые ответы.
Теперь ты понял, добровольный обсиратель Супрен?
 показати весь коментар
 
 
Условно говоря, 15000 вакцин передал Минздрав, 20000 недостающих покупались родителями детей. Ты также глуп как и Супрун и совсем не допускаешь такого?
 показати весь коментар
 
 
бред пропагандонский: если б она использовала, то об єтом не говорила, как до нее єто делали. а теперь горит жопа у тех, кто до нее єто делал. жим-жим, да?
 показати весь коментар
 
Напиши что она делала если даже информации о регионах собрать не могла.
 показати весь коментар
 
 
тьі чо смотрю в книгу - видишь фигу? она то как раз получается и видела то, что те, у кого тьі сосешь, не хотели видеть.
 показати весь коментар
 
Не то что видела, а что сделала если вакцинировали ДРУГИЕ но не Минздрав.
 показати весь коментар
 
 
другие кто? минздрав типа тетки из минздрава лично не делали? или все-таки про финансировании и обеспечении речь? каша такая.
 показати весь коментар
 
Цензор, є новина: У Новосибірську вибух в інституті, у якому зберігається найповніша колекція смертоносних вірусів. Не знаю, чи радіти, чи плакати.
 показати весь коментар
 
Я слышал. Русские молятся. Я лично готов к зомби-апокалипсису, но не к эпидемии чумы или оспы. С оспой так пожилым повезло- они привиты...
 показати весь коментар
 
Та й мої всі привиті. Правда не Індія, а Бельгія. Проте від САРС, ***** та іншої бридоти щеплення навряд чи є.
 показати весь коментар
 
 
Тоді нам ппц. Бо вибух стався у санпропускнику. А знаючи брехливість рф- там повна опа.
 показати весь коментар
 
 
Ну, подождем недельку. Если русские начнут умирать- будем пить горилку и делать прочие греховные и аморальные вещи. .
 показати весь коментар
 
 
да ничего не будет, насмотрелись фильмов-сказочек.
 показати весь коментар
 
максимум сдохнет пару десятков кацапчиков
 показати весь коментар
 
79. Нет. Кстати, это Вы о шраме на левом плече?- так то БЦЖ.
 показати весь коментар
 
Непривитые дети - это здорово. Они навсегда останутся в памяти родителей молодыми.
 показати весь коментар
 
 
а когда делаешь прививку ребенку то медсестра просит подписать бумашку что ты не имеешь к врачам претензии и делаешь прививку на свой страх и риск.

и вроде как 21 век и антиботики есть и жаропонижающие и противобактерицидные лекарства есть... а людям все прививки впаривают. как в средневековье скоро заживем
 показати весь коментар
 
 
Нет что бы прогресивно лечиться калотерапией, ага?
 показати весь коментар
 
 
Ведь не секрет, что фарм мафия не докладывала в лекарства действующие вещества. Рентабельность лекарств была дляих кармана бешенная
 показати весь коментар
 
 
мил немил, ти єйо з Богатирьовой нє случайно так попутал..?
 показати весь коментар
 
А кто посадит Жебривську хозяйку Фармака за массвовое производство и распостранение опитата Трамадола
 показати весь коментар
 
 
Супрун спихивает ответственность на некие регионы, а накуя она была вместо Министра? Или она полностью уничтожила работу Минздрава так, что регионы вынуждены были вместо неё работать?
 показати весь коментар
 
 
Геродот да не тот. Отрабатываешь или просто дурачок?
 показати весь коментар
 
 
Вопросом на вопрос. А написать что она сделал в регионах кроме чтения липовых отчетов не? Не можем?
 показати весь коментар
 
 
Точно знаю, что до назначения Супрун мы даже за деньги не могли найти прививки для ребенка, а как только она стала министром они вдруг появились, в том числе и в регионах. И благодаря этому у нас только эпидемия кори, а могла быть еще и дифтерии, что гораздо опасней. Точно знаю что при ней не дорожали а даже дешевели жизненоважные лекарства для гипертоников и сердечников. НО самое главное не в этом, а в том что она разрушила советскую медицинскую мифологию устаревшую и опасную, в которой антибиотиками лечат все даже рак. Пока еще мало людей понимаю что она сделала, даже врачи молодые не до конца понимают, что их учили в основном херне. И вот именно за это, за поворот от мракобесия к науке я готов защищать Супрун даже если у нее есть ошибки.
 показати весь коментар
 
 
Порохобот тупой, дай хот одну ссылку подтверждающую твою брехню, ты своим мозгом хоть подумал что если до этой бабки не было прививок, то населения Украины уже бы не существовало.
 показати весь коментар
 
 
ПОлша вон мразь . Радуцкий прислал?. А я еще повелся распинаюсь перед кускам гомна.
 показати весь коментар
 
 
Особенно смешны родители-веролюбы. В выходные - беснуются на шабашах вместе с бормотунами в рясах и визжат о могуществе своего б*жества, а в понедельник бегут вакцинироваться(если бесплатно) со своими детьми. А на замечание - че тогда Яхве - слабак значит и вы не верите в негО, сделают вот так:





И как ыстинные христопитеки, пожелают замечающему подохнуть от краба, или рака со своей семьей вместе Регионы завышали статистику о вакцинации детей, - Супрун - Цензор.НЕТ 1866
 показати весь коментар
 
 
А мне то что? Не хочешь - не бухай, я то тут причем то?
 показати весь коментар
 
Миссис, в отношении которой наконец-то выполнили Закон Украины «Про Державину Службу», шла бы и не гавкала - без неё разберутся.
 показати весь коментар
 
 
Сгинь тварь. Такого дурдома, как сейчас творится в поликлиниках, давно не было.
 показати весь коментар
 
 
безработная бедняга...будешь за Надюхой в очереди на бирже.
 показати весь коментар
 
 
Москалям її спровадити. Їх все ще задохолєри.
 показати весь коментар
 
пускай уже Коломойский и Пинчук сделают хороштй завод про производству вакцин..
 показати весь коментар
 
Пойте горiлку з салом та чесноком i будьте здоровi!
 показати весь коментар
 
 
Это сколько эта грелка платит за такой пиар? Откуда бабки? И кто она такая вообще? А почему будучи замминистра помалкивала в сеточку из тряпочек?
 показати весь коментар
 
 
Зеботіки які ж ви брехливі гидко вас читати нічого радуцкий вилікує вас своїм " коронним" методом
 показати весь коментар
 
О! Вилізло чудо-юдо проти ночі.
Геть до склепу! Регіони завищували статистику про вакцинацію дітей, - Супрун - Цензор.НЕТ 5750
 показати весь коментар
 
А чого ж тобі в склепі не сидиться? Повний місяць заважає?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору