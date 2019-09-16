 Суд заарештував центральний офіс Промінвестбанку і 15 об'єктів нерухомості, які йому належали

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це зазначено в ухвалі суду від 10 вересня, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень 13 вересня.

Досудове розслідування у цій справі здійснює Державне бюро розслідувань.

Як зазначено в клопотанні прокурора, "посадові особи ПАТ "Промінвестбанк", діючи спільно з невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, вчинили і продовжують чинити дії, спрямовані на заволодіння майном, ліквідними активами, грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ПАТ "Промінвестбанк". Такі дії керівництва банку спрямовані на зниження ліквідності банку і, як наслідок, знецінення акцій.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд 6 серпня задовольнив клопотання державного виконавця та групи компаній, пов'язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським і його партнерами, та закрив провадження у справі за скаргою ЗЕБ на дії державного виконавця в рамках зведеного виконавчого провадження щодо укладення договору про продаж 99,77% акцій ПІБ на фондовій біржі ПФТС.

ДВС заарештувала акції Промінвестбанку, після чого на 28 серпня 2019 року було призначено аукціон із їх продажу. Стартова ціна пакета - 532,099 млн грн. Однак ПФТС у встановлений термін не отримала заявок на його покупку. Стартова ціна пакета акцій ПІБ на аукціоні 20 вересня буде знижена на 25,1% - до 399,1 млн грн.

Російський ЗЕБ володіє 99,7726% акцій Промінвестбанку і вважає незаконним аукціон із продажу його акцій, пропонуючи потенційним покупцям звертатися з питаннями можливої покупки акцій безпосередньо. ЗЕБ став власником Промінвестбанку в 2008 році. Свої інвестиції в його розвиток він оцінює у $2,7 млрд.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (47,198 млрд грн) Промінвестбанк посідав 10-те місце серед 76 банків.

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