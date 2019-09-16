 Суд заарештував центральний офіс Промінвестбанку і 15 належних йому об'єктів нерухомості

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це зазначено в ухвалі суду від 10 вересня, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень 13 вересня.
Досудове розслідування у цій справі здійснює Державне бюро розслідувань.
Як зазначено в клопотанні прокурора, "посадові особи ПАТ "Промінвестбанк", діючи спільно з невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, вчинили і продовжують чинити дії, спрямовані на заволодіння майном, ліквідними активами, грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ПАТ "Промінвестбанк". Такі дії керівництва банку спрямовані на зниження ліквідності банку і, як наслідок, знецінення акцій.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд 6 серпня задовольнив клопотання державного виконавця та групи компаній, пов'язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським і його партнерами, та закрив провадження у справі за скаргою ЗЕБ на дії державного виконавця в рамках зведеного виконавчого провадження щодо укладення договору про продаж 99,77% акцій ПІБ на фондовій біржі ПФТС.
ДВС заарештувала акції Промінвестбанку, після чого на 28 серпня 2019 року було призначено аукціон із їх продажу. Стартова ціна пакета - 532,099 млн грн. Однак ПФТС у встановлений термін не отримала заявок на його покупку. Стартова ціна пакета акцій ПІБ на аукціоні 20 вересня буде знижена на 25,1% - до 399,1 млн грн.
Російський ЗЕБ володіє 99,7726% акцій Промінвестбанку і вважає незаконним аукціон із продажу його акцій, пропонуючи потенційним покупцям звертатися з питаннями можливої покупки акцій безпосередньо. ЗЕБ став власником Промінвестбанку в 2008 році. Свої інвестиції в його розвиток він оцінює у $2,7 млрд.
Згідно з даними Нацбанку України, на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (47,198 млрд грн) Промінвестбанк посідав 10-те місце серед 76 банків.
Валерий Хорошковский находится в своём кабинете в Киеве пять дней в неделю из семи, остальную часть времени проводит на Лазурном побережье Франции. Откуда он и прибыл после пятилетнего срока реабилитации от работы в команде Януковича, серьёзно поиздержавшись за этот период.
Зайдя через ту часть Зе-команды, которая имела отношение к «95-му Кварталу» времён «Интера», он частично профинансировал выборы. И теперь напоминает, что является
единственным, кто имеет официальные бумаги по телеканалу, опцион на его приобретении и 600 млн долларов долгов перед собой со стороны Дмитрия Фирташа. История с долгами давняя, как и с опционом «Интера», реализуется сложно, тем не менее, он ходит и торгует ей.
Если представители «95-го Квартала» смотрят на наличие Хорошковского в Зе-обойме положительно-нейтрально, то представители Игоря Коломойского и Виктора Пинчука раздраженно-насторожено, поскольку помнят неадекватность поведения Валерия Ивановича в составе команды Януковича на посту главы СБУ и первого вице-премьера.
Кроме того, коллег по коррупционному олигархату раздражает высказанное Хорошковским намерение спи@дить банк-2. Как известно, он стал олигархом, когда, договорившись с Валерием Пустовойтенко, и прибрал к рукам «Укрсоцбанк». С Пустовойтенко не поделился, банк продал, бабки получил, «Майбах» купил, задрал всех разворотами этого «Майбаха» в тесном дворе СБУ.
Сейчас Хорошковский присмотрел себе новый банк - «Ощадбанк». На данном этапе пытается назначить туда членов правления и членов наблюдательного совета. Этим обусловлена ситуация вокруг Андрея Пышного и дисквалификация членов наблюдательного совета. Вместе с Хорошковским в процессе по «Ощадбанку» участвует Илья Павлюк
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