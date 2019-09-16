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Все про:ОБСЄ (2243) права людини (396) Кислиця (27)

 Реакція європейських правозахисних органів не допомагає людям, чиї права порушено, - заступник глави МЗС Кислиця в ОБСЄ

У ситуаціях із грубими порушеннями прав людини неприпустимо, щоб політичні міркування брали верх і ставали загрозою для європейського порядку.

Про це йдеться у промові, яку заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця виголосив на щорічній нараді ОБСЄ у сфері людського виміру, передає Цензор.НЕТ.

"Нинішня Європа насичена різними подіями в області прав людини, які відбуваються в Женеві, Страсбурзі, Відні, Варшаві чи десь іще. На жаль, деякі з цих дій не мають або занадто мало пов'язані з реаліями на місцях. Війна в центрі Європи, спроба анексії території країни, незаконні вибори на окупованих територіях Грузії і України, криза мігрантів і вимушених переселенців - допомогла реакція ОБСЄ чи будь-яких інших європейських правозахисних органів людям, чиї права людини та основні свободи було порушено? " - зазначив Кислиця.

Він підкреслив, що замість спільної розробки конкретних рішень реальних проблем, часто час правозахисних організацій витрачається на боротьбу з фейковими недержавними організаціями, які "проникають до різних установ, як шкідливі програми, що знищують комп'ютери".

Дипломат підкреслив, що реальний результат був би досягнутий, якби "57 держав-учасниць ОБСЄ, 47 з яких є членами Ради Європи, і всі з яких є державами-членами ООН, повністю виконали свої правові зобов'язання згідно з міжнародними документами з прав людини і застосували міжнародно-правові стандарти захисту прав людини".

"Неприпустимо в ситуаціях, коли ми стикаємося з грубими порушеннями прав людини, щоб політичні міркування взяли верх, погрожуючи заснованому на правилах і стандартах європейського порядку. Доходить до абсурду, що коли нам доводиться боротися з серйозними порушеннями прав людини, виникає "червона лінія" щодо "відсутності консенсусу стосовно статусу території", начебто Гельсінський Заключний акт і міжнародне право припинили своє існування", - підкреслив заступник міністра.

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Реакція європейських правозахисних органів не допомагає людям, чиї права порушено, - заступник глави МЗС Кислиця в ОБСЄ 01

Зазначимо, що 16 вересня у Варшаві стартувала щорічна нарада ОБСЄ у сфері людського виміру, яка триватиме до 27 вересня. Американська делегація, зокрема, збирається зосередити увагу на порушеннях Росією прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148740
 
 
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Эту всю шоблу уже давно пора перестать финансировать.
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так то ЕВРЕЙСКИЕ БИРЖИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА СНАЧАЛА ЕВРЕИ УБИВАЛИ ИНЫХ ТАК ИМ ТИПА БОГ ВЕЛЕЛ ВСЯ БИБЛИЯ ЭТОМУ ПОСВЯЩЕНА.... ДАЖЕ.... А ПОТОМ ОНИ ПРИДУМАЛИ ПОРОКИ.... СОДОМИЯ.... ГОМОРРУ... ИНЦЕСТ... БИРЖУ... ДЕНЬГИ... МЕНУ КРЕДИТ.... ДОЛГИ.... % С ВОЗДУХА.... ПРОСТИТУЦИЮ... ТЕАТР... ЛИЦЕДЕЙСТВО... КИНО РЕКЛАМУ.... НАРКОТИКИ.... А ПОТОМ ПРИДУМАЛИ ПРАВА И ЗАЩИТУ ЛЮДЕЙ..... И МВФ И ВСЯКИ МЕЖДУНАРОДЖНЫЕ БАНКИ БИРЖИ ФОНДЫ И ПРОЧУЮ ЛАБУДУ за любой конторой "Рога и копыта" видно пятачек хоть одного.... НО еврея...
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Знову перевдягнені обполченці,з місії ОБСЕ занепокоєні.
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